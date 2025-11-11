O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit la o casă din Alba
Adevarul.ro, 11 noiembrie 2025 06:30
O femeie a murit intoxicată cu monoxid de carbon, în urma unui incendiu izbucnit în seara de luni, 10 noiembrie, la o casă din localitatea Ampoiţa, județul Alba.
Florin Manole, ministrul Muncii: „ANOFM este o instituție pe care Ministerul vrea să o privilegieze un pic” # Adevarul.ro
Dialogul social trebuie să fie unul real și antreprenorii să fie ascultați, nu doar auziți, și împreună să găsim proiecte și bani, spune Florin Manole. Ministrul Muncii vrea ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) să devină mai vizibilă.
Cât de mare este amenințarea pentru Europa din partea sateliților-spioni ai Rusiei și Chinei # Adevarul.ro
Germania și Marea Britanie au emis avertismente cu privire la amenințările în creștere reprezentate de sateliții ruși și chinezi, care sunt în mod regulat detectați spionând sau interferând cu sateliții din țările occidentale, relatează CNN.
„Ego-ul nu este dușmanul tău”, scrie Marcela Lobos pe platforma The Four Winds Society. „La ora actuală a devenit comun să vorbim despre ego ca despre un inamic care trebuie învins, dar aceasta este o perspectivă greșită”
De ce autoritățile ajung să spună doar ,,Condoleanțe!” Cazul tinerei ucise în Teleorman, încă un eșec al sistemului de protecție a victimelor # Adevarul.ro
Cazul tinerei ucise în Teleorman de fostul partener (al 51-lea caz de femicid din acest an) scoate încă o dată la iveală problemele pe care statul le are când vine vorba de alocarea de resurse și de pregătirea personalului care intră în contact cu victimele violenței domestice.
Portret de candidat. Cine este Liviu Negoiță, fostul primar de sector care candidează la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Fostul primar al sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat candidatura în cadrul unei conferințe de presă, alături de colegii săi din PUSL.
Fast-food-ul românesc de altădată. Ce mâncăruri rapide făceau furori înainte de burgeri și șaorma # Adevarul.ro
Românii au și ei o tradiție veche a mâncării stradale. Deși nu includea șaorma, burgeri sau hot-dogi, bucătăria locală oferea numeroase gustări delicioase „la botul calului” — de la produse de patiserie aburinde, până la cărnuri rumenite pe grătar.
Noile studii indică faptul că printre strămoșii noștri se află și specii complet necunoscute de către oamenii de știință. Prezența lor a fost sesizată în ADN-ul unuia dintre strămoșii omului modern care trăia în zona asiatică.
Anvelope all-season sau de iarnă, în sezonul rece? Când trebuie folosite și care sunt mai sigure # Adevarul.ro
Alegerea tipului de anvelope pentru echiparea mașinii în timpul iernii este esențială pentru siguranța la volan. Specialiștii explică diferențele dintre anvelopele all-season și cele de iarnă și arată în ce condiții ele ating performanțele așteptate.
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii munților dă fiori turiștilor # Adevarul.ro
Cea mai stranie pistă de biciclete din România a fost construită în Vadu Dobrii, un sat cu zece locuitori, ascuns în Munții Poiana Ruscă, fără drumuri asfaltate, care rămâne adesea izolat iarna. Pista coboară în inima pădurii, unde trăiesc lupi și urși.
Generalul dezertor ale cărui rapoarte despre situația de pe front ajung pe masa lui Putin. Conduce asaltul asupra unui oraș presupus „încercuit” # Adevarul.ro
Generalul-locotenent Serghei Storojenko, comandantul celei de-a 6-a Armate Combinate a Rusiei, este un dezertorul cu rangul cel mai înalt dintre cei care poartă război împotriva țării în care s-a născut. El a crescut într-un sat aflat la două ore de mers cu mașina, la vest de orașul Kupiansk.
Topul companiilor preferate de propriii angajați: cele mai apreciate supermarketuri, bănci și farmacii # Adevarul.ro
O platformă specializată în piața muncii a realizat un top al celor mai bune companii, realizat pe baza feedback-ului oferit în mod anonim de angajați, în perioada 16 octombrie 2024 - 15 octombrie 2025.
Chiriile au crescut alarmant în jumătate din marile orașe din țară în luna octombrie, comparativ cu anul trecut, în timp ce în alte zone prețurile au stagnat sau chiar au scăzut ușor, potrivit unei ample analize de piață realizate la nivel național.
Tensiunile dintre SUA și China influențează puternic trenul ascensiunii piețelor bursiere, recent fiind înregistrat cel mai puternic declin din aprilie până în prezent, avertizează analiștii.
11 noiembrie. Ziua în care este tipărit, la Iaşi, ziarul românesc care avea să ajungă în Cartea Recordurilor ca cel mai scump din lume # Adevarul.ro
Ziua de 11 noiembrie marchează o serie de evenimente remarcabile, de la tipărirea la Iași a unui ziar devenit ulterior o piesă unică în lume, la sfârșitul Primului Război Mondial, condamnarea lui Iuliu Maniu, dar și nașterea unor personalități marcante din artă și cultură.
Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară.
Promoții de iarnă PetMax: Suplimente veterinare esențiale pentru câini și pisici cu reduceri de până la 69% # Adevarul.ro
Descoperă promoțiile de iarnă PetMax la suplimente veterinare pentru câini și pisici. Reduceri de până la 69% la produse pentru ficat, rinichi, articulații, piele și sistem nervos. Alege inteligent pentru sănătatea și confortul animalului tău!
La solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, a fost ținut un moment de reculegere în plenul Senatului, în memoria Mihaelei, femeia ucisă săptămâna trecută de fostul ei partener cu 15 lovituri de cuțit, și a tuturor celorlalte 50 de femei care și-au pierdut viața prin femicid în România.
Ana Birchall, după plângerea depusă de CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Doar preşedintele României poate cere urmărirea penală” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a reacționat, luni seară, în scandalul plângerii depuse de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, afirmând că aceasta poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi # Adevarul.ro
„Țările europene nu mai pot evita , deoarece Rusia a ales războiul”, se arată într-un raport al Institutului francez pentru relaţii internaţionale. Analistul de politică externă Ștefan Popescu explică ce ar trebui să ne îngrijoreze legat de acest raport.
Beach, Please! face show total de Black Friday: 10.000 de bilete vândute și primul headliner anunțat pentru 2026: Don Toliver # Adevarul.ro
Cel mai mare festival de muzică din Europa a transformat Black Friday într-un spectacol al experiențelor. Beach, Please! a vândut peste 10.000 de abonamente în 72 ore.
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale # Adevarul.ro
Sala Palatului a devenit, pentru o seară, un templu al muzicii, al emoției și al măreției artistice.
Autoritățile turce au arestat opt persoane în scandalul pariurilor sportive. Peste 1.000 de jucători au fost suspendați # Adevarul.ro
Autoritățile din Turcia au arestat, luni, opt persoane, printre care și președintele unui club din prima ligă, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de pariere pe meciuri de fotbal. Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat, de asemenea, 1.024 de jucători
Europa testează o rachetă de buzunar. Arma va fi prima linie de apărare a Europei împotriva dronelor lui Putin # Adevarul.ro
O rachetă de mici dimensiuni, aproximativ cât o baghetă de pâine, este prezentată drept una dintre cele mai promițătoare soluții ale Europei pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia.
Un fost judecător CEDO intervine în scandalul plângerii depuse de CSM împotriva Oanei Georghiu. „Exprimarea politică poate include termeni care «șochează»” # Adevarul.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională și fost judecător CEDO, a reacționat, luni, la decizia CSM de a depune o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
Un șofer de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a refuzat să-i fie prelevate mostre biologice.
Producătorii auto europeni pierd teren în fața rivalilor din Asia. „Chinezii devin tot mai puternici în domeniul tehnologic” # Adevarul.ro
Producătorii auto europeni pierd rapid teren pe piața globală, pe măsură ce brandurile chinezești câștigă cotă datorită prețurilor atractive și inovației. În Europa, cota brandurilor chinezești a ajuns la 5,7% la mașini noi și 10% la vehicule electrice.
Noi detalii în cazul uciderii milionarului rus în criptomonede și a soției sale. Cei doi au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori” # Adevarul.ro
Milionarul rus în criptomonede și soția sa, care au fost uciși în Emiratele Arabe Unite, au fost răpiți și dezmembrați după ce au fost atrași sub pretextul unei întâlniri cu „investitori”.
O fetiță de 10 ani este acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de 5 ani. Mama victimei: „Era plină de sânge, cu părul smuls și semne de strangulare” # Adevarul.ro
O fetiță de zece ani din SUA este acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de cinci ani.
Frontiera periculoasă dintre viața privată și funcția publică: fost ministru, în mijlocul unui scandal sexual # Adevarul.ro
Un scandal cu tentă sexuală îl vizează pe fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, după apariția unor conversații private pe o aplicație de dating pentru bărbați. Psihologul Gabriela Marc explică faptul că astfel de comportamente reflectă o disonanță între statutul public și nevoia de validare.
Marian Godină, revoltat după ce i s-a spus că nu poate veni cu soția la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni: „Niște papagali penibili” # Adevarul.ro
Polițistul și influencerul Marian Godină a relatat un incident pe care l-a numit „penibil”, după ce a fost invitat la Palatul Cotroceni.
Cum s-a schimbat viața unei femei care a băut două linguri de ulei de măsline pe zi timp de două săptămâni # Adevarul.ro
O femeie a decis să testeze un trend popular de pe TikTok și să consume două linguri de ulei de măsline pe stomacul gol în fiecare dimineață, timp de două săptămâni, pentru a vedea dacă beneficiile despre care se vorbește online sunt reale
Noi dezvăluiri în scandalul mitei pentru ministrul Apărării. Armamentul sovietic urma să fie vopsit în România și revândut în Ucraina # Adevarul.ro
O structură străină a încercat să aducă muniție rusească în UE prin România, să o revândă în Ucraina și să investească în politicieni, susține fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Potrivit acestuia, ar fi vorba de Kazahstan.
Mai mulți politicieni și persoane din spațiul public au reacționat după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.
România se pregătește să atragă 2,5 miliarde de euro nerabursabili prin PNRR. Ilie Bolojan: „Cele mai multe condiții sunt deja îndeplinite” # Adevarul.ro
România ar putea primi în curând o nouă tranșă de fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, a anunțat Ilie Bolojan, coordonatorul comitetului interministerial pentru PNRR.
Nicușor Dan contestă la CCR legea ariilor protejate: „Ridică probleme de constituționalitate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii care modifică regimul ariilor naturale protejate.
Imagini șocante cu furtuna care a făcut ravagii în Filipine, a ucis opt oamenii și a distrus mii de case. „Podul se mișca de parcă era din hârtie” # Adevarul.ro
Furtuna tropicală Fung-Wong a lovit Filipinele cu vânturi de peste 200 km/h, provocând inundații, alunecări de teren și distrugeri masive. Cel puțin opt persoane, printre care trei copii, au murit, iar peste un milion de oameni au fost evacuați. Zeci de mii de locuințe au fost avariate.
Victor Ponta, ironic după declarația lui Trump despre români: „Sper că nu se referea la faptul că românii sunt în meniu” # Adevarul.ro
Declarația președintelui american Donald Trump, care a spus că „îi plac românii”, a stârnit reacții aprinse la București.
Focuri de armă în Galați: polițiștii au împușcat un bărbat care a agresat o tânără și a atacat forțele de ordine # Adevarul.ro
S-au tras focuri de armă luni seară în localitatea Ghidigeni, județul Galați, după ce un bărbat a atacat polițiștii. Individul a agresat tânără.
Trei bărbați, salvați după ce au plutit peste 40 de ore în largul mării. „A fost ca un miracol” # Adevarul.ro
Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți teferi, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă.
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din 2024 # Adevarul.ro
Donald Trump a amenințat BBC cu o plângere pentru defăimare, însoțită de o cerere de despăgubiri de un miliard de dolari, acuzând postul britanic că a montat „în mod înșelător” un discurs de-al său într-un documentar difuzat înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.
Mesajul trimis de Nicușor Dan antreprenorilor români: „România poate deveni o poveste de succes economic european” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 10 noiembrie 2025, un mesaj în cadrul celei de-a 33-a ediții a Topului Național al Firmelor Private din România, eveniment organizat la Ateneul Român.
Sorin Grindeanu: noul președinte al unui partid care supraviețuiește, dar refuză să trăiască # Adevarul.ro
Se împlinesc aproape 40 de ani de când PSD își refuză cu încăpățânare – calculată, spun unii – orice tip de reformă. Alegerea dlui. Sorin Grindeanu în fruntea PSD nu are absolut niciun fel de semnificație. Nici politică, nici economică.
Putin se pregătește să meargă în India. Kremlinul anunță că vizita va avea loc în luna decembrie # Adevarul.ro
Kremlinul a declarat luni, 10 noiembrie, că se „pregătește activ” pentru vizita președintelui Vladimir Putin în India înainte de sfârșitul anului.
Diana Buzoianu atacă dur CSM după plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu: „Când corupții scăpau printre degete justiției, nu era penal, nu?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat dur după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, ca urmare a declarațiilor acesteia privind pensiile speciale ale magistraților.
ONU a cerut SUA să investigheze loviturile din Caraibe și Pacific împotriva traficanților de droguri.
Consumul moderat de cafea ar putea proteja persoanele cu fibrilație atrială, arată un nou studiu # Adevarul.ro
Consumul de cafea ar putea proteja oamenii împotriva bătăilor neregulate ale inimii, contrar opiniei convenționale, arată un nou studiu.
Vandalism în Parcul Central din Timișoara: mai multe busturi ale personalităților locale, distruse # Adevarul.ro
Mai multe busturi ale unor personalități importante din Timișoara au fost vandalizate.
O tânără de 24 de ani din Medgidia a trecut prin momente de groază vineri seara, după ce a fost urmărită pe stradă și agresată de un bărbat în vârstă de 61 de ani.
Traian Băsescu, semnal de alarmă pentru alegerile din Capitală: „Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD” # Adevarul.ro
Fostul președinte și primar general Traian Băsescu avertizează că partidele de dreapta riscă să piardă alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce au decis să intre în cursă cu doi candidați.
