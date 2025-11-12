VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE)

Primanews.ro, 12 noiembrie 2025 13:20

VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 15 minute
13:30
VIDEO. "Zeiţa de la Montreal" a împlinit 64 de ani Primanews.ro
VIDEO. "Zeiţa de la Montreal" a împlinit 64 de ani
13:30
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii' Primanews.ro
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii'
Acum 30 minute
13:20
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE) Primanews.ro
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE)
Acum o oră
13:00
ULTIMA ORĂ. ”Legea Nordis” a fost adoptată de Parlament după un an de dezbateri Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. ”Legea Nordis” a fost adoptată de Parlament după un an de dezbateri
12:50
Fritz, despre reforma în administraţie: S-a găsit un compromis Primanews.ro
Fritz, despre reforma în administraţie: S-a găsit un compromis
12:50
USR anunţă că merge mai departe cu referendumul pentru pensiile magistraţilor Primanews.ro
USR anunţă că merge mai departe cu referendumul pentru pensiile magistraţilor
Acum 2 ore
12:40
A murit compozitorul Horia Moculescu Primanews.ro
A murit compozitorul Horia Moculescu
12:30
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia Primanews.ro
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia
12:30
AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei Primanews.ro
AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei
12:30
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan prezintă Strategia Naţională de apărare Primanews.ro
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan prezintă Strategia Naţională de apărare
Acum 4 ore
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii Coaliţiei de guvernare, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii Coaliţiei de guvernare, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
11:40
Salariul mediu a ajuns la 5.443 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România Primanews.ro
Salariul mediu a ajuns la 5.443 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România
11:40
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%, comparativ cu octombrie 2024 Primanews.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%, comparativ cu octombrie 2024
11:20
Fotbal Show a fost desemnat cel mai bun talk-show de sport din România Primanews.ro
Fotbal Show a fost desemnat cel mai bun talk-show de sport din România
11:20
VIDEO. Craiova are un nou antrenor după plecarea lui Rădoi Primanews.ro
VIDEO. Craiova are un nou antrenor după plecarea lui Rădoi
Acum 24 ore
22:10
EXCLUSIV. Fost ministru al Sănătăţii, atac la Oana Gheorghiu: Este o persoană neavenită în Guvernul României Primanews.ro
EXCLUSIV. Fost ministru al Sănătăţii, atac la Oana Gheorghiu: Este o persoană neavenită în Guvernul României
20:20
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE Primanews.ro
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE
20:10
Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare Primanews.ro
Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare
19:30
Comisia Europeană va avea propria agenţie de spionaj Primanews.ro
Comisia Europeană va avea propria agenţie de spionaj
15:50
Salariile minime în UE sunt legale. Roxana Mînzatu: Este o veste bună pentru cei cu venituri mici Primanews.ro
Salariile minime în UE sunt legale. Roxana Mînzatu: Este o veste bună pentru cei cu venituri mici
15:30
România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus Primanews.ro
România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus
15:10
Belgienii lansează un partid numit ”TRUMP” Primanews.ro
Belgienii lansează un partid numit ”TRUMP”
14:50
AUR reclamă discriminare politică şi va sesiza UE, SUA şi OSCE Primanews.ro
AUR reclamă discriminare politică şi va sesiza UE, SUA şi OSCE
14:40
SURSE. Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni Primanews.ro
SURSE. Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni
14:10
Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni Primanews.ro
Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni
Ieri
13:40
Acuzaţii grave de la Moscova: Ucraina ar fi vrut să deturneze un avion rusesc deasupra bazei militare de Kogălniceanu Primanews.ro
Acuzaţii grave de la Moscova: Ucraina ar fi vrut să deturneze un avion rusesc deasupra bazei militare de Kogălniceanu
11:40
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu Primanews.ro
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu
11:10
Nicuşor Dan discută acum cu liderii coaliţiei despre pensiile magistraţilor Primanews.ro
Nicuşor Dan discută acum cu liderii coaliţiei despre pensiile magistraţilor
11:00
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoşi pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei Primanews.ro
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoşi pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei
10 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Alexandru Lăzescu explică la Prima News controversa Trump-BBC: "Un scandal vechi" Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Lăzescu explică la Prima News controversa Trump-BBC: "Un scandal vechi"
23:40
Donald Trump ameninţă BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar considerat „manipulat” Primanews.ro
Donald Trump ameninţă BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar considerat „manipulat”
23:30
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol, despre cazurile de femicid: Creşterea pedepselor nu duce la scăderea numărului de infracţiuni. Trebuie să ne focusăm pe prevenţie, nu pe pedeapsă Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol, despre cazurile de femicid: Creşterea pedepselor nu duce la scăderea numărului de infracţiuni. Trebuie să ne focusăm pe prevenţie, nu pe pedeapsă
20:20
Bolojan: România pregăteşte o nouă cerere de plată de 2,5 miliarde de euro din PNRR. 60 de jaloane, ultimele două săptămâni decisive Primanews.ro
Bolojan: România pregăteşte o nouă cerere de plată de 2,5 miliarde de euro din PNRR. 60 de jaloane, ultimele două săptămâni decisive
20:00
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje
19:50
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor Primanews.ro
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor
19:50
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor Primanews.ro
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor
19:40
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare Primanews.ro
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare
17:30
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti Primanews.ro
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti
17:00
OPINIE. PSD, între putere şi reflexul de a nu pierde Primanews.ro
OPINIE. PSD, între putere şi reflexul de a nu pierde
16:30
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani Primanews.ro
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani
15:30
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord Primanews.ro
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord
15:30
Sorin Grindeanu: Am hotărât ca şedinţele din BPN să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern Primanews.ro
Sorin Grindeanu: Am hotărât ca şedinţele din BPN să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern
15:20
Cutremur în Bănie! Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova după numai 11 luni Primanews.ro
Cutremur în Bănie! Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova după numai 11 luni
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Ursula von der Leyen răspunde criticilor privind planul de buget multianual al UE Primanews.ro
Ursula von der Leyen răspunde criticilor privind planul de buget multianual al UE
13:20
Viktor Orban: Am bătut palma cu Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată Primanews.ro
Viktor Orban: Am bătut palma cu Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată
13:20
Primasport.ro: Lovitură de teatru în Gruia. Răzvan Zamfir s-a despărţit de CFR şi e la un pas să ajungă pe Cluj Arena Primanews.ro
Primasport.ro: Lovitură de teatru în Gruia. Răzvan Zamfir s-a despărţit de CFR şi e la un pas să ajungă pe Cluj Arena
13:10
R. Moldova va construi noi linii de interconectare cu România şi Ucraina Primanews.ro
R. Moldova va construi noi linii de interconectare cu România şi Ucraina
13:00
Ministrul dezvoltării va prezenta forma finală a proiectului de reformă în administraţie Primanews.ro
Ministrul dezvoltării va prezenta forma finală a proiectului de reformă în administraţie
13:00
Nicuşor Dan: În Europa, suntem nevoiţi să creştem în mod accelerat industria de apărare Primanews.ro
Nicuşor Dan: În Europa, suntem nevoiţi să creştem în mod accelerat industria de apărare
13:00
Demisie la vârful BBC pentru denaturarea declaraţiilor lui Trump Primanews.ro
Demisie la vârful BBC pentru denaturarea declaraţiilor lui Trump
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.