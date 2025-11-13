Lista alimentelor care ajută imunitatea, în sezonul virozelor: Stilul de viață sănătos sporește apărarea organismului
BizBrasov.ro, 13 noiembrie 2025 04:20
Care sunt alimentele cu rol în stimularea imunității? Când avem imunitatea ca obiectiv, trebuie să ținem seama de două direcții de acțiune, spun specialiștii. Pe de o parte, să furnizăm organismului ingredientele necesare producției de anticorpi – acizi grași esențiali omega 3, minerale și vitamine antioxidante (A, C, E), plus vit. D. Pe de altă [...]
• • •
Acum 30 minute
04:50
VIDEO Făgărășanca Alina Bica, fost procuror la Brașov și fost procuror șef al DIICOT – acuzată în mai multe dosare și achitată în majoritatea cazurilor – spune partea ei de „adevăr” # BizBrasov.ro
„Sunt Alina Bica. 20 de ani am fost procuror în România. În prezent, sunt avocat în Italia și aceasta este povestea mea”. Aceasta este prefața poveștii video spusă de fosta șefă a DIICOT în legătură cu ce „experiențe” a avut cu justiția din România în ultimii 11 ani. Este prima ieșire publică a fostului procuror [...]
Acum o oră
04:20
Florentina Simin-Tituleac este învățătoare la Școala Gimnazială nr. 5 Săcele din județul Brașov, care deservește una dintre cele mai mari comunități compacte cu origini rome din sud-estul Europei. Acum nimeni nu mai vorbește romani și nici nu mai poartă vestimentația specifică romilor, dar a rămas o comunitate defavorizată, fără străzi asfaltate, apă curentă sau canalizare. [...]
04:20
Acum 12 ore
19:40
Brașovenii pot achiziționa, din nou, bilete și abonamente RATBV prin aplicația 24pay, începând de mâine # BizBrasov.ro
Începând de mâine, 13 noiembrie, redevin operaționale toate funcțiile aplicației 24pay, inclusiv achiziționarea de bilete și abonamente de transport public, anunță reprezentanții RATBV S.A. „Reluarea serviciului are loc în condițiile finalizării lucrărilor de conformare tehnică efectuate de furnizorul aplicației, PTP Online SRL. Utilizatorii pot achiziționa din nou titluri de călătorie RATBV direct din aplicația 24pay, [...]
19:30
17:50
Un obiect rar întâlnit în lumea dacică, respectiv un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, a fost descoperit în Campania de cercetare din anul 2025 la Situl arheologic Covasna – Cetatea Zânelor. Situl arheologic Covasna – Cetatea Zânelor este situat la periferia orașului Covasna, pe Dealul Cetăţii. [...]
17:30
Urmărit internațional, căutat pentru evaziune fiscală în Germania, prins de polițiștii brașoveni la Codlea # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, în urma unei acțiuni efectuate în colaborare cu autoritățile judiciare din Germania, au reușit identificarea, în cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie, a unui bărbat de 24 de ani, din județul Iași, pe numele căruia Judecătoria München emisese un mandat european de arestare pentru săvârșirea unor infracțiuni [...]
17:20
VIDEO 30.000 de țigarete descoperite de polițiști, în urma unor percheziții în locuințe din județul Brașov/ Trei persoane audiate în dosarul de contrabandă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară la imobile din județul Brașov. „Activitățile procedurale au avut loc în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări [...]
16:30
Primele „previziuni” ale meteorologilor pentru luna decembrie. ANM: E greu de estimat când vom avea zăpadă # BizBrasov.ro
Iarna va debuta cu valori termice peste media normală a perioadei, însă nu sunt excluse episoade de ger și ninsori, a declarat directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, pentru Digi24. Potrivit meteorologului, prima săptămână din decembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, dar și precipitații, în special sub formă de [...]
16:30
VIDEO Prima locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a fost predată CFR Călători # BizBrasov.ro
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță că miercuri a fost predată către CFR Călători prima locomotivă EC modernizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Prima locomotivă EC modernizată prin PNRR – predată către CFR Călători. Astăzi, la ora 07:38, a fost predată către CFR Călători prima locomotivă EC modernizată prin Programul Național [...]
Acum 24 ore
16:10
VIDEO Șase elevi ai Colegiului Naţional de Informatică din Braşov au fost premiați la Cluj pentru realizarea unei aplicații revoluționare # BizBrasov.ro
Șase elevi ai Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din Braşov au fost premiați recent la Cluj-Napoca, în cadrul Galei Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” 2025, pentru realizarea aplicației Twist, creată pentru facilitarea exercițiilor sportive și de recuperare. Aplicația Twist a primit Premiul Bosh la festivitatea de premiere a Galei DpIT, ediția a 11-a. Proiectul [...]
15:00
Soluții pentru a scăpa de inundațiile din zona Bartolomeu. Se vor monta grătare de captare a deșeurilor pe canalizările ce se deversează dinspre Cristian și Râșnov # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru s-a întâlnit astăzi cu primarii localităților Râșnov, Horia Motrescu, și Cristian, Gicu Cojocaru, pentru a discuta despre soluțiile legale și tehnice pentru preluarea apelor pluviale din cele două localități de către Compania Apa. La întâlnire a participat conducerea Companiei Apa, precum și cea a Sistemului de Gospodărire a Apelor. În urmă cu [...]
14:30
VIDEO Percheziţii la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing în Brașov, București și alte 2 județe. Sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată # BizBrasov.ro
Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut 16 percheziţii în Brașov, Bucureşti şi în judeţele Ilfov și Ialomiţa, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, două persoane ar fi înregistrat, timp de aproape cinci ani, în contabilitatea unei firme achiziţii [...]
14:20
Brașovul a obținut terenurile necesare lărgirii la patru benzi a două străzi, alternative la DN 1 și DN 73 # BizBrasov.ro
Proiectul de lege inițiat de către deputatul brașovean Sebastian Rusu pentru lărgirea la patru benzi a drumurilor din zona de cercetare a Universității, viitorul Spital Regional și Aeroportul Brașov–Ghimbav, dar și a legăturii Bartolomeu–Cristian, a fost votat astăzi în Parlament. Este vorba despre strada Institutului, care leagă zona de cercetare a Universității Transilvania de viitorul [...]
14:00
Legea Nordis, votată în unanimitate: Actul normativ modifică avansul minim pentru achiziția de locuințe # BizBrasov.ro
Camera Deputaților a aprobat, miercuri, cu unanimitate de voturi, mult-așteptata „Lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Legea Nordis a fost depusă, după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis – care face referire la noi reglementări privind achiziția de imobile [...]
13:40
Prăjitură simbol a Brașovului: streusel cu miere. O rețetă veche de aproape 500 de ani va fi „relansată” joi # BizBrasov.ro
Prăjitura simbol a Brașovului, lansată joi. HOSPEx 2025 – Hospitality Experience – este prima ediţie a evenimentului „Zilele ospitalităţii”, organizat de Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism, în parteneriat cu Breasla Cârciumarilor Braşoveni, Libris şi Hospitality Culture Institute. HOSPEx 2025 este un spaţiu de întâlnire între educaţie, industrie şi comunitate, dedicat explorării [...]
13:30
Polițistul Godină, supărat pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „E corect, în contextul dat, să spun că doamna Gheorghiu a primit salariu din banii pentru copiii bolnavi?” # BizBrasov.ro
Polițistul brașovean Marian Godină și-a manifestat indignarea cu privire la declarațiile vicepremierului Oanei Gheorghiu, referitor la pensiile magistraților. Godină a clasificat afirmațiile lui Gheorghiu drept „populiste” și i-a acuzat de ipocrizie pe susținătorii acesteia. Polițistul a menționat strângerea de fonduri pe care a organizat-o în 2020 și a precizat că suma de 10.000 de euro, rezultată [...]
13:10
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Brașov anunță că în județul Brașov, în perioada 3-9 noiembrie 2025, au fost raportate 1.627 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost 1.726 de cazuri. Potrivit speciliaștilor, este vorba despre: 12 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 4 cazuri în săptămâna de supraveghere 27.10-02.11.2025; [...]
12:50
Polițiștii au descins la un ocol silvic din județul Brașov. Materialul lemnos găsit fără acte a fost „taxat” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat verificări cu privire la modul de respectare a prevederilor legale referitoare la deținerea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos de către un ocol silvic, care administrează fond forestier în județul Brașov. În cadrul controlui efectuat [...]
12:50
Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție a identificat un bărbat de 39 de ani, din municipiul Brașov, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis cu o zi în urmă un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt. „Astfel, bărbatul identificat de polițiști era urmărit național, [...]
12:20
Guvernul pregătește măsuri dure pentru „șmecherii” care nu-și plătesc amenzile și taxele locale. „Este vorba de echitate socială” # BizBrasov.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri la Digi24 că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile, precizând că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală, adică din [...]
12:00
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu” miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Studio, la piesa „SINGURI ÎMPREUNĂ” (SAVAGE ÎN IMPAS) de John Patrick Shanley. O comedie neagră, profundă, care explorează nevoia acută de conexiune în societatea modernă. Spectacolul, după textul „Savage In Limbo”, urmărește viețile tragicomice ale unui grup de „ratați” (sau [...]
11:50
Nu plecați urechea la „sfaturile” miliardarului Ion Țiriac despre cum se face avere. Este de fapt o escrocherie # BizBrasov.ro
Imaginea miliardarului de origine brașoveană Ion Țiriac a fost folosită, din nou, pentru o escrochie. Cu ajutorul AI a fost realizat un interviu în care omul de faceri îi acordă un interviu lui Ovidiu Ioaniţoaia. Clipul fals adunat o mulțime de vizualizări pe YouTube. În interviul fals, Ion Țiriac promovează o pretinsă platformă de investiţii rapide, „Neurix Profit”, [...]
11:40
Cetatea Făgăraș va găzdui în 8 decembrie, de la ora 18.00, lansarea cărții „Piticul Iubirii și Fetița Ecaterina”, volum semnat de Diana Gribincea Popa. „ vor umple Sala Tronului din Cetatea Făgăraș de iubire, zâmbete și bucurie! Luni, 8 decembrie, de la ora 18:00, vă invităm la o seară magică, în [...]
11:00
Coresi Shopping Resort dă tonul lunii noiembrie cu o serie de evenimente spectaculoase care aduc împreună comunitatea, emoția și energia momentelor trăite împreună. De la oportunități profesionale la povești de dragoste și până la strălucirea sărbătorilor de iarnă, noiembrie la Coresi e o poveste de neratat. 14–16 noiembrie: Târgul de Nunți, în Piața cu Copaci [...]
10:40
Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri. În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%. „Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ [...]
10:30
RATBV va plăti cu 32.000 de lei o firmă care va derula procesul de recrutare și selecție a noii conduceri # BizBrasov.ro
Operatorul de transport RATBV SA a lansat o procedură de licitație în vederea achiziției serviciilor de recrutare și selecție a noii echipe de conducere, respectiv pentru cei patru directori. Costul estimat pentru aceste servicii este de 32.000 de lei fără TVA, iar durata contractului va fi de maximum 150 de zile. Prestatorul derulează întreaga procedură [...]
10:00
Primăria Brașov a început pregătirile pentru un drum de 1 kilometru, cu patru benzi, care va traversa Platforma Roman și va deveni o nouă legătură spre Noua # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început demersurile pentru amenajarea unei noi străzi care să asigure legătura dintre strada Prunului și strada Carpaților, o arteră ce va traversa Platforma Roman și va prelua o parte importantă din fluxul rutier care sufocă acum Calea București. Primul pas este realizarea studiului de fezabilitate, pentru care municipalitatea a atribuit contractul firmei [...]
09:50
S-a decis cum se vor face reducerile de personal și de cheltuieli în administrația centrală și cea locală # BizBrasov.ro
Cum se vor face tăierile de personal și cheltuieli. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți la Digi24 că în coaliție s-a ajuns la un acord „cu privire la întreg pachetul pe administrație”, fiind convenite inclusiv formulele care vor fi aplicate pentru reducerea cheltuielilor la nivel central și local. Cseke Attila a explicat că aceste [...]
05:40
Încep lucrările de modernizare a Gării Bartolomeu. Contractul cu constructorii are o valoare de peste 62 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Gara Bartolomeu își va schimba aspectul desuet, după ce, CFR a reușit să atribuie contractul de lucrări pentru proiectul de modernizare a acestei stații și a peroanelor. La licitație au fost depuse trei oferte, iar cea declarată câștigătoare a fost cea a asocierii formate dintre constructorul bihorean Drum Asfalt și GDO Mov Impex din Baia [...]
05:30
După modernizările derulate anii trecuți, compania Regalina Plant continuă investițiile în extinderea capacității fermei de găini pe care o deține în comuna brașoveană Vulcan. Astfel, compania este în curs de autorizare a unei investiții cu o valoare totală de 6 milioane de euro, ce vizează extinderea capacității fermei, precum și reabilitarea bazinelor colectoare de dejecții. [...]
05:30
Comunele din zona Făgărașului ar putea fi condamnate la frig. Guvernul pregătește o ordonanță prin care să blocheze exploatarea lemnului din zonă # BizBrasov.ro
O zonă submontană din Făgăraș, cu mii de locuitori, este în pericol de a rămâne fără posibilitate de încălzire cu lemne de foc, în baza unei decizii pe care urmează să o ia Guvernul României, la solicitarea Ministerului Mediului. Este vorba despre aceleași localități care s-au opus introducerii zonei Făgărașului în parcul „Yellowstone” românesc – [...]
05:20
Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda pentru nerespectarea acestei reguli ajunge până la 4.050 de lei # BizBrasov.ro
Ce pasager trebuie să stea întotdeauna pe bancheta din spate a autoturismului, conform Codului Rutier. În condițiile în care șoferii nu se conformează legii, riscă să primească o amendă de până la 4.050 de lei. Șoferii care pleacă la drum cu animalele de companie în mașină trebuie să respecte prevederile Codului Rutier, care prevăd unde [...]
Ieri
04:10
Valurile de concedieri sunt în creștere atât în Europa, cât și în România. Multe companii multinaționale au fost nevoite să facă optimizări de costuri care s-au tradus în disponibilizări. Deși aceste situații nu pot fi prevăzute 100%, mai ales în companiile mari, există, însă, câteva semnale ce pot indica faptul că firma se pregătește să [...]
04:00
Cetatea Prejmer se află la doar 15 kilometri de Brașov. Turcii au încercat să o cucerească de nu mai puțin de 50 de ori, însă fără succes. Cunoscută și sub denumirea de Cetatea de Neînvins, aceasta a ajuns în prezent să fie una dintre cele mai bine păstrate fortărețe medievale din Europa. Cetatea Prejmer, una dintre [...]
04:00
17 tipuri de aparate electronice pe care ar trebui le scoți din priză după utilizare. De ce este indicat să le deconectezi # BizBrasov.ro
Aparatele electronice din locuinţă cuprind o gamă largă de dispozitive: de la televizor, computer, router Wi-Fi, boxe active, până la aparate mici cu display sau funcţii „smart” precum espressoarele sau multicookerele. În esenţă, orice dispozitiv care are circuite, sursă de alimentare, plăci electronice, eventual conectivitate de reţea intră în această categorie. Aceste aparate sunt proiectate să [...]
11 noiembrie 2025
22:00
Triumf în lupta cu infertilitatea. Sarcină obținută prin FIV la o pacientă de 40 de ani cu istoric complex de infertilitate și patologie uterină # BizBrasov.ro
19:00
Un adolescent de 17 ani a constrâns o puștoaică de 9 ani din Brașov să se „autosatisfacă” pe camera web. Discuțiile s-au purtat pe WhatsApp # BizBrasov.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov au demarat urmărirea penală față de un adolescent de 17 ani, acuzat de „viol săvârșit asupra unui minor” Potrivit rechizitoriului, în cursul lunii august 2025, în timp ce discutau printr-un apel video pe aplicaţia WhatsApp, un minor în vârstă de 17 ani, din județul Mehedinți, a [...]
18:10
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la o seară de strălucire și emoție – Gala de Operă, un eveniment dedicat frumuseții vocilor, marilor partituri lirice și bucuriei scenei. Sub bagheta maestrului Traian Ichim, soliștii, Corul și Orchestra Operei Brașov vor da viață unor momente de referință din [...]
18:00
Zilele libere în 2026: Cu una mai puțin decât în acest an, dar se pregătește introducerea unei noi zile libere legale # BizBrasov.ro
Anul 2026 va aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România, cu una mai puțin decât în 2025. Asta deoarece pe 1 iunie se suprapun Rusaliile și Ziua Copilului. Aceste zile sunt prilej de relaxare și timp petrecut cu familia, fiind împărțite între sărbători religioase și evenimente istorice importante, potrivit profit.ro. Zile libere legale [...]
17:00
Băieţel de un an şi jumătate, accidentat mortal de o maşină condusă de mama sa, în curtea casei # BizBrasov.ro
Un băieţel de un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină condusă de mama lui, în curtea locuinţei în care dimiciliau, în satul Valea Rece, judeţul Harghita. Incidentul a avut loc în timp ce mama copilului încerca să iasă cu maşina din curtea casei în care locuiește. Incidentul [...]
16:50
30 de luni de șantier pe un drum din zona Făgărașului. Un pod va fi demolat și reconstruit # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov a transmis ieri ordinul de începere a serviciilor de supervizare pentru Lotul III Şoarş – Bărcut – limită jud. Sibiu (15,355 km), iar astăzi supervizorul a transmis ordinul administrativ de începere a execuției lucrărilor, în baza acordului contractual semnat cu SC PORR Construct SRL. De asemenea, mâine amplasamentul va fi predat antreprenorului. [...]
16:50
ANAF schimbă legitimațiile de control: Acestea nu vor mai fi din carton, ci din plastic și vor fi valabile doar însoțite de ordinul de serviciu # BizBrasov.ro
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală responsabili de controlul veniturilor persoanelor fizice vor avea noi legitimații de serviciu, potrivit unui proiect de ordin al președintelui instituției. Proiectul propune ca legitimațiile să fie realizate din plastic, față de carton în prezent, „cu scopul creșterii duratei de folosință în bune condiții”. „Întrucât creșterea duratei de folosință a [...]
15:50
Triumf în lupta cu infertilitatea. Sarcină obținută prin FIV la o pacientă de 40 de ani cu istoric complex de infertilitate și patologie uterină # BizBrasov.ro
15:20
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Crosul 15 Noiembrie va impune restricții de circulație vineri și sâmbătă în mai multe zone # BizBrasov.ro
Ca de fiecare dată, Primăria Brașov se alătură Asociației 15 Noiembrie 1987 pentru a marca unul dintre cele mai importante momente din lupta anticomunistă a românilor, acel moment în care, acum 38 de ani, muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmați de alți brașoveni, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva dictaturii comuniste. Prin [...]
15:00
Competiția gastronomică Arena Bucătarilor, cu 3 brașoveni pe podium. Prepeliţă în texturi diferite, cu jeleu de spanac şi rulou de ţelină, premiul 1 # BizBrasov.ro
Podium ocupat de brașoveni! Cea de-a 14-a ediţie a competiţiei gastronomice Arena Bucătarilor, organizată în perioada 8 – 9 noiembrie de Selgros România (companie cu sediul central la Braşov), şi-a desemnat câştigătorii. Pe podium au urcat Petre Mihai Robert (locul I), Adam Filip (locul al II-lea) şi Eftenie Ionetecu Ilie (locul al III-lea), care au [...]
14:50
ANAF îi „vânează” pe patronii bogați cu firme pline de datorii, dar și pe românii cu averi ce nu pot fi justificate cu venituri # BizBrasov.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că Agenția Națională de Administrare Fiscală are în prezent în derulare o analiză pentru a identifica persoanele fizice implicate în operațiuni de acumulare de datorii pe anumite firme, care sunt golite de active și înstrăinate, păcălind alți oameni de afaceri și chiar și bugetul de Stat. Potrivit acestuia, ANAF [...]
14:40
RAR, controale la cei care vând mașini second-hand, după ce mulți vindeau ilegal fără Cartea de Identitate a Vehiculului # BizBrasov.ro
Registrul Auto Român a început controale la firmele care vând mașini second-hand. RAR verifică dacă firmele respectă legea și le oferă cumpărătorilor Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce a primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român. Când cumpărați o mașină second-hand, nu vă [...]
14:30
3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri. „Colacul de salvare” al multora dintre ei este internetul: 4 din 6 vârstnici utilizează platformele de socializare # BizBrasov.ro
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România. Studiul, desfășurat în august 2025 pe un eșantion reprezentativ de persoane, peste 65 de ani, din [...]
13:10
Brașovean, arestat la domiciliu și monitorizat cu brățară electronică, găsit… la plimbare pe o altă stradă din oraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au depistat și reținut un bărbat, de 49 de ani, după ce acesta ar fi încălcat măsura arestului la domiciliu. „În urma unor verificări efectuate asupra bărbatului care se afla monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv electronic de supraveghere, acesta a fost identificat de polițiști pe o altă [...]
