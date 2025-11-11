Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ar fi încasat 1,2 milioane de euro din proiecte de irigaţii
Adevarul.ro, 11 noiembrie 2025 16:00
Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
16:15
Cristiano Ronaldo a vorbit despre singurul trofeul care îi lipsește din palmares. Doar anul viitor îl mai poate câștiga # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) forțează anul viitor câștigarea Cupei Mondiale de fotbal.
16:15
Două persoane au fost reținute când încercau să fugă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei # Adevarul.ro
Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și duse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, duopă ce au furat bijuterii în valoare de 200.000 de lei.
16:15
Un solist de muzică de petrecere a „fentat” fiscul cu 1,6 milioane de lei. Cum își folosea familia pentru a evita plata taxelor la stat # Adevarul.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat un solist de muzică de petrecere din județul Argeș, care nu a declarat la ANAF peste 1,6 milioane de lei.
16:15
Băluță, despre conflictul cu Nicușor Dan tema planșeului de la Piața Unirii: „A fost o discuție constructivă, nu o ceartă ieftină” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a venit marți, 11 noiembrie, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre conflictul avut pe tema planșeului Unirii cu fostul primar general al Capitalei și actual președinte al României, Nicușor Dan.
Acum 30 minute
16:00
Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ar fi încasat 1,2 milioane de euro din proiecte de irigaţii # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro.
16:00
Mihai Popescu, vizită surpriză la națională: ce le-a spus ”tricolorilor” înainte de Bosnia – România # Adevarul.ro
Mihai Popescu a făcut o vizită neașteptată în cantonamentul “tricolorilor”.
16:00
Bulgaria în alertă: mai are rezerve de benzină pentru doar o lună, după sancțiunile impuse companiei Lukoil # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare au declanșat măsuri de urgență pentru a proteja rafinăria Burgas și rezervele de combustibili, după sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie companiei petroliere Lukoil.
Acum o oră
15:45
Primăria Capitalei organizează trei târguri cu intrare liberă în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale, cu muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele.
15:45
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat la Interviurile Adevărul că Bucureștiul trebuie să se extindă către periferie.
15:45
Decizia emisă de Curtea de Justiție a UE nu afectează obligația Guvernului României de a majora salariul minim, a informat marți Blocul Național Sindical, precizând că în cazul în care Executivul nu va opera creșterea va sesiza Comisia Europeană.
15:30
Un avion militar turcesc s-a prăbușit în Georgia, după ce a decolat din Azerbaidjan. Ankara confirmă că era o aeronavă NATO de tip C-130 # Adevarul.ro
Un avion militar aparținând Turciei s-a prăbușit miercuri pe teritoriul Georgiei, la scurt timp după ce a decolat din Azerbaidjan.
15:30
Procedurile de obţinere a avizelor ISU vor fi simplicate. Premierul Bolojan anunță că urmează și cele de mediu # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi.
15:30
Novak Djokovic sărbătorește titlul 101… cu dalmațieni! Nadia Comăneci: „Îmi place enorm!” # Adevarul.ro
Novak Djokovic sărbătorește titlul 101 cu dalmațieni. Nadia Comăneci s-a arătat impresionată de ideea tenismenului.
15:30
Tragedie într-o comună din Harghita: copil de 1 an și 5 luni, accidentat mortal cu mașina, de mama sa, în curtea casei # Adevarul.ro
Un copil de un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină, în curtea unei locuinţe din satul Valea Rece, judeţul Harghita. Incidentul a avut loc în timp ce o femeie încerca să iasă cu maşina din curtea casei sale.
Acum 2 ore
15:15
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a vorbit marți despre ipoteza creșterii TVA din 2026 și despre situația dificilă prin care trece România, arătându-se totuși optimism în privința anului viitor, când economia își va reveni.
15:15
Percheziţii DNA în județul Neamț. Procurorii au descins la primăria și școala din Zărnești. Sunt suspiciuni că primarul lua șpagă # Adevarul.ro
Procurorii DNA Bacău fac, marţi, percheziţii la 12 adrese din judeţul Neamţ, între care şi sediile a două instituţii publice, într-un dosar care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici.
15:15
Preliminariile CM 2026: Bosnia - România, sâmbătă (ora 21.45). Unde se vede meciul pe care tricolorii n-au voie să nu-l câștige # Adevarul.ro
„Ienicerul” Ianis Hagi a dat semnalul ofensivei înaintea partidei echipei naționale cu Bosnia, de la Zenica, pe care România trebuie cu orice preț s-o câștige.
15:15
Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut.
15:00
Blocajul guvernamental din SUA afectează viețile a 40 de milioane de oameni și piețele financiare # Adevarul.ro
Blocajul guvernului SUA, provocat de disputa privind bugetul, a devenit oficial cel mai lung din istoria SUA. Acesta a depășit recordul precedent de 35 de zile, care a avut loc tot în timpul administrației Donald Trump.
14:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o atenţionare de călătorie pentru Italia, țară care urmează să fie afectată vineri de o grevă în transportul public local din capitala Roma și aerian, la nivel naţional.
14:45
Situație neașteptată în atletism: Marvin Bracy-Williams, suspendat 3 ani și 9 luni pentru dopaj # Adevarul.ro
Sprinterul american Marvin Bracy-Williams a fost suspendat 3 ani și 9 luni pentru dopaj.
14:30
Răgazul dat lui Putin de Washington și Beijing. „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte”. O iarnă grea, o primăvară decisivă # Adevarul.ro
Liniile frontului din Ucraina par tot mai împietrite, iar bătăliile — tot mai lipsite de perspectivă. În culisele diplomației internaționale, analiștii cred că Vladimir Putin a primit un răgaz până la primăvară pentru a-și atinge obiectivele în Donbas.
14:30
O elevă de la un liceu de elită din Timișoara a murit după ce ar fi mâncat fructele unei plante decorative # Adevarul.ro
O fată de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara, a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi ingerat fructele unei plante ornamentale.
14:30
Primarul comunei Mihai Eminescu din Botoșani și-a recunoscut vinovăția în dosarul de luare de mită în formă continuată. Ce pedeapsă va primi # Adevarul.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Dumitru Verginel Gireaadă, primarul comenui Mihai Eminescu din Botoșani.
Acum 4 ore
14:15
Cum a reușit șoferul unei mașini de gunoi să obțină acces în aplicațiile bancare și să contracteze credite de peste 110.000 de lei în numele a două persoane # Adevarul.ro
Polițiștii DGPMB - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare, marți, un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, într-un dosar penal.
14:15
Invazie de urși într-un oraș din Valea Jiului. Oamenii se închid în case noaptea de teamă: „Au dat nas în nas cu ei” # Adevarul.ro
Urșii tulbură din nou liniștea orașelor din Valea Jiului, aflate la poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat. Animalele sălbatice s-au înmulțit, iar în această perioadă își fac tot mai adesea simțită prezența în zonele locuite.
14:00
Putin apelează la rezerviști pentru a proteja rafinăriile de atacurile ucrainene. Campania de recrutare a început în 20 de regiuni # Adevarul.ro
Rusia a început recrutarea în masă a rezerviștilor care vor fi însărcinați cu protejarea infrastructurii energetice în fața amenințării a creștere reprezentate de dronele ucrainene, relatează Kyiv Post.
14:00
Haos financiar la UTA: 244 de creditori pe listă, de la jucători, până la Microsoft și Orange România # Adevarul.ro
Este haos financiar la UTA. 244 de creditori pe lista clubului. Apar jucători, FRF, Spitalul Județean Arad și chiar Meszar.
14:00
Cătălin Drulă, la Interviurile Adevărul: pe cine consideră cel mai puternic adversar și ce proiecte are pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.
13:45
Purtătorul de cuvânt al MAE, răspuns ironic pentru serviciul secret al lui Putin în chestiunea avionului „deturnat”. „Poveşti inventate cu spioni” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE a avut o reacţie ironică după un comunicat al FSB care anunţa dejucarea unei operaţiuni ucrainene.
13:45
Nicuşor Dan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii: „Faptul că țara noastră este un stat independent și suveran se datorează sacrificiilor ostașilor români” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că respectul de care România se bucură la nivel internaţional se datorează în mare măsură sacrificiilor şi, de multe ori, jertfei supreme a ostaşii români.
13:30
Tribunalul Alba a pronunțat marți, 11 noiembrie, sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, crimă comisă în noaptea de 6 noiembrie 2023, în locuința sa din Sibiu.
13:15
Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al dictatorului libian Muammar Gaddafi, înlăturat de la putere în 2011, a fost eliberat de Liban după aproape 10 ani de detenție.
13:15
Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat de zeci de ori, marți , în Capitală. Pensionarul a reușit să ceară ajutor .
13:15
Moment savuros la Turneul Campionilor. Reacția lui Carlos Alcaraz când l-a întâlnit pe Ilie Năstase # Adevarul.ro
A avut loc un moment neașteptat la Turneul Campionilor, în momentul în care Carlos Alcaraz l-a întâlnit pe Ilie Năstase.
13:00
Oana Gheorghiu, prima reacție după declarațiile lui Carmen Uscatu: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului.
12:45
Gestul inconștient al unei mame cu copilul în brațe: trece grăbită printre TIR-uri, deși la câțiva pași există trecere pentru pietoni # Adevarul.ro
O fotografie surprinde momentul în care o mamă, ținându-și copilul în brațe, trece grăbită printre două TIR-uri, deși la doar câțiva pași există o trecere pentru pietoni.
12:45
Tudorel Toader explică plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Nu este de natură penală, ci conflict constituțional” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu nu reprezintă o faptă penală, dar „ a pus gaz pe foc” și „a instigat”.
12:45
Reacția ministrei Afacerilor Externe la atacurile la adresa Oanei Gheorghiu: „Hărțuiesc pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice” # Adevarul.ro
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a reacționat marți,11 noiembrie, la atacurile din ultimele zile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și spune că scopul acestora este „să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator”.
12:45
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea marelui om politic. „Exemplu de curaj, decenţă şi loialitate” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după ce a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu, la trei decenii de la moartea marelui om politic, că moştenirea Seniorului „este, astăzi, mai actuală decât oricând”.
12:45
Bomba anului în fotbal: investitorii din spatele turneul lui Țiriac vor să cumpere Atletico Madrid, pentru 2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Atletico Madrid a fost cumpărată de un gigant american pentru 2 miliarde de euro.
12:45
Oana Țoiu avertizează Rusia, după ce o dronă s-a prăbușit în România: „Nu vom ezita să creștem prețul pe care îl plătește pentru astfel de acțiuni” # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce fragmente de drone, rezultate în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au căzut pe teritoriul României.
Acum 6 ore
12:15
O elevă de 14 ani a fost rănită după ce un coleg a scos o armă neautorizată în timpul orelor la un liceu din Cluj-Napoca.
12:15
Autoritatea Vamală Română a demarat un proces de reorganizare prin care se va reduce numărul posturilor de conducere de la 68 la 39.
12:15
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii: „România a pierdut în total 31 de militari, iar peste 200 au fost răniți” # Adevarul.ro
De Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care contribuie la securitatea României, dar a amintit și de pierderile pe care țara noastră le-a suferit în astfel de misiuni.
12:15
Alertă la FCSB. Mihai Stoica, sancțiuni fără precedent: ”Amenzi cum n-a mai văzut fotbalul românesc” # Adevarul.ro
Situație incredibilă la FCSB. Mihai Stoica anunță sancțiuni fără precedent, după derapajele jucătorilor campioanei României.
12:15
Cine trage sforile la Kremlin? Lavrov, marginalizat. Se întărește cercul fiicei lui Putin, Ekaterina Tihonova? # Adevarul.ro
În timp ce la Moscova se așterne tăcerea după ultimele semne ale unei posibile rupturi între Vladimir Putin și ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, o altă figură pare să se contureze în spatele scenei.
12:00
Vânzarea mașinilor second-hand în România: Ce document obligatoriu trebuie să ai. RAR face controale # Adevarul.ro
Registrul Auto Român a demarat o acțiune de informare și control la nivel național.
12:00
Ce este votul util și cum afectează alegerile din 7 decembrie. Cine profită de el în cursa pentru București # Adevarul.ro
Votul util are potențialul de a schimba decisiv cursa electorală, iar în perspectiva alegerilor din decembrie pentru Primăria Capitalei, el devine deja subiect de dezbatere, deși campania electorală nici măcar nu a început.
12:00
Fritz, hărțuit de un angajat al ISC: „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”. Primarul Timișoarei denunță controale absurde # Adevarul.ro
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) că îl hărțuiește atât online, pe Facebook, cât și în timpul controalelor oficiale, aplicând amenzi „absurde” la Primărie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.