Șofer băut depistat la Cracăul Negru – 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat

20:10

Austeritatea, un cuvânt care ne zgârâie neplăcut urechile în ultima perioadă din ce în ce mai des, pare a fi doar pentru căţei. Sau pentru prostime dacă vreţi. Recent s-a aflat că nu mai sunt bani pentru plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, cu însoţitor. Şi că aceste indemnizaţii vor fi plătite în două […] Articolul Austeritate doar… pentru căţei. Pe cine a năpăstuit Guvernul în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.