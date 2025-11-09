Maramureş - Percheziţii domiciliare la Poienile de sub Munte. Doi fraţi au fost reţinuţi pentru trafic de migranţi - FOTO

11:30

Doi fraţi în vârstă de 24 şi de 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi apoi plasaţi în arest preventiv pentru trafic de migranţi, după ce au sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat de către trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani. Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de al treilea a chitat suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitatea Poenile de sub Munte.