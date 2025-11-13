BrickLofts: reinterpretarea spațiilor industriale în locuințe urbane cu identitate

07:30

Ministerul Energiei are din nou pe masă intrarea ca acționar a fondului de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, în RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului de construire la Doicești a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) a americanilor de la NuScale.