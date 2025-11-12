Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra
Primasport.ro, 12 noiembrie 2025 17:50
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
18:20
Campanie FRF anti-discriminare. “Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!” # Primasport.ro
Campanie FRF anti-discriminare. “Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”
18:20
Visul fanilor Barcelonei de a-l readuce pe Lionel Messi au fost spulberate
Acum 15 minute
18:10
Surpriză de proporţii! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu un gigant din Serie A # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu un gigant din Serie A
Acum 30 minute
18:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Coelho, noul Charalambous? “Dacă trecutul nu te mulţumeşte, uită-l pe loc” # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Coelho, noul Charalambous? “Dacă trecutul nu te mulţumeşte, uită-l pe loc”
Acum o oră
17:50
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra # Primasport.ro
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra
17:50
Jucătorul dorit de Gigi Becali a semnat cu marea rivală! Mihai Rotaru a intervenit şi a dat peste cap întregul transfer: „Eu când am venit la Bucureşti, am venit să semnez cu FCSB” # Primasport.ro
Jucătorul dorit de Gigi Becali a semnat cu marea rivală! Mihai Rotaru a intervenit şi a dat peste cap întregul transfer: „Eu când am venit la Bucureşti, am venit să semnez cu FCSB”
Acum 2 ore
17:20
Daniel Bîrligea şi-a aflat pedeapsa! Cât va lipsi atacantul FCSB-ului după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt # Primasport.ro
Daniel Bîrligea şi-a aflat pedeapsa! Cât va lipsi atacantul FCSB-ului după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt
17:20
David Popovici va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni # Primasport.ro
David Popovici va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni
17:10
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre jucătorul fugit din cantonamentul FCSB-ului: „E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa” # Primasport.ro
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre jucătorul fugit din cantonamentul FCSB-ului: „E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”
17:10
”Acel nor îl va urmări”. Avertismentul lui Djokovic pentru Sinner cu privire la suspendarea pentru dopaj # Primasport.ro
”Acel nor îl va urmări”. Avertismentul lui Djokovic pentru Sinner cu privire la suspendarea pentru dopaj
17:00
Campioana CSM Oradea, a doua înfrângere în Liga Campionilor la polo
17:00
RD Congo a promis o primă exorbitantă jucătorilor săi dacă vor ajunge în barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026 # Primasport.ro
RD Congo a promis o primă exorbitantă jucătorilor săi dacă vor ajunge în barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026
16:50
Dennis Politic, OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai stă la discuţii cu jucătorul adus de la Dinamo: „Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu şi asta este” # Primasport.ro
Dennis Politic, OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai stă la discuţii cu jucătorul adus de la Dinamo: „Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu şi asta este”
16:30
Dezastru total! Fostul club din SuperLiga a fost exclus din toate competiţiile
16:30
Lovitură dată de Universitatea Cluj! Au adus un om ce a scris istoria la rivala CFR
Acum 4 ore
16:00
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut chiar la conferinţa de presă unde a fost prezentat: ”O să vă respect şi pe voi dacă mă respectaţi!” # Primasport.ro
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut chiar la conferinţa de presă unde a fost prezentat: ”O să vă respect şi pe voi dacă mă respectaţi!”
15:30
Neconvocarea lui Dobre a stârnit reacţii acide: "Ar trebui luaţi în funcţie de cum au jucat!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Neconvocarea lui Dobre a stârnit reacţii acide: "Ar trebui luaţi în funcţie de cum au jucat!" | VIDEO EXCLUSIV
15:20
Ultima oră! Messi, revenire de senzaţie la Barcelona? Preşedintele catalanilor a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii # Primasport.ro
Ultima oră! Messi, revenire de senzaţie la Barcelona? Preşedintele catalanilor a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii
15:10
Hoţii au intrat în casă peste Raheem Sterling. Starul lui Chelsea şi familia sa au scăpat nevătămaţi # Primasport.ro
Hoţii au intrat în casă peste Raheem Sterling. Starul lui Chelsea şi familia sa au scăpat nevătămaţi
14:30
Prima reacţie din partea LPF după scandalul de pariuri de la Metaloglobus!
Acum 6 ore
14:20
Sorin Cârţu nu a mai suportat după ce Rotaru a numit un alt antrenor la Craiova: ”E alegerea acţionarilor, ce să spun? Eu n-am fost de acord!” # Primasport.ro
Sorin Cârţu nu a mai suportat după ce Rotaru a numit un alt antrenor la Craiova: ”E alegerea acţionarilor, ce să spun? Eu n-am fost de acord!”
14:20
Este Tănase sifonul lui Gigi Becali? Patronul FCSB nu s-a mai abţinut şi a dat cărţile pe faţă: ”Nu e sifonare!” # Primasport.ro
Este Tănase sifonul lui Gigi Becali? Patronul FCSB nu s-a mai abţinut şi a dat cărţile pe faţă: ”Nu e sifonare!”
14:00
Cornel Dinu, internat de urgenţă la spital! Prima reacţie a fostului antrenor de la Dinamo # Primasport.ro
Cornel Dinu, internat de urgenţă la spital! Prima reacţie a fostului antrenor de la Dinamo
14:00
Este Tănase sifonul lui Gigi Becali? Patronul FCSB nu sa mai abţinut şi a dat cărţile pe faţă: ”Nu e sifonare!” # Primasport.ro
Este Tănase sifonul lui Gigi Becali? Patronul FCSB nu sa mai abţinut şi a dat cărţile pe faţă: ”Nu e sifonare!”
13:30
Răsturnare de situaţie! Toni Petrea, pe bancă la Universitatea Craiova
13:20
Un central din Superligă a fost delegat în această săptămână la un meci din preliminariile CM 2026 # Primasport.ro
Un central din Superligă a fost delegat în această săptămână la un meci din preliminariile CM 2026
13:00
Craiova şi-a prezentat astăzi noul antrenor! Promisiunea făcută de Coelho la conferinţă # Primasport.ro
Craiova şi-a prezentat astăzi noul antrenor! Promisiunea făcută de Coelho la conferinţă
Acum 8 ore
12:20
Primul jucător care reacţionează după plecarea lui Rădoi de la Craiova!
11:20
Fostul antrenor din Superligă prevede dezastrul la Craiova după plecarea lui Rădoi: "Riscă play-off-ul!" # Primasport.ro
Fostul antrenor din Superligă prevede dezastrul la Craiova după plecarea lui Rădoi: "Riscă play-off-ul!"
11:20
Rapid a reacţionat, după ce Dobre nu a fost chemat la naţională: ”E mult mai bun decât Miculescu!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid a reacţionat, după ce Dobre nu a fost chemat la naţională: ”E mult mai bun decât Miculescu!” | VIDEO EXCLUSIV
11:00
Cutremur la Real Madrid: Vinicius este decis să plece, cum a reacţionat Florentino Perez # Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid: Vinicius este decis să plece, cum a reacţionat Florentino Perez
10:50
Nadia Comăneci, "Zeiţa de la Montreal", împlineşte 64 de ani
Acum 12 ore
10:20
Explicaţiile lui Mirel Rădoi, după ce a plecat, din nou, de la Universitatea Craiova: ”Chiar dacă personajul secundar a murit!” # Primasport.ro
Explicaţiile lui Mirel Rădoi, după ce a plecat, din nou, de la Universitatea Craiova: ”Chiar dacă personajul secundar a murit!”
10:00
După ce a fost pe Camp Nou, Lionel Messi a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii: ”Dorinţa mea este să fiu acolo!” # Primasport.ro
După ce a fost pe Camp Nou, Lionel Messi a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii: ”Dorinţa mea este să fiu acolo!”
Acum 24 ore
01:00
VIDEO | Minaur Baia Mare – Skanderborg Aarhus 27-45. Danezii au făcut recital în Maramureş # Primasport.ro
VIDEO | Minaur Baia Mare – Skanderborg Aarhus 27-45. Danezii au făcut recital în Maramureş
00:50
VIDEO | Potaissa Turda, înfrângere cu deţinătoarea trofeului European League, SG Flensburg-Handewitt # Primasport.ro
VIDEO | Potaissa Turda, înfrângere cu deţinătoarea trofeului European League, SG Flensburg-Handewitt
11 noiembrie 2025
23:40
Cât i-a luat lui Mihai Rotaru să găsească un nou antrenor: ”Noaptea, după ce am vorbit cu Mirel!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cât i-a luat lui Mihai Rotaru să găsească un nou antrenor: ”Noaptea, după ce am vorbit cu Mirel!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
Moment special pentru Prima Sport: Fotbal Show a fost desemnat cel mai bun talk-show de sport din România! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Moment special pentru Prima Sport: Fotbal Show a fost desemnat cel mai bun talk-show de sport din România! | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Trei tineri jucători formaţi de ACS Galaxy Timişoara fac pasul către naţionala U15 a României # Primasport.ro
Trei tineri jucători formaţi de ACS Galaxy Timişoara fac pasul către naţionala U15 a României
22:40
Cum a fost convins Mihai Rotaru să îl pună antrenor la Craiova pe portughezul care a fost principal doar în Liga 2: ”Nu a câştigat trofee, dar Arteta e Arteta!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cum a fost convins Mihai Rotaru să îl pună antrenor la Craiova pe portughezul care a fost principal doar în Liga 2: ”Nu a câştigat trofee, dar Arteta e Arteta!” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Cum l-a convins Mihai Rotaru să îl pună antrenor la Craiova pe portughezul care a fost principal doar în Liga 2: ”Nu a câştigat trofee, dar Arteta e Arteta!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cum l-a convins Mihai Rotaru să îl pună antrenor la Craiova pe portughezul care a fost principal doar în Liga 2: ”Nu a câştigat trofee, dar Arteta e Arteta!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-3. Oaspeţii revin incredibil de la 2-0 şi câştigă partida! # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-3. Oaspeţii revin incredibil de la 2-0 şi câştigă partida!
21:10
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-3. Oaspeţii revin de la 2-0 şi sunt aproape să întoarcă soarta partidei! # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-3. Oaspeţii revin de la 2-0 şi sunt aproape să întoarcă soarta partidei!
21:10
Incredibil! Pe cine a pus Universitatea Craiova antrenor! Anunţul oficial a fost făcut # Primasport.ro
Incredibil! Pe cine a pus Universitatea Craiova antrenor! Anunţul oficial a fost făcut
20:50
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-1. Oaspeţii reduc din diferenţă şi relansează partida! # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-1. Oaspeţii reduc din diferenţă şi relansează partida!
20:40
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-0. Gazdele îşi dublează avantajul la puţin timp după pauză # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 2-0. Gazdele îşi dublează avantajul la puţin timp după pauză
20:30
Toni Petrea, revenire de senzaţie în fotbalul românesc
20:00
Demisia lui Rădoi le-a surprins pe rivalele din Superligă: "S-a aprins de prea multe ori!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Demisia lui Rădoi le-a surprins pe rivalele din Superligă: "S-a aprins de prea multe ori!" | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 1-0. Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră al partidei! # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 1-0. Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră al partidei!
19:30
VIDEO | Chindia Târgovişte – CS Afumaţi, 0-0. Final de etapă în Liga 2!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.