Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
Sport.ro, 9 noiembrie 2025 10:00
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
10:10
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul ” Vini nu mă prinde” # Sport.ro
Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu, se duelează cu Real Madrid în etapa 12 din La Liga.
10:10
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO! # Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 30 minute
10:00
Meci fără goluri în derby-ul torinez.
10:00
Manchester City - Liverpool, superderby în Premier League! Meciul se vede în direct pe VOYO de la 18:30 # Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO. Poți urmări meciurile live, oricând, de oriunde, de pe orice platformă. Duelul Manchester City - Liverpool este transmis în direct de la ora 18:30. Partida poate fi urmărită și în format live video pe Sport.ro.
10:00
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO # Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:50
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci! # Sport.ro
Primul meci al zilei din Superligă este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum o oră
09:40
Universitatea Craiova - UTA Arad, de la ora 17:30. Oltenii revin pe podium doar dacă înving! # Sport.ro
Partida din Bănie contează pentru etapa 16 din Superligă.
09:40
Silviu Lung, față în față cu Diego Maradona: „Atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare” # Sport.ro
Au trecut 35 de ani de la Argentina - România 1-1, meciul care a trimis naționala în optimi la Mondialul din Italia ’90.
09:30
FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă # Sport.ro
Partida de la Sibiu contează pentru etapa cu numărul 16.
Acum 2 ore
09:00
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania # Sport.ro
Campionatul lituanian s-a încheiat, iar jucătorii din țara noastră au terminat pe podium.
09:00
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!” # Sport.ro
Denis Alibec a semnat cu FCSB în vară, însă a doua sa aventură la FCSB nu decurge așa cum s-ar fi așteptat.
09:00
Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a avut cuvinte grele despre Cristi Chivu înaintea duelului direct de duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa a 11-a din Serie A. Meciul începe la 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe Sport.ro.
08:50
Meciurile din Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
08:40
Rapid a câștigat clar în Giulești, 2-0 cu FC Argeș, și a urcat pe primul loc în Superliga.
08:30
Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața lui Csikszereda în etapa 16 din Superliga României.
08:30
Echipele de volei din Ștefan cel Mare au pretenții mari și în acest sezon.
Acum 12 ore
23:50
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a fost în stare să facă o românească, pe lista cluburilor din străinătate: ”Surprinzător!” # Sport.ro
Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea a picat după ce, după un acord inițial, piteștenii au crescut prețul.
23:40
Gâlcă ține Rapidul cu picioarele pe pământ după victoria cu Argeș: "Mai e mult! Obiectivul e Europa, apoi vedem" # Sport.ro
Rapid a învins-o pe FC Argeș cu 2-0, sâmbătă seară, în etapa a 16-a, și a urcat pe primul loc în Superliga.
23:40
Fostul lider mondial a fost nevoit să ia o decizie extrem de dureroasă pe acest final de sezon.
23:20
FCSB, Craiova și Dinamo îl vor! Reacția lui Mario Tudose: "Orice jucător își dorește la mai bine" # Sport.ro
FC Argeș a cedat pe terenul Rapidului, scor 2-0.
23:10
Rapid a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș în etapa a 16-a din Supeliga României.
23:00
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific # Sport.ro
Mijlocașul celor de la Alanyaspor a fost omul meciului, în egalul din deplasare cu Trabzonspor: 1-1.
23:00
Starul CFR-ului, "taxat" de Mutu după dezvăluirile făcute de Gigi Becali: "Bine i-a făcut!" # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a ratat transferul la FCSB după ce i-a solicitat lui Gigi Becali un salariu considerat astronomic: 60.000 de euro pe lună. Patronul roș-albaștrilor a ieșit imediat din negocieri.
22:40
De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit că Ioan Varga i-a propus o afacere surprinzătoare în legătură cu transferul lui Louis Munteanu.
22:30
Mircea Lucescu, apărat de un patron din Superliga după anunțarea lotului: "Selecția e corectă!" # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, iar lista a stârnit din nou discuții aprinse.
22:20
Sportiva din Kazahstan și-a trecut în cont un succes imens. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
21:50
Lamine Yamal a împărțit în două lumea fotbalului. Nimeni nu contestă calitățile fotbalistului, însă mulți îi reproșează starului de la Barcelona aroganța și lipsa de modestie.
21:40
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!" # Sport.ro
Cristi Borcea (54 de ani) a demonstrat din nou că nu se uită la bani când vine vorba de copiii săi.
21:30
Cătălin Cîrjan a reacționat după ce a fost ”uitat” de Mircea Lucescu: ”Am și eu o familie!” # Sport.ro
Dinamo a învins-o categoric pe Csikszereda, scor 4-0, în etapa 16 din Superliga României.
21:20
CSM București, victorie zdrobitoare: „tigroaicele“ și-au „sfâșiat“ adversara din Liga Campionilor # Sport.ro
Formația bucureșteană dă semne de revenire, după plecarea lui Adrian Vasile.
Acum 24 ore
21:00
"Danciu-gol" l-a remarcat imediat! Legenda lui Dinamo, fascinată de un jucător: "Aduce un plus mare!" # Sport.ro
Dinamo a făcut spectacol pe teren propriu și a spulberat-o pe Csikszereda, scor 4-0, într-o partidă controlată de la un capăt la altul de "câini".
20:50
Antrenorul lui Alanyaspor a reacționat după super-golul marcat de Ianis Hagi: ”Nu cred că a mai făcut cineva asta!” # Sport.ro
Alanyaspor a făcut egal cu Trabzonspor, scor 1-1, în etapa a 12-a din campionatul Turciei.
20:50
Analiza lui Kopic după 4-0 cu Csikszereda! Croatul a lăudat doi fotbaliști și i-a luat apărarea lui Cătălin Cîrjan # Sport.ro
Dinamo a defilat sâmbătă seară împotriva celor de la Csikszereda, scor 4-0, și a urcat pe locul 3 în Superliga.
20:20
Revenire spectaculoasă la Inter Milano! Atac stelar pregătit de Cristi Chivu pentru derby-ul cu Lazio # Sport.ro
Inter Milano se pregătește pentru duelul de pe San Siro cu Lazio, programat duminică de la ora 21:45, iar veștile sunt bune pentru fanii nerazzurri. După efortul depus în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty, tehnicianul Chivu primește întăriri de calibru.
20:20
Mijlocașul român a avut o execuție incredibilă prin care l-a transformat pe portarul Onana într-un simplu spectator.
20:10
Robert Ilyes a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu după Dinamo - Csikszereda: ”Era la toaletă!” # Sport.ro
Dinamo a învins-o pe Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 4-0 în etapa a 16-a din Superliga României.
19:50
"Avem și noi animalele noastre!" Mihai Rotaru e mândru de "monștrii" Universității Craiova # Sport.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este în culmea fericirii după victoria oltenilor din Conference League, 1-0 în deplasarea contra celor de la Rapid Viena.
19:20
Internaționalul român a înscris golul etapei, în Superliga turcă, reușita sa fiind virală pe rețelele de socializare.
19:20
Vinicius Junior își întâlnește iar „coșmarul”! Andrei Rațiu și cifrele care ii dau fiori brazilianului # Sport.ro
Real Madrid are meci greu mâine, de la 17:15 (ora României), pe terenul lui Rayo Vallecano, iar Vinicius Junior are motive serioase de îngrijorare.
18:50
Ionuț Radu s-a resimțit după meciul cu Levante din campionat, partidă câștigată de Celta Vigo cu scorul de 2-1.
18:30
Reacția turcilor după eurogolul pe care Ianis Hagi l-a înscris în poarta lui Andre Onana: ”A distrus-o!” # Sport.ro
Alanyaspor, echipa la care Ianis Hagi a ajuns în această toamnă, a remizat cu Trabzonspor, scor 1-1, în etapa a 12-a din campionatul Turciei.
18:30
FIFA nu a iertat România pentru incidentele de la meciul cu Austria, disputat în octombrie și câștigat de tricolori cu 1-0.
18:10
Wesley Sneijder pune pariu! Ce a spus despre viitorul lui Cristi Chivu: "Știu sigur! Va antrena naționala" # Sport.ro
Cristi Chivu impresionează pe banca lui Inter, unde continuă cu succes munca începută de Simone Inzaghi, însă impactul său nu este o surpriză pentru foștii săi colegi.
18:10
Internaționalul român va veni la lot, pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), cu un moral foarte ridicat.
17:40
Jucătorul lui Csikszereda, dezvăluiri în presa din Ungaria: ”Situația e clară, nu suntem cel mai bine tratați!” # Sport.ro
Marton Eppel va fi titular pentru Csikszereda Miercurea Ciuc, în meciul cu Dinamo din această seară.
17:30
Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot # Sport.ro
Gigi Becali își pregătește campania de achiziții pentru pauza de iarnă, iar presa din Ungaria susține că știe deja care este principala țintă a roș-albaștrilor.
17:30
Cu o săptămână înaintea meciului cu Bosnia (15 noiembrie), de la Zenica, se înmulțesc grijile selecționerului.
17:10
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii sezonul trecut, traversează o perioadă de coșmar la CFR Cluj.
17:00
Becali știe fotbalistul care putea schimba soarta meciului FC Basel – FCSB! Anunț important despre Olaru: ”Se vede!” # Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Basel în faza principală Europa League, scor 1-3.
17:00
Etapa a 12-a din Superliga turcă a programat, astăzi, o partidă în care au fost trei români pe teren.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.