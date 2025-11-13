Erasmus+ primește 5 miliarde euro în 2026, anunță Mînzatu
Cotidianul de Hunedoara, 13 noiembrie 2025 12:20
Erasmus+, unul dintre cele mai importante programe educaționale europene, va primi 5 miliarde de euro în 2026 pentru proiecte de mobilitate, formare și incluziune. Roxana Mînzatu a făcut anunțul în contextul Summitului European al Educației, ce va avea loc în România. Fondurile vor sprijini tinerii, profesorii și tranziția digitală și verde în educația europeană. The post Erasmus+ primește 5 miliarde euro în 2026, anunță Mînzatu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:50
Conceptul de „independența solidară” ar putea fi un cadou involuntar pentru Călin Georgescu, AUR și toată tabăra așa-zis suveranistă. The post Cadoul involuntar pentru Georgescu din noua Strategie de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Programul evenimentelor dedicate Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul are o dublă semnificație tocmai datorită proclamării locale a canonizării Sfântului Părinte Arsenie Boca. The post Programul evenimentelor dedicate Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:30
Emil Boc, despre controlul DNA de la Primăria Cluj-Napoca. Suntem victime colaterale # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA The post Emil Boc, despre controlul DNA de la Primăria Cluj-Napoca. Suntem victime colaterale appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:20
Erasmus+, unul dintre cele mai importante programe educaționale europene, va primi 5 miliarde de euro în 2026 pentru proiecte de mobilitate, formare și incluziune. Roxana Mînzatu a făcut anunțul în contextul Summitului European al Educației, ce va avea loc în România. Fondurile vor sprijini tinerii, profesorii și tranziția digitală și verde în educația europeană. The post Erasmus+ primește 5 miliarde euro în 2026, anunță Mînzatu appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Comportamentul de risc: cum poate fi explorată psihologia umană în cazinouri # Cotidianul de Hunedoara
Comportamentul de risc presupune acțiunea voluntară cu potențial de pierdere, dar și cu potențial de recompensă. The post Comportamentul de risc: cum poate fi explorată psihologia umană în cazinouri appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Noi restricții de trafic în nordul Bucureștiului din cauza lucrărilor pentru metroul M6 # Cotidianul de Hunedoara
Metrorex anunță modificări importante în trafic pe Bulevardul Expoziției, unde, începând de joi, 14 noiembrie, se vor restricționa benzile de circulație pe ambele sensuri pentru continuarea lucrărilor la Magistrala M6. Șoferii trebuie să circule cu atenție, iar accesul către Romexpo va fi menținut. Măsurile vor dura pe toată perioada șantierului. The post Noi restricții de trafic în nordul Bucureștiului din cauza lucrărilor pentru metroul M6 appeared first on Cotidianul RO.
12:10
CFR Cluj riscă să fi depunctată de Federație, scrie Prosport.ro. Vicecampioana României are mari dificultăți din punct de vedere financiar. Mai exact, echipa a acumulat numeroase restanțe salariale atât către jucători cât și către membrii staff-ului. Momentan nu se întrevede o cale de ieșire din această situație dificilă. Din acest motiv, clujenii au intrat în […] The post CFR Cluj e în pericol și riscă depunctarea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:50
Poliţia din Prahova anunţă că a deschis dosar penal în urma morţii celor doi muncitori care miercuri au fost prinşi sub pământ în timp ce făceau săpături pentru realizarea unei reţele de canalizare. The post Dosar penal în urma morţii celor doi muncitori prinşi sub pământ appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Doctorița, cunoscută pentru afirmaţii controversate făcute în timpul pandemiei COVID‑19, respiră singură, însă nu prezintă semne de conștiență. The post Noutăți despre starea dr. Flavia Groșan appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Sondajul INSCOP arată că AUR și PSD domină intențiile de vot, cu urbanul fragmentat și ruralul favorizând masiv AUR. The post AUR, pe primul loc atât la oraș, cât și la sat – SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Premierul a adus mulțumiri președintelui României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. The post Republica Moldova: servicii secrete, cryptomonede și desant la București appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ana Birchall spune că şefa CSM şi cea a ÎCCJ ar trebui să plece din funcţii # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte propune un armistițiu între Justiție și celelalte instituții ale statului român, un angajament comun, pe care ar trebui să-l semneze toți actorii statali. The post Ana Birchall spune că şefa CSM şi cea a ÎCCJ ar trebui să plece din funcţii appeared first on Cotidianul RO.
11:20
E pentru prima oară în istorie când Adunarea Generală Extraordinară a LPF se va desfășura în afara Bucureștiului. The post Gino Iorgulescu dă lupta pentru putere în SuperLiga appeared first on Cotidianul RO.
11:10
O fostă pacientă a dr. Cristian Andrei a depus o plângere penală împotriva doctorului pe care îl acuză de abuzuri sexuale. The post Prima plângere penală împotriva doctorului Cristian Andrei appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Mihai Dinvale, un artist dedicat cu o carieră de peste patru decenii, a murit la 74 de ani. Fost director al Teatrului Mic, el a fost apreciat pentru talentul său autentic și pentru contribuția adusă artei dramatice românești. Colegii și admiratorii săi îl plâng, iar familia primește condoleanțe calde. Amintirea sa va dăinui prin rolurile pe care le-a interpretat și prin impactul său în lumea culturală. The post Doliu în lumea teatrului. A murit actorul Mihai Dinvale appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Liberalii ar lua în calcul să pună la conducerea TVR un fost senator. The post Nume surpriză pentru șefia TVR. Noi numiri inclusiv la AEP și SRR appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:30
Parisul comemorează zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015. În urma atacurilor, 132 de oameni au murit, iar peste 350 au fost răniți. The post Zece ani de la atentatele din Bataclan appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu a realizat în doar cinci ani proiecte în toate domeniile: de la infrastructură, la regenerare urbană, școli, grădinițe construite de la zero, prima creșă ridicată în Sectorul 6 după 46 de ani. The post Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Magistrații și liderii politici nu au ajuns la niciun acord miercuri seara. The post Ce au cerut magistrații în discuția de la Palatul Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Explozie și incendiu într-un bloc din Balș. Conform primelor informații, deflagrația a avut loc la o garsonieră aflată la etajul al treilea al imobilului. The post Explozie și incendiu într-un bloc. Plan roșu activat appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Nicușor Dan: O altă vulnerabilitate - și am insistat să fie delimitată în Strategia Națională de Apărare - e corupția, care slăbește coeziunea socială. The post Strategia națională – un fel de ghiveci cu de toate appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Poliţiştii au descoperit într-o localitate din judeţul Botoşani două aparate de tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare. Aparatele erau utilizate de două persoane în momentul controlului. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 3,5 milioane de lei prin neplata taxelor aferente exploatării aparatelor de acest tip. The post ”Păcănele” instalate ilegal în Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu vine azi la Bucureşti, prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. Şeful Executivului de la Chişinău se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu. The post Prim-ministrul Republicii Moldova, prima vizită la Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Accidentul a avut loc în acestă dimineață când șoferul unui microbuz a pierdut controlul și s-a răsturnat în afara drumului. Cinci persoane au fost rănite, iar traficul în zonă se desfășoară cu restricții. Autoritățile investighează cauzele accidentului. The post Cinci persoane rănite, după ce un microbuz s-a răsturnat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:50
Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat o nouă critică la adresa democraţiei europene şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico. The post Musk o trimite pe Ursula la popor appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dominic Fritz a devenit cetățean român. “România, gata, sunt unul de-al tău” # Cotidianul de Hunedoara
După 22 de ani în România, Dominic Fritz a primit avizul pozitiv pentru cetățenia română. Într-un mesaj pe Facebook el a mulțumit țării care l-a făcut să crească și s-a declarat gata să depună jurământul pentru a deveni român cu acte în regulă. The post Dominic Fritz a devenit cetățean român. “România, gata, sunt unul de-al tău” appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Jack Schlossberg, în vârstă de 32 de ani, intră în cursa pentru un loc în Congres, continuând tradiția familiei Kennedy și dorind să răspundă provocărilor cu care se confruntă țara. The post Nepotul lui Kennedy candidează pentru Congres în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Este prima vizită externă pentru Alexandru Munteanu. The post Noul premier al Moldovei a ajuns în România. Cu ce lideri se întâlnește appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Dacă ai mașină și urmează să-ți reînnoiești polița RCA în 2025, pregătește-te pentru o creștere ușoară a prețurilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat că tariful de referință pentru persoanele fizice a crescut cu 5,4% pentru autoturisme, în prima jumătate a anului viitor. Dar nu toate veștile sunt rele pentru unii șoferi tarifele pot scădea, iar fiecare companie are libertatea să-și stabilească prețurile. The post Crește prețul polițelor RCA pentru mașini în 2025. Ce trebuie să știi appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Papa care iubește filmele. Leon al XIV-lea și cele patru povești care i-au rămas în inimă # Cotidianul de Hunedoara
Într-o lume în care tăcerea și reflecția devin tot mai rare, Papa Leon al XIV-lea vorbește despre filmele care i-au adus pace. Patru titluri clasice care transformă emoția în credință și credința în frumusețe. The post Papa care iubește filmele. Leon al XIV-lea și cele patru povești care i-au rămas în inimă appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Cea mai puternică furtună solară „canibal” din ultimii 20 de ani oprește misiunea NASA # Cotidianul de Hunedoara
Soarele și-a arătat din nou forța. O furtună solară uriașă, supranumită „canibală”, a obligat NASA să amâne o lansare importantă. Valul magnetic provocat de două erupții combinate amenință sateliții, comunicațiile și sistemele electrice, dar promite și un spectacol ceresc rar aurore vizibile până în zone neobișnuit de sudice. The post Cea mai puternică furtună solară „canibal” din ultimii 20 de ani oprește misiunea NASA appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Punctele tari din strategia de apărare anunțată de președintele Dan și ce lipsește. Ce nu spune despre servicii INTERVIU cu Iulia Joja # Cotidianul de Hunedoara
Experta în securitate Iulia Joja a vorbit, în interviul acordat Cotidianul.ro, despre politica externă și de apărare a României. The post Punctele tari din strategia de apărare anunțată de președintele Dan și ce lipsește. Ce nu spune despre servicii INTERVIU cu Iulia Joja appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:50
Liderul de la Kremlin ar vrea să inducă în eroare serviciile secrete străine. The post Vladimir Putin ar avea mai multe birouri identice appeared first on Cotidianul RO.
06:20
,,Contează relațiile anterioare și relațiile personale. Ceea ce nu avea, probabil Nicușor Dan. Nu știu, probabil că nu avea. Pentru că nu era în poziția în care putea să aibă o relație personală cu Donald Trump." The post Cât de mulțumit e Kelemen Hunor de Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
06:20
De ce e atât de periculoasă o inflație de 10% pentru românii de rând? Efecte în lanț # Cotidianul de Hunedoara
BNR și INS transmit că rata anuală a inflației se apropie de 10% în luna octombrie. Se conturează pericole semnificative pentru economiile românilor, dar și pentru puterea lor de cumpărare. The post De ce e atât de periculoasă o inflație de 10% pentru românii de rând? Efecte în lanț appeared first on Cotidianul RO.
06:10
În cazul în care rafinăria Petrotel și rețeaua de distribuție Lukoil ar fi paralizate, impactul ar fi imediat pe piața internă. În primul rând, vorbim despre reducerea ofertei interne. The post Marea problemă Lukoil pentru România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:30
“Politicienii au avut o abordare cinică și disprețuitoare la adresa profesorilor” – lider sindical, pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Un important lider sindical din educație a explicat pentru Cotidianul.ro de ce protestele profesorilor nu au avut efect. The post “Politicienii au avut o abordare cinică și disprețuitoare la adresa profesorilor” – lider sindical, pentru Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Se lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – toate întâlnirile aleșilor neamului, la vedere # Cotidianul de Hunedoara
Secretariatul General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), a lansat platforma RUTI – Registrul Unic al Transparenței Intereselor, a anunțat miercuri SGG pe Facebook. The post Se lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – toate întâlnirile aleșilor neamului, la vedere appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Cresc sau nu taxele românilor după 1 ianuarie 2026? Reacția de la Cotroceni # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a declarat că nu există, în acest moment, planuri de a introduce noi măsuri fiscale care să afecteze direct populația. The post Cresc sau nu taxele românilor după 1 ianuarie 2026? Reacția de la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan vrea să știe de ce nu mai sunt anchetați judecătorii și procurorii # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declaraţie recentă, Nicuşor Dan a cerut o reformă reală în justiţie, subliniind că abia așteaptă încheierea situației privind pensiile speciale. The post Nicușor Dan vrea să știe de ce nu mai sunt anchetați judecătorii și procurorii appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Fără consens după discuțiile de la Cotroceni. Răspunsul Ministerului Justiției pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile de la Cotroceni despre reforma pensiilor speciale au durat trei ore, însă fără un rezultat concret. Magistrații cer o vârstă de pensionare mai târzie și o pensie mai mare. Reacția ministrului Justiției. The post Fără consens după discuțiile de la Cotroceni. Răspunsul Ministerului Justiției pentru Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Grideanu, despre RUPEREA Coaliției de guvernare. Cât mai rezistă cu Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Vor duce diferențele de viziune dintre PSD și PNL la ruperea actualei Coaliții de guvernare? Poziția lui Grindeanu pare destul de fermă. The post Grideanu, despre RUPEREA Coaliției de guvernare. Cât mai rezistă cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Sorin Grindeanu preconizează o luptă electorală în patru pentru Primăria Capitalei, dar cele mai mari pericole pentru candidatul social-democrat sunt așteptate să vină din partea a două persoane. The post ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI. Grindeanu vede 2 mari pericole pentru Băluţă appeared first on Cotidianul RO.
19:00
2026, AN DE SACRIFICIU pentru BUGETARII de la centru. Lefuri tăiate, șomaj # Cotidianul de Hunedoara
2026 va marca un an de tranziție pentru bugetari, cu tăieri de salarii și disponibilizări în administrația publică. Kelemen Hunor explică planul guvernamental pentru reducerea cheltuielilor și impactul asupra bugetarilor până în 2027. The post 2026, AN DE SACRIFICIU pentru BUGETARII de la centru. Lefuri tăiate, șomaj appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Salariul minim în România continuă să crească, dar BNS cere o nouă majorare în 2026. Deși inflația este aproape de 10%, patronatele avertizează că aceste creșteri nu sunt sustenabile pentru micile afaceri. Firmele tem că salariile mari vor duce la falimente și concedieri. The post CREȘTEREA SALARIULUI MINIM pe economie va fi GROPARUL firmelor mici appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În septembrie 2025, salariul mediu net în România a ajuns la 5.443 lei, în creștere față de luna precedentă. Cu toate acestea, diferențele între sectoare sunt uriașe: în timp ce domenii precum petrolul și IT-ul plătesc 12.433 lei sau 12.136 lei, în HoReCa salariul mediu este de doar 3.383 lei. The post Salariul MEDIU în România sare de 1.000 EURO bani în mână appeared first on Cotidianul RO.
18:20
BNR anunță că, deși inflația va scădea modest în următoarele trimestre, trendul rămâne fluctuant și mult mai ridicat decât se anticipa. Ce efecte vor avea creșterile TVA și accizele asupra prețurilor și cum vor evolua costurile pentru consumatori în perioada următoare? The post Prețuri ridicate în magazine înainte de Sărbători, dar și după 1 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
18:20
După izbucnirea unui nou scandal de corupție, rivalii politici își scot colții și cer un nou guvern și alegeri prezidențiale fără participarea lui Volodimir Zelenski The post Lațul politic se strânge în jurul lui Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Isărescu nu slăbește dobânda. Românii cu imprumuturi la bănci intră într-o iarnă grea # Cotidianul de Hunedoara
Decizia BNR de a menține dobânda-cheie la 6,50% pune presiune pe români și firme! În ședința de astăzi, Consiliul BNR a stabilit menținerea ratelor dobânzilor la niveluri ridicate, ceea ce înseamnă că băncilor nu le va fi ușor să reducă dobânzile pentru creditele în lei. The post Isărescu nu slăbește dobânda. Românii cu imprumuturi la bănci intră într-o iarnă grea appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Președintele Nicușor Dan a ținut să-i transmită un mesaj de mulțumire omologului său american, Donald Trump. The post Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.