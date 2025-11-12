Încep Conferințele Dilema la UAIC
TeleM Iași , 12 noiembrie 2025 11:20
Ediția ieșeană a Conferințelor Dilema se va desfășura, în perioada 13–15 noiembrie 2025, la Universitatea...
Acum o oră
11:20
Salariul mediu net din România a fost în septembrie de 5443 lei, în creștere cu 4,1% față de aceeași lună a anului precedent # TeleM Iași
Câştigul salarial mediu net din România a fost în septembrie de 5443 lei, în creştere...
11:20
Ediția ieșeană a Conferințelor Dilema se va desfășura, în perioada 13–15 noiembrie 2025, la Universitatea...
Acum 2 ore
10:30
Nadia Comăneci, „Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris...
10:20
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava # TeleM Iași
Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în...
10:20
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost suspendat din funcţie într-o anchetă de corupţie în domeniul energiei. Reacția lui # TeleM Iași
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuşcenko, anunţă miercuri premierul Iulia...
10:20
Femeie din Bacău, jefuită de indivizi cărora le-a permis accesul în locuință. Hoții i-au furat bijuterii de 40.000 de euro # TeleM Iași
Este vorba despre bijuterii furate de doi indivizi, din imobilul victimei. Polițiștii au reușit să-i...
10:10
133 de profesori consilieri școlari activează în județul Iași. În școlile de la sate, un consilier poate acoperi chiar două sau trei unități # TeleM Iași
Un proiect privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027 a fost pus în...
10:10
Vineri, 7 noiembrie 2025, în cimitirul din localitatea Le Mée-sur-Seine din Franța a avut loc...
10:10
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu...
10:10
Podul de pe Drumul Național (DN) 15, peste râul Bistrița, din comuna Pângărați, este una...
Acum 4 ore
10:00
În cursul nopții trecute, Detașamentul de Pompieri Bârlad din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
09:30
Operatiune de cautare salvare a Salvamont Maramures in zona varfului Pop Ivan. Aceasta a inceput...
09:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România ar trebui să preia controlul asupra filialei românești...
09:10
ANAF a intrat peste un lăutar din Argeș pentru venituri nedeclarate de 1,6 milioane de lei # TeleM Iași
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de...
09:00
Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe DJ 208 H, în localitatea...
Acum 24 ore
17:00
La Iași a avut loc conferința de deschidere a proiectului C TRAINED – "Cross border...
16:50
Locuitorii satului Borosoaia trec prin momente de revoltă și nedumerire, după ce s-au trezit cu...
16:30
Evenimentul Designerii Sunt Aici aduce împreună 25 de designeri locali la Palas Campus, pe 16 noiembrie # TeleM Iași
Pe 16 noiembrie, în intervalul 10:00 – 20:00, în lobby-ul Palas Campus Iași va avea...
15:50
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, astăzi a primit o contestație a Asocierii SA...
15:50
Astazi, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent...
14:20
Comuna Miroslava face încă un pas spre modernizare. Primăria a semnat contractul pentru extinderea și...
14:20
Municipiul Iași continuă investițiile masive prin fonduri europene, vizând dezvoltarea infrastructurii, modernizarea unităților de învățământ...
14:10
Nord-Estul României rămâne în urma Europei. Un raport Eurostat arată că județele Suceava, Botoșani și...
14:10
În nordul Vrancei prinde contur un proiect fără precedent: un oraș modern, dedicat angajaților grupului...
14:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere explicații privind colectarea contribuției CASS pentru mame, veterani, foști deținuți...
14:10
Mașinile second hand pot fi vândute doar după obținerea Cărții de Identitate a Vehiculului. Registrul...
14:10
Ministerul Apărării Naționale a organizat astăzi ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele...
13:50
„România Metropolitană 2025” – Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane # TeleM Iași
Municipiul Iași va găzdui, în perioada 12–14 noiembrie 2025, forumul „România Metropolitană 2025", dedicat dezvoltării...
Ieri
10:30
Un pacient care se afla pe listele de asteptare pentru un transplant hepatic a primit...
10:30
În acest weekend, un conflict violent a avut loc în municipiul Roman. Un tânăr de...
10:00
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa,...
09:50
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că...
09:50
El a confirmat că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de...
09:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România și au depus deja...
09:50
VIDEO Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri # TeleM Iași
O adolescentă de 17 ani a fost accidentată grav luni seară, în timp ce traversa...
09:50
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online # TeleM Iași
Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a...
09:50
Senatul american a aprobat o lege a finanţării care poate încheia blocajul guvernamental din SUA # TeleM Iași
Legea, care merge acum în Camera Reprezentanţilor, a devenit posibilă în urma unui acord între...
09:50
Un bărbat din Vrancea și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după un conflict pe fondul consumului de alcool # TeleM Iași
Tragedie în localitatea Câmpineanca, județul Vrancea. Un bărbat a fost reținut de polițiști, luni seara,...
09:40
Comisia Europeană îşi înfiinţează propriul serviciu de informaţii, sub conducerea Ursulei von der Leyen # TeleM Iași
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea...
09:40
Locuitorii satului Borosoaia se confruntă în aceste zile cu o situație revoltătoare, generată de compania...
09:40
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași organizează o suită de manifestări pe toată durata lunii...
09:40
Un agent de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie din Crăcăoani a fost trimis în...
09:40
Galaţi: Au fost încheiate lucrările de consolidare a sectorului periculos numit ‘Râpa Morţii’, de pe DJ 251G # TeleM Iași
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a anunţat finalizarea lucrărilor de consolidare a zonei...
09:40
Ei fuseseră daţi în urmărire generală după ce oamenii legii nu i-au găsit la domiciliu...
10 noiembrie 2025
14:40
Fraudele informatice continuă să facă tot mai multe victime în județul Iași. Polițiștii atrag atenția...
14:40
Bucureşti, în topul celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare # TeleM Iași
Bucureştiul intră pentru prima dată în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare în...
14:30
Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată # TeleM Iași
Ministerul Muncii propune modificarea Legii şomajului, cu prime pentru tinerii la primul loc de muncă...
14:30
Sezonul nunţilor e aproape de final, dar nu şi cel al controalelor. Organizatorii de evenimente...
14:20
Vești bune pentru șoferii din Moldova! Secțiunea Focșani – Adjud, parte din tronsonul Focșani –...
14:20
În Piatra-Neamț, autoritățile locale continuă investițiile în educația timpurie. Primarul Adrian Niță anunță modernizarea creșelor...
