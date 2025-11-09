Manchester City - Liverpool, superderby în Premier League! Meciul se vede în direct pe VOYO de la 18:30

Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO. Poți urmări meciurile live, oricând, de oriunde, de pe orice platformă. Duelul Manchester City - Liverpool este transmis în direct de la ora 18:30. Partida poate fi urmărită și în format live video pe Sport.ro.

