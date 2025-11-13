Uber se lansează în Slatina
Profit.ro, 13 noiembrie 2025 13:50
Începând de astăzi, aplicația Uber este disponibilă în Slatina.
Acum 5 minute
14:20
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată astăzi în faliment, au fost vândute la licitație.
14:20
Liderii care dau sens guvernanței în Romania– Envisia Future of Boards Awards 2025. O galǎ despre viziune, responsabilitate și impactul deciziilor care contează # Profit.ro
Într-o seară care a adus împreună lideri, board members și arhitecți ai guvernanței responsabile, Gala Future of Boards 2025, organizată de Envisia – Boards of Elite, a onorat performanța, viziunea și curajul celor care transformă guvernanța într-o forță reală de progres. Fiecare premiu a spus o poveste despre încredere, discernământ și despre oamenii care privesc dincolo de rezultate — spre sens.
Acum 15 minute
14:10
Mircea Moga, CEO Mega Image: „Poziția de leader în retail te provoacă să aduci valoare comunității și ceva bun pentru noi toți” # Profit.ro
Mega Image își consolidează poziția în topul retailului modern prin inovație, investiții în experiența de cumpărături și programe dedicate producătorilor locali. Într-un interviu pentru Profit.ro, Mircea Moga, CEO Mega Image, explică direcțiile strategice care diferențiază compania într-o piață competitivă.
14:10
Noapte albă pe Autostrada Bucureștiului. "Am montat grinzile ca într-un vals Eugen Doga." VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul Retter a montat grinzile la pasajul peste DN1A, parte a lotului 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0.
Acum 30 minute
14:00
Risc de blocaj - ″Regenerabilii″ cer amânarea cu până la 3 ani a noului sistem de alocare prin licitații a capacităților de racordare la rețele a unităților de producție și stocare de energie # Profit.ro
Organizațiile profesionale ale producătorilor de energie regenerabilă din România cer Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să amâne cu până la 3 ani implementarea noului sistem de alocare prin licitații a capacităților de racordare la rețele a unităților de producție și stocare de electricitate de peste 5 MW, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.
14:00
Asociația Business Service Leaders (ABSL) organizează astăzi cea de-a 13-a ediție a Conferinței Anuale, un eveniment care reunește peste 500 de lideri din industria serviciilor pentru afaceri.
14:00
Burger King continuă extinderea pe piața din România și deschide primul restaurant din Piatra Neamț # Profit.ro
Burger King își continuă planul de extindere în România și anunță deschiderea primului restaurant din Piatra Neamț.
14:00
Numărul românilor care vor să plece la muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, 2025 marcând, până la acest moment, cel mai scăzut nivel al intervalului 2021 – 2025 în ceea ce privește interesul față de job-urile din afara țării.
Acum o oră
13:50
13:30
Cumpărătorii hispanici din SUA se tem să mai iasă pe stradă și recurg tot mai mult la comerțul online # Profit.ro
O parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite evită cumpărăturile tradiționale în magazine fizice, preferând achizițiile online, pe fondul temerilor provocate de raidurile anti-imigrație lansate de administrația președintelui Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe interviuri cu comercianți, lideri comunitari și analiști.
13:30
Echipaje de pompieri intervin pe strada Complexului din București, unde o țeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări.
Acum 2 ore
13:20
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
13:20
Un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unui hotel din Timișoara.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0839 lei, de la 5,0846 lei, înregistrat miercuri.
13:10
HILS Development extinde proiectul HILS Titanium: patru noi blocuri și oferte exclusive pentru cumpărătorii din Faza a II-a # Profit.ro
HILS Development anunță lansarea Fazei a II-a a proiectului HILS Titanium, amplasat în zona Theodor Pallady.
12:40
Suntem victime colaterale, spune Emil Boc despre verificările DNA la Primăria Cluj-Napoca # Profit.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituției pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.
12:30
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a redeschis magazinul din Sun Plaza.
12:30
Genesis College, una dintre puținele școli din România care pregătește elevii pentru meseriile viitorului # Profit.ro
Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, în care firma de investiții Mozaik Investments a achiziționat, vara aceasta, o participație majoritară, se numără printre puținele școli din România care le oferă elevilor o pregătire completă pentru viitoarea piață a muncii, prin implementarea integrală a programului International Baccalaureate® (IB) Continuum – de la grădiniță până la liceu.
12:30
Parlamentul francez suspendă controversata reformă a pensiilor propuse de Emmanuel Macron în 2023 # Profit.ro
Adunarea Națională a Franței a votat suspendarea până după alegerile prezidențiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaților, relatează POLITICO.
Acum 4 ore
12:10
Cehii care au intrat vara trecută în acționariatul Transilvania Broker lansează ofertă publică de preluare la un preț apropiat celui din piață # Profit.ro
În condițiile în care au depășit pragul unei dețineri de 33% din titlurile Transilvania Broker de Asigurare, cehii de la Partners Financial Services demarează ofertă pentru restul de titluri.
11:50
Grupul hotelier internațional Accor va organiza duminică, 16 noiembrie, la București, în cadrul Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Career Day, un eveniment interactiv dedicat celor care își doresc o carieră în industria ospitalității.
11:40
Pasaj rutier suprateran pe centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren # Profit.ro
Contractul pentru proiectarea și execuția unui pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren a fost semnat la sediul Consiliului Județean Bihor
11:30
ULTIMA ORĂ Rușii de la Lukoil, cu rafinărie, benzinării și zăcământ de gaze în România, le-au cerut americanilor amânarea sancțiunilor # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil a solicitat Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor dictate de autoritățile americane împotriva sa, care este 21 noiembrie, dată de la care vor fi interzise orice fel de tranzacții cu conglomeratul rus.
11:30
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, a anunțat că a fost admis la proba de interviu pentru obținerea cetățeniei române. Urmează depunerea jurământului.
11:20
Magazinul de echipamente foto-video F64 estimează o cifră de afaceri în creștere de până în 10% în acest an # Profit.ro
F64, unul dintre principalii jucători de pe piața de echipamente foto-video din România, estimează o cifră de afaceri în creștere de până în 10% în acest an, de la 163 milioane lei anul trecut, spune Marian Alecsiu, cofondator și CEO F64 Studio.
11:20
Efectul interdicțiilor ucrainene: volumul de motorină descărcat de Oil Terminal s-a redus la jumătate # Profit.ro
Importurile maritime de motorină efectuate prin Oil Terminal din portul Constanța au scăzut cu 50% în luna octombrie față de septembrie și au ajuns la 190 de mii de tone, ca urmare a interdicției impuse importurilor de diesel din Constanța introdusă de Ucraina la 1 octombrie.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
10:50
Google anunță excepții de la blocarea instalării aplicațiilor de Android din surse externe # Profit.ro
După numeroasele critici venite atât din partea dezvoltatorilor, cât și a utilizatorilor, Google a decis să facă o excepție de la interzicea instalării așa-ziselor aplicații neverificate.
10:50
BrickLofts este un proiect care iese din uniformitate și aduce în București un aer cosmopolit, inspirat de atmosfera lofturilor din New York și Londra.
10:40
Combinatul Alro raportează pentru primele 9 luni un câștig pretaxare EBITDA de 148,77 milioane lei, în scădere cu 60,81% față de cel de 379,59 milioane lei, din perioada similară a anului trecut.
10:40
Magazinul sătesc deținut de deputatul PSD Mihai Weber a înapoiat mașina de lux în urma unui control Antifraudă. Inspectorii i-au stabilit și cheltuieli nedeductibile legate de mașină # Profit.ro
Magazinul sătesc din Gorj deținut de către deputatul PSD Mihai Weber a înapoiat autoturismul Mercedes AMG GLE 53, luat în leasing, după ce firma a fost controlată de inspectorii Antifraudă fix pe această speță, potrivit informațiilor Profit.ro. Totodată, inspectorii i-au stabilit cheltuieli nedeductibile pe mai multe luni legate de mașina de lux luată pe firmă, dar folosită în interes personal.
10:30
Autoritățile din județul Olt au activat Planul Roșu de Intervenție, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balș. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică.
10:30
Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, a anunțat actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.
Acum 6 ore
10:20
Producția industrială a scăzut ca serie brută cu 1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,6%, în primele nouă luni ale anului, față de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:20
Președintele american Donald Trump a promulgat legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată și a-și lăuda din nou politicile economice, relatează AFP.
10:20
Naționala nu renunță! Urmează meciul decisiv, meciul unei națiuni.
10:10
Valve a prezentat două produse de gaming - casca de VR Steam Frame și mini PC-ul Steam Machine, care vor intra pe piață anul viitor.
09:50
Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops # Profit.ro
Grupul Intersnack, unul dintre liderii europeni ai pieței de snack-uri sărate, extinde portofoliul său din România prin lansarea locală a brandului Hula Hoops.
09:50
Primul update al celei de-a cincea serii a modelului lingvistic care stă la baza ChatGPT vine cu o personalitate îmbunătățită, conform producătorului.
09:40
09:40
Aquila – scădere drastic a profitului net în contextul majorării salariilor și a impozitului pe cifra de afaceri # Profit.ro
Listată în anul 2021, liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila și-a majorat în primele 9 luni ale anului cu 5% câștigul pretaxare EBITDA, la 130 milioane lei.
09:10
Vinul zilei: un roșu obținut din soiul rar Alutus, un vin cu arome de cireșe, mure, coacăze și ciocolată, note completate de un caracter elegant și o corpolență medie. Un vin savuros, cu un potențial excelent de învechire # Profit.ro
Alutus Primus 2022, recomandarea de azi, este un vin românesc rar, cu identitate puternică, unic prin soiul din care este obținut – Alutus, o încrucișare rară între Băbească Neagră și Saperavi.
09:00
Profitul Oil Terminal a scăzut cu 53% la 9 luni, din cauza diminuării consumului de motorină din România și suprataxării traderilor străini. Ucraina a pus restricții după # Profit.ro
Compania de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier maritim din Portul Constanța, a raportat scăderea cu 53,5% a profitului net pe primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 45,263 la 21,056 milioane lei.
09:00
Claritatea nu este întâmplătoare, ci o consecință a alegerilor pe care le faci înainte să apeși pe declanșator.
08:50
Gigantul taiwanez Foxconn, principalul producător mondial de electronice la comandă și furnizor-cheie pentru Nvidia, a raportat un salt de 17% al profitului net în trimestrul al treilea, susținut de creșterea accelerată a diviziei sale de servere pentru inteligență artificială, relatează CNBC.
08:40
CarPlay wireless, 5G și hotspot pot consuma mult.
Acum 8 ore
08:20
Statele Unite au bătut pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producție costă mai mult decât valoarea sa nominală.
08:00
Strategia Volkswagen bazată pe parteneriatele cu companiile chineze pentru a prelua în procesele de dezvoltare și producție tehnologiile și metodele acestora a adus pe piață primul model de serie: ID.Unyx 08.
08:00
Distanța tradițională dintre finanțele clasice și sectorul cripto se reduce tot mai rapid și mai vizibil.
