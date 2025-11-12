Cornel Dinu a vorbit din spital despre perioada grea pe care o traversează. “Am avut probleme”

Primasport.ro, 12 noiembrie 2025 23:50

Acum 30 minute
00:10
Luca Zidane, accidentat, ratează următoarele meciuri ale naţionalei Algeriei
00:10
VIDEO | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Acum o oră
00:00
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir. “Respect şi admiraţie fără margini!”
12 noiembrie 2025
23:50
Cornel Dinu a vorbit din spital despre perioada grea pe care o traversează. “Am avut probleme”
23:50
Euro 2028 va începe la Cardiff. Finala va fi pe Wembley
Acum 2 ore
23:20
Oţelul a rezolvat primul transfer al iernii! Moldovenii se întăresc cu un jucător ce a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor
23:10
Ons Jabeur, fost număr doi mondial, este însărcinată. Ea va avea un băieţel
23:00
Oţelul a rezolvat primul transfer al iernii! Moldovenii se întăresc cu un jucător ce a jucat în preliminariile Ligii Campionilor
22:50
Anglia "a recrutat-o" pe Emma Răducanu înainte de duelul stelar cu Noua Zeelandă
Acum 4 ore
22:30
Adi Mutu, revenire de senzaţie pe banca tehnică! „Briliantul” a intrat la negocieri
22:00
MM Stoica a venit cu replica pentru Victor Angelescu! Ce spune oficialul FCSB-ului despre comparaţia dintre Dobre şi Miculescu: „Să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea” | EXCLUSIV
21:50
Cipru – România 62-75, în primul meci din turul I preliminar al europeanului de baschet feminin
21:40
Victorie şi pentru Steaua în preliminariile Challenge Cup la volei
21:30
Prima medalie a jucătorilor români de tenis de masă la WTT Youth Contender Szombathely 2025
21:20
VIDEO | UBT Cluj - Baxi Manresa 110-86. Mutarea în sala din Turda a fost de bun augur
21:10
CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup
20:50
A fost anunţat dezastrul pentru noul antrenor de la Universitatea Craiova: „Nu-l prinde vara!”
Acum 6 ore
20:30
Bomba sfârşitului de an în România! Mirel Rădoi la FCSB
20:20
Un lanţ de restaurante din Australia prezintă scuze pentru ”blestemul podiumului” în cazul lui Piastri
20:10
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal pledează pentru susţinere internaţională. ”Lucrăm în condiţii dificile”
20:00
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal pledează pentru susţinere internaţională.
19:40
VIDEO | Auger-Aliassime îşi menţine şansele pentru semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins pe Shelton
19:30
Primul meci disputat de Radu Drăguşin, după ce a fost indisponibil o lungă perioadă
19:30
”Pilot pentru o zi”: Proiect FRAS de educaţie şi promovare a motorsportului
19:20
Arcada Galaţi, victorie cu Levoranta Sastamala, în preliminariile Challenge Cup
19:10
Comunicat oficial emis de Metaloglobus, după scandalul cu pariurile din SuperLiga: „Ne disociem complet de orice jucător”
19:10
Revenire de senzaţie la Dinamo! Clubul din Ştefan cel Mare a făcut anunţul oficial: „Bine ai revenit acasă”
18:40
La doar 13 ani, chinezoaica Yu Zidi a stabilit un record al Asiei
18:40
Novak Djokovic, despre începuturile relaţiei cu soţia sa Jelena. ”Era iubita unui prieten când am auzit prima dată de ea”
18:40
Tony da Silva, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Antrenorul de la Poli Iaşi poate ajunge pe banca unei echipe cu pretenţii la titlu
Acum 8 ore
18:30
Visul fanilor Barcelonei de a-l readuce pe Lionel Messi a fost spulberat
18:20
Campanie FRF anti-discriminare. “Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”
18:20
Visul fanilor Barcelonei de a-l readuce pe Lionel Messi au fost spulberate
18:10
Surpriză de proporţii! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu un gigant din Serie A
18:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Coelho, noul Charalambous? “Dacă trecutul nu te mulţumeşte, uită-l pe loc”
17:50
Naţionala U19 începe cu dreptul campania de calificare la EURO. Am suferit însă o repriză cu Andorra
17:50
Jucătorul dorit de Gigi Becali a semnat cu marea rivală! Mihai Rotaru a intervenit şi a dat peste cap întregul transfer: „Eu când am venit la Bucureşti, am venit să semnez cu FCSB”
17:20
Daniel Bîrligea şi-a aflat pedeapsa! Cât va lipsi atacantul FCSB-ului după ce a fost eliminat cu FC Hermannstadt
17:20
David Popovici va participa la Sprint With The Stars, eveniment care va avea loc la 17 ianuarie, la Complexlul Sportiv De Nataţie Otopeni
17:10
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre jucătorul fugit din cantonamentul FCSB-ului: „E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”
17:10
”Acel nor îl va urmări”. Avertismentul lui Djokovic pentru Sinner cu privire la suspendarea pentru dopaj
17:00
Campioana CSM Oradea, a doua înfrângere în Liga Campionilor la polo
17:00
RD Congo a promis o primă exorbitantă jucătorilor săi dacă vor ajunge în barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026
16:50
Dennis Politic, OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai stă la discuţii cu jucătorul adus de la Dinamo: „Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu şi asta este”
Acum 12 ore
16:30
Dezastru total! Fostul club din SuperLiga a fost exclus din toate competiţiile
16:30
Lovitură dată de Universitatea Cluj! Au adus un om ce a scris istoria la rivala CFR
16:00
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut chiar la conferinţa de presă unde a fost prezentat: ”O să vă respect şi pe voi dacă mă respectaţi!”
15:30
Neconvocarea lui Dobre a stârnit reacţii acide: "Ar trebui luaţi în funcţie de cum au jucat!" | VIDEO EXCLUSIV
15:20
Ultima oră! Messi, revenire de senzaţie la Barcelona? Preşedintele catalanilor a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii
15:10
Hoţii au intrat în casă peste Raheem Sterling. Starul lui Chelsea şi familia sa au scăpat nevătămaţi
