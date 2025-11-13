Sondaj: 70% dintre românii de la țară spun că ar vota cu AUR și PSD

06:50

România de azi e continuarea firească a acelui „nimic” de care vorbeam de curând. Doar că între timp, nimicul se rafinează. Se urbanizează, se dă cu gel, face credit și se mută în apartamente cu centrală proprie. Dar tot nimic rămâne. Pentru că suntem o țară condusă, de mai bine de trei decenii, de oameni care judecă pornind din sărăcie. Și de asta nu iese nimic durabil.