ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat. Surse: Demnitarul este deputat PSD

În mult temuta „închisoare a morții” din nordul Arabiei Saudite, prizonierii așteaptă să afle cine va fi luat de membrii plutonului de execuție. Unii încep să plângă, alții cer iertare. Aceasta este soarta a sute de străini care au fost condamnați la moarte pentru infracțiuni, unele dintre ele minore, legate de traficul de droguri și care nu au acces la avocați, sunt supuși torturii și forțați să recunoască fapte pe care nu le-au comis.