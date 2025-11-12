Ucraina lovește în inima energetică a Kremlinului
Euractiv.ro, 12 noiembrie 2025 08:50
Moscova revendică controlul asupra unor noi locații în Pokrovsk, Kupiansk și Zaporijjia, în timp ce Kievul își intensifică atacurile împotriva rafinăriilor și terminalelor de petrol rusești, scrie „La Razon” (Spania).
Acum 10 minute
09:00
De la lansarea sa din august, racheta de croazieră Flamingo proiectată de Ucraina a fost utilizată de nouă ori de Kiev. Ar putea fi, în cele din urmă, mai utilă decât Tomahawk?, se întreabă „Le Parisien” (Franța).
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Ungaria își va majora ținta de deficit pentru 2026 din cauza unor indicatori economici sub așteptări # Euractiv.ro
Din cauza creșterii mai scăzute a PIB-ului și a inflației mai mari, Ministerul Economiei Naționale anticipează deja un deficit bugetar de 5% pentru 2025 și anul viitor. Ministerul propune Guvernului să majoreze semnificativ taxa pentru bănci.
08:20
Belgia le propune serviciu militar voluntar tinerilor de 17 ani, cu o soldă de 2.000 de euro pe lună # Euractiv.ro
Vinerea trecută, guvernul belgian a început să trimită 149.000 de scrisori tuturor tinerilor de 17 ani din țară, informându-i despre posibilitatea de a efectua un an de serviciu militar voluntar în 2026, cu un salariu lunar net de 2.000 de euro.
08:10
Comisia Europeană propune un serviciu unic de informații pentru a gestiona amenințările la frontiere # Euractiv.ro
Comisia Europeană se pregătește, se pare, să creeze un serviciu de informații care să vizeze consolidarea coordonării dintre statele membre, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 2 ore
08:00
Ce au în comun președintele român Nicușor Dan, primarul orașului Zagreb, Tomislav Tomasevic, și consilierul capitalei Sofia și lider al partidului Salvați Sofia, Boris Bonev? Toți trei și-au început carierele politice ca activiști civici.
07:50
Lupta cu narcotraficanții: portavionul lui Trump e în Caraibe. Dar Londra suspendă cooperarea cu SUA # Euractiv.ro
Administrația Trump nu își slăbește presiunea asupra regimului Maduro. Pentagonul a anunțat sosirea portavionului Gerald R. Ford în zona Comandamentului Sud-American, marcând o consolidare semnificativă a prezenței militare americane.
07:40
Donald Trump a criticat Franța, în special pentru poziția sa față de marile companii tehnologice. „Credeți că francezii sunt mai buni? Nu sunt atât de sigur”, a afirmat el la Fox News, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Nathan Joubioux.
Acum 24 ore
17:20
Domeniul apărării - noua componentă strategică a relațiilor bilaterale dintre România și Germania # Euractiv.ro
Domeniul apărării devine noua componentă strategică a relațiilor bilaterale dintre România și Germania, iar securitatea cibernetică ar trebui să fie o preocupare esențială în toate sectoarele economiei.
16:50
Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori.
15:40
CJ Cluj devine coproprietar al patentului pentru dezintegrarea moleculară a deșeurilor # Euractiv.ro
Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a anunțat, în cursul unei conferință presă, că instituția s-a înregistrat la OSIM ca deținător al invenției, alături de inventatorul care a dezvoltat soluția la Cluj, fără ca acesta să solicite vreun cost suplimentar.
15:30
Comisia Europeană a aprobat marți înregistrarea "Cârnaților din topor din Vâlcea" ca Denumire de Origine Protejată (DOP).
15:00
Țoiu: Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru acțiuni imprudente # Euractiv.ro
Reacția șefei diplomației române vine după ce, noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României.
14:40
Ce se întâmplă la BBC: Replica lui Trump, Gaza, Hamas și poveștile despre persoanele transgender # Euractiv.ro
Scandalul BBC privind un documentar în care replica lui Trump a fost montată în mod înșelător, alimentând acuzații de partizanat și manipulare, a dus la demisii la vârf, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).
14:20
Germano-polonez arestat în Germania pentru orchestrarea unor atentate vizând politicieni germani # Euractiv.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie germano-poloneză, identificat ca Martin S., a fost arestat la Dortmund, fiind suspectat că a încercat să orchestreze atacuri împotriva unor politicieni din Germania, transmite AFP, citată de News.ro.
14:10
Zelenski despre schema de corupție din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile NABU privind o schemă de corupție la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei, afirmând că toți cei implicați trebuie să suporte consecințe legale clare, relatează Ukrinform.
14:00
Atenționare de călătorie a MAE: Grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia # Euractiv.ro
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public local (Roma) și al celui aerian (la nivel național).
13:50
Nicușor Dan: Reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna o cerere de avizare a urmăririi penale # Euractiv.ro
Declarația vicepremierei Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților a fost nefericită, iar reacția CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată, a comentat marți președintele Nicușor Dan.
12:50
Extinderea UE – un imperativ geopolitic.Între regată și convoi: perspective ale proiectului european # Euractiv.ro
Articol semnat de Ștefan Josan, expert în relații internaționale și afaceri europene, fiind specializat pe statele din centrul și estul Europei.
09:40
Trump l-a primit pe președintele sirian, o întâlnire istorică pentru consolidarea alianței lor # Euractiv.ro
Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmad al-Sharaa, o premieră pentru un șef de stat sirian de la independența țării în 1946 și o realizare majoră pentru fostul jihadist care, în mai puțin de un an la putere, și-a scos țara din izolare.
09:20
COP30 reunește 60.000 de oameni la Belém, Brazilia, pentru a stabili viitorul planetei # Euractiv.ro
Organizată pentru prima dată în Brazilia, conferința este programată să se desfășoare până pe 21 noiembrie. Publicația braziliană „O Globo” explică cititorilor cum funcționează întâlnirea.
09:10
O ieșire din shutdown se conturează în SUA după un acord încheiat între democrați și republicani # Euractiv.ro
Țara se află într-o stare de paralizie bugetară de la 1 octombrie, fapt care a dus la închiderea mai multor servicii guvernamentale federale, relatează „Le Monde” (Franța).
Ieri
09:00
Povestea lui Eppinger, germanul de 31 de ani care a câștigat 250 de milioane $ din petrolulul rusesc # Euractiv.ro
Secretul, sau aspectul excepțional al lui Christoph Eppinger nu constă în ceea ce a realizat, adică 250 de milioane de euro câștigați în treizeci de luni prin tranzacționarea petrolului rusesc. Ci în faptul că a vrut să povestească acest lucru.
08:20
Ce aduce echipa de patru diplomați în Mediterana de Est, după inițiativele energetice promovate la conferința Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (P-TEC), desfășurate la Atena, în perioada 6-7 noiembrie, scrie „Kathimerini” (Grecia).
08:10
13 Noiembrie, zece ani mai târziu: organizația Statul Islamic rămâne o amenințare globală # Euractiv.ro
La zece ani după atacurile din 13 noiembrie și la șase ani după căderea „califatului” său, gruparea jihadistă Statul Islamic profită de instabilitatea din Africa și Asia pentru a-și crea un nou bastion, constată „Courrier International” (Franța).
08:00
Rusia escaladează tensiunile în Arctica, iar NATO încearcă să limiteze amenințarea: „Am fost naivi!” # Euractiv.ro
Moscova își mărește prezența militară în Peninsula Kola, China deschide o „autostradă polară”, iar SUA cumpără spărgătoare de gheață, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Chemei Lizarralde.
07:40
Războiul din Ucraina și înarmarea Chinei au readus cea mai letală armă din lume în prim-planul politicii mondiale, scie „The Financial Times” (Marea Britanie) într-o analiză semnată de Gideon Rachman.
07:30
Președintele ucrainean Zelenski a declarat că Rusia testează integritatea aliaților europeni din cadrul NATO prin încălcări ale spațiului aerian cu drone și simte o „slăbiciune”, inclusiv teama de o agravare a războiului, notează „Newsweek” (SUA).
07:20
Președintele Ucrainei a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot din SUA, în contextul în care Kievul continuă să respingă neîncetatele atacuri aeriene rusești care au provocat pene de curent în toată țara.
07:10
Duminică, în Belgia, au fost observate mai multe drone care survolau deasupra aeroportului din Liège, iar seara, alte trei drone au fost observate deasupra centralei nucleare Doel, scrie „IlSole24Ore” (Italia).
07:00
Nici nu s-a anunțată bine victoria lui Zohran Mamdani în cursa pentru funcția de primar al New York-ului, Alexandria Ocasio-Cortez l-a felicitat imediat pe candidatul democrat pentru „victoria istorică”, scrie „Diario de Notocias” (Portugalia).
06:50
Péter Magyar: Dacă Donald Trump ar locui în această țară, l-ar vedea pe Viktor Orbán altfel # Euractiv.ro
Președintele Partidului Tisza a declarat pentru Financial Times că Vladimir Putin are interesul ca Viktor Orbán să rămână la putere. Péter Magyar consideră că Ungaria trebuie să elimine dependența energetică de Rusia, scrie „Nepszava” (Ungaria).
06:40
Uniunea Europeană ar plăti un preț geopolitic „uriaș” și „ar pierde credibilitatea” dacă nu ar reuși să se extindă, a declarat viceprim-ministrul muntenegrean Filip Ivanović pentru „Euronews” (Italia).
10 noiembrie 2025
18:00
Consiliul Superior al Magistraturii o reclamă penal pe Oana Gheorghiu pentru incitare la violență # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.
14:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat opțiuni de modificare la propunerea sa pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca.
14:30
Teleorman: Procurorul general a trimis control la Parchetul sesizat de femeia ucisă de fostul soț # Euractiv.ro
Procurorul general Alex Florența a dispus luni efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman.
11:30
N. Dan: România are datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est și a precizat că țara noastră are o tradiție în acest sens.
09:40
Barometru Inscop. România politică se fracturează: tinerii votează ruptura, seniorii – continuitatea # Euractiv.ro
Preferințele electorale ale românilor nu doar diferă între generații, ci descriu astăzi două lumi politice aproape paralele, arată cel mai recent Barometru Informat.ro – Inscop Research.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Învingătorii le numesc „efecte colaterale” sau „consecințe inevitabile”. Adevăratul lor nume este crime împotriva mediului și a umanității care îl locuiește, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Pe 29 octombrie, o gardă elvețiană ar fi insultat două femei evreice care vizitau Vaticanul, potrivit ziarelor austriece „Die Furche” și „Kathpress”, informează „Euronews” (Italia).
07:50
OpenAI se confruntă cu noi procese. ChatGPT ar fi condus mai multe persoane la sinucidere și delir # Euractiv.ro
ChatGPT este acuzată că a indus utilizatorii la iluzii psihice sau chiar sinucidere, chiar și în absența unor probleme anterioare de sănătate mintală, în șapte procese împotriva companiei care deține platforma de inteligență artificială, OpenAI.
07:10
Trump s-a întâlnit cu liderii din Asia Centrală pentru a discuta despre pământurile rare # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump s-a întâlnit joi la Casa Albă cu liderii a cinci țări din Asia Centrală. Obiectivul a fost de a intensifica căutarea metalelor din pământuri rare, esențiale pentru dispozitivele de înaltă tehnologie, scrie „Euronews”.
07:00
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis joi să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează „RAI News” (Italia).
06:50
În Gaza, ONU a declarat că „în ciuda progreselor semnificative în creșterea ajutoarelor umanitare, nevoile urgente ale populației rămân enorme, iar obstacolele nu sunt îndepărtate suficient de repede”, scrie „La Stampa” (Italia).
06:50
„Italia trebuie să recunoască Statul Palestina”, spune președintele palestinian Mahmoud Abbas, adresându-se prim-ministrului italian în timpul întâlnirii lor de la Palatul Chigi, notează „La Repubblica” (Italia).
06:40
Cum își pune Putin foștii prieteni pe lista agenților străini: „Vinerea este ziua judecății” # Euractiv.ro
În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:30
Războiul din Ucraina: „Noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una dintre cele mai dificile” # Euractiv.ro
Ucraina se străduia duminică să restabilească electricitatea și încălzirea după ce atacurile aeriene rusești la scară largă i-au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene de curent pe scară largă, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:20
Germania se pregătește de război: „Până în 2029, vom fi cea mai puternică armată din Europa” # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat clar la sfârșitul unei conferințe a armatei la Berlin, referindu-se la atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, că „Rusia se pregătește pentru un alt război”, scrie „Il Fatto Quotidiano”.
06:10
Trump „îl grațiază” pe prietenul Orban: un an fără sancțiuni asupra petrolului și gazelor rusești # Euractiv.ro
După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, Viktor Orban a anunțat vineri seară jurnaliștii maghiari că a obținut o scutire de un an de la sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
9 noiembrie 2025
14:40
Hegseth: În România vor rămâne staționate trupe americane, vor fi modificări în ce privește rotația # Euractiv.ro
În România vor rămâne staționate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
