Proiect co-iniţiat de USR: În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului / Măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora
News.ro, 9 noiembrie 2025 15:50
În cazul unui divorţ, soţia îşi va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimţământul soţului, potrivit unui proiect de lege co-iniţiat de deputaţii USR Pollyanna Hangan şi Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu. Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi inutile de acte şi dovada gradului de rudenie cu proprii copii iar măsura îi va ajuta inclusiv pe românii din Diaspora.
• • •
Acum 5 minute
16:10
Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP, după ce a condus întreaga cursă de pe circuitul de la Portimao.
16:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Institutul de Oncologie din Bucureşti este în transformare. Vorbim de investiţii de peste 50 milioane de lei, în ultimii trei ani de zile, din bugetul de stat, PNRR sau Banca Mondială, şi continuăm să investim # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România, că Institutul de Oncologie din Bucureşti este în transformare, având investiţii de peste 50 milioane de lei, în ultimii trei ani de zile din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială. Ministrul a mai afirmat că este vorba de o achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, dar şi o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică.
16:10
Radu Burnete: Uitaţi-vă şi la ritmul cheltuielilor publice, el a încetinit! Adică nu putem spune că România este pe aceeaşi traiectorie a cheltuielilor publice scăpate de sub control unde eram în septembrie anul trecut # News.ro
Radu Burnete, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan pe probleme economice, susţine că, deşi nu se vede „cu ochiul liber”, Guvernul „a oprit destul de multe cheltuieli publice iraţionale”;: iar unele cheltuieli publice au scăzut, în România, comparativ cu perioada dinaintea alegerilor parlamentare de anul trecut. „Vă garantez că dacă această coaliţie ar fi trebuit să împartă bani, nu să taie, ar fi mers mult mai uşor”, este de părere Radu Burnete.
Acum 15 minute
16:00
Acuzat că a denaturat declaraţiile lui Trump, postul public BBC va trebui să dea explicaţii în faţa Parlamentului britanic # News.ro
Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă că ar fi prezentat în mod înşelător declaraţiile preşedintelui american Donald Trump într-un documentar. Ministrul, care s-a exprimat chiar la postul de televiziune BBC News, a declarat că a „vorbit săptămâna aceasta” cu preşedintele grupului audiovizual public, Samir Shah, care trebuie să dea explicaţii luni în faţa unei comisii parlamentare, relatează AFP.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
Peste un milion de persoane au fost evacuate în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong, care a provocat deja moartea a două persoane - VIDEO # News.ro
Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari, relatează Reuters şi The Associated Press.
15:30
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat / Din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc # News.ro
Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, a anunţat compania, care precizează că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi nu sunt adecvate pentru consum.
15:30
Estonul Ott Tanak a anunţat că va părăsi Hyundai, echipa sa din 2024, la sfârşitul sezonului şi că nu va mai concura cu normă întreagă în WRC, pentru a se concentra pe viaţa de familie.
15:20
Teleorman - Bărbatul care şi-a ucis soţia fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate. Datele Poliţiei arată că el a fost reclamat că a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecţie, ameninţând-o pe femeie şi familia acesteia # News.ro
Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că după ce tânăra de 25 de ani a obţinut ordin de protecţie, el a continuat să ameninţe atât pe ea cât şi pe membri ai familiei sale, însă tânăra nu a fost de acord să i se monteze agresorului sistem electronic de monitorizare.
15:20
Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger.
15:20
Hamas a predat Israelului un trup despre care spune că este al locotenentului Hadar Goldin, ucis în Gaza în urmă cu 11 ani # News.ro
Trupele israeliene din Fâşia Gaza au primit duminică de la Crucea Roşie un sicriu în care Hamas susţine că se află rămăşiţele locotenentului Hadar Goldin, care a fost ucis de gruparea militantă în războiul din Gaza din 2014, relatează The Times of Israel.
Acum 2 ore
15:10
Un bărbat s-a prăbuşit cu o parapantă, duminică după amiază, în zona localităţii Rimetea. Primele date arată că acesta este conştient, însă cu multiple traumatisme.
15:00
UPDATE - Teleorman: Femeie ucisă pe stradă de către soţul ei, de care se despărţise. Martor la agresiune a fost fiul în vârstă de trei ani. Victima obţinuse ordin de protecţie/ Agresorul fusese reclamat că o răpise şi violase, fiind lăsat în libertate # News.ro
O femeie a fost găsită înjunghiată, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Echipajele medicale sosite la faţa locului i-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Primele date din ancheta Poliţiei arată că cel care a ucis-o este fostul său soţ, de care se despărţise în urmă cu câteva luni şi împotriva căruia fusese emis un ordin care îi interzicea să se apropie de victimă. În momentul în care a fost atacată, femeia era pe stradă cu fiul ei, în vârstă de trei ani.
15:00
14:40
Imagini cu Trump care pare să-şi ţină cu greu ochii deschişi în timpul unui eveniment în Biroul Oval s-au viralizat pe reţelele sociale - VIDEO, FOTO # News.ro
Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei, relatează CNN.
14:40
Dâmboviţa: Un bărbat şi fiica sa, arestaţi preventiv după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe motiv că îl înşela # News.ro
Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.
14:20
Benfica a anunţat duminică realegerea lui Rui Costa în funcţia de preşedinte al clubului din Lisabona. Fostul jucător profesionist, format la club în anii '80, va avea un nou mandat de patru ani, după o campanie electorală marcată de o concurenţă acerbă.
14:20
Ţesuturi cerebrale create în laborator, care reproduc toate tipurile majore de celule, ar putea accelera cercetarea în terapiile neurologice # News.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un model al creierului uman care cuprinde toate tipurile majore de celule, pentru a permite cercetarea personalizată a bolilor şi descoperirea de medicamente.
Acum 4 ore
14:10
Energia electrică va fi întreruptă până la 16 ore pe zi în cea mai mare parte a Ucrainei, după ce capacitatea de producţie a fost redusă la „zero” de atacurile ruseşti # News.ro
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a ţării la „zero”, relatează The Guardian.
14:00
13:40
Nicuşor Dan, la repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei: Cred că trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societăţii româneşti de azi - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat duminică, la ceremonia de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, că istoria nu începe cu noi înşine, remarcând că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, fără să punem accentul pe continuitate, apreciind că este necesar să vedem rădăcina unor moduri în care acţionăm ca societate azi. ”Cred că trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societăţii româneşti de azi. Recunoaştem azi, prin onorurile cuvenite unui şef de stat, demnitatea istoriei de dinainte de apariţia statului naţional unitar. Onorăm rolul pe care l-a jucat clasa politică a acelei epoci la împlinirea ideii naţionale. Sunt convins că putem azi să începem şi să avem o privire mai senină şi mai dreaptă asupra trecutului, din care să ştim să culegem învăţăturile cele mai bune despre viitor. Bine ai venit acasă, Măria Ta”, a spus preşedintele, care a fost prezent la eveniment alături de partenera sa.
13:40
Luptătorii Hamas retraşi în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda Israelului, a declarat duminică aripa armată a grupării, îndemnând mediatorii să găsească o soluţie la criza care ameninţă armistiţiul încheiat acum o lună, relatează Reuters.
13:20
Marea Britanie trimite echipament de apărare pentru a ajuta Belgia să facă faţă incursiunilor perturbatoare ale dronelor # News.ro
Marea Britanie trimite experţi şi echipamente în Belgia pentru a o ajuta să combată apariţia unor drone perturbatoare, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroporturilor, a anunţat duminică şeful armatei britanice, informează Reuters.
13:20
Maroc: Fundaşul Youssef Kajai a intrat în poartă şi a apărat un penalti, după ce cei doi portari ai echipei Union Touarga au fost eliminaţi # News.ro
Un scenariu improbabil s-a petrecut sâmbătă seara, în etapa a 8-a a campionatului marocan: propulsat în poarta echipei Union Touarga după eliminarea succesivă a portarului titular şi a rezervei sale, fundaşul Youssef Kajai a apărat un penalti în prelungiri împotriva echipei Renaissance Zemamra... care a marcat totuşi golul victoriei câteva minute mai târziu (2-1).
13:00
UPDATE - Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul / Precizările MAE # News.ro
Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. MAE precizează că cei doi au fost răniţi uşor şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului, nefiind necesară internarea.
13:00
Exerciţiu simultan de pregătire a armatelor NATO, în România. În judeţul Alba, militarii au realizat în timp record un pod plutitor peste Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul - FOTO, VIDEO # News.ro
Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei. Duminică, în judeţul Alba, la Sântimbru, miliari români, francezi şi portughezi au organizat un antrenament dedicat instruirii elementelor de geniu, realizarea unui pod plutitor pe râul Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul.
12:20
Simona Halep a fost la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului. Mesajul artistei pentru marea campioană - FOTO, VIDEO # News.ro
Simona Halep a fost prezentă, sâmbătă seară, la concertul susţinut de Loredana la Sala Palatului.
Acum 6 ore
12:00
11:50
Dolj: Doi morţi şi un rănit în urma unui accident produs pe DN 56, unde un tânăr a intrat cu maşina pe contrasens # News.ro
Două persoane au murit şi una a fost rănită într-un accident rutier produs duminică dimineaţă în judeţul Dolj, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal. Poliţiştii au constatat că evenimentul rutier a avut loc în condiţiile în care un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism care circula regulamentar.
11:50
11:40
Alertă de tsunami în Japonia după un cutremur cu magnitudinea de 6,8 produs la adâncime mică # News.ro
Japonia a emis duminică o avertizare de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, cerând localnicilor să se îndepărteze de zonele de coastă, după ce un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,8 s-a produs în apropierea coastei de est a celei mai mari insule a arhipelagului, Honshu, la o adâncime de 10 km, potrivit USGS.
11:30
UPDATE - Maramureş - Percheziţii domiciliare la Poienile de sub Munte. Doi fraţi au fost plasaţi în arest preventiv pentru trafic de migranţi - FOTO # News.ro
Doi fraţi în vârstă de 24 şi de 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi apoi plasaţi în arest preventiv pentru trafic de migranţi, după ce au sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat de către trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani. Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de al treilea a chitat suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitatea Poenile de sub Munte.
11:30
Raliu: Sebastien Ogier câştigă în Japonia şi se apropie la 3 puncte de Elfyn Evans în clasamentul general înaintea ultimei etape # News.ro
Imperial până la capăt, în ciuda condiţiilor dificile de duminică, francezul Sébastien Ogier (Toyota) a câştigat Raliul Japoniei în faţa galezului Elfyn Evans.
11:20
Maramureş - Percheziţii domiciliare la Poienile de sub Munte. Doi fraţi au fost reţinuţi pentru trafic de migranţi - FOTO # News.ro
Doi fraţi în vârstă de 24 şi de 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru trafic de migranţi, după ce au sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat de către trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani. Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de al treilea a chitat suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitatea Poenile de sub Munte.
10:30
Jucătorul formaţiei Inter Miami, Lionel Messi, a strălucit din nou în MLS în noaptea de sâmbătă spre duminică. Autor a unei duble împotriva echipei Nashville în meciul 3 (4-0), campionul mondial argentinian şi-a dus coechipierii din Florida în semifinalele Conferinţei de Est.
10:20
Trei persoane au murit sâmbătă în Tenerife în accidente separate provocate de valurile puternice de pe insula turistică spaniolă. Alte nouă persoane au fost rănite, relatează AFP.
10:20
Dolj - Adolescent de 15 ani cercetat pentru agresiune sexuală după ce a atins în zona feselor o tânără de 18 ani # News.ro
Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru agresiune sexuală după ce a atins în zona feselor o tânără de 18 ani, pe o stradă din Craiova.
Acum 8 ore
10:10
Distrigaz Sud Reţele - 169 de clienţi casnici şi non-casnici, afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale într-un bloc de pe strada Braşov, din Capitală # News.ro
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale într-un bloc de pe strada Braşov, din Capitală, anunţă duminică Distrigaz Sud Reţele, decizia fiind luată ”în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul”.
09:50
Bolojan: Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială.
09:50
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă, a relatat agenţia rusă RIA, preluată de Reuters.
09:30
Un mort şi sute de dispăruţi după ce o ambarcaţiune cu imigranţi s-a scufundat între Malaezia şi Thailanda # News.ro
Sute de persoane sunt date dispărute după ce o ambarcaţiune s-a scufundat între Thailanda şi Malaezia, 10 supravieţuitori şi un cadavru fiind recuperaţi până acum, a declarat duminică autoritatea maritimă malaeziană, relatează Reuters.
09:20
Câştigătoare la Turneul Campionilor, Elena Rîbakina a refuzat să fie fotografiată alături de şefa WTA - VIDEO # News.ro
După ce a câştigat titlul la Turneul Campioanelor în faţa Arinei Sabalenka sâmbătă, Elena Rîbakina nu a dorit să se fotografieze, în timpul ceremoniei, alături de noua şefă a WTA, Portia Acher. Jucătoarea din Kazahstan se află în conflict cu instituţia de când antrenorul ei a fost suspendat.
08:30
Jucătoarea română de tenis Carmen Andreea Herea a fost eliminată în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (Texas), competiţie dotată cu premii totale în valoare de 115.000 de dolari.
08:20
Rivian oferă CEO-ului său un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari, după modelul lui Elon Musk # News.ro
Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru CEO-ul RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani, un plan inspirat de celebrul acord record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.
08:20
Bilanţul tornadei din Brazilia a ajuns la şase morţi şi 750 de răniţi. Distrugerile sunt fără precedent - VIDEO # News.ro
Autorităţile braziliene au anunţat sâmbătă că sunt cel puţin şase morţi şi 750 de răniţi în urma tornadei care a devastat o localitate din sudul ţării şi a provocat distrugeri fără precedent în regiune, relatează AFP.
Acum 12 ore
08:10
Un atac ucrainean cu drone a întrerupt furnizarea energiei electrice şi a căldurii în oraşul rus Voronej # News.ro
Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopţii a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică şi încălzirea în oraşul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters.
08:00
Suceava - Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată - FOTO # News.ro
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava.
08:00
Honda recheamă peste 406.000 de vehicule în SUA, din cauza unui risc de desprindere a roţilor # News.ro
Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu, a anunţat vineri Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), citată de Reuters.
07:40
Pfizer câştigă războiul de 10 miliarde de dolari pentru compania Metsera, după retragerea Novo Nordisk # News.ro
Compania farmaceutică americană Pfizer a încheiat cu succes achiziţia dezvoltatorului de tratamente împotriva obezităţii Metsera, pentru o sumă de 10 miliarde de dolari, punând capăt unei competiţii acerbe cu rivalul danez Novo Nordisk, transmite CNBC.
07:40
Republica Moldova ar putea impune vize pentru cetăţenii din CSI. Guvernul se pregăteşte să denunţe un acord ce permitea libera circulaţie # News.ro
Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetăţenii statelor Comunităţii Statelor Independente (CSI), o organizaţie care reuneşte, în jurul Moscovei, fostele republici sovietice cu excepţia ţărilor baltice, a Georgiei şi a Ucrainei.
