Franţa marchează 10 ani de la cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria ţării
TeleM Iași , 13 noiembrie 2025 09:30
În noaptea de 13 noiembrie 2015, trei comandouri islamiste au ucis 130 de oameni şi...
Acum 30 minute
09:30
În noaptea de 13 noiembrie 2015, trei comandouri islamiste au ucis 130 de oameni şi...
09:30
Autorităţile române iau măsuri suplimentare pentru protecţia copiilor – victime ale traficului de persoane. Autorităţile...
09:30
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme...
09:20
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat pe mai multe străzi din municipiul Suceava # TeleM Iași
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid...
09:20
Se reiau lucrările de modernizare a Secției de Oncologie de la Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani # TeleM Iași
Se reiau lucrările de modernizare a Secției de Oncologie de la Spitalul Județean „Mavromati" Botoșani....
Acum 24 ore
16:40
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C, deschide un nou birou în Iași # TeleM Iași
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local, anunță deschiderea unui...
16:40
Ministrul Economiei: „Procedura de selecție a conducerii ROMARM a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet, DNA și AMEPIP!” # TeleM Iași
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunţat într-o conferinţă de presă că...
16:30
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi – ADIS a demarat o noua campanie de...
16:20
Situația rabiei în județul Iași rămâne îngrijorătoare. In acest an, au fost raportate 40 de...
16:10
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași organizează o suită de manifestări pe toată durata lunii...
16:10
ApaVital sustine ca a gasit mai multe nereguli in satul Borosoaia, comuna Plugari si din...
16:00
Iașiul găzduiește România Metropolitană 2025 și dialogul național pentru dezvoltarea urbană integrată # TeleM Iași
Iașul devine pentru trei zile capitala dialogului național despre viitorul urban și regional al României....
14:50
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 – corupția este tratată ca o vulnerabilitate majoră # TeleM Iași
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, definește...
14:40
Nicușor Dan transmite un mesaj de calm în privința pensiilor celor din MAI, Apărare și servicii # TeleM Iași
În contextul scandalului generat de modificarea pensiilor magistraților, Nicusor Dan a ținut să transmită un...
13:00
Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu" din Iași debutează anul acesta cu Simpozionul Internațional „De...
12:50
După aproape 170 de ani, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857), ultimul conducător...
12:40
The Box – primul lant fast food din Iași ce încearcă penetrarea pieței internaționale. Urmează deschiderea în celebra piață La Boqueria din Barcelona # TeleM Iași
Lanțul de fast food premium The Box, prezent în hipermarketurile Kaufland din Iași, bine cunoscut...
12:10
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş” # TeleM Iași
A murit Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani. Celebrul compozitor s-a stins din...
11:20
Salariul mediu net din România a fost în septembrie de 5443 lei, în creștere cu 4,1% față de aceeași lună a anului precedent # TeleM Iași
Câştigul salarial mediu net din România a fost în septembrie de 5443 lei, în creştere...
11:20
Ediția ieșeană a Conferințelor Dilema se va desfășura, în perioada 13–15 noiembrie 2025, la Universitatea...
10:30
Nadia Comăneci, „Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris...
10:20
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava # TeleM Iași
Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în...
10:20
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost suspendat din funcţie într-o anchetă de corupţie în domeniul energiei. Reacția lui # TeleM Iași
Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuşcenko, anunţă miercuri premierul Iulia...
10:20
Femeie din Bacău, jefuită de indivizi cărora le-a permis accesul în locuință. Hoții i-au furat bijuterii de 40.000 de euro # TeleM Iași
Este vorba despre bijuterii furate de doi indivizi, din imobilul victimei. Polițiștii au reușit să-i...
10:10
133 de profesori consilieri școlari activează în județul Iași. În școlile de la sate, un consilier poate acoperi chiar două sau trei unități # TeleM Iași
Un proiect privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027 a fost pus în...
10:10
Vineri, 7 noiembrie 2025, în cimitirul din localitatea Le Mée-sur-Seine din Franța a avut loc...
10:10
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu...
10:10
Podul de pe Drumul Național (DN) 15, peste râul Bistrița, din comuna Pângărați, este una...
10:00
În cursul nopții trecute, Detașamentul de Pompieri Bârlad din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
Ieri
09:30
Operatiune de cautare salvare a Salvamont Maramures in zona varfului Pop Ivan. Aceasta a inceput...
09:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România ar trebui să preia controlul asupra filialei românești...
09:10
ANAF a intrat peste un lăutar din Argeș pentru venituri nedeclarate de 1,6 milioane de lei # TeleM Iași
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de...
09:00
Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe DJ 208 H, în localitatea...
11 noiembrie 2025
17:00
La Iași a avut loc conferința de deschidere a proiectului C TRAINED – "Cross border...
16:50
Locuitorii satului Borosoaia trec prin momente de revoltă și nedumerire, după ce s-au trezit cu...
16:30
Evenimentul Designerii Sunt Aici aduce împreună 25 de designeri locali la Palas Campus, pe 16 noiembrie # TeleM Iași
Pe 16 noiembrie, în intervalul 10:00 – 20:00, în lobby-ul Palas Campus Iași va avea...
15:50
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, astăzi a primit o contestație a Asocierii SA...
15:50
Astazi, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent...
14:20
Comuna Miroslava face încă un pas spre modernizare. Primăria a semnat contractul pentru extinderea și...
14:20
Municipiul Iași continuă investițiile masive prin fonduri europene, vizând dezvoltarea infrastructurii, modernizarea unităților de învățământ...
14:10
Nord-Estul României rămâne în urma Europei. Un raport Eurostat arată că județele Suceava, Botoșani și...
14:10
În nordul Vrancei prinde contur un proiect fără precedent: un oraș modern, dedicat angajaților grupului...
14:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere explicații privind colectarea contribuției CASS pentru mame, veterani, foști deținuți...
14:10
Mașinile second hand pot fi vândute doar după obținerea Cărții de Identitate a Vehiculului. Registrul...
14:10
Ministerul Apărării Naționale a organizat astăzi ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele...
13:50
„România Metropolitană 2025” – Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane # TeleM Iași
Municipiul Iași va găzdui, în perioada 12–14 noiembrie 2025, forumul „România Metropolitană 2025", dedicat dezvoltării...
10:30
Un pacient care se afla pe listele de asteptare pentru un transplant hepatic a primit...
10:30
În acest weekend, un conflict violent a avut loc în municipiul Roman. Un tânăr de...
10:00
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa,...
09:50
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că...
