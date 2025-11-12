Brașovul a obținut terenurile necesare lărgirii la patru benzi a două străzi, alternative la DN 1 și DN 73

11:30

Haosul ediției Programului Rabla din acest an continuă, după ce Ministerul Mediului, prin AFM, a transferat banii de la sesiunea pentru mașini electrice la cea pentru motoare cu combustie. Pornită pe 6 noiembrie, ediția cu fonduri suplimentare își așteaptă clienții, care pare însă că nu mai sunt interesați. Două milioane de lei din bugetul AFM [...]