”Păcănele” instalate ilegal în Botoșani

Dacă ai mașină și urmează să-ți reînnoiești polița RCA în 2025, pregătește-te pentru o creștere ușoară a prețurilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat că tariful de referință pentru persoanele fizice a crescut cu 5,4% pentru autoturisme, în prima jumătate a anului viitor. Dar nu toate veștile sunt rele pentru unii șoferi tarifele pot scădea, iar fiecare companie are libertatea să-și stabilească prețurile.