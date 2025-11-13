BrickLofts: reinterpretarea spațiilor industriale în locuințe urbane cu identitate
BrickLofts este un proiect care iese din uniformitate și aduce în București un aer cosmopolit, inspirat de atmosfera lofturilor din New York și Londra.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Grupul hotelier internațional Accor va organiza duminică, 16 noiembrie, la București, în cadrul Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Career Day, un eveniment interactiv dedicat celor care își doresc o carieră în industria ospitalității.
Google anunță excepții de la blocarea instalării aplicațiilor de Android din surse externe # Profit.ro
După numeroasele critici venite atât din partea dezvoltatorilor, cât și a utilizatorilor, Google a decis să facă o excepție de la interzicea instalării așa-ziselor aplicații neverificate.
Combinatul Alro raportează pentru primele 9 luni un câștig pretaxare EBITDA de 148,77 milioane lei, în scădere cu 60,81% față de cel de 379,59 milioane lei, din perioada similară a anului trecut.
Magazinul sătesc deținut de deputatul PSD Mihai Weber a înapoiat mașina de lux în urma unui control Antifraudă. Inspectorii i-au stabilit și cheltuieli nedeductibile legate de mașină # Profit.ro
Magazinul sătesc din Gorj deținut de către deputatul PSD Mihai Weber a înapoiat autoturismul Mercedes AMG GLE 53, luat în leasing, după ce firma a fost controlată de inspectorii Antifraudă fix pe această speță, potrivit informațiilor Profit.ro. Totodată, inspectorii i-au stabilit cheltuieli nedeductibile pe mai multe luni legate de mașina de lux luată pe firmă, dar folosită în interes personal.
Autoritățile din județul Olt au activat Planul Roșu de Intervenție, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balș. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică.
Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, a anunțat actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.
Producția industrială a scăzut ca serie brută cu 1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,6%, în primele nouă luni ale anului, față de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Președintele american Donald Trump a promulgat legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată și a-și lăuda din nou politicile economice, relatează AFP.
Naționala nu renunță! Urmează meciul decisiv, meciul unei națiuni.
Valve a prezentat două produse de gaming - casca de VR Steam Frame și mini PC-ul Steam Machine, care vor intra pe piață anul viitor.
Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops # Profit.ro
Grupul Intersnack, unul dintre liderii europeni ai pieței de snack-uri sărate, extinde portofoliul său din România prin lansarea locală a brandului Hula Hoops.
Primul update al celei de-a cincea serii a modelului lingvistic care stă la baza ChatGPT vine cu o personalitate îmbunătățită, conform producătorului.
Aquila – scădere drastic a profitului net în contextul majorării salariilor și a impozitului pe cifra de afaceri # Profit.ro
Listată în anul 2021, liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila și-a majorat în primele 9 luni ale anului cu 5% câștigul pretaxare EBITDA, la 130 milioane lei.
Vinul zilei: un roșu obținut din soiul rar Alutus, un vin cu arome de cireșe, mure, coacăze și ciocolată, note completate de un caracter elegant și o corpolență medie. Un vin savuros, cu un potențial excelent de învechire # Profit.ro
Alutus Primus 2022, recomandarea de azi, este un vin românesc rar, cu identitate puternică, unic prin soiul din care este obținut – Alutus, o încrucișare rară între Băbească Neagră și Saperavi.
Profitul Oil Terminal a scăzut cu 53% la 9 luni, din cauza diminuării consumului de motorină din România și suprataxării traderilor străini. Ucraina a pus restricții după # Profit.ro
Compania de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier maritim din Portul Constanța, a raportat scăderea cu 53,5% a profitului net pe primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 45,263 la 21,056 milioane lei.
Claritatea nu este întâmplătoare, ci o consecință a alegerilor pe care le faci înainte să apeși pe declanșator.
Gigantul taiwanez Foxconn, principalul producător mondial de electronice la comandă și furnizor-cheie pentru Nvidia, a raportat un salt de 17% al profitului net în trimestrul al treilea, susținut de creșterea accelerată a diviziei sale de servere pentru inteligență artificială, relatează CNBC.
CarPlay wireless, 5G și hotspot pot consuma mult.
Statele Unite au bătut pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producție costă mai mult decât valoarea sa nominală.
Strategia Volkswagen bazată pe parteneriatele cu companiile chineze pentru a prelua în procesele de dezvoltare și producție tehnologiile și metodele acestora a adus pe piață primul model de serie: ID.Unyx 08.
Distanța tradițională dintre finanțele clasice și sectorul cripto se reduce tot mai rapid și mai vizibil.
UNIQA Asigurări a câștigat o licitație organizată de Hidroelectrica pentru furnizarea de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții), poliță de tip D&O (Directors & Officers Liability), pe o perioadă de 12 luni.
Guvernul, nevoit să suplimenteze bugetul pentru Erbașu. Finanțarea necesară unor investiții publice s-a dublat chiar în ultimii ani # Profit.ro
Guvernul urmează să suplimenteze cu 74 milioane lei sumele necesare construirii Sălii Polivalente din municipiul Tulcea, respectiv cu 62,6 milioane lei finanțarea pentru reabilitarea și consolidarea sediului IGSU. În acest din urmă caz, suplimentarea este aproape cât suma estimată inițial, respectiv 69,3 milioane lei.
Opinii: Bucureștiul nu a fost, nu este și nu va fi vreodată doar un oraș al nostru, al bucureștenilor - în calitate de capitală este și oglinda țării în fața investitorilor și partenerilor României # Profit.ro
Din 2026 vreau însă PRIMAR DEDICAT ORAȘULUI, care să nu mai vadă Palatul PMB din Cișmigiu drept trambulină spre Palatul Cotroceni (x3 din ultimii x5 au fost din acest film) sau, după caz, spre pușcărie.
Mini-reactoarele nucleare SUA dorite la Doicești: A doua tentativă a coreenilor de a intra în compania românească de proiect # Profit.ro
Ministerul Energiei are din nou pe masă intrarea ca acționar a fondului de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, în RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului de construire la Doicești a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) a americanilor de la NuScale.
VIDEO Direcția este doar premium-ul. Zsolt Wegroszta, CEO CRESSENT: Din păcate, conjunctura de anul acesta nu ne-a ajutat să menținem trendul propus. Încercăm să recuperăm anul viitor - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Cum a trecut CRESSENT de la volum la produse premium și colaborări cu designeri și arhitecți. Compania are o istorie de peste 30 de ani în industria de mobilier.
DOCUMENT După aproape 2 ani, Poșta Română anulează licitația pentru cel mai mare proiect de digitalizare a companiei # Profit.ro
Poșta Română, cel mai mare jucător local de profil, a anulat licitația organizată pentru implementarea unui sistem informatic tip ERP (Enterprise Resource Planning - planificarea resurselor enterprise) în cadrul companiei.
Ieșirea E.ON din România: Compania se așteaptă ca vânzarea business-urilor către grupul maghiar MVM să fie finalizată până la finalul anului, în pofida opoziției autorităților române # Profit.ro
Grupul german E.ON se așteaptă ca vânzarea participațiilor sale în E.ON Energie România S.A. și E.ON Asist Complet S.A. către compania maghiară MVM Group să fie finalizată în ultimul trimestru al acestui an, în pofida repetatelor reticențe exprimate de oficialii români.
IGSU cumpără. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Electroalfa ia în calcul listarea la bursă, precizând, într-un mesaj transmis Profit.ro, că nu exclude posibilitatea de a face acest pas la un moment dat.
România atrage investiții ucrainene cu taxe competitive și costuri reduse cu forța de muncă # Profit.ro
Companiile ucrainene, afectate de război, continuă să își relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România, care câștigă tot mai mult în popularitate mulțumită taxelor competitive și costurilor mai reduse cu forța de muncă comparativ cu țările din Vest.
ASTĂZI Gala specială 10 ani - Profit.ro premiază manageri de top și companii românești de succes, dar și un tânăr olimpic de excepție al României, la Gala Povești cu Profit... Made în România. # Profit.ro
Profit.ro premiază în această seară, de la ora 19.30, în cadrul Galei Povești cu Profit... made în România, transmisă în direct și de postul de televiziune PRIMA NEWS TV, manageri de top și companii românești de succes, care au dezvoltat branduri autohtone și au reușit să se impună pe piețe.
FOTO Fostă fabrică comunistă, acoperită de o clădire de birouri. Grupul de investitori coordonat de Ramon Tsur avansează cu planul # Profit.ro
Omul de afaceri israelian Ramon Tsur, care gestionează o rețea de firme ce au în proprietate și fostele fabrici comuniste RECO, Filatura Românească de Bumbac și Chibro, avansează cu procedurile construcției unei clădiri de birouri pe o parte din fosta țesătorie Flamura Roșie, din Sectorul 4 al capitalei.
România, acționară la bursa din Chișinău. Bursa de Valori București cere bani de la acționari pentru un proiect de infrastructură critică și o investiție la Chișinău # Profit.ro
AGA de la BVB a votat pentru o majorare de capital cu aport în numerar pentru capitalizarea Contrapărții Centrale și pentru participarea la constituirea unei burse la Chișinău.
Guvernul pregătește provizoratul pentru conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare. S-ar putea umbla și la indemnizațiile șefilor # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de hotărâre care va asigura numirea unei conduceri provizorii la Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), în contextul în care mandatele actualei condiuceri, cu o perioadă legală de 2 ani, se încheie în această lună, în mai puțin de două săptămâni.
GRAFIC Acțiunile Băncii Transilvania sar la bursă pe tranzacții de 20 milioane lei și duc indicele BET pe un nou maxim # Profit.ro
Indicele celor mai lichide acțiuni românești bate un nou record pentru a 2-a sesiune consecutiv.
Ford Racing, divizia de performanță a mărcii americane, va lansa un nou model de performanță la începutul anului viitor.
Guvernul stabilește investițiile prioritare care vor fi incluse în bugetul pentru 2026 LISTA # Profit.ro
Guvernului i-au fost transmise spre aprobare de către 9 ministere un număr de 247 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 478 miliarde și un rest de finanțat de 321 miliarde lei, pentru a fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2026. Din cele 321 miliarde reprezentând rest de finanțare, 282 miliarde lei îi sunt necesare Ministerului Transporturilor pentru finalizarea a 113 proiecte având o valoare actualizată totală de 379 miliarde lei.
Ministrul Energiei din Ucraina a demisionat.
ULTIMA ORĂ Acțiunile Transilvania Broker de Asigurare, suspendate de la tranzacționare. Cehii care au intrat în acționariat vara trecută au depășit pragul de 33%. Cu ce rezultate vine compania la 9 luni # Profit.ro
O operațiune de preluare obligatorie este în pregătire la Transilvania Broker de Asigurare.
Ryanair, anunț și sfat către clienți: Nu mai acceptăm bilete de îmbarcare tipărite! Cum să procedați FOTO # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair și-a anunțat clienții că a introdus de astăzi bilete de îmbarcare digitale 100%.
Germania a preluat conducerea pe segmentul de mașini electrice: peste 20% cotă de piață și volum record în acest an # Profit.ro
Mărcile auto germane domină vânzările de automobile electrice din țara de origine, făcând uitate zilele în care Tesla era lider absolut. Germania a avut cea mai mare creștere dintre piețele majore ale UE și atins o cotă de piață fără precedent, și asta în absența unui program de subvenționare.
Odată cu un nou pachet de funcții de AI pentru propriile smartphone-uri, Google extinde și funcțiile de inteligență artificială din Google Photos.
Google calcă pe urmele Apple și introduce o funcții de rezumare a notificărilor cu ajutorul inteligenței artificiale.
Penny accelerează extinderea și deschide trei noi magazine, în Giurgiu, Prahova și Suceava # Profit.ro
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine în Vărăști (județul Giurgiu), Strejnicu (județul Prahova) și Dolhasca (județul Suceava).
Țuca Zbârcea & Asociații a fost desemnată câștigătoarea trofeelor în categoriile Dispute Resolution, Data Privacy/AI și Gambling, recunoscând performanța și activitatea remarcabilă a echipei în ultimul an.
