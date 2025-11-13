Mutu a propus înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Are cheia! El e urmaşul natural"

Primasport.ro, 13 noiembrie 2025 13:50

Mutu a propus înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Are cheia! El e urmaşul natural"

Acum 5 minute
14:20
Gigi Becali anunţă plecarea unui jucător de la FCSB: "Iarăşi nu face nimic! Nu ştiu dacă mai contăm pe el" Primasport.ro
Gigi Becali anunţă plecarea unui jucător de la FCSB: "Iarăşi nu face nimic! Nu ştiu dacă mai contăm pe el"
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:10
Situaţie critică la CFR! Jucătorii sunt la capătul răbdării, conducerea are timp limită ca să evite depunctarea Primasport.ro
Situaţie critică la CFR! Jucătorii sunt la capătul răbdării, conducerea are timp limită ca să evite depunctarea
12:40
Jucătorul naţionalei a dezvăluit care va fi cel mai mare imediment la meciul cu Bosnia! Primasport.ro
Jucătorul naţionalei a dezvăluit care va fi cel mai mare imediment la meciul cu Bosnia!
Acum 4 ore
11:40
Meciul unei naţiuni. Bosnia&Herţegovina - România, în exclusivitate la Prima TV Primasport.ro
Meciul unei naţiuni. Bosnia&Herţegovina - România, în exclusivitate la Prima TV
11:40
3 echipe care au confirmat în acest sezon de Champions League şi 3 care şi-au dezamăgit fanii Primasport.ro
3 echipe care au confirmat în acest sezon de Champions League şi 3 care şi-au dezamăgit fanii
11:30
Bombă la Real Madrid! Una dintre vedetele echipei a ajuns la un acord şi pleacă din Spania Primasport.ro
Bombă la Real Madrid! Una dintre vedetele echipei a ajuns la un acord şi pleacă din Spania
11:10
Mutu visează să revină în Serie A: "Normal că aş vrea să antrenez acolo!" Primasport.ro
Mutu visează să revină în Serie A: "Normal că aş vrea să antrenez acolo!"
11:00
S-a rupt vestiarul la Real Madrid! Pe lângă Vinicius, alţi patru fotbalişti îl vor plecat pe Xabi Alonso Primasport.ro
S-a rupt vestiarul la Real Madrid! Pe lângă Vinicius, alţi patru fotbalişti îl vor plecat pe Xabi Alonso
Acum 6 ore
10:00
FRF plănuieşte să o depuncteze pe CFR! Neluţu Varga, resemnat: "Trecem printr-un moment greu" Primasport.ro
FRF plănuieşte să o depuncteze pe CFR! Neluţu Varga, resemnat: "Trecem printr-un moment greu"
09:40
Primul jucător care o părăseşte pe Dinamo: "Cred că va fi printre primii care pleacă!" Primasport.ro
Primul jucător care o părăseşte pe Dinamo: "Cred că va fi printre primii care pleacă!"
Acum 24 ore
00:10
Luca Zidane, accidentat, ratează următoarele meciuri ale naţionalei Algeriei Primasport.ro
Luca Zidane, accidentat, ratează următoarele meciuri ale naţionalei Algeriei
00:10
VIDEO | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
00:00
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir. “Respect şi admiraţie fără margini!” Primasport.ro
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir. “Respect şi admiraţie fără margini!”
12 noiembrie 2025
23:50
Cornel Dinu a vorbit din spital despre perioada grea pe care o traversează. “Am avut probleme” Primasport.ro
Cornel Dinu a vorbit din spital despre perioada grea pe care o traversează. “Am avut probleme”
23:50
Euro 2028 va începe la Cardiff. Finala va fi pe Wembley Primasport.ro
Euro 2028 va începe la Cardiff. Finala va fi pe Wembley
23:20
23:10
Ons Jabeur, fost număr doi mondial, este însărcinată. Ea va avea un băieţel Primasport.ro
Ons Jabeur, fost număr doi mondial, este însărcinată. Ea va avea un băieţel
23:00
22:50
Anglia "a recrutat-o" pe Emma Răducanu înainte de duelul stelar cu Noua Zeelandă Primasport.ro
Anglia "a recrutat-o" pe Emma Răducanu înainte de duelul stelar cu Noua Zeelandă
22:30
Adi Mutu, revenire de senzaţie pe banca tehnică! „Briliantul” a intrat la negocieri Primasport.ro
Adi Mutu, revenire de senzaţie pe banca tehnică! „Briliantul” a intrat la negocieri
22:00
MM Stoica a venit cu replica pentru Victor Angelescu! Ce spune oficialul FCSB-ului despre comparaţia dintre Dobre şi Miculescu: „Să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea” | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a venit cu replica pentru Victor Angelescu! Ce spune oficialul FCSB-ului despre comparaţia dintre Dobre şi Miculescu: „Să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea” | EXCLUSIV
21:50
Cipru – România 62-75, în primul meci din turul I preliminar al europeanului de baschet feminin Primasport.ro
Cipru – România 62-75, în primul meci din turul I preliminar al europeanului de baschet feminin
21:40
Victorie şi pentru Steaua în preliminariile Challenge Cup la volei Primasport.ro
Victorie şi pentru Steaua în preliminariile Challenge Cup la volei
21:30
Prima medalie a jucătorilor români de tenis de masă la WTT Youth Contender Szombathely 2025 Primasport.ro
Prima medalie a jucătorilor români de tenis de masă la WTT Youth Contender Szombathely 2025
21:20
VIDEO | UBT Cluj - Baxi Manresa 110-86. Mutarea în sala din Turda a fost de bun augur Primasport.ro
VIDEO | UBT Cluj - Baxi Manresa 110-86. Mutarea în sala din Turda a fost de bun augur
21:10
CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup Primasport.ro
CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup
20:50
A fost anunţat dezastrul pentru noul antrenor de la Universitatea Craiova: „Nu-l prinde vara!” Primasport.ro
A fost anunţat dezastrul pentru noul antrenor de la Universitatea Craiova: „Nu-l prinde vara!”
20:30
Bomba sfârşitului de an în România! Mirel Rădoi la FCSB Primasport.ro
Bomba sfârşitului de an în România! Mirel Rădoi la FCSB
20:20
Un lanţ de restaurante din Australia prezintă scuze pentru ”blestemul podiumului” în cazul lui Piastri Primasport.ro
Un lanţ de restaurante din Australia prezintă scuze pentru ”blestemul podiumului” în cazul lui Piastri
20:10
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal pledează pentru susţinere internaţională. ”Lucrăm în condiţii dificile” Primasport.ro
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal pledează pentru susţinere internaţională. ”Lucrăm în condiţii dificile”
20:00
19:40
VIDEO | Auger-Aliassime îşi menţine şansele pentru semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins pe Shelton Primasport.ro
VIDEO | Auger-Aliassime îşi menţine şansele pentru semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins pe Shelton
19:30
Primul meci disputat de Radu Drăguşin, după ce a fost indisponibil o lungă perioadă Primasport.ro
Primul meci disputat de Radu Drăguşin, după ce a fost indisponibil o lungă perioadă
19:30
”Pilot pentru o zi”: Proiect FRAS de educaţie şi promovare a motorsportului Primasport.ro
”Pilot pentru o zi”: Proiect FRAS de educaţie şi promovare a motorsportului
19:20
Arcada Galaţi, victorie cu Levoranta Sastamala, în preliminariile Challenge Cup Primasport.ro
Arcada Galaţi, victorie cu Levoranta Sastamala, în preliminariile Challenge Cup
19:10
Comunicat oficial emis de Metaloglobus, după scandalul cu pariurile din SuperLiga: „Ne disociem complet de orice jucător” Primasport.ro
Comunicat oficial emis de Metaloglobus, după scandalul cu pariurile din SuperLiga: „Ne disociem complet de orice jucător”
19:10
Revenire de senzaţie la Dinamo! Clubul din Ştefan cel Mare a făcut anunţul oficial: „Bine ai revenit acasă” Primasport.ro
Revenire de senzaţie la Dinamo! Clubul din Ştefan cel Mare a făcut anunţul oficial: „Bine ai revenit acasă”
18:40
La doar 13 ani, chinezoaica Yu Zidi a stabilit un record al Asiei Primasport.ro
La doar 13 ani, chinezoaica Yu Zidi a stabilit un record al Asiei
18:40
Novak Djokovic, despre începuturile relaţiei cu soţia sa Jelena. ”Era iubita unui prieten când am auzit prima dată de ea” Primasport.ro
Novak Djokovic, despre începuturile relaţiei cu soţia sa Jelena. ”Era iubita unui prieten când am auzit prima dată de ea”
18:40
Tony da Silva, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Antrenorul de la Poli Iaşi poate ajunge pe banca unei echipe cu pretenţii la titlu Primasport.ro
Tony da Silva, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Antrenorul de la Poli Iaşi poate ajunge pe banca unei echipe cu pretenţii la titlu
18:30
Visul fanilor Barcelonei de a-l readuce pe Lionel Messi a fost spulberat Primasport.ro
Visul fanilor Barcelonei de a-l readuce pe Lionel Messi a fost spulberat
18:20
Campanie FRF anti-discriminare. “Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!” Primasport.ro
Campanie FRF anti-discriminare. “Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”
18:20
18:10
Surpriză de proporţii! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu un gigant din Serie A Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu un gigant din Serie A
18:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Coelho, noul Charalambous? “Dacă trecutul nu te mulţumeşte, uită-l pe loc” Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Coelho, noul Charalambous? “Dacă trecutul nu te mulţumeşte, uită-l pe loc”
17:50
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra Primasport.ro
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra
17:50
Jucătorul dorit de Gigi Becali a semnat cu marea rivală! Mihai Rotaru a intervenit şi a dat peste cap întregul transfer: „Eu când am venit la Bucureşti, am venit să semnez cu FCSB” Primasport.ro
Jucătorul dorit de Gigi Becali a semnat cu marea rivală! Mihai Rotaru a intervenit şi a dat peste cap întregul transfer: „Eu când am venit la Bucureşti, am venit să semnez cu FCSB”
17:20
Daniel Bîrligea şi-a aflat pedeapsa! Cât va lipsi atacantul FCSB-ului după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt Primasport.ro
Daniel Bîrligea şi-a aflat pedeapsa! Cât va lipsi atacantul FCSB-ului după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt
17:20
David Popovici va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni Primasport.ro
David Popovici va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni
