„Dorm aproximativ două ore”. Stilul de viață al noului premier din Japonia provoacă scandal în Țara Soarelui Răsare
Digi24.ro, 13 noiembrie 2025 16:50
Şefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie joi că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici şi de acuzaţii de faptul că încurajează supramunca într-o ţară în care echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de îngrijorare.
Acum 5 minute
17:30
Autoritățile franceze au deschis o anchetă după ce o dronă a survolat sediul poliției și o gară feroviară din apropiere, în Mulhouse, estul Franței, unde era staționat un tren care transporta tancuri Leclerc.
Acum 10 minute
17:20
Românii au printre cele mai mici venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg # Digi24.ro
Românii înregistrează printre cele mai mici venituri din Europa, deși prețurile sunt ca în Occident. Datele Eurostat, care analizează salariile angajaților cu normă întreagă, indică un venit mediu de aproximativ 1800 de euro pe lună, de patru ori mai mic decât cel din Luxemburg.
Acum 30 minute
17:10
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta # Digi24.ro
Cu Rusia pe punctul de a cuceri Pokrovsk, un oraș strategic din estul Ucrainei, Kievul se confruntă cu o alegere dureros de familiară. Ar putea să se retragă, să accepte înfrângerea și să salveze vieți. Sau ar putea să lupte în continuare, amânând o victorie simbolică și tactică pentru Moscova, dar riscând pierderi și mai mari, relatează The New York Times.
17:00
Forțele de apărare ucrainene au folosit arme dezvoltate la nivel național – Flamingo, Bars și Liutii – pentru a lovi o serie de ținte rusești importante în primele ore ale zilei de 13 noiembrie.
17:00
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de poliția italiană. Manelistul va sta în arest la domiciliu alături de fratele său (surse) # Digi24.ro
Celebrul manelist Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu. Conform surselor Digi24, tatăl manelistului ar deține o casă în Italia.
Acum o oră
16:50
16:40
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de meteorologi pentru săptămâna viitoare # Digi24.ro
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius. Urmează apoi o vreme schimbătoare, săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute și ploi. Va ninge însă doar în zonele înalte de la munte.
16:40
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului Timișoarei despre „judecătoare șantajate de interlopi” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că sesizează Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declaraţiile viceprimarului municipiului Timişoara, Ruben Laţcău, care a afirmat public că „se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”, şi că există judecătoare care sunt şantajate de interlopi. CSM este de părere că afirmaţiile lui Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare, afectează independenţa judecătorilor şi subminează încrederea publicului în Justiţie.
16:40
Ministrul Educației critică dur dascălii. Daniel David: Profesorii slabi, vinovați pentru analfabetism funcțional în rândul elevilor # Digi24.ro
O declarație a ministrului Educației, Daniel David stârnește dezbateri aprinse în spațiul public, anunță Digi24. Ministrul dă vina pe profesori pentru că elevii ies din școală analfabeți funcțional. ,,N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta este valabil și în preuniversitar, fără a-i scuti și pe cei din învățământul superior”, a spus demnitarul.
Acum 2 ore
16:30
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles # Digi24.ro
România a obținut aprobarea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Țara noastră a fost reprezentată la eveniment de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
16:20
Cele mai importane evenimente petrecute pe 13 noiembrie
16:20
ANAF anunţă țintele următoarelor controale: „Selecţia are la bază analize de risc fiscal detaliate” # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.
16:10
România a obținut joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Aprobarea vine după mai bine de un an de negocieri și dialog tehnic cu Comisia Europeană, purtate de trei guverne succesive.
16:00
Atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi în Danemarca. Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate # Digi24.ro
Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă.
16:00
Președintele Karol Nawrocki a depus o moțiune la Tribunalul Constituțional al Poloniei pentru interzicerea Partidului Comunist Polonez (KPP). Moțiunea susține că KPP, care a fost înregistrat oficial ca partid politic în 2002, încalcă Constituția Poloniei prin promovarea elementelor sistemului comunist care a condus țara între 1945 și 1989, relatează TVPWorld.
15:40
Schimbare istorică la Bruxelles: Parlamentul European recunoaște dreptul eurodeputatelor de a vota și în concediul de maternitate # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat joi o măsură considerată istorică, care ar putea permite eurodeputatelor să voteze prin procură în timpul concediului de maternitate. Decizia vine după ani de presiuni și după numeroase situații în care reprezentantele alese au fost nevoite să aleagă între rolul de mamă și mandatul politic, într-un legislativ unde multe voturi se decid la limită.
15:40
Kievul confirmă că a folosit racheta de producție internă Flamingo în atacurile din Crimeea, Zaporoje și sudul Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, regiunea Zaporoje și pe teritoriul rus în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, folosind mai multe tipuri de arme cu rază lungă de acțiune produse intern, inclusiv rachete Flamingo și Bars, a raportat Statul Major al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.
15:40
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a vizitat militarii care luptă în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe care armata rusă a revendicat recent cuceriri. Vizita vine la câteva zile după deplasarea într-un alt sector periculos al frontului, Pokrovsk.
Acum 4 ore
15:30
Guvernul vrea să prelungească sprijinul pentru firmele afectate de crizele din ultimii ani # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a publicat în procedură de transparenţă un proiect de hotărâre care modifică HG 807/2014, actul normativ ce reglementează una dintre cele mai importante scheme de ajutor de stat dedicate investițiilor cu impact major în economie.
15:20
Ţările nordice şi baltice anunță că vor cumpăra arme de 500 de milioane de dolari de la SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Ţările nordice şi cele baltice au anunţat joi că vor finanţa achiziţionarea unui pachet de armament american în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina printr-un nou program NATO, informează EFE.
15:00
Cancelarul german îl îndeamnă pe Zelenski să lupte „cu energie” contra corupției, după scandalul care zguduie Ucraina # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz, a cărui ţară este principalul finanţator european al Kievului, l-a îndemnat joi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să lupte „cu energie” împotriva corupţiei în Ucraina, zdruncinată în aceste zile de un scandal răsunător de corupţie, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Ucraina este extrem de dependentă de ajutorul occidental pentru a rezista în faţa agresiunii ruse, iar lupta împotriva corupţiei a fost o cerere a europenilor şi SUA încă înainte de începerea războiului.
15:00
(P) Banca Transilvania si Mastercard investesc 1,5 milioane de euro într-un proiect al Organizației ”Salvați Copiii” # Digi24.ro
România continuă să ocupe primul loc în topul UE în ceea ce privește rata mortalității infantile, înregistrând în anul 2023 o rată de 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, media UE fiind de 3,3 decese la 1.000 de nou-născuți vii. Rata mortalității infantile din România este chiar mai mare decât media Uniunii Europene de acum 20 de ani, lucru care evidențiază problemele persistente din sistemul de sănătate din România.
14:50
La zece ani de la atentatele teroriste care au zguduit Parisul, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X, subliniind importanța unității și a cooperării în fața violenței motivate de ură. Șeful statului a omagiat victimele și familiile acestora, în timp ce Franța marchează momentul prin iluminarea simbolică a celor mai importante monumente.
14:40
Premierii României și Republicii Moldova, mesaj comun la București: parteneriat strategic și proiecte noi peste Prut # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi în conferința comună cu omologul moldovean Alexandru Munteanu, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova. La rândul său, șeful Guvernului de la Chișinău a precizat că Republica Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc.
14:40
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, posibil sub 25%. „Vântul rece bate tot mai tare” # Digi24.ro
Sociologul Remus Ștefureac spune că alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, poate chiar sub 25%, dacă rămân în cursă toți cei care și-au anunțat intenția de a candida. El face un calcul al șanselor candidaților suveraniști, analizând rezultatele obținute de Călin Georgescu și George Simion la alegerile prezidențiale.
14:30
Nicolas Sarkozy va ajunge iar în fața instanței după ce a ieșit din închisoare în care a stat 20 de zile în spatele gratiilor # Digi24.ro
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene - în perioada 16 martie-3 iunie 2026 -, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din paris
14:30
Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la un târg la Beijing. Fosta prim-ministră, a doua vizită în China în ultimele luni # Digi24.ro
Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră a României, a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi expuși. Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă merge în China, după vizita de la începutul lunii septembrie, când a participat, alături de Adrian Năstase, la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.
14:30
Blocaj în Bulgaria pe tema Lukoil. Parlamentul a respins obiecțiile președintelui privind preluarea rafinăriei # Digi24.ro
Parlamentul bulgar a respins joi un veto prezidenţial asupra legislaţiei care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil şi să o vândă pentru a proteja activele de sancţiunile americane iminente.
14:20
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale” # Digi24.ro
Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără acord. Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției și judecător CCR, a declarat joi la Digi24 că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a Curții Constituționale, în condițiile în care avizul CSM este obligatoriu, chiar dacă este doar consultativ.
14:00
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri” # Digi24.ro
„Rapoartele secrete” primite de președintele SUA, Donald Trump, au fost motivul anulării întâlnirii sale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pentru ziarul italian Corriere della Sera. Publicația a refuzat să publice acest interviu.
14:00
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul „Tănase”. Când va avea loc înmormântarea # Digi24.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
13:50
România își explică deficitul la Bruxelles. Ce înseamnă reuniunea ECOFIN pentru PNRR și banii europeni # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă la Bruxelles, în cadrul reuniunii ECOFIN, situația deficitului bugetar al României, după adoptarea celor două pachete de măsuri fiscale. Țara noastră trebuie să demonstreze că poate respecta noua țintă de deficit, de 8,4% din PIB, iar autoritățile sunt obligate să explice dacă măsurile luate până acum sunt suficiente pentru a convinge Comisia Europeană că România își corectează traiectoria fiscală.
13:40
Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, fapt ce a reaprins speculațiile despre starea sa de sănătate, scrie La Libre Belgique.
13:40
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, mai multe decrete și l-a numit pe Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe educație, iar pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu (USR) în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, informează Administrația Prezidențială. Sorin Costreie a fost consilier al premierilor liberali din perioada 2020-2023, în mandatul cărora au fost elaborate legile educației Iohannis-Deca.
Acum 6 ore
13:20
Țeavă de gaz avariată în timpul unor lucrări, în București. 20 de persoane au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă # Digi24.ro
Echipaje de pompieri intervin, joi, pe strada Complexului din Bucureşti, unde o ţeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări. Douăzeci de persoane, locatarii unei scări de bloc din apropiere, au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă.
13:10
Bombardierul strategic american B-52H Stratofortress, în timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei, a exersat lovirea țintelor de pe poligonul Sotipuro, situat lângă granița cu Rusia, în estul țării, a informat Forțele Aeriene Finlandeze (FAF). După aceea, bombardierul a intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-a apropiat de granița cu Rusia la o distanță de aproximativ 50 km.
13:10
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli # Digi24.ro
Apar informații noi despre traseul lui Dani Mocanu în Italia, după ce manelistul român a fugit din țară pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Potrivit poliției din Brescia, acesta și fratele său, Ionuț Mocanu, s-au aflat luni bune într-una dintre cele mai exclusiviste zone turistice ale Italiei, pe malul Lacului Garda, înainte de a încerca să dispară în sudul țării, lângă Napoli.
13:00
Prefectul Capitalei cere explicații Primăriei Sectorului 3 și Transgaz în scandalul șoselelor construite peste conducte # Digi24.ro
Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat, joi, că s-a autosesizat în legătură cu situația în care Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit ilegal și fără avize mai multe șoșele peste conductele companiei. Astfel, prefectul a convocat o ședință, vineri, de la ora 10.00, cu primăria de sector și Transgaz, „pentru a prezenta toate documentele și a clarifica situația”.
12:50
Ministerul Energiei dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda: „E suficientă motorină și benzină în România” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Lukoil are în România un lanț de 300 de benzinării și deține rafinăria Petrotel care rafinează 20% din consumul intern.
12:50
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul consideră că Rusia se pregătește pentru un „război mare” în Europa, care ar putea începe încă din 2029.
12:40
Emil Boc: Verificările DNA la primăria Cluj-Napoca nu au legătură cu proiectul metroului. „Noi suntem victime colaterale” # Digi24.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.
12:40
Secretarul de Stat Marco Rubio: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei # Digi24.ro
Statele Unite au ajuns aproape de limita posibilităților în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul american de Stat, Marco Rubio, după reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor G7, desfășurată în Canada. Oficialul a subliniat că Washingtonul a lovit deja în cele mai importante companii petroliere rusești, iar accentul se va muta acum pe aplicarea strictă a restricțiilor existente, nu pe introducerea unora noi, potrivit RBC Ukraine.
12:40
De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența # Digi24.ro
Touroperatorul Cocktail Holidays a fost amendat cu 34.000 de lei și a rămas fără licența de turism, în urma unui control al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a confirmat pentru redacția Digi24.ro sancțiunea aplicată operatorului. Între timp, compania a depus și cerere de intrare în insolvență.
12:30
Programul de fertilizare in vitro primește finanțare europeană. Florin Manole: „Este un pas profund uman” # Digi24.ro
Programul național de fertilizare in vitro va fi finanțat din fonduri europene, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole. Acesta spune că includerea FIV în Programul Operațional Sănătate este „un pas profund uman”, care va permite continuarea și extinderea sprijinului pentru mii de familii ce își doresc un copil.
12:20
ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat. Surse: Demnitarul este deputat PSD # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”. Potrivit surselor DigiEconomic, persoana vizată de verificările ANAF este deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și fost președinte al Comisiei de control a activității SIE.
12:10
Erasmus+ 2026 primește un buget record de 5,2 miliarde de euro. Roxana Mînzatu: „Sunt bani investiți inteligent” # Digi24.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat joi că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro, cel mai mare de până acum, dedicat mobilităților educaționale, formării profesionale, tineretului și sportului la nivel european.
11:50
Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat Teatrul Mic.
11:50
Tineri recrutați aleatoriu în Germania. Partidele coaliţiei au convenit asupra unui nou plan privind serviciul militar voluntar # Digi24.ro
Partidele coaliţiei de guvernământ din Germania au convenit asupra unui proces de recrutare obligatorie ca parte a unui nou model controversat de serviciu militar, relatează dpa. Dacă înrolarea voluntară nu atinge obiectivele de recrutare, planul ar permite parlamentului să iniţieze un serviciu militar obligatoriu pentru tineri aleşi aleatoriu pentru a completa rândurile.
11:50
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”.
Acum 8 ore
11:30
Șeful diplomației de la Varșovia dezvăluie cât ar mai putea dura războiul din Ucraina: „Nu cred că Putin va putea rezista” # Digi24.ro
Războiul din Ucraina va mai dura câțiva ani și ar putea duce la epuizarea Rusiei, a declarat ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski. „Ucraina se pregătește pentru încă trei ani de război, iar astfel de războaie coloniale durează de obicei aproximativ zece ani. Nu cred că [președintele Federației Ruse Vladimir] Putin va putea rezista încă trei ani”, a declarat Sikorski într-un interviu acordat TVP World. El a explicat că Rusia a început războiul în Donbass acum mai bine de 10 ani, dar nu a reușit să cucerească regiunea.
