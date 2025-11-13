Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Digi24.ro, 13 noiembrie 2025 09:30
Cinci persoane au fost transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat joi, pe DN 3, în apropierea localităţii constănţene Deleni.
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 13 noiembrie 2025: Peste 7,49 milioane de euro sunt în joc la Joker. Fond suplimentat la 6/49 # Digi24.ro
Joi, 13 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.
09:10
Cum au încercat americanii să oprească producția de heroină a Afganistanului: Planul secret al CIA dezvăluit de Washington Post # Digi24.ro
CIA a derulat, timp de peste un deceniu, o operațiune ultrasecretă în Afganistan, aruncând din avion semințe de mac modificate pentru a reduce potența opiului folosit la producția de heroină. Dezvăluit acum de Washington Post, programul a vizat sabotarea culturilor de mac care alimentau economia talibanilor și piața globală a heroinei.
09:10
Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit și 18 persoane au fost rănite după o accelerare bruscă a unui camion # Digi24.ro
Două persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce un camion a intrat într-o piaţă în oraşul Bucheon din Coreea de Sud, potrivit unor oficiali citaţi de agenţia sud-coreeană de presă Yonhap.
08:50
Profesor de etică din Iași acuzat de viol. Agresiunea asupra unei studente a fost surprinsă de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un profesor de etică a fost dat afară de la Facultatea de Medicină veterinară din Iași, după ce a fost acuzat de viol de o studentă. Tânăra spune că profesorul ar fi agresat-o sexual chiar în biroul său. Un alt abuz, care a avut loc pe holurile facultății, a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În plus, și alte studente spun că ar fi fost agresate de același profesor. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
Acum 2 ore
08:40
Dominic Fritz a anunțat că a trecut de proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru a obține cetățenia română. „Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv”, a declarat președintele USR.
08:40
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai # Digi24.ro
Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.
08:10
Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei # Digi24.ro
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând astfel capăt unei producţii vechi de 232 de ani.
08:10
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac” # Digi24.ro
Pe flancul estic al NATO, din ce în ce mai tensionat, secretarul de Stat american Marco Rubio merge pe o linie subțire, încercând să proiecteze hotărârea de neclintit a Americii împotriva agresiunii rusești, apărând în același timp controversata derogare în domeniul energetic pentru guvernul Ungariei, favorabil Kremlinului, scrie Kyiv Post. Această delicată manevră diplomatică survine în contextul în care incursiunile rusești – în principal sub forma încălcărilor spațiului aerian cu drone și avioane de vânătoare în țări precum Polonia, România, Lituania, Estonia și Danemarca – au crescut în ultimele luni, determinând NATO să lanseze operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) și să-și consolideze poziția defensivă. Aceste incidente, pe care NATO le condamnă ca fiind „extrem de escaladante”, subliniază „nivelul ridicat de tensiune” recunoscut chiar de Rubio, scrie corespondentul Kyiv Post la Washington, Alex Raufoglu.
Acum 4 ore
07:30
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouţă, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 şi destinată să doboare drone. Mai multe puncte de lucru situate în ţări membre NATO îşi propun deja să fabrice sute de astfel de rachete pe zi, scrie The Telegraph, preluat de News.ro.
07:10
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului # Digi24.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului. În cursul dimineţii, şeful Guvernului de la Chişinău va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.
07:10
O boală considerată mult timp o relicvă a Primului Război Mondial se răspândește în Ucraina # Digi24.ro
Medicii ucraineni raportează cazuri de gangrenă gazoasă, o afecțiune asociată odinioară cu tranșeele din Primul Război Mondial și considerată mult timp ca fiind practic eradicată în Europa. Infecția bacteriană, care distruge țesutul muscular într-un ritm galopant și este morală, a reapărut în Ucraina din cauza realităților dure ale războiului modern de tranșee, scrie The Telegraph.
07:10
Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Nimeni nu își explică situația # Digi24.ro
Situație stranie într-o școală din Timișoara. De câteva zile, un miros înțepător și neidentificat se simte pe holuri și în clase. Specialiștii au făcut măsurători, dar nu au identificat nimic toxic. Totuși, mirosul persistă și nimeni nu știe ce poate fi. Pentru că au fost și copii cărora li s-a făcut rău la ore, părinții lor au decis să îi țină acasă până ce situația va fi lămurită. Reprezentanții IȘJ Timiș anunță că urmează să fie verificate și imaginile de pe camerele de supraveghere din școală.
07:10
Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării” # Digi24.ro
Joi, 13 noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. De regulă, evenimentul este celebrat pe 14 noiembrie, însă, conform rânduielilor bisericești, dacă această dată coincide cu o zi de miercuri sau vineri, Lăsata Secului se respectă cu o zi mai devreme.
07:10
Epurările din armată ale lui Xi Jinping dezvăluie corupția și ridică semne de întrebare cu privire la forțele nucleare ale Chinei # Digi24.ro
Forțele nucleare ale Chinei se extind rapid. Cu toate acestea, în spatele acestei ascensiuni, epurarea radicală a generalilor și a liderilor militari efectuată de liderul suprem Xi Jinping a dezvăluit o corupție profundă și a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea țării de a gestiona arsenalul său în continuă creștere, scrie Business Standard.
07:10
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „L-a subestimat pe Putin” (The Atlantic) # Digi24.ro
Donald Trump este în mod evident frustrat de eșecul său de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. El a crezut că poate ajunge la un acord printr-o simplă tranzacție care să recunoască teritoriile cucerite de Kremlin și să apeleze la interesele sale economice. Dar nu a înțeles cât de hotărât era Vladimir Putin să distrugă statul ucrainean independent și cât de dificil ar fi să-l oblige să accepte ceva mai puțin, arată The Atlantic.
07:10
Ce locuri de muncă îți permit să ieși mai devreme la pensie. În ce situații se reduce vârsta standard de pensionare, fără sancțiuni # Digi24.ro
07:10
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc. „Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede” # Digi24.ro
Ucraina produce în prezent 4 milioane de drone pe an – mai mult decât toate țările NATO la un loc. Războiul a transformat națiunea într-o superputere în domeniul dronelor, exportând tehnologie și expertiză în toată Europa.
07:10
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 14 noiembrie: Zăpadă artificială și evenimente interactive în centrul orașului # Digi24.ro
Craiova își va deschide porțile vineri, 14 noiembrie, pentru unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din România. Tema ediției din acest an este inspirată de celebra poveste „Spărgătorul de nuci”, iar evenimentul promite să transforme străzile orașului într-un adevărat tărâm de basm.
07:10
Aurora boreală vizibilă în SUA, din New York până în Texas, pe fondul unei furtuni geomagnetice care a luminat cerul # Digi24.ro
O puternică furtună geomagnetică a luminat cerul în mare parte din SUA marți seara și miercuri dimineața, oferind oamenilor din zeci de state o șansă rară de a vedea aurora boreală.
07:10
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii” # Digi24.ro
Un motan a devenit mascota unui liceu din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Mihăiță sau Mișu, cum îl mai alintă elevii, a apărut în școală în urmă cu doi și nu a mai plecat. Încă de la început, a câștigat admirația tuturor, elevi și profesori deopotrivă. Motanul participă la orele de curs, se plimbă în voie prin școală, îi place să fie mângâiat și cel mai bine doarme pe catedre. Marea calitate: face orele mai puțin stresante, spun toți cei care l-au îndrăgit din prima clipă.
07:10
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN, preluat de News.ro.
07:10
„Faceți ceva! Ne vor executa pe toți”: ultimele mesaje transmise de prizonierii străini din „închisoarea morții” din Arabia Saudită # Digi24.ro
În mult temuta „închisoare a morții” din nordul Arabiei Saudite, prizonierii așteaptă să afle cine va fi luat de membrii plutonului de execuție. Unii încep să plângă, alții cer iertare. Aceasta este soarta a sute de străini care au fost condamnați la moarte pentru infracțiuni, unele dintre ele minore, legate de traficul de droguri și care nu au acces la avocați, sunt supuși torturii și forțați să recunoască fapte pe care nu le-au comis.
07:10
Constatarea amiabilă de accident poate fi completată online. Reprezentanții BAAR: „Documentul se transmite automat către asiguratori” # Digi24.ro
Aplicația Amiabila poate fi utilizată exclusiv pentru accidente rutiere produse pe teritoriul României, în care sunt implicați doi conducători auto care dețin polițe RCA valabile, emise de oricare dintre asigurătorii autorizați să practice această formă de asigurare în țară.
07:10
Sfântul Ioan Gură de Aur 2025, sărbătorit pe 13 noiembrie. Cum explică preotul superstiția celor 13 zile de ghinion # Digi24.ro
Sfântul Ioan Gură de Aur, marcat în calendarul ortodox cu cruce neagră, este prăznuit în fiecare an pe 13 noiembrie. Este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți părinți ai bisericii ortodoxe și este renumit pentru predicile sale pline de înțelepciune și putere, care i-au adus renumele de „Gură de Aur”.
Acum 6 ore
05:10
Benjamin Netanyahu, prima reacție după ce Donald Trump i-a cerut lui Isaac Herzog să-l grațieze: „Ai spus lucrurilor pe nume” # Digi24.ro
După ce Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui israelian Isaac Herzog în care îi cerea să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu, premierul israelian i-a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru „sprijinul incredibil”, relatează Times of Israel.
Acum 8 ore
02:10
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că principalii contracandidaţi al lui Daniel Băluţă, candidatul social-democraţilor la Primăria Capitalei, sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, şi Ciprian Ciucu, candidatul PNL, dar a adăugat că nu exclude să fie o luptă în patru, deoarece Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, are un procent destul de mare. Grindeanu a adăugat că Daniel Băluţă va vorbi în campanie despre politici publice, despre administraţie şi mai puţin despre politică.
Acum 12 ore
00:10
Jeffrey Epstein susținea că a oferit rușilor informații despre Trump: „Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine” # Digi24.ro
Cu aproape o lună înainte ca președintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj unui diplomat rus: „Dacă vrei să-l înțelegi pe Trump, vorbește cu mine”, relatează Politico.
12 noiembrie 2025
23:50
Ce cred americanii despre felul în care Donald Trump conduce guvernul. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Modului în care președintele Donald Trump gestionează guvernul primește din ce în ce mai puțin credit din partea alegătorilor americani, iar scăderea este semnificativă și în rândul votanților republicani, relevă un sondaj AP-NORC.
23:40
ANAF vrea să pună sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis, ca să-și recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu # Digi24.ro
ANAF plănuiește să ceară instanței să dea undă verde pentru a pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, dar și pe alte bunuri ale fostului președinte, până ce Fiscul își va recupera toți banii datorați de soții Iohannis pentru chiriile încasate în cazul imobilului confiscat în Sibiu. Familia Iohannis a încasat chirii totale în valoare de un milion de euro, timp de 16 ani, pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitătile calculate de un expert independent.
23:40
A fost reținut tatăl criminalului din Teleorman. Anchetatorii bănuiesc că acesta știa că fiul său se duce să-și ucidă soția # Digi24.ro
Tatăl criminalului din Teleorman, care și-a ucis soția de față cu fiul de trei ani, a fost și el arestat. Bărbatul este suspect într-un dosar de amenințare. Între timp au apărut și imaginile cu momentul în care călăul își ucide soția, în fața bisericii. Atenție, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional.
23:30
Norvegia nu va garanta cu 160 de miliarde de dolari fondurile ruse îngheţate pentru ajutorul Ucrainei, spune ministrul Jens Stoltenberg # Digi24.ro
Norvegia ar putea susţine planul Uniunii Europene de a utiliza activele ruse îngheţate pentru finanţarea Ucrainei, însă nu va oferi o garanţie financiară proprie prin intermediul fondului său suveran, a declarat miercuri ministrul norvegian al Finanţelor, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.
23:10
22:40
Țara europeană care ar reprezenta un pericol pentru Germania, conform unui lider AfD. Ce a spus acesta despre Rusia # Digi24.ro
Un lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru țara sa, dar că Polonia ar putea fi una, relatează Politico.
22:40
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după informațiile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos # Digi24.ro
Secretariatul General al Guvernului a anunţat, miercuri, că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului. Registrul a fost realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi cu ajutorul lui se vor înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor.
22:30
Ministrul finlandez al Apărării critică politica Beijingului. „China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina” # Digi24.ro
China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al Apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.
22:10
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră # Digi24.ro
Negociatorii ruși de la Istanbul au ignorat încercările de a discuta pași concreți către pace, au negat că Ucraina are o identitate separată și s-au oferit să înființeze grupuri WhatsApp pentru a da iluzia progresului, a declarat unul dintre principalii diplomați ai Kievului, potrivit The Times.
21:50
Parlamentul francez a votat suspendarea reformei pensiilor propusă de Macron. Ce prevedea legea în legătură cu vârsta de pensionare # Digi24.ro
Adunarea Naţională a Franţei a votat miercuri suspendarea până după alegerile prezidenţiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaţilor, relatează Politico.
21:40
Pictura „La Blouse Roumaine” va fi expusă în România. Când și unde va putea fi admirată capodopera lui Henri Matisse # Digi24.ro
Celebra pictură „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse părăsește pentru prima dată Franța pentru a fi expusă în România, la Muzeul Național de Artă din București. Capodopera face parte din colecția permanentă a Centre Pompidou din Paris.
21:40
Angela Merkel a vizitat zona de frontieră a Israelului cu Gaza. În octombrie 2023, sute de oameni au fost uciși în zonă de către Hamas # Digi24.ro
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a vizitat miercuri zona de frontieră cu Fâşia Gaza în timpul călătoriei sale în Israel, informează dpa. Merkel a vizitat de asemenea situl festivalului de muzică Nova, a scris ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert, pe reţeaua socială X. Pe 7 octombrie 2023, sute de participanţi la acest festival au fost ucişi în timpul masacrului comis de militanţi ai Hamas şi ai altor organizaţii palestiniene extremiste.
21:30
Cu cât a crescut tariful de referință RCA în prima jumătate a anului. Care este concluzia ASF # Digi24.ro
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referinţă publicat în luna decembrie 2024, iar cel pentru persoane juridice s-a majorat cu 3,5% pentru autoturisme şi cu 3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, conform Raportului semestrial privind tarifele de referinţă RCA, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
21:20
Kenya recunoaște că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în Ucraina. Mulți dintre ei ar fi fost înșelați de recrutori # Digi24.ro
Kenya a declarat miercuri că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în războiul Moscovei din Ucraina și că agențiile de recrutare continuă să lucreze activ pentru a atrage mai mulți kenieni în conflict.
21:20
DNA: Un primar din Neamț a fost reținut pentru luare de mită. O firmă i-a construit gratuit o casă, vândută de acesta cu 150.000 euro # Digi24.ro
Primarul comunei Zăneşti, judeţul Neamţ, Filip Ioan, a fost reţinut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. El ar fi primit bani, bunuri şi servicii de la oameni de afaceri pentru încheierea de contracte pentru diferite lucrări. De exemplu, administratorul unei firme care urma să reabiliteze trotuarele din localitate i-ar fi construit o casă pe care primarul ar fi vândut-o cu 150.000 de euro. De la acelaşi administrator ar fi cerut jumătate din profitul pe care urma să-l realizeze prin primirea contractului. Mai mulţi funcţionari ai primăriei sunt vizaţi în dosar şi au fost reţinuţi şi ei.
21:00
Petiție semnată de 45.000 de oameni pentru revocarea șefei CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate: acţiunile de „intimidare” # Digi24.ro
Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache. Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”.
21:00
Femeie trimisă în judecată, după ce a spus că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge. Suma strânsă din donații # Digi24.ro
O femeie care a atras sute de pelerini într-un oraș din apropierea Romei, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă, relatează The Guardian.
21:00
Compania spaţială americană Blue Origin, aparţinând miliardarului Jeff Bezos, a anunţat miercuri că amână din nou lansarea giganticei sale rachete New Glenn, foarte aşteptată în contextul competiţiei intense cu compania SpaceX, a lui Elon Musk, din cauza condiţiilor nefavorabile, informează AFP.
20:50
Germania trimite un ajutor suplimentar în valoare de 40 de milioane de euro Ucrainei pentru a traversa sezonul rece # Digi24.ro
Germania acordă Ucrainei o ajutor suplimentar de 40 de milioane de euro pentru perioada de iarnă, ca răspuns la atacurile rusești continue asupra infrastructurii țării, anunță European Pravda.
Acum 24 ore
20:30
Discuții despre susținerea Ucrainei în G7. Canada a anunțat noi sancțiuni împotriva producției rusești de drone # Digi24.ro
Miniștrii de Externe ai G7 au purtat miercuri discuții axate pe susținerea eforturilor de război ale Ucrainei, în timp ce Canada, gazda reuniunii, a anunțat noi sancțiuni împotriva producției rusești de drone și energie, anunță France24.
20:20
Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală # Digi24.ro
Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.
20:20
Elon Musk, mesaj pentru Ursula von der Leyen după prezentarea Scutului democrației: Liderul UE ar trebui să fie „ales de popor” # Digi24.ro
Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri, 12 noiembrie, o critică la adresa democrației europene și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico.
