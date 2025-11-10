Cum votează românii în funcție de vârstă: „Rezultate spectaculoase”. Partidele mari nu trec de pragurile simbolice de susținere în rândul tinerilor și adulților activi
Adevarul.ro, 10 noiembrie 2025 12:00
Intenția de vot a românilor în funcție de vârstă arată „rezultate spectaculoase”, spune sociologul Remus Ștefureac, care analizează rezultatele Barometrului Informat.ro–INSCOP.
Caz șocant în Spania. O adolescentă româncă a fost vândută pentru 5.000 de euro și 5 sticle de whisky # Adevarul.ro
O adolescentă româncă din Spania a fost vândută de părinți pentru 5.000 de euro și 5 sticle de wiskey.
Respirația liberă pe nas este ceva ce majoritatea dintre noi considerăm firesc. Dar, atunci când acest lucru devine dificil sau chiar imposibil, întreaga noastră viață de zi cu zi are de suferit.
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia! # Adevarul.ro
Sfârșitul toamnei vine mereu cu o agitație aparte. Pe de o parte, e fuga de vântul tăios și ploaia măruntă, iar, pe de altă parte, e fuga după oferte!
Dreapta și banii mă șochează, iar lupta stângii nu ar trebui să fie pensia, ci dezvoltarea muncii precare, scumpirea chiriilor din cauza exploziei închirierilor turistice și afirmarea politică a Europei împotriva lui Trump, Putin și Xi.
România are a 21 cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume. Care sunt cauzele # Adevarul.ro
România are a 21 cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume, potrivit unei ample analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI) în baza datelor oficiale privind prețurile energiei electrice din 144 de țări.
Control dispus și de procurorul general la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii din Teleorman ucise de fostul partener # Adevarul.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus să fie făcut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta.
Noapte albă la Rapid: elevii lui Gâlcă au fost surprinși la petrecere, după victoria cu FC Argeș # Adevarul.ro
A fost petrecere în Giulești, după victoria cu FC Argeș. După Pașcanu, alți șase jucători ai lui Gâlcă au fost surprinși în cluburile din Capitală.
După uciderea unei femei în Teleorman, Poliția declanșează verificări naționale și cere monitorizarea agresorilor. Șeful Poliției lansează un apel către victime # Adevarul.ro
Şeful Poliţiei Române a anunţat luni, 10 noiembrie, după crima care a șocat o țară întreagă, că a cerut un raport conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman şi a anunțat verificări la nivel naţional cu privire la gestionarea cazurilor de violenţă domestică.
Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a părăsit țara înainte de perchezițiile autorităților anti-corupție. Acesta este vizat de acuzații grave # Adevarul.ro
Timur Mindici, om de afaceri și coproprietar al Kvartal 95, compania de producție înființată de Volodimir Zelenski înainte să fie ales președinte, a părăsit Ucraina pe 10 noiembrie, cu doar câteva ore înainte de perchezițiile Biroului Național Anticorupție (NABU) la locuința sa, relatează Ukrainska
Scene șocante filmate pe un drum din Arad. Un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină în mers # Adevarul.ro
Scene șocante au avut loc pe un drum național din județul Arad, după ce un tânăr de 20 de ani s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers. Incidentul a fost filmat de un martor aflat într-o mașină din spate.
Nicușor Dan: „România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan crede că țara noastră are potențialul de a deveni un hub regional de inovație și producție în domeniul apărării, arătând că România are o tradiție, are oameni calificați și nu trebuie să pornească de la zero.
Norris câștigă Marele Premiu al Braziliei și se apropie de titlul mondial. Verstappen, revenire spectaculoasă # Adevarul.ro
Lando Norris este rege la Interlagos. Victorie uriașă pentru britanic, în timp ce Max Verstappen a furat spectacolul cu o revenire fascinantă.
Mai multe baruri din Cluj-Napoca au implementat codul de siguranță „Angel Shot”, folosit deja în cluburi din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam.
Trump dă undă verde Ungariei la gazul rusesc. Politolog: „O sfidare la adresa UE. Și-a sacrificat strategia pentru un aliat în Uniune” # Adevarul.ro
Decizia lui Donald Trump de a scuti Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești arată că președintele SUA și-a sacrificat strategia de stabilitate internațională și a sfidat Europa pentru a-și păstra un aliat în UE, spune profesorul Sergiu Mișcoiu.
Noi stenograme DNA din Dosarul „Mită la MApN”. Fănel Bogos: „I-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa” # Adevarul.ro
Noi stenograme apărute în spațiul public din dosarul milionarului vasluian Fănel Bogoș arată situația extrem de tensionată dintre el și șeful local de la autoritatea sanitar veterinară.
Cutremur la FCSB: Charalambous și Pintilii, pe picior de plecare. Becali a reacționat pe loc # Adevarul.ro
Cutremur după egalul de la Sibiu. Charalambous și Pintilii au vrut să plece de la FCSB, dar Becali i-a oprit.
Peste jumătate dintre români cred că există locuri „încărcate energetic”. Tinerii și votanții PSD, cei mai convinși SONDAJ # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români cred că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. Ce arată barometrul Informat.ro – INSCOP
De ce balticii contează tot mai mult, iar România alege să privească de pe margine. Lecția la care am rămas corigenți # Adevarul.ro
România și-a pierdut de tot busola strategică, în timp ce țările baltice, Polonia și Italia devin tot mai influente. În tot acest timp, România privește fără să înțeleagă ce i se întâmplă, susține expertul în securitate Cătălin Done.
Șeful DIICOT Sălaj, revoltat de declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor” # Adevarul.ro
Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat la afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților.
Donald Trump se declară mulțumit de concedierea „jurnaliştilor corupţi” în scandalul montajului contestat al BBC # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump denunţă ”jurnalişti corupţi”, după scandalul din Marea Britanie în care directorul general al BBC Tim Davie şi directoarea platformei de ştiri a postului urmează să demisioneze, în urma unui montaj contestat.
Una dintre cele mai vizitate țări sancționează drastic consumul de alcool în timpul zilei. Ce amendă riscă turiștii # Adevarul.ro
O țară turistică a implementat reglementări mai stricte privind alcoolul, impunând amenzi celor care beau în afara orelor permise sau în locuri interzise.
Viktor Orban se întâlnește cu Trump la Casa Albă, dar vinde și pașapoarte biometrice în... Angola # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a devenit din nou vedetă, transformându-se în liderul european favorit al lui Donald Trump, prin vizita la Casa Albă din 7 noiembrie 2025. Dar America este doar unul dintre punctele de interes ale Budapestei.
Patinatorul Eduard Nițu acuză federația de patinaj că îi refuză participarea la Cupă Mondială: „Sunteți penibili” # Adevarul.ro
Eduard Nițu este cel mai în vogă patinator român.
Târgul de Crăciun de la Hala Laminor se mută anul acesta. Unde va avea loc evenimentul și ce artiști vor urca pe scenă # Adevarul.ro
Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se va muta. Acesta nu se va mai desfășura la Hala Laminor, unde a fost anul trecut.
Ursula von der Leyen, noi modificări la propunerea de buget multianual al UE, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a introdus o serie de opțiuni de modificare la propunerea pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028–2034), după ce Parlamentul European a avertizat că ar putea bloca documentul.
În urmă cu optzeci și șapte de ani, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, Europa își pierdea pentru mult timp busola morală. Kristallnacht – în traducere, „Noaptea de Cristal” – a fost momentul în care Germania nazistă a început, oficial, persecuția organizată a populației evreiești.
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene # Adevarul.ro
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est.
Ionuț Radu vine cu moralul zdruncinat la lotul național. Portarul Celtei a încasat patru goluri de la Barcelona # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României pregătește ultimele două meciuri din campania pentru Mondiale, cu Bosnia (deplasare) și cu San Marino (acasă).
Un tribunal din Paris analizează luni cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de eliberare din închisoare # Adevarul.ro
Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului va fi examinată luni de un tribunal din Paris, scrie Reuters.
Traian Băsescu evaluează șansele candidaților la Primăria Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu # Adevarul.ro
Traian Băsescu a declarat duminică, referitor alegerile din Capitală, că se bucură că sunt candidaţi puternici. Fostul președinte a estimat că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD și l-a atacat pe candidatul social-democraților, Daniel Băluță.
Acuzații grave la adresa doctorului Cristian Andrei: paciente sărutate cu forța și psihoterapie practicată fără atestat # Adevarul.ro
Medicul Cristian Andrei, cunoscut în spațiul public drept unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, face ședințe de psihoterapie fără a deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor.
Dan Petrescu are mari probleme de sănătate: ar fi slăbit zeci de kilograme. Gică Popescu: „Nu poate nici acum să-şi ţină picioarele drepte” # Adevarul.ro
După plecarea de la CFR Cluj nu se mai știe mare lucru despre Dan Petrescu (57 de ani).
Patru autoturisme au ars într-un incendiu izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o parcare din Ploieşti, două dintre acestea fiind complet distruse de flăcări.
Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020.
Sute de colete împrăștiate pe autostrada A1, după ce un camion s-a răsturnat peste o mașină oprită pe banda de urgență # Adevarul.ro
Un autotren care transporta colete a acroşat un autoturism, luni dimineaţă, pe autostrada A 1, în judeţul Giurgiu, după care s-a răsturnat peste alt autovehicul, staţionat pe banda de urgenţă. În urma evenimentului două persoane au fost rănite uşor.
Poliția Română a descins la IPJ Teleorman: verificări după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, deși avea ordin de protecție # Adevarul.ro
Conducerea Poliției Române analizează modul în care autoritățile au gestionat cazul femeii ucise cu sânge rece de fostul ei partener, deși anterior au fost instituite ordine de protecție.
Un Boeing va fi transformat în hotel la Râșnov. Avionul a fost transportat pe șosea, de la Băneasa la Brașov # Adevarul.ro
Un avion uriaș a străbătut șoselele României, oferind un spectacol impresionant și lăsând șoferii uimiți de priveliștea neobișnuită.
Un șofer în vârstă de 40 de ani a fost accidentat mortal duminică seară, după ce, în urma unei defecțiuni la autoutilitara pe care o conducea, a fost nevoit să tragă pe dreapta, pe Drumul Expres 12 Piteşti-Slatina. Bărbatul a fost spulberat de o altă mașină când a ieșit din autovehicul.
Inter a învins-o cu 2-0 pe Lazio, în etapa a 11-a din Serie A.
FCSB a egalat în prelungiri la Sibiu, terminând la egalitatea cu Hermannstadt, scor 3-3, în ultimul meci al etapei a 16-a.
Descoperire macabră la Bârlad. Un craniu uman a fost găsit de o femeie care culegea ciuperci # Adevarul.ro
Descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care era la cules de ciuperci în zona lacului Prodana a găsit, printre frunzele uscate, un craniu uman într-o porțiune împădurită.
Sentința primită de caporalul care și-a strivit comandantul cu tancul în timpul unui exercițiu militar la Smârdan # Adevarul.ro
Caporalul Luigi Mihai a fost găsit vinovat de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă.
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Zelenski: „Vor fi noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană lucrează la al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să fie finalizat „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate # Adevarul.ro
Fiica fostului președinte Traian Băsescu a fost și europarlamentar.
Traian Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA în România: „Când le-a fost greu ne-am dus după ei și în Afganistan, și în Irak” # Adevarul.ro
Decizia privind redimensionarea trupelor americane în România nu ar trebui interpretată ca un semnal al lipsei de interes a Statelor Unite față de țara noastră, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.
Senatul american a ajuns la un acord pentru a pune capăt paraliziei bugetare din SUA. Trump: „Se pare că ne apropiem de sfârșitul shutdown-ului” # Adevarul.ro
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale Statelor Unite de peste 40 de zile, cea mai lungă perioadă de acest fel din istoria țării.
Vladimir Putin a visat să refacă imperiul rus. A promis-o, a repetat-o obsesiv și și-a legat întreaga carieră politică de această ambiție.
Cât costă alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025. Buget de peste 67 de milioane de lei # Adevarul.ro
Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor din 7 decembrie 2025, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Suma acoperă cheltuielile MAI și AEP pentru logistică, securitate și administrarea procesului electoral.
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod al Valahiei de regele Ungariei # Adevarul.ro
Prima confruntare majoră dintre unguri și români a avut loc acum aproape șapte secole. A fost o bătălie al cărui rezultat a reprezentat un șoc pentru coroana maghiară, mai ales prin amploarea măcelului, dar și prin umilirea unui suveran care venea dintr-o ilustră familie europeană a vremurilor.
