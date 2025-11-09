Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Sport.ro, 9 noiembrie 2025 23:20

FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
23:40
Măldărășanu, exasperat de finalul cu FCSB: "E frustrant! A 3-a oară când pierdem puncte în prelungiri!" Sport.ro
Marius Măldărășanu a trăit la intensitate maximă finalul meciului Hermannstadt - FCSB 3-3. Sibienii au fost la câteva minute de o victorie uriașă, conducând cu 3-2 în minutul 87, dar au fost egalați în prelungiri (90+3), la fel ca în tur.
23:30
Luca Stancu, fundașul de la Hermannstadt care a strălucit cu FCSB, reacție fabuloasă: „Nu am idoli pe postul meu” Sport.ro
Reacția senzațională oferită de Luca Stancu, fundașul de la Hermannstadt care a strălucit cu FCSB.
23:30
Lui Bîrligea i s-a urcat fotbalul la cap Sport.ro
Caramavrov critică atitudinea atacantului de la FCSB, care și-a lăsat echipa în 10 oameni la 2-2.
Acum o oră
23:20
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar” Sport.ro
FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.
23:10
Lucescu jr, un car de nervi: PAOK, surclasată în cel mai prost moment posibil Sport.ro
PAOK Salonic a „reușit“ să-și piardă seria excelentă, de șapte victorii consecutive, în marele derby al campionatului grec.
23:10
Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!" Sport.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3 în etapa a 16-a din Superliga.
23:10
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: "Inimaginabil ce se întâmplă! Nu e normal" Sport.ro
FCSB a plecat cu un singur punct de la Sibiu, după un 3-3 spectaculos cu Hermannstadt, însă haosul tactic al campioanei l-a făcut pe Basarab Panduru să reacționeze dur.
23:10
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze” Sport.ro
FCSB a scăpat printre degete două puncte importante la Sibiu.
23:00
Risto Radunovic, semnal de alarmă după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Sunt foarte supărat!” Sport.ro
Risto Radunovic a răbufnit după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Sunt foarte supărat!”
23:00
Elias Charalambous a explicat în trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan Târnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3 Sport.ro
Hermannstadt - FCSB s-a încheiat cu scorul de 3-3, în etapa cu numărul 16 din Superliga României.
Acum 2 ore
22:50
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!" Sport.ro
FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.
22:40
Meci halucinant la Mondialul U17: Maroc și-a sfâșiat adversara cu 16-0! Sport.ro
Competiția găzduită de Qatar, în perioada 3-27 noiembrie, ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru niște tineri care fac primii pași în fotbalul internațional. Ce s-a întâmplat însă, astăzi, e un coșmar care îi va bântui pe cei din echipa învinsă.
22:40
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a împiedicat la Sibiu Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB s-a încheiat cu un spectaculos 3-3.
22:30
Ce prostie a făcut Bîrligea! Cum a văzut cartonașul roșu în Hermannstadt - FCSB Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:30
Ianis Hagi a "rupt" plasa în Turcia, iar Scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: "Uimitor!" Sport.ro
Ianis Hagi continuă să impresioneze în Turcia și a marcat din nou pentru Alanyaspor, de data aceasta în confruntarea cu Trabzonspor (scor 1-1).
22:10
Schimbarea incredibilă făcută la pauză de FCSB în meciul cu Hermannstadt a fost penalizată Sport.ro
FCSB are o așezare ultra-ofensivă în a doua repriză a duelului cu Hermannstadt. Schimbarea incredibilă făcută la pauză. 
22:10
Cum a fost surprins Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din lot pentru Hermannstadt - FCSB Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:10
Marele regret al lui Florin Bratu: Copos i-a distrus visul de fotbalist Sport.ro
Ajuns la 45 de ani, fostul atacant a făcut o mărturisire tristă despre ce i s-a întâmplat, la începuturile carierei sale.
Acum 4 ore
21:50
"Aduceți-l acum!" Rațiu i-a cucerit pe fanii Barcelonei după ce l-a "uscat" pe Vinicius în derby-ul Madridului Sport.ro
Andrei Rațiu a făcut din nou un meci mare în La Liga, iar prestația sa din derby-ul Madridului, Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, a repornit o adevărată campanie în rândul suporterilor Barcelonei. 
21:40
Lucescu, disperat: atacantul pe care l-a convocat, inexistent la echipa de club! Sport.ro
Din păcate pentru selecționer, în lotul pentru partidele cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie) sunt foarte mulți jucători cu probleme majore la echipele lor.
21:20
Cel mai mare fan al lui Inter Milano, fascinat de Chivu: "M-a surprins la un aspect!" Sport.ro
Amadeus, un cunoscut prezentator și suporter înfocat al lui Inter Milano, a analizat începutul de sezon al echipei sub comanda lui Cristi Chivu.
21:00
Manchester City a ”distrus-o” pe Liverpool într-un meci special pentru Pep Guardiola Sport.ro
Meciul dintre Manchester City și Liverpool s-a încheiat cu scorul de 3-0 și a fost LIVE pe VOYO.
21:00
Cele 4 cuvinte pe care le-au folosit cei de la Marca pentru Andrei Rațiu după Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0 Sport.ro
Cuvintele folosite de jurnaliștii de la Marca pentru Andrei Rațiu după Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0.
21:00
„Magicianul“ Contra: premieră spectaculoasă, după 14 ani de antrenorat! Sport.ro
Fostul selecționer al României a preluat o echipă „muribundă“ din Qatar și a transformat-o într-una de neoprit.
20:30
Mirel Rădoi a răbufnit după ce Craiova s-a încurcat iar: "Vreți să mă luați la mișto? Eu vin din respect!" Sport.ro
Universitatea Craiova se adâncește în criză după 1-2 acasă cu UTA Arad, prima înfrângere în Bănie din acest sezon.
20:30
Dinamo a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu: ”Asta trebuie să facă” Sport.ro
În vară, Dinamo l-a transferat pe Adrian Mazilu (20 de ani) de la Brighton, pentru care a plătit aproximativ 400.000 de euro. Pe internaționalul de tineret, ”câinii” îl dețin în coproprietate cu clubul din Premier League.
20:20
Adrian Mihalcea, reacție nervoasă după U Craiova - UTA 1-2: „Nu mă interesează!”. Întrebarea la care nu a vrut să răspundă Sport.ro
Adrian Mihalcea s-a arătat nervos la finalul partidei Universitatea Craiova - UTA 1-2.
20:10
Ianis Stoica, prăbușire înfiorătoare: cazul său, încă o „palmă“ pentru fotbalul nostru Sport.ro
Un jucător de profil ofensiv, care a plecat pe cai mari din campionatul intern, s-a lovit ca de stâncă de rigorile fotbalului pe care îl vedem la televizor, în campionatele importante ale Europei.
20:00
Răzvan Lucescu și-a făcut planul. Românul trimite un "killer" pe teren la meciul cu Panathinaikos Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se pregătește pentru derby-ul încins de pe stadionul Leoforos împotriva lui Panathinaikos, programat în această seară (9 noiembrie, ora 21:00), în etapa a 10-a a campionatului grec.
Acum 6 ore
19:50
Andrei Rațiu, evoluție „la înălțime” în Rayo Vallecano - Real Madrid! Nota primită după ce l-a anihilat pe Vinicius Sport.ro
Ce notă a primit Andrei Rațiu după ce l-a anihilat pe Vinicius în Rayo Vallecano - Real Madrid. 
19:40
Cum arată Superliga după ce Universitatea Craiova s-a împiedicat din nou: Rapid e marea câștigătoare Sport.ro
Universitatea Craiova s-a încurcat din nou pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA Arad, și rămâne pe locul patru după 16 etape.
19:30
Halloween cu întârziere pentru Andrei Ivan: echipa românului, strivită în Grecia! Sport.ro
Într-o tentativă de a-și relansa cariera, la 28 de ani, fostul star al Craiovei a semnat cu anonimii de la Panserraikos. Și, deocamdată, singura sa consolare e că joacă, în mod constant.
19:20
OUT! Ștefan Târnovanu nu e nici în lot pentru Hermannstadt - FCSB. Cum arată echipele de start Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB se va disputa de la ora 20:30, pe stadionul din Sibiu.
19:00
Nu De Bruyne era "problema" la Napoli: fără belgian, echipa lui Conte nu mai dă gol. Cifre necruțătoare Sport.ro
Dezastru ofensiv pentru liderul din Serie A.
18:50
De la secund la Dinamo la antrenor principal în Italia! Tehnicianul a obținut o victorie esențială Sport.ro
Succes crucial în Italia pentru fostul secund al lui Dinamo, devenit antrenor principal. 
18:50
Gloria Bistrița a mai făcut o victimă în Liga Campionilor la handbal feminin. Serie formidabilă Sport.ro
Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din Grupa A a Ligii Campionilor. 
18:40
Stanciu, „omul invizibil“ la Genoa: ce i s-a întâmplat, astăzi, arată gravitatea situației Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor e în cădere liberă. Atât la echipa de club, cât și la națională.
18:40
19 ani, atât a durat! Cleopatra Stratan l-a întâlnit, în sfârșit, pe Ghiță la portiță: "Am dovada!" Sport.ro
Cleopatra Stratan, artista al cărei hit "Ghiță" a răsunat în toată țara în 2006, l-a întâlnit pe Virgil Ghiță, fundașul "tricolorilor", în cantonamentul echipei naționale, la Mogoșoaia.
18:20
Jean Vlădoiu, discurs necruțător la adresa CFR-ului: "Metode de ligi inferioare! Portarul lor leșina pe teren!" Sport.ro
Unirea Slobozia bifează a cincea înfrângere consecutivă în prima ligă, 0-1 la Clinceni cu CFR Cluj.
18:10
Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat Sport.ro
În sezonul 1998-1999, Florin Tene a fost antrenat la Steaua de Emeric Ienei.
Acum 8 ore
17:50
E convins după ce a urmărit discursul lui Louis Munteanu: ”Nu va mai continua la CFR Cluj” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a fost, din nou, în centrul atenției în ultima săptămână, mai ales de când Gigi Becali a dezvăluit că a purtat ”negocieri” prin telefon cu atacantul de la CFR Cluj.
17:50
„Made in Romania”! Motivul pentru care Daniel Pancu nu a venit la interviu după debutul la CFR Cluj Sport.ro
De ce nu a putut să vină la flash-interviuri Daniel Pancu după Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1.
17:40
Scandal monstru: Rybakina a refuzat să stea la poză, după ce a câștigat Turneul Campioanelor Sport.ro
Sportiva din Kazahstan a dat naștere la un moment extrem de controversat, iar imaginile fac înconjurul lumii.
17:40
Italienii titrează: „Cristi Chivu pleacă de la Inter, a fost anunțat noul antrenor!” Sport.ro
Presa din Italia, prin portalul calciomercato.it, a analizat parcursul excelent al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca tehnică a lui Inter.
17:30
Virgil Ghiță, lăsat pe bancă în premieră! Reacția Bild după ce antrenorul a mizat pe altcineva și a eșuat lamentabil Sport.ro
Hannover 96 se adâncește în criză după o nouă înfrângere acasă, 2-3 cu Darmstadt, iar echipa a pierdut contactul cu vârful clasamentului, fiind acum la șase puncte de liderul Schalke.
17:30
Luptă strânsă pentru titlu în Ligue 1! Fostul fotbalist din România amenință supremația PSG-ului: "Suntem în fruntea campionatului" Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.
17:20
Cuvintele lui Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu după debutul din Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1 Sport.ro
Ce au spus Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu la finalul partidei Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1
17:20
Manchester United, pretendentă la titlu în Premier League? Ruben Amorim simte că procesul pentru formarea unei echipe puternice a început Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
17:10
Rapidul și-a setat prioritatea! Angelescu a anunțat fotbalistul pe care Gâlcă îl cere de urgență în iarnă Sport.ro
Deși echipa ocupă poziția de lider după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0, șefii Rapidului lucrează deja la strategia pentru perioada de mercato din iarnă.
17:10
Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB Sport.ro
Louis Munteanu menține suspansul. A vorbit pe scurt despre interesul celor de la FCSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.