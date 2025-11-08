Djokovici s-a retras de la Turneul Campionilor. Musetti va participa pentru prima dată la competiţia de final de an
News.ro, 8 noiembrie 2025 22:40
Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovici din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
23:00
Preşedintele american Donald Trump vrea ca echipa Washington Commanders să dea numele său stadionului pe care îl construieşte, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, au declarat pentru ESPN mai multe surse.
23:00
Şase morţi în Ucraina, după unul dintre cele mai ample atacuri balistice asupra obiectivelor energetice de la începutul războiului # News.ro
Cel puţin şase persoane au murit după ce Rusia a lansat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă sute de atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice şi a clădirilor rezidenţiale din Ucraina, în ceea ce ministrul energiei, Svetlana Hrinciuk, a spus că a fost unul dintre cele mai ample atacuri directe cu rachete balistice asupra obiectivelor energetice de la începutul războiului, relatează BBC şi Ukrainska Pravda.
22:50
Rugby: Debut cu victorie pentru "Stejari" în Kaufland Games Trilogy. Naţionala s-a impus în faţa Canadei şi a câştigat Cupa Cernavodă / A fost ultimul meci în tricoul echipei naţionale pentru Ovidiu Cojocaru # News.ro
Naţionala de rugby a României a debutat cu o victorie în “Kaufland Games Trilogy”, sâmbătă, scor 31-21 (12-7) împotriva Canadei. În urma acestei victorii, Stejarii au cucerit pentru a doua oară consecutiv Cupa Cernavodă, trofeu care se pune în joc între cele două ţări. De asemenea, acesta a fost ultimul meci în tricoul echipei naţionale pentru Ovidiu Cojocaru, care şi-a anunţat retragerea din echipa României.
Acum o oră
22:40
Djokovici s-a retras de la Turneul Campionilor. Musetti va participa pentru prima dată la competiţia de final de an # News.ro
Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovici din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP.
22:30
Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.
22:20
Bundesliga: Salvată de Kane, Bayern Munchen rămâne neînvinsă, dar încheie la 16 seria de victorii consecutive # News.ro
Formaţia Bayern Munchen a încheiat, sâmbătă, o serie de 16 victorii consecutive, cu un egal (2-2) împotriva echipei Union Berlin în Bundesliga, dar a reuşit totuşi să-şi mărească avantajul în fruntea clasamentului campionatului Germaniei.
Acum 2 ore
22:00
UPDATE - Trafic feroviar afectat, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă s-a defectat / Circulaţia a fost reluată după ce trenul de marfă a fost retras de pe linie # News.ro
Traficul feroviar se desfăşoară cu restricţii, sâmbătă seară, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă aparţinând CR Marfă s-a defectat. Două trenuri de călători staţionează în staţiile Brădet şi Dumbrăviţa. Circulaţia a fost reluată, sâmbătă seara, după ce trenul de marfă a cărui locomotivă s-a defectat a fost retras din linia curentă.
21:50
Britanicul Lando Norris (McLaren) va porni duminică din pole position în Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă pe circuitul Interlagos din São Paulo.
21:50
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului. Roma cere Washingtonului să găsească o soluţie # News.ro
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian de Externe, relatează Reuters.
21:40
Trafic feroviar afectat, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă s-a defectat. Două trenuri de călători staţionează, sâmbătă seară # News.ro
Traficul feroviar se desfăşoară cu restricţii, sâmbătă seară, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă aparţinând CR Marfă s-a defectat. Două trenuri de călători staţionează în staţiile Brădet şi Dumbrăviţa.
21:30
Octavian Berceanu, despre dosarul DNA în care apare numele său: Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament / Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile # News.ro
Fostul şef al Gărzii de mediu Octavian Berceanu a venit, sâmbătă, cu precizări despre dosarul DNA în care apare numele său, el arătând că la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului şi a primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament. Berceanu a menţionat că, ulterior acestei întâlniri, a informat organele competente şi a colaborat cu autorităţile.
21:30
Novak Djokovici, magnific la Atena: Sârbul a câştigat titlul cu numărul 101, după un thriller de trei ore cu Musetti # News.ro
Novak Djokovici a câştigat, sâmbătă, spectaculos, al 101-lea titlu din carieră la Hellenic Championship din Atena, unde a pus capăt speranţelor lui Lorenzo Musetti de a se califica la Nitto ATP Finals.
Acum 4 ore
21:10
Trafic feroviar afectat, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă s-a defecat. Două trenuri de călători staţionează, sâmbătă seară # News.ro
Traficul feroviar se desfăşoară cu restricţii, sâmbătă seară, pe ruta Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă aparţinând CR Marfă s-a defecat. Două trenuri de călători staţionează în staţiile Brădet şi Dumbrăviţa.
21:10
Spaniolul Alex Marquez a câştigat sâmbătă cursa sprint a Marelui Premiu al Portugaliei, a 21-a etapă din 22 ale Campionatului Mondial de MotoGP, pe circuitul de la Portimao.
21:00
Putin face o numire importantă în Consiliul rus de Securitate. Generalul Andrei Buliga devine adjunct al lui Serghei Şoigu # News.ro
Preşedintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, care începând de anul trecut era unul dintre adjuncţii ministrului apărării Andrei Belousov, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al ţării, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters.
20:40
Final perfect de sezon pentru Elena Rîbakina: A învins-o pe Sabalenka şi a câştigat pentru prima dată Turneul Campioanelor # News.ro
Elena Rîbakina a încheiat o săptămână perfectă la Turneul Campioanelor, învingând-o pe numărul unu mondial Arina Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) în finala de sâmbătă, şi câştigând primul său trofeu de final de sezon şi un premiu record de 5,235 milioane de dolari.
20:30
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a. Echipa a fost condusă de Iulia Curea, numită antrenor principal interimar după demiterea lui Adrian Vasile.
20:10
Mihai Fifor (PSD): Doamne, cât se mai vântură prostia asta cu "fost senator PSD" în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe Moşteanu / Isăilă a fost dat afară din PSD în 2014, apoi a trecut la UNPR # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă ”prostia asta cu fost senator PSD" în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Isăilă a fost dat afară din PSD în 2014, apoi a trecut la UNPR.
20:10
Baschet masculin: U BT Cluj, a treia victorie în Liga Adriatică, scor 97-76 cu KK Borac Čačak, la meciul 500 al antrenorului Mihai Silvăşan # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia KK Borac Čačak, scor 97-76 (40-38), în etapa a VI-a din grupa A a Ligii Adriatice. U BT Cluj are 8 puncte şi ocupă temporar locul 4. Antrenorul Mihai Silvăşan a bigat meciul 500 pe banca tehnică a campioanei României.
20:00
Cătălin Drulă acuză o campanie masivă de fake news-uri împotriva sa: Mafiile PSD şi AUR bagă mulţi bani şi se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraş # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie masivă de fake news-uri împotriva sa, arătând că mafiile PSD şi AUR bagă mulţi bani şi se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraş, că îşi vor putea da din nou autorizaţii de construire în parcuri, aşa cum au dat când s-a ridicat blocul „generalului” cu girofar, Gabriel Oprea.
19:50
A reapărut Lavrov. Ministrul rus de externe afirmă că se lucrează la ordinul lui Putin în legătură cu un posibil test nuclear. Instrucţiunile au fost date în şedinţa Consiliului de Securitate de la care Lavrov a lipsit # News.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că se lucrează la ordinul preşedintelui Vladimir Putin de a pregăti propuneri pentru un posibil test nuclear rus, a relatat agenţia rusă de ştiri TASS, preluată de Reuters.
19:40
Superliga: Dinamo a obţinut o victorie categorică în confruntarea cu Csikszereda: 4-0 / Trei arbitre s-au aflat în brigada de la acest meci # News.ro
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte.
19:30
Membrii organismului de conducere al fotbalului irlandez au votat sâmbătă în proporţie covârşitoare ca board-ul forului să solicite UEFA suspendarea imediată a Federaţiei Israeliene de Fotbal din competiţiile europene, a anunţat federaţia irlandeză, potrivit Reuters.
19:30
Dâmboviţa: Patru răniţi, după ce două autovehicule s-au ciocnit pe drumul naţional 72. Una dintre victime, scoasă de echipajele de descarcerare # News.ro
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă după amiază, după ce două autovehicule s-au ciocnit pe drumul naţional 72, în judeţul Dâmboviţa. Pompierii de la descarcerare au intervenit pentru a scoate una dintre victime, rămasă blocată între fiarele contorsionate.
Acum 6 ore
19:10
Mihail Hodorkovski, unul dintre marii rivali ai lui Putin, avertizează Europa: Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina # News.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Fostul oligarh din domeniul petrolier a explicat pentru POLITICO că Rusia va avea nevoie de zeci de ani pentru a depăşi „naraţiunea imperialist-militară” promovată de Vladimir Putin şi că un moment-cheie în care liderul de la Kremlin putea fi vulnerabilizat a fost deja ratat.
19:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite: Este momentul inteligenţei artificiale. Ţările fac paşi, iar România este acolo # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că se află la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri în urma cărora şi o ţară, şi cealaltă să analizeze pe ce canale se poate creşte cooperarea. Ministrul arată că este momentul inteligenţei artificiale, ţările fac paşi, iar România este acolo, caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume şi ce există la noi.
18:50
A 15-a ediţie de Black Friday la eMAG s-a încheiat cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut. Peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse # News.ro
Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice şi vouchere de bilete de avion şi au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile. Spre deosebire de ediţia anterioară, au fost comandate cu 97% mai multe produse de gaming, cu 63% mai multe suplimente şi vitamine, cu 50% mai multă cafea şi ceai, cu 30% mai multe produse de igienă, cu 28% mai multe articole de încălţăminte. Aproape 34% dintre comenzi au fost achitate în rate. De asemenea, 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe şi peste 18.000 de kendame au fost comandate într-o singură zi.
18:40
Ministerul Mediului vrea să achiziţioneze servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene.
18:40
Fotbalistul echipei Alanyaspor, Ianis Hagi, a înscris un gol în partida terminată la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Trabzonspor, în etapa a 12-a a campionatului Turciei.
18:30
O şoferiţă a intrat cu maşina în parcarea teatrului din Piteşti, lovind trei maşini şi oprindu-se în clădirea teatrului. În urma evenimentului nu sunt victime # News.ro
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.
18:30
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia daneză HH Elite, scor 27-21 (15-13), în prima manşă din turul 3 al European League. Rapid Bucureşti joacă duminică, HSG Bensheim.
18:20
Accident aparent grav în zona muntoasă din Maramureş, pe un drum forestier. Primele date arată că un om a murit # News.ro
Un accident grav s-a produs, sâmbătă după amiază, în zona muntoasă din judeţul Maramureş, fiind implicat un autovehicul de teren. Persoana care a sunat la 112 solicitând sprijin a transmis autorităţilor că o persoană a murit.
18:20
Parlamentul Serbiei deschide calea pentru controversatul proiect imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # News.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care deschide calea pentru un controversat proiect imobiliar în capitala ţării, condus de Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, relatează BBC şi Reuters.
18:00
Ruben Amorim îl apără pe Sesko: „Este obsedat de control”, dar ar trebui să ignore criticile # News.ro
Antrenorul principal al Manchester United, Ruben Amorim, recunoaşte că atacantul Benjamin Sesko, achiziţionat pentru 73,7 milioane de lire sterline, a avut dificultăţi în primele săptămâni la club, dar l-a îndemnat să nu ia personal criticile venite din partea legendelor clubului.
17:30
Şase persoane au murit într-un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei # News.ro
Un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a provocat, sâmbătă dimineaţa, moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, relatează agenţia Anadolu.
17:30
Formula 1: Norris şi-a mărit avantajul în clasamentul general după ce Piastri a abandonat la sprintul din Sao Paulo # News.ro
Lando Norris şi-a mărit avantajul în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1 la nouă puncte, după ce a câştigat sprintul de sâmbătă de la Sao Paulo, în timp ce coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, a abandonat, suferind o lovitură puternică în încercarea sa de a reveni în fruntea clasamentului, relatează Reuters.
Acum 8 ore
17:00
Oana Gheorghiu, întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan: Are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu este de părere că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape 30 de ani, „are tot ce îi trebuie”, însă „îi lipseşte viteza”. ”Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, argumentează Gheorghiu.
17:00
Fotbalul românesc şi-a luat rămas bun sâmbătă de la Ienei. O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt # News.ro
Emeric Jenei, tehnicianul legendar al Stelei din anii 80-90, a fost înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul ”Rulikowski” din Oradea, iar în mormântul său a fost aşezată o bucată din gazonul de pe Ghencea, anunţă Steaua Bucureşti.
17:00
Alexandru Rogobete: Şantierul viitorului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT) cu bani din PNRR avansează într-un ritm accelerat / Una dintre cele mai importante investiţii din domeniul medical din România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că şantierul viitorului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT) cu bani din PNRR avansează într-un ritm accelerat, fiind una dintre cele mai importante investiţii din domeniul medical din România. În valoare de aproape 105 milioane de euro, proiectul este finanţat de Ministerul Sănătăţii prin PNRR şi înseamnă un spital complet nou, dedicat pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave – atât adulţi, cât şi copii.
16:50
Rogobete: Din păcate există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboţi, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie / Cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, iar cele mai multe cipuri le are telefonul # News.ro
Ministrul Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, din păcate, există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboti, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză aceste carduri de sănătate, iar cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, cele mai multe cipuri având telefonul mobil.
16:40
Alexandru Rogobete, despre noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate: Va interacţiona cu pacientul. Va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop, cu un cod şi o parolă. Pacientul va putea face programări în sistem # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), că va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă. Potrivit ministrului, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie.
16:40
Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.
16:40
Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor: Au fost într-un Caritas care nu poate dura la nesfârşit. Orice privilegiu are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia aceşti bani # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.
16:30
Fostul preşedinte Joe Biden l-a criticat dur, vineri, pe succesorul său la Casa Albă, susţinând, la un eveniment organizat de Partidul Democrat, că Donald Trump a „distrus” democraţia, relatează CNN.
16:20
FC Barcelona se va întoarce în curând pe Camp Nou, stadion aflat în lucrări de mai bine de doi, iar preşedintele Joan Laporta şi-a exprimat dorinţa de a organiza un meci în onoarea lui Lionel Messi în arenă.
16:20
Prahova: Doi tineri, cercetaţi pentru şantaj după ce au cerut bani unei persoane, pretinzând că sunt poliţişti şi că îi vor deschide dosar penal # News.ro
Doi tineri sunt cercetaţi de către poliţiştii prahoveni într-un dosar care vizează infracţiunea de şantaj. Cei doi au pretins că sunt poliţişti iar unul dintre ei a contactat telefonic un bărbat căruia i-a cerut bani spunându-i că dacă îi primeşte nu îi va deschide dosar penal. Poliţia le recomandă celor care primesc astfel de mesaje să se adreseze de urgenţă autorităţilor.
16:10
Oana Gheorghiu: Ţara asta va merge mai bine atunci când PSD va fi mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţă sinceră de a face România bine # News.ro
Oana Gheorghiu este de părere România „va fi mai bine” atunci când PSD, cel mai mare partid al ţării, va fi „mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţă sinceră de a face România bine”.
16:00
Oana Gheorghiu: Eu nu vă pot promite că am venit în Guvern şi se va schimba totul peste noapte, cine promite asta păcăleşte. Sper să avem timp suficient încât să începem nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate # News.ro
Reforma companiilor, debirocratizarea şi digitalizarea sunt principalele obiective pe care vicepremierul Oana Gheorghiu le are în funcţia din Executiv. Gheorghiu admite că este posibil să nu aibă timp în Guvern pentru a implementa tot ceea ce şi-a propus, dar spune că obiectivul său este ca actualul guvern să înceapă „nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate”.
16:00
Oana Gheorghiu: Atâta vreme cât voi fi în acest guvern, pe poziţia aceasta de independent şi cu dorinţa de a face lucruri, vă spun sută la sută că nu o să intru în niciun partid # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru tehnocrat în guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmă că nu ia în calcul ideea de a intra în politică. Ea spune că nu a intrat în Guvern pentru a susţine un partid din coaliţie sau altul.
16:00
Gheorghiu, despre atacurile la adresa sa: Cred că, de fapt, au vrut să-l atace pe premier. Mă gândesc că e un pic trist că nişte bărbaţi politici folosesc o femeie care nu le-a făcut nimic să-şi ducă bătăliile # News.ro
Oana Gheorghiu afirmă, întrebată care crede că e cauza atacurilor la adresa sa, vă nu exclude posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să fi fost atacat pentru faptul că susţinut-o pentru funcţia de vicepremier. Ea spune că nu are nicio problemă în a colabora cu toate partidele care fac parte din Guvern, fără a dori să-şi asume vreun merit pentru lucrurile care se vor realiza.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.