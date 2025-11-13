ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat. Surse: Demnitarul este deputat PSD
Digi24.ro, 13 noiembrie 2025 12:20
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”. Potrivit surselor DigiEconomic, persoana vizată de verificările ANAF este deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și fost președinte al Comisiei de control a activității SIE.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:50
Ministerul Energiei dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda: „E suficientă motorină și benzină în România” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Lukoil are în România un lanț de 300 de benzinării și deține rafinăria Petrotel care rafinează 20% din consumul intern.
12:50
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul consideră că Rusia se pregătește pentru un „război mare” în Europa, care ar putea începe încă din 2029.
Acum 15 minute
12:40
Emil Boc: Verificările DNA la primăria Cluj-Napoca nu au legătură cu proiectul metroului. „Noi suntem victime colaterale” # Digi24.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.
12:40
Secretarul de Stat Marco Rubio: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei # Digi24.ro
Statele Unite au ajuns aproape de limita posibilităților în privința impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul american de Stat, Marco Rubio, după reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor G7, desfășurată în Canada. Oficialul a subliniat că Washingtonul a lovit deja în cele mai importante companii petroliere rusești, iar accentul se va muta acum pe aplicarea strictă a restricțiilor existente, nu pe introducerea unora noi, potrivit RBC Ukraine.
12:40
De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența # Digi24.ro
Touroperatorul Cocktail Holidays a fost amendat cu 34.000 de lei și a rămas fără licența de turism, în urma unui control al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a confirmat pentru redacția Digi24.ro sancțiunea aplicată operatorului. Între timp, compania a depus și cerere de intrare în insolvență.
Acum 30 minute
12:30
Programul de fertilizare in vitro primește finanțare europeană. Florin Manole: „Este un pas profund uman” # Digi24.ro
Programul național de fertilizare in vitro va fi finanțat din fonduri europene, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole. Acesta spune că includerea FIV în Programul Operațional Sănătate este „un pas profund uman”, care va permite continuarea și extinderea sprijinului pentru mii de familii ce își doresc un copil.
Acum o oră
12:20
ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat. Surse: Demnitarul este deputat PSD # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”. Potrivit surselor DigiEconomic, persoana vizată de verificările ANAF este deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și fost președinte al Comisiei de control a activității SIE.
12:10
Erasmus+ 2026 primește un buget record de 5,2 miliarde de euro. Roxana Mînzatu: „Sunt bani investiți inteligent” # Digi24.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat joi că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro, cel mai mare de până acum, dedicat mobilităților educaționale, formării profesionale, tineretului și sportului la nivel european.
Acum 2 ore
11:50
Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat Teatrul Mic.
11:50
Tineri recrutați aleatoriu în Germania. Partidele coaliţiei au convenit asupra unui nou plan privind serviciul militar voluntar # Digi24.ro
Partidele coaliţiei de guvernământ din Germania au convenit asupra unui proces de recrutare obligatorie ca parte a unui nou model controversat de serviciu militar, relatează dpa. Dacă înrolarea voluntară nu atinge obiectivele de recrutare, planul ar permite parlamentului să iniţieze un serviciu militar obligatoriu pentru tineri aleşi aleatoriu pentru a completa rândurile.
11:50
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o maşină de lux cumpărată de firma la care era asociat # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de firma la care era asociat. Agenția anunță că a corectat situația, obligaţiile fiscale „fiind ajustate în mod corespunzător”.
11:30
Șeful diplomației de la Varșovia dezvăluie cât ar mai putea dura războiul din Ucraina: „Nu cred că Putin va putea rezista” # Digi24.ro
Războiul din Ucraina va mai dura câțiva ani și ar putea duce la epuizarea Rusiei, a declarat ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski. „Ucraina se pregătește pentru încă trei ani de război, iar astfel de războaie coloniale durează de obicei aproximativ zece ani. Nu cred că [președintele Federației Ruse Vladimir] Putin va putea rezista încă trei ani”, a declarat Sikorski într-un interviu acordat TVP World. El a explicat că Rusia a început războiul în Donbass acum mai bine de 10 ani, dar nu a reușit să cucerească regiunea.
11:20
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți # Digi24.ro
Rafturile cu ouă devin din ce în ce mai goale în mai multe magazine din România. Fermierii preferă să exporte produsele, pentru că primesc bani mai mulți. Deja, 40% din producția internă ajunge în țări precum Germania sau Franța, care au fost afectate mult de gripa aviară, ba chiar și în Statele Unite.
11:20
La Conferința ONU privind schimbările climatice din Brazilia, Al Gore a lansat unul dintre cele mai dure avertismente de până acum: omenirea „folosește cerul ca o canalizare deschisă”, în timp ce emite anual 175 de milioane de tone de gaze cu efect de seră. Fostul vicepreședinte american cere acțiuni imediate pentru a evita depășirea pragului critic al încălzirii globale.
11:20
SONDAJ Ce partide votează românii în funcție de mediul în care trăiesc. Diferențe majore între votanții din rural și urban # Digi24.ro
Pentru AUR și PSD ar vota 70% dintre locuitorii din mediul rural, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, arată datele sondajului informat.ro - INSCOP Research realizat în perioad 25 octombrie - 2 noiembrie. 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România.
11:10
Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta joi, 13 noimebrie, între orele 11:00 – 13:00, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Oamenii acuză lipsa unui dialog real cu autorităţile şi spun că situaţia din industria de apărare a devenit critică.
11:10
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun” # Digi24.ro
Donald Trump s-a întâlnit cu liderul sirian într-o vizită istorică a celui din urmă la Casa Albă, fiind primul președinte de la Damasc primit în interiorul celei mai importante case de pe glob. Trump a făcut deliciul presei în momentul în care s-a apucat să-l parfumeze pe Ahmad Al Sharaa și pe membrii delegației acestuia cu parfumul care-i poartă numele.
11:00
Zelenski, apel către aliații europeni: „Supraviețuirea Ucrainei depinde de accesul la activele rusești înghețate” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că Uniunea Europeană trebuie să depășească diferențele privind utilizarea activelor rusești înghețate, argumentând că de acestea depinde supraviețuirea Ucrainei.
Acum 4 ore
10:50
Chirurgia modernă în cancerul de rect: precizie ridicată și eficiență dovedită
10:40
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații (surse) # Digi24.ro
Întâlnirea dintre președinte, partidele de guvernare și reprezentanții Justiției s-a încheiat fără vreun rezultat. Potrivit surselor Digi24, cea mai mare problemă a fost valoarea pensiei. Magistrații au cerut o pensie cât mai apropiată de salariul în plată și o perioadă de tranziție mai lungă, însă Coaliția a refuzat. Premierul Ilie Bolojan a transmis că acceptă ca reforma să se aplice mai târziu, dar să nu depășească pragul de 15 ani.
10:30
Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. El are planuri pentru 6 ani și jumătate # Digi24.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.
10:30
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de meteorologi pentru săptămâna viitoare # Digi24.ro
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius. Urmează apoi o vreme schimbătoare, săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute și ploi. Va ninge însă doar în zonele înalte de la munte.
10:10
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 2 persoane rănite, o alta a făcut atac de panică. A fost activat Planul Roșu # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc, joi, la o garsonieră din Balș, județul Olt, în urma căreia două persoane au suferit arsuri, iar o alta a făcut un atac de panică. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
10:00
James Van Der Beek, din serialul „Dawson’s Creek”, își vinde lucrurile pentru a plăti tratamentul contra cancerului: „A sosit momentul” # Digi24.ro
Actorul James Van Der Beek își vinde obiectele de colecție din filmele și serialele în care a jucat, inclusiv din serialul „Dawson’s Creek”, pentru a-și plăti tratamentul pentru cancerul colorectal, scrie The Guardian.
09:50
Macron anunță investiții uriașe pentru apărarea Franței: „Războiul de mâine va începe în spațiu” # Digi24.ro
În fața amenințărilor rusești și a intensificării confruntării geopolitice în spațiu, Emmanuel Macron a anunțat investiții masive în apărarea spațială a Franței. Până în 2030, Parisul va aloca încă 4,2 miliarde de euro pentru a-și consolida capabilitățile militare orbitale, în cadrul unei noi strategii prezentate la Toulouse.
09:50
Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții # Digi24.ro
Distracție periculoasă pe o șosea din Cluj-Napoca. Un șofer a fost filmat în timp ce făcea drifturi la miezul nopții. El riscă acum să rămână fără permis de conducere și să fie amendat, după ce poliția s-a sesizat în legătură cu incidentul în trafic.
09:50
Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației” # Digi24.ro
Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită „European Democracy Shield” (Scutul european pentru democrație), prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters, preluată de News.ro.
09:30
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital # Digi24.ro
Cinci persoane au fost transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat joi, pe DN 3, în apropierea localităţii constănţene Deleni.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 13 noiembrie 2025: Peste 7,49 milioane de euro sunt în joc la Joker. Fond suplimentat la 6/49 # Digi24.ro
Joi, 13 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 36.200 de câștiguri în valoare totală de peste 52,27 milioane de lei.
09:10
Cum au încercat americanii să oprească producția de heroină a Afganistanului: Planul secret al CIA dezvăluit de Washington Post # Digi24.ro
CIA a derulat, timp de peste un deceniu, o operațiune ultrasecretă în Afganistan, aruncând din avion semințe de mac modificate pentru a reduce potența opiului folosit la producția de heroină. Dezvăluit acum de Washington Post, programul a vizat sabotarea culturilor de mac care alimentau economia talibanilor și piața globală a heroinei.
09:10
Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit și 18 persoane au fost rănite după o accelerare bruscă a unui camion # Digi24.ro
Două persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce un camion a intrat într-o piaţă în oraşul Bucheon din Coreea de Sud, potrivit unor oficiali citaţi de agenţia sud-coreeană de presă Yonhap.
Acum 6 ore
08:50
Profesor de etică din Iași acuzat de viol. Agresiunea asupra unei studente a fost surprinsă de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un profesor de etică a fost dat afară de la Facultatea de Medicină veterinară din Iași, după ce a fost acuzat de viol de o studentă. Tânăra spune că profesorul ar fi agresat-o sexual chiar în biroul său. Un alt abuz, care a avut loc pe holurile facultății, a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În plus, și alte studente spun că ar fi fost agresate de același profesor. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
08:40
Dominic Fritz a anunțat că a trecut de proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru a obține cetățenia română. „Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv”, a declarat președintele USR.
08:40
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai # Digi24.ro
Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.
08:10
Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei # Digi24.ro
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând astfel capăt unei producţii vechi de 232 de ani.
08:10
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac” # Digi24.ro
Pe flancul estic al NATO, din ce în ce mai tensionat, secretarul de Stat american Marco Rubio merge pe o linie subțire, încercând să proiecteze hotărârea de neclintit a Americii împotriva agresiunii rusești, apărând în același timp controversata derogare în domeniul energetic pentru guvernul Ungariei, favorabil Kremlinului, scrie Kyiv Post. Această delicată manevră diplomatică survine în contextul în care incursiunile rusești – în principal sub forma încălcărilor spațiului aerian cu drone și avioane de vânătoare în țări precum Polonia, România, Lituania, Estonia și Danemarca – au crescut în ultimele luni, determinând NATO să lanseze operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) și să-și consolideze poziția defensivă. Aceste incidente, pe care NATO le condamnă ca fiind „extrem de escaladante”, subliniază „nivelul ridicat de tensiune” recunoscut chiar de Rubio, scrie corespondentul Kyiv Post la Washington, Alex Raufoglu.
07:30
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouţă, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 şi destinată să doboare drone. Mai multe puncte de lucru situate în ţări membre NATO îşi propun deja să fabrice sute de astfel de rachete pe zi, scrie The Telegraph, preluat de News.ro.
07:10
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului # Digi24.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului. În cursul dimineţii, şeful Guvernului de la Chişinău va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.
07:10
O boală considerată mult timp o relicvă a Primului Război Mondial se răspândește în Ucraina # Digi24.ro
Medicii ucraineni raportează cazuri de gangrenă gazoasă, o afecțiune asociată odinioară cu tranșeele din Primul Război Mondial și considerată mult timp ca fiind practic eradicată în Europa. Infecția bacteriană, care distruge țesutul muscular într-un ritm galopant și este morală, a reapărut în Ucraina din cauza realităților dure ale războiului modern de tranșee, scrie The Telegraph.
07:10
Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Nimeni nu își explică situația # Digi24.ro
Situație stranie într-o școală din Timișoara. De câteva zile, un miros înțepător și neidentificat se simte pe holuri și în clase. Specialiștii au făcut măsurători, dar nu au identificat nimic toxic. Totuși, mirosul persistă și nimeni nu știe ce poate fi. Pentru că au fost și copii cărora li s-a făcut rău la ore, părinții lor au decis să îi țină acasă până ce situația va fi lămurită. Reprezentanții IȘJ Timiș anunță că urmează să fie verificate și imaginile de pe camerele de supraveghere din școală.
07:10
Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării” # Digi24.ro
Joi, 13 noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. De regulă, evenimentul este celebrat pe 14 noiembrie, însă, conform rânduielilor bisericești, dacă această dată coincide cu o zi de miercuri sau vineri, Lăsata Secului se respectă cu o zi mai devreme.
07:10
Epurările din armată ale lui Xi Jinping dezvăluie corupția și ridică semne de întrebare cu privire la forțele nucleare ale Chinei # Digi24.ro
Forțele nucleare ale Chinei se extind rapid. Cu toate acestea, în spatele acestei ascensiuni, epurarea radicală a generalilor și a liderilor militari efectuată de liderul suprem Xi Jinping a dezvăluit o corupție profundă și a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea țării de a gestiona arsenalul său în continuă creștere, scrie Business Standard.
07:10
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „L-a subestimat pe Putin” (The Atlantic) # Digi24.ro
Donald Trump este în mod evident frustrat de eșecul său de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. El a crezut că poate ajunge la un acord printr-o simplă tranzacție care să recunoască teritoriile cucerite de Kremlin și să apeleze la interesele sale economice. Dar nu a înțeles cât de hotărât era Vladimir Putin să distrugă statul ucrainean independent și cât de dificil ar fi să-l oblige să accepte ceva mai puțin, arată The Atlantic.
07:10
Ce locuri de muncă îți permit să ieși mai devreme la pensie. În ce situații se reduce vârsta standard de pensionare, fără sancțiuni # Digi24.ro
Ce locuri de muncă îți permit să ieși mai devreme la pensie. În ce situații se reduce vârsta standard de pensionare, fără sancțiuni
07:10
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc. „Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede” # Digi24.ro
Ucraina produce în prezent 4 milioane de drone pe an – mai mult decât toate țările NATO la un loc. Războiul a transformat națiunea într-o superputere în domeniul dronelor, exportând tehnologie și expertiză în toată Europa.
07:10
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 14 noiembrie: Zăpadă artificială și evenimente interactive în centrul orașului # Digi24.ro
Craiova își va deschide porțile vineri, 14 noiembrie, pentru unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din România. Tema ediției din acest an este inspirată de celebra poveste „Spărgătorul de nuci”, iar evenimentul promite să transforme străzile orașului într-un adevărat tărâm de basm.
07:10
Aurora boreală vizibilă în SUA, din New York până în Texas, pe fondul unei furtuni geomagnetice care a luminat cerul # Digi24.ro
O puternică furtună geomagnetică a luminat cerul în mare parte din SUA marți seara și miercuri dimineața, oferind oamenilor din zeci de state o șansă rară de a vedea aurora boreală.
07:10
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii” # Digi24.ro
Un motan a devenit mascota unui liceu din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Mihăiță sau Mișu, cum îl mai alintă elevii, a apărut în școală în urmă cu doi și nu a mai plecat. Încă de la început, a câștigat admirația tuturor, elevi și profesori deopotrivă. Motanul participă la orele de curs, se plimbă în voie prin școală, îi place să fie mângâiat și cel mai bine doarme pe catedre. Marea calitate: face orele mai puțin stresante, spun toți cei care l-au îndrăgit din prima clipă.
07:10
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN, preluat de News.ro.
07:10
„Faceți ceva! Ne vor executa pe toți”: ultimele mesaje transmise de prizonierii străini din „închisoarea morții” din Arabia Saudită # Digi24.ro
În mult temuta „închisoare a morții” din nordul Arabiei Saudite, prizonierii așteaptă să afle cine va fi luat de membrii plutonului de execuție. Unii încep să plângă, alții cer iertare. Aceasta este soarta a sute de străini care au fost condamnați la moarte pentru infracțiuni, unele dintre ele minore, legate de traficul de droguri și care nu au acces la avocați, sunt supuși torturii și forțați să recunoască fapte pe care nu le-au comis.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.