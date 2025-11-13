Munteanu: Datorită sprijinului românesc și european, Moldova nu mai depinde de gazul rusesc
Euractiv.ro, 13 noiembrie 2025 18:40
Chișinăul a devenit un partener cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, a declarat joi la București premierul R. Moldova Alexandru Munteanu.
Acum 30 minute
18:40
Acum 6 ore
14:10
Articol semnat de Mihaela-Alexandra Tudor, profesor univ. dr., specialist în media, politică și religie la Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, Franța.
13:20
Festivalul de Film Ecranul Memoriei - filme care readuc în memorie tragedia pogromului de la Iași # Euractiv.ro
Festivalul de Film Ecranul Memoriei aduce în fața publicului documentare și discuții despre episoade puțin discutate ale istoriei românești, de la Pogromul de la Iași la momente esențiale ale perioadei recente.
Acum 12 ore
07:50
Portavionul Ford se află în Caraibe, Venezuela își ridică nivelul de alertă. SUA, fără aliați # Euractiv.ro
Venezuela a anunțat o „desfășurare masivă” de forțe terestre, navale, aeriene, fluviale și de rachete, precum și de miliții, ca răspuns la prezența SUA în largul coastei sale, care marți a marcat și sosirea portavionului Ford, cel mai mare din lume.
07:40
Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, reaprinzând speculațiile despre starea sa de sănătate, notează „La Libre Belgique”.
07:30
Ministrul justiției din Ucraina și fost ministru al energiei a fost suspendat miercuri, a anunțat premierul ucrainean, pe fondul unui scandal major de corupție care zguduie sectorul energetic al țării, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:10
Apropierea dintre Rusia și China este o alianță între imperiul grabei și imperiul calmului # Euractiv.ro
În timp ce Moscova trimite drone peste Europa, Beijingul se gândește să controleze autobuzele la distanță. Rușii sunt în declin și trebuie să se grăbească, dar chinezii sunt în ascensiune și își pot permite luxul să aștepte, scrie „Folha Online”.
07:00
Georgia nu a fost invitată la forumul pentru extinderea Uniunii Europene care va avea loc pe 18 noiembrie, la Bruxelles, anunță publicația rusească „Nezavisimaia Gazeta”.
06:50
Partidul francofon numit TRUMP, care înseamnă „Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), a fost fondat de Salvatore Nicotra, fost președinte al Frontului Național Belgian.
06:40
Îngrijorări serioase provoacă pentru Grecia cele mai recente date privind puterea de cumpărare din Balcani, pe prima poziție situându-se Bulgaria, care a depășit atât România, cât și Grecia, scrie „Europost” (Grecia).
Ieri
18:50
17:10
Nicușor Dan despre Lukoil: Nu există riscul să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei # Euractiv.ro
În cazul Lukoil - companie rusă afectată de sancțiuni SUA, care are afaceri și în România - există un grup de lucru la nivelul Guvernului, spune președintele, dând asigurări că nu există riscul ca ea să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei.
16:30
Fundația Adăpostul Speranța le va acorda angajaților săi câte 2 zile libere pentru doliu, în cazul nefericit al decesului câinilor care fac parte din familiile lor.
15:30
Radu Miruță: DNA și Parchetul, sesizate în legătură cu procedura de selecție a conducerii ROMARM # Euractiv.ro
Corpul de Control al Ministerului Economiei a descoperit că procedura de selecție a conducerii ROMARM a fost viciată.
14:30
Nicușor Dan despre noile pretenții salariale ale magistraților: E un echilibru în acest moment # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că există un echilibru în acest moment în ceea ce privește salariile magistraților. Reacția sa vine după ce ICCJ a cerut "cote compensatorii".
11:40
Copii care programează viitorul la Cluj. Cum devin ideile aplicații care salvează vieți # Euractiv.ro
La Cluj e o toamnă morocănoasă, însă aula Facultății de Științe Economice și Gesiunea Afacerilor este plină de tineri entuziaști. Ei participă la o demonstrație de imaginație și cod: Gala Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT).
11:30
Cernăuțeanu (IGP Moldova): Nu vrem cenzură, dar e nevoie de reguli pentru Telegram și TikTok # Euractiv.ro
Șeful Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că autoritățile trebuie să aibă pârghii legale mai clare pentru a combate dezinformarea și instigarea în mediul online, relatează Agora.md.
11:10
Consiliul Europei cere României eforturi suplimentare pentru a proteja grupurile vulnerabile # Euractiv.ro
Traficul de persoane în România: legislație și politici îmbunătățite, dar este nevoie de o prevenție și un sprijin mai puternice pentru grupurile vulnerabile și victime
10:00
Clujul își vinde un hotel pentru Spitalul Copiilor. Alin Tișe: „Suntem contracronometru” # Euractiv.ro
Rămas fără finanțare prin PNRR, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță o strategie radicală: județul își vinde din patrimoniu pentru a construi Spitalul Pediatric Monobloc, primul de acest fel din România.
09:30
Mahmoud Abbas la Paris, prima etapă diplomatică după recunoașterea statului palestinian # Euractiv.ro
În prima sa vizită oficială în Franța, Mahmoud Abbas, președintele statului Palestina [sic!], s-a întâlnit cu Emmanuel Macron pentru a consolida această recunoaștere, a discuta despre Gaza, Hamas și reformele promise, notează „Le Point” (Franța).
09:20
De ce baclavaua lui Ben Gvir și pedeapsa cu moartea pentru teroriști ar fi o problemă pentru Bibi # Euractiv.ro
Baclavaua lui Ben-Gvir li s-a părut multora greu de digerat, notează „Il Corriere della Sera” (Italia): ministrul israelian al Securității sărbătorește pedeapsa cu moartea pentru teroriști, în timp ce Netanyahu caută sprijinul lui Jared Kushner.
09:20
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), informează Reuters (Marea Britanie).
09:10
Reuniunea extinsă G7 va căuta la Niagara un răspuns comun privind Ucraina în fața Moscovei # Euractiv.ro
Miniștrii de externe ai G7 se întâlnesc marți în Canada, cu Ucraina în fruntea agendei și cu speranța de a vorbi pe o singură voce în fața intransigenței Rusiei într-un moment în care negocierile sunt în impas, notează „France 24” (Franța).
09:00
De la lansarea sa din august, racheta de croazieră Flamingo proiectată de Ucraina a fost utilizată de nouă ori de Kiev. Ar putea fi, în cele din urmă, mai utilă decât Tomahawk?, se întreabă „Le Parisien” (Franța).
08:50
Moscova revendică controlul asupra unor noi locații în Pokrovsk, Kupiansk și Zaporijjia, în timp ce Kievul își intensifică atacurile împotriva rafinăriilor și terminalelor de petrol rusești, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Ungaria își va majora ținta de deficit pentru 2026 din cauza unor indicatori economici sub așteptări # Euractiv.ro
Din cauza creșterii mai scăzute a PIB-ului și a inflației mai mari, Ministerul Economiei Naționale anticipează deja un deficit bugetar de 5% pentru 2025 și anul viitor. Ministerul propune Guvernului să majoreze semnificativ taxa pentru bănci.
08:20
Belgia le propune serviciu militar voluntar tinerilor de 17 ani, cu o soldă de 2.000 de euro pe lună # Euractiv.ro
Vinerea trecută, guvernul belgian a început să trimită 149.000 de scrisori tuturor tinerilor de 17 ani din țară, informându-i despre posibilitatea de a efectua un an de serviciu militar voluntar în 2026, cu un salariu lunar net de 2.000 de euro.
08:10
Comisia Europeană propune un serviciu unic de informații pentru a gestiona amenințările la frontiere # Euractiv.ro
Comisia Europeană se pregătește, se pare, să creeze un serviciu de informații care să vizeze consolidarea coordonării dintre statele membre, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:00
Ce au în comun președintele român Nicușor Dan, primarul orașului Zagreb, Tomislav Tomasevic, și consilierul capitalei Sofia și lider al partidului Salvați Sofia, Boris Bonev? Toți trei și-au început carierele politice ca activiști civici.
07:50
Lupta cu narcotraficanții: portavionul lui Trump e în Caraibe. Dar Londra suspendă cooperarea cu SUA # Euractiv.ro
Administrația Trump nu își slăbește presiunea asupra regimului Maduro. Pentagonul a anunțat sosirea portavionului Gerald R. Ford în zona Comandamentului Sud-American, marcând o consolidare semnificativă a prezenței militare americane.
07:40
Donald Trump a criticat Franța, în special pentru poziția sa față de marile companii tehnologice. „Credeți că francezii sunt mai buni? Nu sunt atât de sigur”, a afirmat el la Fox News, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Nathan Joubioux.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Domeniul apărării - noua componentă strategică a relațiilor bilaterale dintre România și Germania # Euractiv.ro
Domeniul apărării devine noua componentă strategică a relațiilor bilaterale dintre România și Germania, iar securitatea cibernetică ar trebui să fie o preocupare esențială în toate sectoarele economiei.
16:50
Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori.
15:40
CJ Cluj devine coproprietar al patentului pentru dezintegrarea moleculară a deșeurilor # Euractiv.ro
Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a anunțat, în cursul unei conferință presă, că instituția s-a înregistrat la OSIM ca deținător al invenției, alături de inventatorul care a dezvoltat soluția la Cluj, fără ca acesta să solicite vreun cost suplimentar.
15:30
Comisia Europeană a aprobat marți înregistrarea "Cârnaților din topor din Vâlcea" ca Denumire de Origine Protejată (DOP).
15:00
Țoiu: Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru acțiuni imprudente # Euractiv.ro
Reacția șefei diplomației române vine după ce, noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României.
14:40
Ce se întâmplă la BBC: Replica lui Trump, Gaza, Hamas și poveștile despre persoanele transgender # Euractiv.ro
Scandalul BBC privind un documentar în care replica lui Trump a fost montată în mod înșelător, alimentând acuzații de partizanat și manipulare, a dus la demisii la vârf, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).
14:20
Germano-polonez arestat în Germania pentru orchestrarea unor atentate vizând politicieni germani # Euractiv.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie germano-poloneză, identificat ca Martin S., a fost arestat la Dortmund, fiind suspectat că a încercat să orchestreze atacuri împotriva unor politicieni din Germania, transmite AFP, citată de News.ro.
14:10
Zelenski despre schema de corupție din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile NABU privind o schemă de corupție la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei, afirmând că toți cei implicați trebuie să suporte consecințe legale clare, relatează Ukrinform.
14:00
Atenționare de călătorie a MAE: Grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia # Euractiv.ro
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public local (Roma) și al celui aerian (la nivel național).
13:50
Nicușor Dan: Reacția CSM a fost exagerată. Nu voi semna o cerere de avizare a urmăririi penale # Euractiv.ro
Declarația vicepremierei Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților a fost nefericită, iar reacția CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată, a comentat marți președintele Nicușor Dan.
12:50
Extinderea UE – un imperativ geopolitic.Între regată și convoi: perspective ale proiectului european # Euractiv.ro
Articol semnat de Ștefan Josan, expert în relații internaționale și afaceri europene, fiind specializat pe statele din centrul și estul Europei.
09:40
Trump l-a primit pe președintele sirian, o întâlnire istorică pentru consolidarea alianței lor # Euractiv.ro
Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmad al-Sharaa, o premieră pentru un șef de stat sirian de la independența țării în 1946 și o realizare majoră pentru fostul jihadist care, în mai puțin de un an la putere, și-a scos țara din izolare.
09:20
COP30 reunește 60.000 de oameni la Belém, Brazilia, pentru a stabili viitorul planetei # Euractiv.ro
Organizată pentru prima dată în Brazilia, conferința este programată să se desfășoare până pe 21 noiembrie. Publicația braziliană „O Globo” explică cititorilor cum funcționează întâlnirea.
09:10
O ieșire din shutdown se conturează în SUA după un acord încheiat între democrați și republicani # Euractiv.ro
Țara se află într-o stare de paralizie bugetară de la 1 octombrie, fapt care a dus la închiderea mai multor servicii guvernamentale federale, relatează „Le Monde” (Franța).
09:00
Povestea lui Eppinger, germanul de 31 de ani care a câștigat 250 de milioane $ din petrolulul rusesc # Euractiv.ro
Secretul, sau aspectul excepțional al lui Christoph Eppinger nu constă în ceea ce a realizat, adică 250 de milioane de euro câștigați în treizeci de luni prin tranzacționarea petrolului rusesc. Ci în faptul că a vrut să povestească acest lucru.
08:20
Ce aduce echipa de patru diplomați în Mediterana de Est, după inițiativele energetice promovate la conferința Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (P-TEC), desfășurate la Atena, în perioada 6-7 noiembrie, scrie „Kathimerini” (Grecia).
08:10
13 Noiembrie, zece ani mai târziu: organizația Statul Islamic rămâne o amenințare globală # Euractiv.ro
La zece ani după atacurile din 13 noiembrie și la șase ani după căderea „califatului” său, gruparea jihadistă Statul Islamic profită de instabilitatea din Africa și Asia pentru a-și crea un nou bastion, constată „Courrier International” (Franța).
08:00
Rusia escaladează tensiunile în Arctica, iar NATO încearcă să limiteze amenințarea: „Am fost naivi!” # Euractiv.ro
Moscova își mărește prezența militară în Peninsula Kola, China deschide o „autostradă polară”, iar SUA cumpără spărgătoare de gheață, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Chemei Lizarralde.
07:40
Războiul din Ucraina și înarmarea Chinei au readus cea mai letală armă din lume în prim-planul politicii mondiale, scie „The Financial Times” (Marea Britanie) într-o analiză semnată de Gideon Rachman.
