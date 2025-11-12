VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare
Primanews.ro, 12 noiembrie 2025 23:50
VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
00:00
Elon Musk o atacă pe Ursula von der Leyen şi critică democraţia europeană: „Liderul UE ar trebui ales direct de popor” # Primanews.ro
Elon Musk o atacă pe Ursula von der Leyen şi critică democraţia europeană: „Liderul UE ar trebui ales direct de popor”
12 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cioroianu, fost Ministru de Externe, şi Andrei Schwartz, analist politică externă, dezbat punctele din Strategia Naţională de Apărare
23:40
Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român # Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu, Ministrul Apărării: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român
23:40
VIDEO. Călin Matieş (AUR), despre strategia naţională de apărare: Lucrurile nu se îndreapta într-o direcţie bună pe relatiile internaţionale. Mă aşteptam să existe la momentul asta un plan de redresare a României # Primanews.ro
VIDEO. Călin Matieş (AUR), despre strategia naţională de apărare: Lucrurile nu se îndreapta într-o direcţie bună pe relatiile internaţionale. Mă aşteptam să existe la momentul asta un plan de redresare a României
Acum 2 ore
23:20
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român # Primanews.ro
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român
Acum 6 ore
20:00
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”: Avansurile cerute de dezvoltatorii imobiliari, plafonate în funcţie de stadiul construcţiei # Primanews.ro
Parlamentul a adoptat „Legea Nordis”: Avansurile cerute de dezvoltatorii imobiliari, plafonate în funcţie de stadiul construcţiei
Acum 8 ore
18:30
Strategia Naţională de Apărare a Ţării: România are argumente să se proiecteze pe termen mediu ca principală putere în Europa de Sud-Est # Primanews.ro
Strategia Naţională de Apărare a Ţării: România are argumente să se proiecteze pe termen mediu ca principală putere în Europa de Sud-Est
Acum 12 ore
16:30
A început perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă s-a înscris oficial în campania electorală # Primanews.ro
A început perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă s-a înscris oficial în campania electorală
15:00
Curtea Constituţională amână legea referitoare la plata pensiilor private
13:30
VIDEO. "Zeiţa de la Montreal" a împlinit 64 de ani
13:30
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii' # Primanews.ro
ÎCCJ propune un 'acord pentru Justiţie şi stabilitate' şi bani în plus sub forma unei 'cote compensatorii'
13:20
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan a prezintat Strategia Naţională de apărare (UPDATE)
13:00
ULTIMA ORĂ. ”Legea Nordis” a fost adoptată de Parlament după un an de dezbateri
12:50
Fritz, despre reforma în administraţie: S-a găsit un compromis
12:50
USR anunţă că merge mai departe cu referendumul pentru pensiile magistraţilor
12:40
A murit compozitorul Horia Moculescu
12:30
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia # Primanews.ro
VIDEO. Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia
12:30
AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei
12:30
VIDEO. Preşedintele Nicuşor Dan prezintă Strategia Naţională de apărare
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii Coaliţiei de guvernare, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii Coaliţiei de guvernare, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
11:40
Salariul mediu a ajuns la 5.443 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România
11:40
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%, comparativ cu octombrie 2024
Acum 24 ore
11:20
Fotbal Show a fost desemnat cel mai bun talk-show de sport din România
11:20
VIDEO. Craiova are un nou antrenor după plecarea lui Rădoi
Ieri
22:10
EXCLUSIV. Fost ministru al Sănătăţii, atac la Oana Gheorghiu: Este o persoană neavenită în Guvernul României # Primanews.ro
EXCLUSIV. Fost ministru al Sănătăţii, atac la Oana Gheorghiu: Este o persoană neavenită în Guvernul României
20:20
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE # Primanews.ro
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE
20:10
Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare # Primanews.ro
Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare
19:30
Comisia Europeană va avea propria agenţie de spionaj
15:50
Salariile minime în UE sunt legale. Roxana Mînzatu: Este o veste bună pentru cei cu venituri mici # Primanews.ro
Salariile minime în UE sunt legale. Roxana Mînzatu: Este o veste bună pentru cei cu venituri mici
15:30
România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus # Primanews.ro
România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei privind un complot ucraineano-britanic pentru deturnarea unui avion rus
15:10
Belgienii lansează un partid numit ”TRUMP”
14:50
AUR reclamă discriminare politică şi va sesiza UE, SUA şi OSCE
14:40
SURSE. Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni # Primanews.ro
SURSE. Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni
14:10
Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni # Primanews.ro
Victorie de etapă pentru Grindeanu. Coaliţia cedează şi acceptă grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor după discuţiile de la Cotroceni
13:40
Acuzaţii grave de la Moscova: Ucraina ar fi vrut să deturneze un avion rusesc deasupra bazei militare de Kogălniceanu # Primanews.ro
Acuzaţii grave de la Moscova: Ucraina ar fi vrut să deturneze un avion rusesc deasupra bazei militare de Kogălniceanu
11:40
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu # Primanews.ro
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu
11:10
Nicuşor Dan discută acum cu liderii coaliţiei despre pensiile magistraţilor
11:00
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoşi pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei # Primanews.ro
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoşi pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
VIDEO. Alexandru Lăzescu explică la Prima News controversa Trump-BBC: "Un scandal vechi" # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Lăzescu explică la Prima News controversa Trump-BBC: "Un scandal vechi"
23:40
Donald Trump ameninţă BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar considerat „manipulat” # Primanews.ro
Donald Trump ameninţă BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar considerat „manipulat”
23:30
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol, despre cazurile de femicid: Creşterea pedepselor nu duce la scăderea numărului de infracţiuni. Trebuie să ne focusăm pe prevenţie, nu pe pedeapsă # Primanews.ro
VIDEO. Cosmin Andreica, preşedinte Europol, despre cazurile de femicid: Creşterea pedepselor nu duce la scăderea numărului de infracţiuni. Trebuie să ne focusăm pe prevenţie, nu pe pedeapsă
20:20
Bolojan: România pregăteşte o nouă cerere de plată de 2,5 miliarde de euro din PNRR. 60 de jaloane, ultimele două săptămâni decisive # Primanews.ro
Bolojan: România pregăteşte o nouă cerere de plată de 2,5 miliarde de euro din PNRR. 60 de jaloane, ultimele două săptămâni decisive
20:00
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Mediului, despre sistemul garanţie-returnare: Vrem extinderea returo şi în rural. Ne gândim şi la alte tipuri de ambalaje
19:50
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor # Primanews.ro
CSM depune plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând incitare la ură după declaraţiile despre pensiile magistraţilor
19:50
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor # Primanews.ro
Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicuşor Dan cheamă liderii coaliţiei pentru aplanarea conflictelor din guvern şi deblocarea reformelor
19:40
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare # Primanews.ro
VIDEO. Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Când un urs este semnalat într-o localitate, Comisia locală pentru situaţii de urgenţă va putea decide direct metoda de intervenţie: alungare, tranchilizare sau împuşcare
17:30
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti # Primanews.ro
Premierul R. Molodva, Alexandru Munteanu, va efectua joi o vizită oficială la Bucureşti
17:00
OPINIE. PSD, între putere şi reflexul de a nu pierde
16:30
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani # Primanews.ro
Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani
15:30
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord # Primanews.ro
Grindeanu, întrebat dacă USR ar trebui să mai fie la guvernare: În momentul de faţă, da! Nu suntem în Coreea de Nord
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.