Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”
Sport.ro, 9 noiembrie 2025 23:20
FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
23:40
Măldărășanu, exasperat de finalul cu FCSB: "E frustrant! A 3-a oară când pierdem puncte în prelungiri!" # Sport.ro
Marius Măldărășanu a trăit la intensitate maximă finalul meciului Hermannstadt - FCSB 3-3. Sibienii au fost la câteva minute de o victorie uriașă, conducând cu 3-2 în minutul 87, dar au fost egalați în prelungiri (90+3), la fel ca în tur.
23:30
Luca Stancu, fundașul de la Hermannstadt care a strălucit cu FCSB, reacție fabuloasă: „Nu am idoli pe postul meu” # Sport.ro
Reacția senzațională oferită de Luca Stancu, fundașul de la Hermannstadt care a strălucit cu FCSB.
23:30
Caramavrov critică atitudinea atacantului de la FCSB, care și-a lăsat echipa în 10 oameni la 2-2.
Acum o oră
23:20
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar” # Sport.ro
FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.
23:10
PAOK Salonic a „reușit“ să-și piardă seria excelentă, de șapte victorii consecutive, în marele derby al campionatului grec.
23:10
Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!" # Sport.ro
Hermannstadt - FCSB 3-3 în etapa a 16-a din Superliga.
23:10
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: "Inimaginabil ce se întâmplă! Nu e normal" # Sport.ro
FCSB a plecat cu un singur punct de la Sibiu, după un 3-3 spectaculos cu Hermannstadt, însă haosul tactic al campioanei l-a făcut pe Basarab Panduru să reacționeze dur.
23:10
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze” # Sport.ro
FCSB a scăpat printre degete două puncte importante la Sibiu.
23:00
Risto Radunovic a răbufnit după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Sunt foarte supărat!”
23:00
Elias Charalambous a explicat în trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan Târnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3 # Sport.ro
Hermannstadt - FCSB s-a încheiat cu scorul de 3-3, în etapa cu numărul 16 din Superliga României.
Acum 2 ore
22:50
FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.
22:40
Competiția găzduită de Qatar, în perioada 3-27 noiembrie, ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru niște tineri care fac primii pași în fotbalul internațional. Ce s-a întâmplat însă, astăzi, e un coșmar care îi va bântui pe cei din echipa învinsă.
22:40
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB s-a încheiat cu un spectaculos 3-3.
22:30
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:30
Ianis Hagi a "rupt" plasa în Turcia, iar Scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: "Uimitor!" # Sport.ro
Ianis Hagi continuă să impresioneze în Turcia și a marcat din nou pentru Alanyaspor, de data aceasta în confruntarea cu Trabzonspor (scor 1-1).
22:10
Schimbarea incredibilă făcută la pauză de FCSB în meciul cu Hermannstadt a fost penalizată # Sport.ro
FCSB are o așezare ultra-ofensivă în a doua repriză a duelului cu Hermannstadt. Schimbarea incredibilă făcută la pauză.
22:10
Cum a fost surprins Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din lot pentru Hermannstadt - FCSB # Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:10
Ajuns la 45 de ani, fostul atacant a făcut o mărturisire tristă despre ce i s-a întâmplat, la începuturile carierei sale.
Acum 4 ore
21:50
"Aduceți-l acum!" Rațiu i-a cucerit pe fanii Barcelonei după ce l-a "uscat" pe Vinicius în derby-ul Madridului # Sport.ro
Andrei Rațiu a făcut din nou un meci mare în La Liga, iar prestația sa din derby-ul Madridului, Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, a repornit o adevărată campanie în rândul suporterilor Barcelonei.
21:40
Din păcate pentru selecționer, în lotul pentru partidele cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie) sunt foarte mulți jucători cu probleme majore la echipele lor.
21:20
Amadeus, un cunoscut prezentator și suporter înfocat al lui Inter Milano, a analizat începutul de sezon al echipei sub comanda lui Cristi Chivu.
21:00
Meciul dintre Manchester City și Liverpool s-a încheiat cu scorul de 3-0 și a fost LIVE pe VOYO.
21:00
Cele 4 cuvinte pe care le-au folosit cei de la Marca pentru Andrei Rațiu după Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0 # Sport.ro
Cuvintele folosite de jurnaliștii de la Marca pentru Andrei Rațiu după Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0.
21:00
Fostul selecționer al României a preluat o echipă „muribundă“ din Qatar și a transformat-o într-una de neoprit.
20:30
Mirel Rădoi a răbufnit după ce Craiova s-a încurcat iar: "Vreți să mă luați la mișto? Eu vin din respect!" # Sport.ro
Universitatea Craiova se adâncește în criză după 1-2 acasă cu UTA Arad, prima înfrângere în Bănie din acest sezon.
20:30
În vară, Dinamo l-a transferat pe Adrian Mazilu (20 de ani) de la Brighton, pentru care a plătit aproximativ 400.000 de euro. Pe internaționalul de tineret, ”câinii” îl dețin în coproprietate cu clubul din Premier League.
20:20
Adrian Mihalcea, reacție nervoasă după U Craiova - UTA 1-2: „Nu mă interesează!”. Întrebarea la care nu a vrut să răspundă # Sport.ro
Adrian Mihalcea s-a arătat nervos la finalul partidei Universitatea Craiova - UTA 1-2.
20:10
Un jucător de profil ofensiv, care a plecat pe cai mari din campionatul intern, s-a lovit ca de stâncă de rigorile fotbalului pe care îl vedem la televizor, în campionatele importante ale Europei.
20:00
Răzvan Lucescu și-a făcut planul. Românul trimite un "killer" pe teren la meciul cu Panathinaikos # Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se pregătește pentru derby-ul încins de pe stadionul Leoforos împotriva lui Panathinaikos, programat în această seară (9 noiembrie, ora 21:00), în etapa a 10-a a campionatului grec.
Acum 6 ore
19:50
Andrei Rațiu, evoluție „la înălțime” în Rayo Vallecano - Real Madrid! Nota primită după ce l-a anihilat pe Vinicius # Sport.ro
Ce notă a primit Andrei Rațiu după ce l-a anihilat pe Vinicius în Rayo Vallecano - Real Madrid.
19:40
Cum arată Superliga după ce Universitatea Craiova s-a împiedicat din nou: Rapid e marea câștigătoare # Sport.ro
Universitatea Craiova s-a încurcat din nou pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA Arad, și rămâne pe locul patru după 16 etape.
19:30
Într-o tentativă de a-și relansa cariera, la 28 de ani, fostul star al Craiovei a semnat cu anonimii de la Panserraikos. Și, deocamdată, singura sa consolare e că joacă, în mod constant.
19:20
OUT! Ștefan Târnovanu nu e nici în lot pentru Hermannstadt - FCSB. Cum arată echipele de start # Sport.ro
Meciul dintre Hermannstadt și FCSB se va disputa de la ora 20:30, pe stadionul din Sibiu.
19:00
Nu De Bruyne era "problema" la Napoli: fără belgian, echipa lui Conte nu mai dă gol. Cifre necruțătoare # Sport.ro
Dezastru ofensiv pentru liderul din Serie A.
18:50
De la secund la Dinamo la antrenor principal în Italia! Tehnicianul a obținut o victorie esențială # Sport.ro
Succes crucial în Italia pentru fostul secund al lui Dinamo, devenit antrenor principal.
18:50
Gloria Bistrița a mai făcut o victimă în Liga Campionilor la handbal feminin. Serie formidabilă # Sport.ro
Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din Grupa A a Ligii Campionilor.
18:40
Stanciu, „omul invizibil“ la Genoa: ce i s-a întâmplat, astăzi, arată gravitatea situației # Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor e în cădere liberă. Atât la echipa de club, cât și la națională.
18:40
19 ani, atât a durat! Cleopatra Stratan l-a întâlnit, în sfârșit, pe Ghiță la portiță: "Am dovada!" # Sport.ro
Cleopatra Stratan, artista al cărei hit "Ghiță" a răsunat în toată țara în 2006, l-a întâlnit pe Virgil Ghiță, fundașul "tricolorilor", în cantonamentul echipei naționale, la Mogoșoaia.
18:20
Jean Vlădoiu, discurs necruțător la adresa CFR-ului: "Metode de ligi inferioare! Portarul lor leșina pe teren!" # Sport.ro
Unirea Slobozia bifează a cincea înfrângere consecutivă în prima ligă, 0-1 la Clinceni cu CFR Cluj.
18:10
Florin Tene și-a amintit un episod magnific cu Emeric Ienei la Steaua. "Eram rezervă, eram foarte supărat!" Ce a urmat # Sport.ro
În sezonul 1998-1999, Florin Tene a fost antrenat la Steaua de Emeric Ienei.
Acum 8 ore
17:50
E convins după ce a urmărit discursul lui Louis Munteanu: ”Nu va mai continua la CFR Cluj” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a fost, din nou, în centrul atenției în ultima săptămână, mai ales de când Gigi Becali a dezvăluit că a purtat ”negocieri” prin telefon cu atacantul de la CFR Cluj.
17:50
„Made in Romania”! Motivul pentru care Daniel Pancu nu a venit la interviu după debutul la CFR Cluj # Sport.ro
De ce nu a putut să vină la flash-interviuri Daniel Pancu după Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1.
17:40
Scandal monstru: Rybakina a refuzat să stea la poză, după ce a câștigat Turneul Campioanelor # Sport.ro
Sportiva din Kazahstan a dat naștere la un moment extrem de controversat, iar imaginile fac înconjurul lumii.
17:40
Presa din Italia, prin portalul calciomercato.it, a analizat parcursul excelent al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca tehnică a lui Inter.
17:30
Virgil Ghiță, lăsat pe bancă în premieră! Reacția Bild după ce antrenorul a mizat pe altcineva și a eșuat lamentabil # Sport.ro
Hannover 96 se adâncește în criză după o nouă înfrângere acasă, 2-3 cu Darmstadt, iar echipa a pierdut contactul cu vârful clasamentului, fiind acum la șase puncte de liderul Schalke.
17:30
Luptă strânsă pentru titlu în Ligue 1! Fostul fotbalist din România amenință supremația PSG-ului: "Suntem în fruntea campionatului" # Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.
17:20
Cuvintele lui Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu după debutul din Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1 # Sport.ro
Ce au spus Mario Camora și Andrei Cordea despre Daniel Pancu la finalul partidei Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1
17:20
Manchester United, pretendentă la titlu în Premier League? Ruben Amorim simte că procesul pentru formarea unei echipe puternice a început # Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
17:10
Rapidul și-a setat prioritatea! Angelescu a anunțat fotbalistul pe care Gâlcă îl cere de urgență în iarnă # Sport.ro
Deși echipa ocupă poziția de lider după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0, șefii Rapidului lucrează deja la strategia pentru perioada de mercato din iarnă.
17:10
Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB # Sport.ro
Louis Munteanu menține suspansul. A vorbit pe scurt despre interesul celor de la FCSB.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.