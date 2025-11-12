A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv
Monitorul de Neamț , 12 noiembrie 2025 10:20
Polițiștii au finalizat cercetările în cazul incendiului de la Borca, stabilind că focul ar fi fost provocat intenționat de nepotul femeii salvate din locuință. Un tânăr de 28 de ani din Borca a fost arestat preventiv, după ce ancheta a arătat că el este cel care a incendiat intenționat casa bunicii sale, în seara de […] Articolul A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
10:20
A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv # Monitorul de Neamț
Polițiștii au finalizat cercetările în cazul incendiului de la Borca, stabilind că focul ar fi fost provocat intenționat de nepotul femeii salvate din locuință. Un tânăr de 28 de ani din Borca a fost arestat preventiv, după ce ancheta a arătat că el este cel care a incendiat intenționat casa bunicii sale, în seara de […] Articolul A incendiat casa bunicii sale la Borca – tânărul de 28 de ani, arestat preventiv apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
09:00
Atenție la mașinile second-hand! RAR avertizează: fără cartea de identitate, tranzacția este ilegală # Monitorul de Neamț
Registrul Auto Român anunță controale naționale pentru a verifica dacă firmele care vând vehicule utilizate respectă obligația de a elibera Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Mașinile utilizate pot fi vândute doar cu cartea de identitate eliberată de RAR, avertizează Registrul Auto Român. Instituția a început o amplă acțiune de informare și control la nivel […] Articolul Atenție la mașinile second-hand! RAR avertizează: fără cartea de identitate, tranzacția este ilegală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:10
Consiliul Superior al Magistraturii i-a formulat plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu. După ce cea din urmă a declarat că banii pentru pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi bani luaţi şi de la gura unor copii care se culcă flămânzi. Vom reda pasaje ample din declaraţia vicepremierului şi lamentaţia CSM-ului, dar până acolo câteva consideraţii. […] Articolul Vicepremierul care îi stă în gât CSM-ului. De ce s-a ales cu plângere penală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
„Vreau doar s-o văd o dată în viață”. Denis, tânărul român din Irlanda care își caută mama biologică # Monitorul de Neamț
Denis, un tânăr născut în Ruginoasa, județul Neamț, și stabilit în Irlanda, își caută mama pe care nu a cunoscut-o niciodată. Povestea sa, publicată pe pagina „Copiii niciodată uitați ai României”, a devenit virală. Denis, tânărul român din Irlanda, își caută mama dispărută, după 22 de ani. Născut în Ruginoasa, județul Neamț, băiatul a fost […] Articolul „Vreau doar s-o văd o dată în viață”. Denis, tânărul român din Irlanda care își caută mama biologică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
După ce în toate campaniile electorale a curs cu promisiuni privind revigorarea turismului în judeţ, CJ Neamţ vine cu un… program. Integrat. Pe numele lui „Drumuri către spiritualitate și natură – program de dezvoltare economico-socială și de infrastructură de acces în zonele turistice monahale și de agrement din județul Neamț”. Conform reprezentanţilor instituţiei amintite, programul […] Articolul Turismul, programul şi CJ-ul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marţi, 11 octombrie, pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din municipiul Piatra-Neamț. „În jurul orei 16:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din municipiul Piatra-Neamț, unde au fost implicate două autoturisme în care se […] Articolul Accident cu două autoturisme implicate, pe General Nicolae Dăscălescu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Se termină „şmecheria” pe Traian şi Decebal. Ce reguli se aplică şi ce recomandă poliţiştii # Monitorul de Neamț
Atenţie şoferi: poliţişti nemţeni schimbă foaia în ceea ce priveşte reglementările ce se aplică pe culoarul de mobilitate Traian-Decebal. Ei au transmis ce reguli de circulaţie se vor aplica, o serie de recomandări, dar şi ce sancţiuni pot dispune. „Începând cu luna septembrie 2025, a fost recepționat culoarul de mobilitate urbană Est–Vest, care cuprinde bulevardul […] Articolul Se termină „şmecheria” pe Traian şi Decebal. Ce reguli se aplică şi ce recomandă poliţiştii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
ŞTIRE ACTUALIZATĂ: Percheziţiile din Zăneşti, anchetă a DNA. Sunt vizate infracţiuni de corupţie # Monitorul de Neamț
Percheziţiile efectuate marţi în comuna Zăneşti sunt realizate sub coordonarea unor procurori DNA. Ancheta vizează infracţiuni de corupţie ce ar fi fost comise în perioada 2023-2025. Conform unor surse neoficiale, percheziţiile, 12 la număr, au vizat primăria şi o şcoală din comună, dar şi locuinţa primarului, a fiului acestuia, precum şi sediile unor societăţi comerciale. […] Articolul ŞTIRE ACTUALIZATĂ: Percheziţiile din Zăneşti, anchetă a DNA. Sunt vizate infracţiuni de corupţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Complexul Muzeal Național Neamț organizează o lansare de carte dedicată tezaurelor spirituale Agapia și Văratec, semnată de scriitorul Grigore Ilisei. Lansarea volumului „Agapia și Văratec. Cele două sate mănăstirești ale României” la Muzeul de Artă Piatra-Neamț va avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 13:00, în prezența autorului, Grigore Ilisei, și a invitaților […] Articolul Lansarea volumului „Agapia și Văratec”, la Muzeul de Artă Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
„Erau atât de aproape” – 242 de pietoni amendați pentru traversare neregulamentară-VIDEO # Monitorul de Neamț
„Erau atât de aproape”: Polițiștii nemțeni au aplicat 242 de sancțiuni pietonilor care au ales să traverseze neregulamentar, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. Mesajul vizual care a stârnit reacții O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, la doar câțiva pași de trecerea de pietoni.Un videoclip. Un […] Articolul „Erau atât de aproape” – 242 de pietoni amendați pentru traversare neregulamentară-VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un bărbat din Doljești a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat și consumase alcool. Polițiștii i-au tăiat elanul „triumfător”. Cursa de seară pe strada Triumfului s-a terminat… fără glorie. Polițiștii au oprit un adevărat „campion” al inconștienței: a condus beat și cu permisul suspendat. Depistat în flagrant La data de 10 noiembrie a.c., […] Articolul Cursa de seară pe strada Triumfului s-a terminat… fără glorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Lemn transportat ilegal la Borca – aproape 5 metri cubi confiscați de polițiști # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Bicaz și Borca au depistat o autoutilitară care transporta o cantitate mai mare de material lemnos decât cea înscrisă în avizul de însoțire. Polițiștii au descoperit lemn transportat ilegal la Borca, confiscând aproape 5 metri cubi de material lemnos și aplicând o amendă de 6.000 de lei. Verificări pe DJ 209 B La […] Articolul Lemn transportat ilegal la Borca – aproape 5 metri cubi confiscați de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat de 65 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost acroșat de o autoutilitară în Petricani. Polițiștii au întocmit dosar penal. Pieton băut acroșat de o autoutilitară la Petricani, luni seara. Conducătorul auto a transportat victima la spital, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pietonul, dus la spital […] Articolul Accident la Petricani: pieton băut, acroșat de o autoutilitară apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un bărbat de 76 de ani din Bolești a fost accidentat luni seara, după ce a traversat drumul județean prin loc nepermis. Polițiștii au deschis dosar penal. Pieton accidentat în Bolești după ce a traversat neregulamentar DJ156A. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Accidentul, sesizat la 112 La data de 10 […] Articolul Pieton accidentat în Bolești după ce a traversat neregulamentar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
A lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat care, aflat sub influența alcoolului, a lovit două autoturisme parcate și a refuzat recoltarea de probe biologice. Un bărbat din Târgu-Neamț a lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice, fiind acum cercetat penal de polițiștii rutieri. Incidentul a fost semnalat […] Articolul A lovit mașini parcate la Târgu-Neamț și a refuzat recoltarea probelor biologice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Descinderi, marţi, 11 noiembrie, la un primar al unei comune din judeţul Neamţ. Deocamdată nu a fost făcută nicio comunicare oficială, însă conform surselor Monitorul de Neamţ descinderile au vizat primăria, locuinţa primarului şi a unei rude. Ancheta ar fi pornit de la o serie de reclamaţii ce vizau unele nereguli financiare, iar sesizările ar […] Articolul Descinderi la un primar din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Polițiștii din Târgu-Neamț au identificat un bărbat din județul Suceava, bănuit că ar fi sustras scule și bunuri în valoare de 3.000 de lei dintr-o magazie aflată pe o proprietate închiriată. Hoț prins la Târgu-Neamț după ce a furat scule dintr-o magazie. Polițiștii au recuperat prejudiciul în totalitate, iar bărbatul este cercetat pentru furt calificat. […] Articolul Hoț prins la Târgu-Neamț după ce a furat scule dintr-o magazie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Polițiștii din Neamț au depistat un tânăr de 22 de ani din Târgu-Neamț, urmărit internațional de autoritățile italiene pentru trafic de droguri și apartenență la o grupare criminală organizată. Un tânăr din Târgu-Neamț, urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost reținut de polițiști. Pe numele său, autoritățile din Italia au emis un mandat european […] Articolul Urmărit internațional pentru trafic de droguri, prins la Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
10:20
Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști – a plecat de acasă și nu s-a mai întors # Monitorul de Neamț
O femeie din comuna Săvinești a fost dată dispărută, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea sa. Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști. Borșa Feliciea, concubina unui localnic, a plecat de acasă în data de 9 noiembrie și nu a mai revenit. Dispariția […] Articolul Femeie dispărută din Săvinești, căutată de polițiști – a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10 noiembrie 2025
20:10
Austeritatea, un cuvânt care ne zgârâie neplăcut urechile în ultima perioadă din ce în ce mai des, pare a fi doar pentru căţei. Sau pentru prostime dacă vreţi. Recent s-a aflat că nu mai sunt bani pentru plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, cu însoţitor. Şi că aceste indemnizaţii vor fi plătite în două […] Articolul Austeritate doar… pentru căţei. Pe cine a năpăstuit Guvernul în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Politica românească a devenit o școală de impostură cu diplomă oficială, unde talentul se măsoară în tupeu, iar cinstea este un accident, o glumă proastă pe care nimeni nu o mai înțelege. Aici, cei mai mari maeștri sunt sarlatanii care știu să vorbească fără să spună nimic, să promită fără să facă, să fure fără […] Articolul Politica – Academia Şarlatanilor de Stat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Colectivul Colegiului Tehnic Forestier, structură a Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, este alături de doamna profesor Irina Gânga, colega noastră greu încercată de pierderea fiului său, Teodor. Fie ca amintirea lui luminoasă să vă aducă puterea de a înfrunta aceste momente de negrăită suferință! Lumina unui suflet nu se stinge niciodată, ci se revarsă tăcut […] Articolul Colectivul Colegiului Tehnic Forestier – mesaj de condoleanţe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Consiliul Judeţean dă semne că ar vrea să facă un parc de panouri fotovoltaice în județ. Deocamdată, a fost aprobată solicitarea de transmitere a unui teren din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea județului, în vederea realizării unei investiții strategice: construirea unui parc de panouri fotovoltaice. Terenul are o suprafață totală de 171.700 mp și este […] Articolul Proiect pentru parc fotovoltaic în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
■ junioarele de la HC Pietricica Neamț au învins la CSM Dorna Vatra Dornei ■ scor final 26-31 (13-16) ■ urmează vizita liderului LPS Suceava ■ HC Pietricica Neamț a ajuns la trei victorii consecutive în Campionatul Național de handbal pentru Junioare 3, Seria A. În etapa 6 a grupei, formația pietreană a înregistrat un […] Articolul HC Pietricica, al treilea succes consecutiv apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană, la 90 de ani de la naștere # Monitorul de Neamț
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț și Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ organizează o evocare specială a profesorului de matematică Dumitru Enache, la 90 de ani de la naștere. Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț va avea loc marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Cupola, în cadrul proiectului „Să […] Articolul Evocarea profesorului Dumitru Enache la Biblioteca Județeană, la 90 de ani de la naștere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Atelierele lui Moș Crăciun la Biblioteca Județeană, între 11 noiembrie și 9 decembrie # Monitorul de Neamț
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează și în acest an „Atelierele lui Moș Crăciun“, dedicate copiilor care iubesc magia iernii, poveștile și creația. Atelierele lui Moș Crăciun la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț se desfășoară în perioada 11 noiembrie – 9 decembrie 2025, în fiecare marți, între orele 14:00 și 15:00, la Secția de Carte […] Articolul Atelierele lui Moș Crăciun la Biblioteca Județeană, între 11 noiembrie și 9 decembrie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Acțiune a polițiștilor din Ștefan cel Mare, sancțiuni și dosare pentru minori folosiți la cerșetorie # Monitorul de Neamț
Polițiștii Secției Rurale Ștefan cel Mare au derulat o amplă acțiune de prevenire și combatere a faptelor antisociale. Trei copii au fost depistați cerșind, iar adulții responsabili s-au ales cu dosare penale. O acțiune a polițiștilor din Ștefan cel Mare, desfășurată sâmbătă, 9 noiembrie, între orele 12:00 și 16:00, a dus la constatarea mai multor […] Articolul Acțiune a polițiștilor din Ștefan cel Mare, sancțiuni și dosare pentru minori folosiți la cerșetorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
O femeie de 76 de ani, salvată dintr-o casă în flăcări la Borca, incendiul ar fi fost provocat intenționat # Monitorul de Neamț
O intervenție comună ISU–IPJ a avut loc sâmbătă seara în comuna Borca, unde o femeie în vârstă de 76 de ani a fost salvată dintr-un incendiu izbucnit la locuința sa din satul Soci. Polițiști și pompieri au salvat o femeie dintr-o casă cuprinsă de flăcări la Borca, sâmbătă seara, 8 noiembrie. Intervenția promptă a echipajelor […] Articolul O femeie de 76 de ani, salvată dintr-o casă în flăcări la Borca, incendiul ar fi fost provocat intenționat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Pompierii din Roman și SVSU Războieni au intervenit în noaptea de sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară aflată în mers, pe DN2-E85, în comuna Tupilați. Un incendiu la o autoutilitară în mers pe DN2-E85 a fost anunțat în noaptea de 9 noiembrie, în comuna Tupilați. Pompierii au intervenit rapid, iar nimeni nu […] Articolul Incendiu la o autoutilitară în mers pe DN2-E85, în comuna Tupilați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Consilierii locali din Piatra Neamţ au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată, luni, 10 noiembrie, de la ora 13. Pe ordinea de zi au fost anunţate cinci proiecte de hotărâre. Unul viza o serie de modificări privind documentația tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea termică unitate de învățământ […] Articolul Aleşii pietreni convocaţi în şedinţă de îndată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Weekend cu dosare penale: șapte șoferi depistați beți sau fără permis în județul Neamț # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au desfășurat acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave, depistând mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului sau fără drept de a conduce. În weekend, polițiștii din județul Neamț au depistat șapte șoferi beți sau fără permis, unii dintre ei refuzând testarea alcoolscopică. Pentru toate cazurile au fost deschise dosare penale. Șofer prins […] Articolul Weekend cu dosare penale: șapte șoferi depistați beți sau fără permis în județul Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Un tânăr s-a răsturnat cu mașina la Bodești, accident anunțat automat prin e-call # Monitorul de Neamț
Pompierii din Piatra-Neamț și SVSU Bodești au intervenit sâmbătă seara după ce un autoturism s-a răsturnat pe DJ 155 G, în comuna Bodești. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a scăpat fără răni grave. Un tânăr s-a răsturnat cu mașina la Bodești, sâmbătă seara, 8 noiembrie, în urma unui accident produs pe DJ 155 G. […] Articolul Un tânăr s-a răsturnat cu mașina la Bodești, accident anunțat automat prin e-call apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Accident neobișnuit: pasageră rănită după frânarea bruscă a unui autobuz la Borlești # Monitorul de Neamț
O femeie de 68 de ani, pasageră într-un autobuz care circula între Borlești și Nechit, a fost rănită după ce șoferul a frânat brusc pentru a evita un animal. O pasageră rănită după frânarea bruscă a unui autobuz la Borlești a fost transportată la spital, duminică seară, 9 noiembrie. Șoferul, care a încercat să evite […] Articolul Accident neobișnuit: pasageră rănită după frânarea bruscă a unui autobuz la Borlești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Accident pe strada Constantin Brâncoveanu din Piatra-Neamț, un autoturism a lovit o țeavă de gaz # Monitorul de Neamț
Un accident pe strada Constantin Brâncoveanu din Piatra-Neamț a fost semnalat în această dimineață, în jurul orei 05:00. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o țeavă de gaz metan, însă conducătorul auto a scăpat nevătămat. Accident rutier produs în zorii zilei „În această dimineață, la ora 04:55, prin apel la 112 a […] Articolul Accident pe strada Constantin Brâncoveanu din Piatra-Neamț, un autoturism a lovit o țeavă de gaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Accident la Târgu-Neamț, șoferul a fugit de la locul faptei – pieton rănit în urma impactului # Monitorul de Neamț
Accident la Târgu-Neamț, șoferul a fugit de la locul faptei. Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost acroșat de o mașină, iar conducătorul auto a părăsit locul incidentului fără încuviințarea poliției. Pieton lovit pe bulevardul Ștefan cel Mare „La data de 8 noiembrie a.c., ora 18:45, Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată, prin […] Articolul Accident la Târgu-Neamț, șoferul a fugit de la locul faptei – pieton rănit în urma impactului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
Nu mai este un secret faptul că românii manifestă din ce în ce mai puţină încredere faţă de legile ţării şi mai ales faţă de aplicarea acestor legi de către autorităţile statului de drept. Mai îngrijorător este faptul că de circa 20 de ani, în România au devenit un sport naţional încălcările flagrante şi repetate […] Articolul Președinții României care au facut preș din Constituție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 noiembrie 2025
13:00
Biblioteca Județeană Neamț organizează cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale, începând din ianuarie 2026 # Monitorul de Neamț
Începând din ianuarie 2026, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale, dedicate persoanelor care doresc să învețe să folosească tehnologia modernă. Activitățile se vor desfășura la Filiala „Vasile Conta“ Mărăței, transformată într-un hub digital printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență. Înscrieri și condiții de participare La cursurile […] Articolul Biblioteca Județeană Neamț organizează cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale, începând din ianuarie 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Peste 6.900 de sancțiuni și sute de dosare penale întocmite de polițiștii din Roman, în primele nouă luni ale anului # Monitorul de Neamț
Bilanțul activității Poliției municipiului Roman pentru primele nouă luni ale anului 2025 arată peste 6.900 de sancțiuni și sute de dosare penale întocmite. Polițiștii au desfășurat acțiuni ample pentru siguranța cetățenilor și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Acțiuni pentru siguranța comunității „De la începutul anului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au acționat pentru a asigura […] Articolul Peste 6.900 de sancțiuni și sute de dosare penale întocmite de polițiștii din Roman, în primele nouă luni ale anului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 noiembrie 2025
16:50
Proiectul „Hi Digital” continuă: seniorii din Tămășeni mai pregătiți pentru lumea digitală și siguranță online # Monitorul de Neamț
Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o activitate de informare dedicată seniorilor din Tămășeni, în cadrul proiectului național „Hi Digital”. Polițiștii nemțeni au fost joi, 6 noiembrie, alături de seniorii din Tămășeni mai pregătiți pentru lumea digitală, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Biblioteca Comunală. Discuțiile au vizat siguranța online și […] Articolul Proiectul „Hi Digital” continuă: seniorii din Tămășeni mai pregătiți pentru lumea digitală și siguranță online apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Ceahlăul scapă printre degete puncte la Dumbrăviţa. Autogol penibil marca Asibey # Monitorul de Neamț
Ceahlăul a scăpat printre degete două puncte în meciul disputat sâmbătă în deplasare la Dumbrăviţa. Scorul final a fost 1-1 după ce galben-negrii au marcat în prima repriză, prin Davordzie, dar tot efortul lor a fost anulat de un autogol penibil al lui Asibey în minutul 81. Din păcate acesta a demonstrat din nou, deşi […] Articolul Ceahlăul scapă printre degete puncte la Dumbrăviţa. Autogol penibil marca Asibey apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Cu ochii pe chiulangii, dar și pe prevenirea violenței și a consumului de droguri în rândul liceenilor # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au desfășurat o acțiune amplă în liceele din Piatra-Neamț, vizând prevenirea absenteismului, a faptelor de violență și a riscurilor asociate consumului de alcool, tutun și droguri. Polițiștii din Neamț au fost cu ochii pe chiulangii și pe siguranța elevilor, în cadrul unei acțiuni integrate desfășurate pe 6 noiembrie. În paralel cu verificările din […] Articolul Cu ochii pe chiulangii, dar și pe prevenirea violenței și a consumului de droguri în rândul liceenilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:50
Descoperă știința în joacă la expoziția interactivă „Laborator”, la Muzeul de Istorie din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Eventera și Complexul Muzeal Național Neamț aduc, între 11 și 21 noiembrie 2025, în premieră la Piatra-Neamț, expoziția interactivă de știință „Laborator”, dedicată copiilor între 5 și 14 ani. Copiii din județul Neamț sunt invitați să descopere știința într-un mod interactiv și distractiv, în cadrul expoziției „Laborator”, organizată între 11 și 21 noiembrie 2025 la […] Articolul Descoperă știința în joacă la expoziția interactivă „Laborator”, la Muzeul de Istorie din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 noiembrie 2025
20:10
Cătălin Coşarcă, pietreanul care recent a cucerit titlul de campion mondial la Ju Jitsu, a dezvăluit cine i-a dat „ordinul” să revină acasă cu medalia de aur. Fetiţa lui, de câţiva anişori, i-a trasat această „directivă” în momentul plecării din ţară. Cu atât mai puternică, cu cât fetiţa urma să-şi serbeze ziua de naştere în […] Articolul Pietreanul campion mondial: cine i-a „ordonat” să vină acasă cu medalia de aur apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Cine și când ne-a despărțit? Întrebarea aceasta nu este doar un exercițiu de memorie istorică, ci o rană adâncă, care sângerează din sufletul colectiv. Nu putem arăta cu degetul spre un singur moment, un singur conducător sau o singură epocă. Despărțirea noastră s-a făcut lent, pe nesimțite, ca o toamnă lungă în care frunzele cad […] Articolul Cine și când ne-a despărțit? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Municipiul Piatra-Neamț continuă seria evenimentelor din cadrul proiectului „Piatra-Neamț: Recunoștință și omagiu personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului”. Pe 7 noiembrie, începând cu ora 20:00, în fața clădirii Teatrului Tineretului, vor fi inaugurate cinci noi stele dedicate unor mari actori care de-a lungul anilor au colaborat cu teatrul pietrean și au […] Articolul Aleea Personalităților din Piatra-Neamț se „populează” rapid apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România # Monitorul de Neamț
Susținută de Agromir, ediția din luna noiembrie 2025 aduce într-un singur loc principalele oferte ale vânzătorilor profesioniști și facilitează accesul cumpărătorilor la piese auto din toată țara. București, 6 noiembrie – În perioada 7–13 noiembrie 2025, platforma OLX organizează cea de-a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, agro și accesorii în colaborare cu […] Articolul OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Pietoni accidentați pe trecerea pentru pietoni – unul la Piatra-Neamț, altul la Roman, în doar o oră # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere au avut loc joi dimineață, 6 noiembrie, în municipiile Piatra-Neamț și Roman. În ambele cazuri, pietonii traversau regulamentar strada. Doi pietoni accidentați pe trecerea pentru pietoni în județul Neamț au ajuns la spital joi dimineață, 6 noiembrie. Accidentările au avut loc la Roman și la Piatra-Neamț, în interval de aproximativ o oră. […] Articolul Pietoni accidentați pe trecerea pentru pietoni – unul la Piatra-Neamț, altul la Roman, în doar o oră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Vreme schimbătoare și posibile ploi în weekend – temperaturi între 3 și 13 grade în județul Neamț # Monitorul de Neamț
Meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor, dar și înnorări treptate, burniță și ploi slabe spre finalul săptămânii. Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme schimbătoare și posibile ploi în weekend în județul Neamț. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale ale perioadei, iar local se va semnala ceață. Prognoză meteorologică pentru județul Neamț – intervalul […] Articolul Vreme schimbătoare și posibile ploi în weekend – temperaturi între 3 și 13 grade în județul Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Femeie prinsă la volan fără permis în Roznov, mașina nu avea nici asigurare obligatorie # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Roznov au depistat o femeie de 56 de ani care conducea un autoturism deși avea permisul retras. Mașina nu era asigurată, iar certificatul și plăcuțele de înmatriculare au fost reținute. O femeie prinsă la volan fără permis în Roznov a fost depistată joi, 6 noiembrie, de polițiștii orașului. În urma verificărilor s-a constatat […] Articolul Femeie prinsă la volan fără permis în Roznov, mașina nu avea nici asigurare obligatorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Adolescent jefuit de telefon, în plină zi, lângă o unitate de învățământ din Târgu-Neamț # Monitorul de Neamț
Un adolescent de 15 ani a sunat la 112 după ce o minoră i-a furat telefonul mobil în apropierea unei școli din Târgu-Neamț. Polițiștii au identificat rapid persoana bănuită. Un adolescent jefuit de telefon în Târgu-Neamț a alertat poliția joi, 6 noiembrie. O minoră de 11 ani este bănuită că i-a sustras mobilul, profitând de […] Articolul Adolescent jefuit de telefon, în plină zi, lângă o unitate de învățământ din Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.