Adrian Mihalcea, reacție nervoasă după U Craiova - UTA 1-2: „Nu mă interesează!”. Întrebarea la care nu a vrut să răspundă

Sport.ro, 9 noiembrie 2025 20:20

Adrian Mihalcea s-a arătat nervos la finalul partidei Universitatea Craiova - UTA 1-2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
20:30
Mirel Rădoi a răbufnit după ce Craiova s-a încurcat iar: "Vreți să mă luați la mișto? Eu vin din respect!" Sport.ro
Universitatea Craiova se adâncește în criză după 1-2 acasă cu UTA Arad, prima înfrângere în Bănie din acest sezon.
20:30
Dinamo a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu: ”Asta trebuie să facă” Sport.ro
În vară, Dinamo l-a transferat pe Adrian Mazilu (20 de ani) de la Brighton, pentru care a plătit aproximativ 400.000 de euro. Pe internaționalul de tineret, ”câinii” îl dețin în coproprietate cu clubul din Premier League.
Acum o oră
20:20
Adrian Mihalcea, reacție nervoasă după U Craiova - UTA 1-2: „Nu mă interesează!”. Întrebarea la care nu a vrut să răspundă Sport.ro
Adrian Mihalcea s-a arătat nervos la finalul partidei Universitatea Craiova - UTA 1-2.
20:10
Ianis Stoica, prăbușire înfiorătoare: cazul său, încă o „palmă“ pentru fotbalul nostru Sport.ro
Un jucător de profil ofensiv, care a plecat pe cai mari din campionatul intern, s-a lovit ca de stâncă de rigorile fotbalului pe care îl vedem la televizor, în campionatele importante ale Europei.
20:00
Răzvan Lucescu și-a făcut planul. Românul trimite un "killer" pe teren la meciul cu Panathinaikos Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se pregătește pentru derby-ul încins de pe stadionul Leoforos împotriva lui Panathinaikos, programat în această seară (9 noiembrie, ora 21:00), în etapa a 10-a a campionatului grec.
Acum 2 ore
19:50
Andrei Rațiu, evoluție „la înălțime” în Rayo Vallecano - Real Madrid! Nota primită după ce l-a anihilat pe Vinicius Sport.ro
Ce notă a primit Andrei Rațiu după ce l-a anihilat pe Vinicius în Rayo Vallecano - Real Madrid. 
19:40
Cum arată Superliga după ce Universitatea Craiova s-a împiedicat din nou: Rapid e marea câștigătoare Sport.ro
Universitatea Craiova s-a încurcat din nou pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA Arad, și rămâne pe locul patru după 16 etape.
19:30
Halloween cu întârziere pentru Andrei Ivan: echipa românului, strivită în Grecia! Sport.ro
Într-o tentativă de a-și relansa cariera, la 28 de ani, fostul star al Craiovei a semnat cu anonimii de la Panserraikos. Și, deocamdată, singura sa consolare e că joacă, în mod constant.
19:20
OUT! Ștefan Târnovanu nu e nici în lot pentru Hermannstadt - FCSB. Cum arată echipele de start Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB se va disputa de la ora 20:30, pe stadionul din Sibiu.
19:00
Nu De Bruyne era "problema" la Napoli: fără belgian, echipa lui Conte nu mai dă gol. Cifre necruțătoare Sport.ro
Dezastru ofensiv pentru liderul din Serie A.
Acum 4 ore
18:50
De la secund la Dinamo la antrenor principal în Italia! Tehnicianul a obținut o victorie esențială Sport.ro
Succes crucial în Italia pentru fostul secund al lui Dinamo, devenit antrenor principal. 
18:50
Gloria Bistrița a mai făcut o victimă în Liga Campionilor la handbal feminin. Serie formidabilă Sport.ro
Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din Grupa A a Ligii Campionilor. 
18:40
Stanciu, „omul invizibil“ la Genoa: ce i s-a întâmplat, astăzi, arată gravitatea situației Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor e în cădere liberă. Atât la echipa de club, cât și la națională.
18:40
19 ani, atât a durat! Cleopatra Stratan l-a întâlnit, în sfârșit, pe Ghiță la portiță: "Am dovada!" Sport.ro
Cleopatra Stratan, artista al cărei hit "Ghiță" a răsunat în toată țara în 2006, l-a întâlnit pe Virgil Ghiță, fundașul "tricolorilor", în cantonamentul echipei naționale, la Mogoșoaia.
18:20
Jean Vlădoiu, discurs necruțător la adresa CFR-ului: "Metode de ligi inferioare! Portarul lor leșina pe teren!" Sport.ro
Unirea Slobozia bifează a cincea înfrângere consecutivă în prima ligă, 0-1 la Clinceni cu CFR Cluj.
18:10
Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat Sport.ro
În sezonul 1998-1999, Florin Tene a fost antrenat la Steaua de Emeric Ienei.
17:50
E convins după ce a urmărit discursul lui Louis Munteanu: ”Nu va mai continua la CFR Cluj” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a fost, din nou, în centrul atenției în ultima săptămână, mai ales de când Gigi Becali a dezvăluit că a purtat ”negocieri” prin telefon cu atacantul de la CFR Cluj.
17:50
„Made in Romania”! Motivul pentru care Daniel Pancu nu a venit la interviu după debutul la CFR Cluj Sport.ro
De ce nu a putut să vină la flash-interviuri Daniel Pancu după Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1.
17:40
Scandal monstru: Rybakina a refuzat să stea la poză, după ce a câștigat Turneul Campioanelor Sport.ro
Sportiva din Kazahstan a dat naștere la un moment extrem de controversat, iar imaginile fac înconjurul lumii.
17:40
Italienii titrează: „Cristi Chivu pleacă de la Inter, a fost anunțat noul antrenor!” Sport.ro
Presa din Italia, prin portalul calciomercato.it, a analizat parcursul excelent al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca tehnică a lui Inter.
17:30
Virgil Ghiță, lăsat pe bancă în premieră! Reacția Bild după ce antrenorul a mizat pe altcineva și a eșuat lamentabil Sport.ro
Hannover 96 se adâncește în criză după o nouă înfrângere acasă, 2-3 cu Darmstadt, iar echipa a pierdut contactul cu vârful clasamentului, fiind acum la șase puncte de liderul Schalke.
17:30
Luptă strânsă pentru titlu în Ligue 1! Fostul fotbalist din România amenință supremația PSG-ului: "Suntem în fruntea campionatului" Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.
17:20
Cuvintele lui Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu după debutul din Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1 Sport.ro
Ce au spus Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu la finalul partidei Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1
17:20
Manchester United, pretendentă la titlu în Premier League? Ruben Amorim simte că procesul pentru formarea unei echipe puternice a început Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
17:10
Rapidul și-a setat prioritatea! Angelescu a anunțat fotbalistul pe care Gâlcă îl cere de urgență în iarnă Sport.ro
Deși echipa ocupă poziția de lider după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0, șefii Rapidului lucrează deja la strategia pentru perioada de mercato din iarnă.
17:10
Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB Sport.ro
Louis Munteanu menține suspansul. A vorbit pe scurt despre interesul celor de la FCSB.
Acum 6 ore
16:50
Cristi Balaj a urmărit-o pe Iuliana Demetrescu în Dinamo - Csikszereda 4-0 și s-a lămurit Sport.ro
Cu Iuliana Demetrescu la centru, Dinamo a câștigat meciul cu Csikszereda cu un categoric 4-0.
16:40
Transformarea care l-a impresionat pe Nicolescu! Șeful lui Dinamo e convins: "Devine fotbalistul dorit" Sport.ro
Dinamo și-a consolidat poziția pe podiumul Superligii după victoria convingătoare cu Csíkszereda.
16:40
Ștefănescu a scăpat de dracu’, a dat de tac-su: în ce situație a ajuns după plecarea de la FCSB Sport.ro
Marius Ștefănescu (27 de ani) a crezut că a dat lovitura, în vară, atunci când a părăsit campioana României, unde nu era dorit de Gigi Becali, și a ajuns la un salariu mai bun, în străinătate. Din păcate, socotelile sale nu prea au ieșit până acum.
16:00
Reacția Dianei Șucu după ce Rapid a devenit lider în Superliga! Ce a făcut soția patronului Sport.ro
Rapid s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Superliga României.
16:00
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii” Sport.ro
DJ Carey, unul dintre cei mai mari jucători de hurling din istoria Irlandei, a ajuns în fața instanței după ce a pretins că suferă de cancer pentru a obține bani. 
15:30
„Play on Sport”, ACUM pe Youtube Sport.ro și pe VOYO! Costin Ștucan are invitați speciali Sport.ro
Ediție specială „Play on Sport” astăzi, transmisă în direct pe VOYO și pe canalul oficial de YouTube Sport.ro. 
15:10
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali pentru meciul cu Hermanntadt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB Sport.ro
Hermannstadt – FCSB se joacă în etapa cu numărul 16 din Superliga României. 
Acum 8 ore
14:50
Campioana en-titre care nu joacă în sezonul regular din România, încă o victorie în Europa! Sport.ro
Succes clar pentru U-BT Cluj.
14:50
Încă un club din Superliga a primit interdicție la transferuri Sport.ro
În ultimele săptămâni, UTA Arad, CFR Cluj și FC Botoșani au primt interdicții la transferuri din partea FIFA.
14:50
Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun” Sport.ro
Florin Cernat a adus în campionatul nostru un fotbalist de nota 10!
14:30
Andrei Nicolescu, replică dură după atacul lui Robert Ilyeș: ”Aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora!” Sport.ro
Dinamo a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 4-0 în runda 16 din Superliga României.
14:20
Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi! Manchester City – Liverpool, în direct pe VOYO de la 18:30 Sport.ro
Duminică, de la 18:30, Manchester City și Liverpool se întâlnesc în duelul care a definit ultimul deceniu din Premier League. Meciul se vede în exclusivitate pe VOYO.
14:00
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori Sport.ro
Fotbalul norvegian a fost lovit de un scandal uriaș.
14:00
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă Sport.ro
Situație rarisimă în fotbalul din Maroc.
13:50
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie Sport.ro
Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului. 
13:10
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: ”Are cel mai norocos an” Sport.ro
Rapid este noul lider în Superliga României, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș în etapa cu numărul 16.
13:10
Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro! Sport.ro
Românul din Eredivisie este în formă maximă.
13:10
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri Sport.ro
Sean McDermott, portarul irlandez care a trecut fulgerător pe la Dinamo în 2019, evoluează în prezent în Norvegia, la Molde FK. 
Acum 12 ore
12:40
Mihai Stoichiță a explicat de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei: ”Asta era lipsă de respect!” Sport.ro
Legendarul Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a fost înmormântat sâmbătă cu onoruri militare.
12:40
Luca Toni a văzut ce a făcut Cristi Chivu la Inter și a reacționat imediat Sport.ro
Inter Milano merge înainte în lupta pentru titlu, iar prestațiile echipei sub comanda lui Cristi Chivu nu trec neobservate în Italia. 
12:30
Manchester City - Liverpool, de la 18:30 pe VOYO. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
12:30
Ce au scris ungurii după Dinamo - FK Csikszereda 4-0 în Superliga României Sport.ro
Încă un meci bun făcut de ”câinii” antrenați de Zeljko Kopic.
12:10
Inter - Lazio, încă un derby în Serie A pentru Cristi Chivu, de la ora 21:45! Sport.ro
Inter Milano continuă lupta pentru titlu în Italia.
12:10
Ce șansă a ratat Arsenal! ”Tunarii” s-au împiedicat la Sunderland, iar Mikel Arteta a reacționat Sport.ro
Arsenal a remizat, scor 2-2, în etapa a 11-a din Premier League, cu Sunderland, într-un duel care s-a văzut pe VOYO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.