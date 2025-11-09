Fashion Days Black Friday 2025 – ultimele ore de reduceri de până la 90%. Transformă-ți outfitul în cel mai spectaculos mod, cu opere de artă
Adevarul.ro, 9 noiembrie 2025 22:00
Fashion Days Black Friday 2025 – ultimele ore de reduceri de până la 90%! Descoperă încălțăminte de iarnă, cizme și botine spectaculoase, paltoane și genți elegante. Transformă-ți ținuta de sărbători cu opere de artă la picioare!
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
22:15
Horoscop luni, 10 noiembrie. Discuţii interminabile pentru Capricorni şi presiuni pentru Berbeci # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 10 noiembrie.
Acum 30 minute
22:00
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.
22:00
Acum o oră
21:45
Organizatorul concursului Miss Universe, în lacrimi după ce a fost criticat că a jignit o concurentă: „Această problemă m-a doborât. Îmi cer scuze” # Adevarul.ro
Nawat Itsaragrisil, organizatorul concursului Miss Universe, a stârnit controverse după ce a numit-o pe „prostănacă” pe Fatima Bosch, Miss Mexic. Itsaragrisil a declarat pentru Sky News că nu poate demisiona din funcție, în ciuda acuzațiilor că ar fi fost agresiv cu o concurentă.
21:45
Marele premiu de 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 a fost câştigat cu o variantă simplă, pe un bilet care a costat 12 lei # Adevarul.ro
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro, a fost câștigat, duminică, cu un bilet de doar 12 lei, jucat online pe platforma Loteriei Române.
21:30
Trafic îngreunat de ceață pe autostrăzi și drumuri din estul țării. Tronsoanele afectate # Adevarul.ro
Ceaţa densă le face mari probleme soferilor, duminică seara şi îngreunează traficul pe mai A3 şi A7, dar şi pe alte drumuri din ţară.
21:30
Kremlinul nu mai poartă doar un război în Ucraina, ci și unul pentru mintea și răbdarea Occidentului. Sub masca negocierilor, Moscova reușește încă să impună agenda, încercând să convingă lumea că pacea ar fi posibilă doar cu prețul unor concesii teritoriale sau politice.
Acum 2 ore
21:15
PSD revine la origini în era Grindeanu. „Nu schimbă direcția, ci doar o învelește în moralism și religie” # Adevarul.ro
Congresul PSD a marcat revenirea foștilor lideri și începutul unei etape dominate de prudență și apel la tradiție. „Adevărul” a discutat cu politologii Cristian Pîrvulescu și George Jiglău despre sensul epocii Grindeanu și felul în care partidul se repoziționează ideologic.
21:15
Tentativă de omor asupra a doi polițiștilor în Belgia. Un bărbat a intrat intenţionat cu maşina în ei # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la Bruxelles, după ce a fi încercat să lovească intenționat cu mașina doi polițiști, care făceau control rutier în zona Gare du Nord.
21:00
Un șofer român cu o alcoolemie de 2,86 la mie a provocat un accident în Austria. Polițiștii l-au găsit împingându-și mașina de pe carosabil # Adevarul.ro
Un șofer român beat, cu o alcoolemie de 2,86 la mie, a provocat sâmbătă seară, în localitatea Garsten din Austria, un accident soldat cu pagube materiale și a fugit de la locul faptei.
21:00
Andrei Rațiu, recital în fața Realului. Românul l-a desființat pe Vinicius Jr. și a primit cea mai mare notă din echipă # Adevarul.ro
Andrei Rațiu a fost printre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Real Madrid.
20:45
CTP face o scurtă istorie a antisemitismului în România. PRM, AUR sau SOS „au rădăcini românești adânci” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu readuce în atenție rădăcinile antisemitismului românesc și avertizează, prin citate istorice sugestive, asupra pericolului reactivării discursurilor de ură, chiar de Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului.
20:45
Șeful BBC și-a prezentat demisia după critici legate de editarea unui discurs al lui Trump # Adevarul.ro
Șeful BBC, Tim Davie, a demisionat duminică, în urma criticilor privind modul în care postul public britanic a editat un discurs al președintelui american Donald Trump.
Acum 4 ore
20:15
Rușine în Bănie: Craiova cedează pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, 1-2, în runda #16 din Superliga # Adevarul.ro
Alb-albaștrii nu au reușit să păstreze cele trei puncte în Bănie. Craiova pierde acasă cu UTA Arad, în etapa 16.
20:00
Premierul Spaniei, despre memoriile fostului rege Juan Carlos: „Nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomand pentru Crăciun” # Adevarul.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, s-a arătat surprins de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent. Acesta a declarat că „nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomande pentru Crăciun”.
19:45
Panică într-un liceu din Torino. Un elev a îndreptat un pistol spre profesor în timpul orei. „A fost doar o glumă, arma era falsă” # Adevarul.ro
Un elev de 15 ani a îndreptat un pistol spre profesorul său în timpul orei, luând prin surprindere întreaga clasă. Deși arma s-a dovedit a fi una de jucărie, băiatul susținând că a fost „doar o glumă”, momentele de teroare trăite de cei prezenţi au fost cât se poate de reale.
19:30
SUA au suspendat exporturile de arme către aliații NATO din cauza blocajului guvernamental # Adevarul.ro
Un blocaj administrativ la Washington a dus la oprirea temporară a exporturilor americane de armament în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, relatează Axios, citând surse din Departamentul de Stat al SUA.
19:30
Afaceristul Avram Gal, întâlnire cu Benny Johnson, comentator politic conservator „apropiat al președintelui Statelor Unite” # Adevarul.ro
Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, un susținător înfocat al liderului SUA, Donald Trump, s-a întâlnit duminică, 9 noiembrie, cu Benny Johnson, comentator politic conservator american.
19:00
Plasele de pescuit folosite de francezi, devenite scuturi anti-drone în Ucraina. „Uimitor cum ceva atât de simplu funcționează atât de bine” # Adevarul.ro
Armata ucraineană folosește plasele de pescuit trimise de pescarii din Bretania, Franța, pentru a prinde drone și a proteja civilii și soldații. Organizația caritabilă Kernic Solidarités a expediat două transporturi, cu o lungime totală de 280 km.
19:00
Două Românii. Harta șomajului arată decalaj enorm între județele țării. „Acum 20 de ani veneau cei mai mulți șomeri din muncă” # Adevarul.ro
Rata șomajului la nivel național a ajuns, la sfârșitul lunii septembrie, la 3,15%, însă decalajul între județul cu cea mai mare rată și cel în care se găsesc cel mai ușor locuri de muncă decalajul este enorm. Șomerii fără școală, cei cu studii primare sau gimnaziale reprezintă aproape două treimi.
18:45
Flăcări uriașe la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Pompierii încă încearcă să stingă incendiul # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova, zeci de locatari autoevacuându-se sau fiind evacuați preventiv, în timp ce pompierii au intervenit pentru a opri extinderea flăcărilor.
18:45
Trump promite un cec de 2.000 de dolari pentru fiecare american, finanțat din veniturile obținute din tarife # Adevarul.ro
Președinte american Donald Trump a anunțat că intenționează să acorde fiecărui cetățean american un cec de 2.000 de dolari, bani proveniți, potrivit lui, din veniturile generate de taxele vamale (tarifele) impuse în perioada mandatului său.
18:30
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70” # Adevarul.ro
O femeie a restaurat total o căsuță abandonată. Ea susține că renovarea a costat-o doar 1.000 de dolari.
Acum 6 ore
18:15
Un membru CSM reacționează dur după afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraţilor. „Instigare la ură de clasă în formă pură” # Adevarul.ro
Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile speciale au stârnit reacții dure în rândul magistraților, care acuză un atac la independența justiției și o retorică ce alimentează resentimente sociale. Un membru CSM o acuză că instigă la „ură de clasă în formă pură”.
18:00
La Flanco, reducerile generoase aduc în prim-plan o selecție de sisteme audio performante, de la soundbar-uri cu Dolby Atmos, la boxe portabile cu autonomie extinsă și sisteme cu amplificator pentru un sunet profund și clar.
17:45
Vizită istorică la Washington. Înaintea întâlnirii istorice cu Trump, noul președintel al Siriei a jucat baschet cu generali americani # Adevarul.ro
Cu câteva ore înaintea unei întâlniri istorice la Casa Albă, președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, a fost surprins jucând baschet cu doi dintre cei mai importanți generali americani.
17:45
Soțiile ar putea păstra numele din timpul căsătoriei după divorț, potrivit unui proiect de lege # Adevarul.ro
Soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimțământul soțului, potrivit unui proiect de lege. Inițiatorii transmit că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri.
17:30
Atenţie! Mai multe sortimente de condimente, retrase de la comercializare. Risc de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc # Adevarul.ro
Compania producătoare a retras de pe piață câteva loturi de produse Knorr și Delikat, din cauza suspiciunii că fragmente de metal și cauciuc ar fi putut ajunge accidental în pachete, ca urmare a defectării unui echipament din fabrică.
17:15
O alianță în transformare - de la viziune la capabilitate operațională - Ziua a doua NATO Industry Forum 2025 # Adevarul.ro
A doua zi a #NATOIndustryForum a transformat viziunea în acțiune. Mesajul zilei: „Spend Smarter, Act Faster”. S-a stabilit un cadru pentru integrarea rapidă a inovației, cu focus pe agilitate, parteneriate și toleranță la risc. România s-a afirmat ca hub regional și furnizor activ de securitate.
17:15
Focuri de armă trase în fața casei unui candidat la primăria unui oraș din Republica Moldova. „Calific acest caz drept tentativă de intimidare” # Adevarul.ro
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, în sud-vestul Republicii Moldova, Alexandru Bujorean, a declarat că, în noaptea de 8 noiembrie, persoane necunoscute ar fi tras focuri de armă în fața casei sale.
17:00
Black Friday aduce bucurie nu doar celor mari, ci și celor mici. Iar anul acesta, Noriel transformă sezonul reducerilor într-o adevărată sărbătoare a copilăriei. De Black Friday 2025, prețurile sunt cu până la 70% mai mici.
17:00
Daniel Băluță promite că nu va da oameni afară din Primăria Capitalei: „Vreau o campanie centrată pe realizări” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a promis că nu va concedia angajați ai Primăriei Capitalei dacă va câștiga mandatul de primar general. Acesta consideră „iresponsabile” mesajele de tipul „curățăm tot personalul incompetent”.
16:30
FIFA sancționează din nou în Superliga. Un alt club primește interdicție la transferuri pentru următoarele trei ferestre de mercato # Adevarul.ro
În ciuda dificultăților financiare, Oțelul Galați rămâne una dintre revelațiile actualului sezon de Superliga.
16:30
Ministrul Rogobete anunță că Platforma Pacientului este în lucru: „O platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat duminică, 9 noiembrie, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România.
Acum 8 ore
15:45
Ce NU trebuie să facă Cristi Chivu. Sfat prețios al unei legende pentru antrenorul român # Adevarul.ro
Antrenorul român, Cristi Chivu, este extrem de apreciat în Italia.
15:45
Acolo a apărut Zohran K. Mamdani, membru al Adunării Statului New York, fiu de imigranți ugandezi de origine indiană, crescut între trei lumi culturale și patru identități narative.
15:30
Burnete, despre prioritățile din mandatul lui Nicușor Dan: „Să ajutăm și noi mai mult companiile românești să cucerească noi piețe” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat duminică, 9 noiembrie, că în mandatul lui Nicușor Dan obiectivul nu este doar atragerea de investiții străine în România, ci și sprijinirea companiilor românești pentru a cuceri noi piețe.
15:30
Imagini inedite pe Valea Oltului. Şoferii au oprit pentru a curăţa drumul de pietrele căzute de pe versanţi # Adevarul.ro
Căderile de pietre au creat din nou probleme pe Valea Oltului, duminică dimineața. În lipsa unei intervenții imediate a autorităților, mai mulți șoferi s-au mobilizat spontan și au eliberat singuri carosabilul de bolovanii căzuți.
15:00
Într-o lume în care tot mai mulți dintre noi caută soluții blânde, eficiente și prietenoase cu organismul, remediile naturale au devenit o alegere tot mai populară.
15:00
Accident crâncen în centrul Iașului. O maşină s-a dat peste cap de câteva ori. În mod surprinzător, şoferul a scăpat doar cu răni uşoare # Adevarul.ro
Un accident violent a avut loc duminică în centrul Iașului, pe bulevardul Independenței.
14:30
„Bine ai venit acasă, Măria Ta”. Nicușor Dan, discurs emoționant la repatrierea rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ținut un discurs duminică, 9 noiembrie, la Cotroceni, în cadrul ceremoniei de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka.
14:30
Serghei Lavrov anunţă că e pregătit să se întâlnească cu secretarul american Marco Rubio, dezminţind zvonurile că ar fi căzut în dizgraţie # Adevarul.ro
Serghei Lavrov a anunțat că este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul în care precedenta lor întâlnire a fost considerată un eşec şi a alimentat zvonurile privind tragerea pe linie moartă a oficialului rus.
Acum 12 ore
14:00
„Cel mai mare risc în regiunea Indo-Pacifică este inacțiunea”, avertizează un înalt comandant din Armata SUA. Sursa presiunii: China # Adevarul.ro
Generalul Ronald P. Clark, șeful Comandamentului Armatei SUA din Pacific (USARPAC), a avertizat că „cel mai mare risc pentru Armata SUA în regiunea Indo-Pacifică este inacțiunea”.
13:30
Veste excelentă pentru șoferi: Ultimul tronson al autostrăzii Buzău-Ploiești se deschide luna aceasta. „România a ajuns la 1.353 km de autostradă” # Adevarul.ro
Asociația „Moldova Vrea Autostradă” a anunțat duminică, 9 noiembrie, faptul că lotul 3 Buzău-Ploiești din Autotrada A7 se va deschide pe 28 noiembrie.
13:30
Defecţiune la o conductă de gaze în Capitală. Distrigaz a sistat temporar alimentarea pe câteva străzi din Sectorul 3 # Adevarul.ro
O defecțiune la o conductă de gaze din Sectorul 3 al Capitalei a determinat Distrigaz Sud să sisteze temporar alimentarea pe mai multe străzi, fiind afectaţi aproximativ 120 de clienți.
13:15
Fostul premier Adrian Năstase a publicat pe Facebook sâmbătă, 8 noiembrie, un articol despre Congresul PSD de vineri, la care a fost invitat și a participat.
13:15
„Safari uman”. Angelina Jolie, mărturii tulburătoare după vizita în Ucraina. „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza civilii” # Adevarul.ro
Angelina Jolie vorbeşte despre un „safari uman” al Rusiei în Ucraina, după recenta sa vizită în oraşele Mykolaiv și Kherson, descriind cum civilii trăiesc sub amenințarea permanentă a dronelor rusești care-i vânează.
12:45
Soldații bumerang: români antrenați de Wagner, întorși să destabilizeze Bucureștiul, conduși de Horațiu Potra # Adevarul.ro
Instructorii care au luptat pentru Wagner în Africa au antrenat agenți în tabere din pădurile balcanice. Acești agenți au fost trimiși să saboteze alegerile din Moldova, să ia cu asalt capitala României și să lupte în Ucraina – același personal, misiuni modulare.
12:45
Black Friday 2-25: Top 10 produse pentru îngrijirea unghiilor cu cele mai mari reduceri pe Kitunghii.ro # Adevarul.ro
În această perioadă specială a anului, cu reducerile fabuloase de Black Friday care oferă oportunitatea de a alege cadourile perfecte de Crăciun, am ales cu grijă cele mai rafinate și eficiente produse pentru îngrijirea unghiilor, disponibile pe Kitunghii.ro.
12:45
Doi morţi şi un rănit în urma unui accident în Dolj. Unul din șoferi se afla pe contrasens la momentul impactului # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc duminică, 9 noiembrie, pe DN 56, între localitățile Podari și Radovan din județul Dolj, implicând două mașini. Cei doi șoferi și-au pierdut viața în urma impactului.
