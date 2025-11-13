Restricții de trafic în nordul Bucureștiului, pentru metroul spre Otopeni HARTĂ

15:20

ANAF a anunțat intensificarea controalelor la companii din portofoliul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), prin delegare de competențe de la DGAMC către alte structuri de control din țară. Potrivit informațiilor Profit.ro, conducerea ANAF a fost nevoită să recurgă la această soluție deoarece în cazul celor peste 500 de companii exista riscul ca anul 2019 să se se prescrie și astfel și capacitatea ANAF de a stabili sume suplimentare de plată în urma controalelor.