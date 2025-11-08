Djokovici s-a retras de la Turneul Campionilor. Musetti va participa pentru prima dată la competiţia de final de an

18:50

Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice şi vouchere de bilete de avion şi au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile. Spre deosebire de ediţia anterioară, au fost comandate cu 97% mai multe produse de gaming, cu 63% mai multe suplimente şi vitamine, cu 50% mai multă cafea şi ceai, cu 30% mai multe produse de igienă, cu 28% mai multe articole de încălţăminte. Aproape 34% dintre comenzi au fost achitate în rate. De asemenea, 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe şi peste 18.000 de kendame au fost comandate într-o singură zi.