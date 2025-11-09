Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO

Sport.ro, 9 noiembrie 2025 10:00

Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Acum 10 minute
10:10
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul ” Vini nu mă prinde” Sport.ro
Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu, se duelează cu Real Madrid în etapa 12 din La Liga.
10:10
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO! Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 30 minute
10:00
Un fotbalist român, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A! Sport.ro
Meci fără goluri în derby-ul torinez.
10:00
Manchester City - Liverpool, superderby în Premier League! Meciul se vede în direct pe VOYO de la 18:30 Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO. Poți urmări meciurile live, oricând, de oriunde, de pe orice platformă. Duelul Manchester City - Liverpool este transmis în direct de la ora 18:30. Partida poate fi urmărită și în format live video pe Sport.ro.
10:00
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:50
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci! Sport.ro
Primul meci al zilei din Superligă este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum o oră
09:40
Universitatea Craiova - UTA Arad, de la ora 17:30. Oltenii revin pe podium doar dacă înving! Sport.ro
Partida din Bănie contează pentru etapa 16 din Superligă.
09:40
Silviu Lung, față în față cu Diego Maradona: „Atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare” Sport.ro
Au trecut 35 de ani de la Argentina - România 1-1, meciul care a trimis naționala în optimi la Mondialul din Italia ’90.
09:30
FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă Sport.ro
Partida de la Sibiu contează pentru etapa cu numărul 16.
Acum 2 ore
09:00
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania Sport.ro
Campionatul lituanian s-a încheiat, iar jucătorii din țara noastră au terminat pe podium.
09:00
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!” Sport.ro
Denis Alibec a semnat cu FCSB în vară, însă a doua sa aventură la FCSB nu decurge așa cum s-ar fi așteptat.
09:00
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: ”Vă pot spune asta!” Sport.ro
Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a avut cuvinte grele despre Cristi Chivu înaintea duelului direct de duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 11-a din Serie A. Meciul începe la 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe Sport.ro.
08:50
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM Târgu Jiu acasă în Liga Florilor! Sport.ro
Meciurile din Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
08:40
Victor Angelescu s-a convins de o rivală: „99% e în play-off!” Sport.ro
Rapid a câștigat clar în Giulești, 2-0 cu FC Argeș, și a urcat pe primul loc în Superliga. 
08:30
A plecat de la FCSB și recunoaște: ”Cea mai bună alegere din cariera mea!” Sport.ro
Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața lui Csikszereda în etapa 16 din Superliga României.
08:30
”O zi perfectă” pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele în deplasare Sport.ro
Echipele de volei din Ștefan cel Mare au pretenții mari și în acest sezon.
Acum 12 ore
23:50
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a fost în stare să facă o românească, pe lista cluburilor din străinătate: ”Surprinzător!” Sport.ro
Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea a picat după ce, după un acord inițial, piteștenii au crescut prețul.
23:40
Gâlcă ține Rapidul cu picioarele pe pământ după victoria cu Argeș: "Mai e mult! Obiectivul e Europa, apoi vedem" Sport.ro
Rapid a învins-o pe FC Argeș cu 2-0, sâmbătă seară, în etapa a 16-a, și a urcat pe primul loc în Superliga.
23:40
Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“ Sport.ro
Fostul lider mondial a fost nevoit să ia o decizie extrem de dureroasă pe acest final de sezon.
23:20
FCSB, Craiova și Dinamo îl vor! Reacția lui Mario Tudose: "Orice jucător își dorește la mai bine" Sport.ro
FC Argeș a cedat pe terenul Rapidului, scor 2-0.
23:10
Bogdan Andone a spus ce a făcut diferența în Rapid – FC Argeș: ”Alt nivel!” Sport.ro
Rapid a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș în etapa a 16-a din Supeliga României.
23:00
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific Sport.ro
Mijlocașul celor de la Alanyaspor a fost omul meciului, în egalul din deplasare cu Trabzonspor: 1-1.
23:00
Starul CFR-ului, "taxat" de Mutu după dezvăluirile făcute de Gigi Becali: "Bine i-a făcut!" Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a ratat transferul la FCSB după ce i-a solicitat lui Gigi Becali un salariu considerat astronomic: 60.000 de euro pe lună. Patronul roș-albaștrilor a ieșit imediat din negocieri.
22:40
De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit că Ioan Varga i-a propus o afacere surprinzătoare în legătură cu transferul lui Louis Munteanu. 
22:30
Mircea Lucescu, apărat de un patron din Superliga după anunțarea lotului: "Selecția e corectă!" Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, iar lista a stârnit din nou discuții aprinse.
22:20
Jackpot Rybakina: a câștigat Turneul Campioanelor și a primit o sumă colosală! Sport.ro
Sportiva din Kazahstan și-a trecut în cont un succes imens. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. 
21:50
I-a spus ”Nu” lui Lamine Yamal: ”Nu l-aș transfera la Real Madrid!” Sport.ro
Lamine Yamal a împărțit în două lumea fotbalului. Nimeni nu contestă calitățile fotbalistului, însă mulți îi reproșează starului de la Barcelona aroganța și lipsa de modestie.
21:40
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!" Sport.ro
Cristi Borcea (54 de ani) a demonstrat din nou că nu se uită la bani când vine vorba de copiii săi.
21:30
Cătălin Cîrjan a reacționat după ce a fost ”uitat” de Mircea Lucescu: ”Am și eu o familie!” Sport.ro
Dinamo a învins-o categoric pe Csikszereda, scor 4-0, în etapa 16 din Superliga României.
21:20
CSM București, victorie zdrobitoare: „tigroaicele“ și-au „sfâșiat“ adversara din Liga Campionilor Sport.ro
Formația bucureșteană dă semne de revenire, după plecarea lui Adrian Vasile.
Acum 24 ore
21:00
"Danciu-gol" l-a remarcat imediat! Legenda lui Dinamo, fascinată de un jucător: "Aduce un plus mare!" Sport.ro
Dinamo a făcut spectacol pe teren propriu și a spulberat-o pe Csikszereda, scor 4-0, într-o partidă controlată de la un capăt la altul de "câini".
20:50
Antrenorul lui Alanyaspor a reacționat după super-golul marcat de Ianis Hagi: ”Nu cred că a mai făcut cineva asta!” Sport.ro
Alanyaspor a făcut egal cu Trabzonspor, scor 1-1, în etapa a 12-a din campionatul Turciei. 
20:50
Analiza lui Kopic după 4-0 cu Csikszereda! Croatul a lăudat doi fotbaliști și i-a luat apărarea lui Cătălin Cîrjan Sport.ro
Dinamo a defilat sâmbătă seară împotriva celor de la Csikszereda, scor 4-0, și a urcat pe locul 3 în Superliga.
20:20
Revenire spectaculoasă la Inter Milano! Atac stelar pregătit de Cristi Chivu pentru derby-ul cu Lazio Sport.ro
Inter Milano se pregătește pentru duelul de pe San Siro cu Lazio, programat duminică de la ora 21:45, iar veștile sunt bune pentru fanii nerazzurri. După efortul depus în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty, tehnicianul Chivu primește întăriri de calibru.
20:20
Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă Sport.ro
Mijlocașul român a avut o execuție incredibilă prin care l-a transformat pe portarul Onana într-un simplu spectator.
20:10
Robert Ilyes a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu după Dinamo - Csikszereda: ”Era la toaletă!” Sport.ro
Dinamo a învins-o pe Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 4-0 în etapa a 16-a din Superliga României.
19:50
"Avem și noi animalele noastre!" Mihai Rotaru e mândru de "monștrii" Universității Craiova Sport.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este în culmea fericirii după victoria oltenilor din Conference League, 1-0 în deplasarea contra celor de la Rapid Viena.
19:20
Ianis Hagi, coincidență fantastică: ce au descoperit turcii după golul său fabulos Sport.ro
Internaționalul român a înscris golul etapei, în Superliga turcă, reușita sa fiind virală pe rețelele de socializare.
19:20
Vinicius Junior își întâlnește iar „coșmarul”! Andrei Rațiu și cifrele care ii dau fiori brazilianului Sport.ro
Real Madrid are meci greu mâine, de la 17:15 (ora României), pe terenul lui Rayo Vallecano, iar Vinicius Junior are motive serioase de îngrijorare.
18:50
Vestea uriașă din Spania! Ionuț Radu, gata să joace împotriva Barcelonei Sport.ro
Ionuț Radu s-a resimțit după meciul cu Levante din campionat, partidă câștigată de Celta Vigo cu scorul de 2-1.
18:30
Reacția turcilor după eurogolul pe care Ianis Hagi l-a înscris în poarta lui Andre Onana: ”A distrus-o!” Sport.ro
Alanyaspor, echipa la care Ianis Hagi a ajuns în această toamnă, a remizat cu Trabzonspor, scor 1-1, în etapa a 12-a din campionatul Turciei. 
18:30
Rasismul ne arde la buzunar! FIFA a pedepsit dur România după meciul cu Austria Sport.ro
FIFA nu a iertat România pentru incidentele de la meciul cu Austria, disputat în octombrie și câștigat de tricolori cu 1-0.
18:10
Wesley Sneijder pune pariu! Ce a spus despre viitorul lui Cristi Chivu: "Știu sigur! Va antrena naționala" Sport.ro
Cristi Chivu impresionează pe banca lui Inter, unde continuă cu succes munca începută de Simone Inzaghi, însă impactul său nu este o surpriză pentru foștii săi colegi.
18:10
Ianis Hagi, magistral: golul său magnific a salvat Alanyaspor. Nota sa, demn de un star Sport.ro
Internaționalul român va veni la lot, pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), cu un moral foarte ridicat.
17:40
Jucătorul lui Csikszereda, dezvăluiri în presa din Ungaria: ”Situația e clară, nu suntem cel mai bine tratați!” Sport.ro
Marton Eppel va fi titular pentru Csikszereda Miercurea Ciuc, în meciul cu Dinamo din această seară. 
17:30
Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot Sport.ro
Gigi Becali își pregătește campania de achiziții pentru pauza de iarnă, iar presa din Ungaria susține că știe deja care este principala țintă a roș-albaștrilor.
17:30
Altă problemă pentru Lucescu: omul său de bază a pierdut echipa de start! Sport.ro
Cu o săptămână înaintea meciului cu Bosnia (15 noiembrie), de la Zenica, se înmulțesc grijile selecționerului.
17:10
Un fost stelist e convins: transferul la FCSB ar fi salvarea pentru Louis Munteanu Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii sezonul trecut, traversează o perioadă de coșmar la CFR Cluj.
17:00
Becali știe fotbalistul care putea schimba soarta meciului FC Basel – FCSB! Anunț important despre Olaru: ”Se vede!” Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Basel în faza principală Europa League, scor 1-3.
17:00
Sorescu, „oaia negră“ în duelul românilor din Turcia: aproape că și-a ruinat echipa! Sport.ro
Etapa a 12-a din Superliga turcă a programat, astăzi, o partidă în care au fost trei români pe teren.
