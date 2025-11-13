Restricții de trafic în nordul Bucureștiului, pentru metroul spre Otopeni HARTĂ
Profit.ro, 13 noiembrie 2025 16:50
Metrorex anunță o actualizare privind restricțiile de circulație de pe Bulevardul Expoziției pentru lucările de la Magistrala de metrou M6.
Acum 5 minute
17:30
Schimbări în acționariatul Carrefour: Miliardarul francez Saadé devine al doilea mare acționar, după exit-ul brazilienilor de la Peninsula # Profit.ro
Familia miliardarului Rodolphe Saadé, proprietarul grupului francez de transport maritim CMA CGM, a cumpărat o participație de aproximativ 4% din Carrefour, devenind al doilea cel mai mare acționar al companiei.
Acum 30 minute
17:10
LEGE Nicușor Dan a promulgat noua legislație RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege - analizată de Profit.ro - care a fost promulgată acum de președintele Nicușor Dan.
17:00
Lovitură pentru Shein și Temu: Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici # Profit.ro
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord să devanseze ''cât mai repede posibil'' în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba, transmite Reuters.
Acum o oră
16:50
16:40
Binele nu trebuie reinventat – trebuie multiplicat. Descoperă unOriginal, platforma care transformă ideile validate în soluții scalabile pentru ONG-uri # Profit.ro
Raiffeisen Bank România și MullenLowe România au lansat unOriginal, o platformă digitală globală de social good care propune o perspectivă diferită asupra originalității: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat.
Acum 2 ore
16:30
FOTO Stație electrică de transformare nouă la Sibiu, cu bani UE nerambursabili din Fondul de Modernizare # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, cu peste 49% din capital, a inaugurat noua stație de transformare 110/20kV Sibiu Vest din zona industrială Sibiu Vest, un obiectiv de importanță strategică pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice din județul Sibiu.
16:30
FOTO Michael Burry, investitorul din “The Big Short”, își radiază fondul speculativ. “Spre lucruri mult mai bune!” # Profit.ro
Investitorul american Michael Burry, imortalizat în filmul “The Big Short” după ce a prezis corect prăbușirea pieței imobiliare în 2008, a solicitat radierea fondului său de investiții speculative Scion Asset Management din evidențele Comisiei pentru valori mobiliare și burse din SUA (SEC).
16:20
Comisia Europeană a lansat o investigație antitrust pentru a evalua dacă compania austriacă producătoare de băuturi energizante Red Bull a restricționat în mod ilegal concurența în sectorul băuturilor energizante, încălcând reglementările UE care interzic abuzul de poziție dominantă.
16:00
Banca Transilvania cumpără BRD Pensii FOTO - Tranzacție avizată. Primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II) # Profit.ro
Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania preia BRD Pensii, anunțată anterior de Profit.ro, a fost avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
16:00
Grupul belgian Sonaca, unul dintre liderii mondiali în industria aerospațială, a inaugurat o nouă unitate de producție la fabrica sa din Bădeni, județul Cluj, în urma semnării a trei contracte strategice cu Airbus.
16:00
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles # Profit.ro
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
15:50
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidențiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.
15:50
Comisia Europeană a lansat în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii de acces la site-urile editorilor din Google Search, ceea ce reprezintă o obligație în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA).
15:50
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, va pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, cel mai mare proiect propriu al companiei.
15:40
15:40
Retailerul german de cosmetice și produse de îngrijire personală dm drogerie markt România a încheiat anul financiar 2024 – 2025 cu o cifră de afaceri de 2,1 miliarde lei, în creștere cu 21,77% față de anul anterior.
Acum 4 ore
15:30
Startupul american de inteligență artificială Anthropic a anunțat miercuri un plan de investiții de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas și New York, relatează CNBC.
15:20
ULTIMA ORĂ Peste 500 de mari companii vor fi controlate de inspectori ANAF din țară, din cauza deficitului de personal de la DGAMC. Surse Profit.ro: Companiile prezentau riscul prescrierii unor sume importante # Profit.ro
ANAF a anunțat intensificarea controalelor la companii din portofoliul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), prin delegare de competențe de la DGAMC către alte structuri de control din țară. Potrivit informațiilor Profit.ro, conducerea ANAF a fost nevoită să recurgă la această soluție deoarece în cazul celor peste 500 de companii exista riscul ca anul 2019 să se se prescrie și astfel și capacitatea ANAF de a stabili sume suplimentare de plată în urma controalelor.
15:00
Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 39.800 euro, reflectând o creștere de 5,2% față de nivelul din 2023, de 37.800 euro, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:40
Producătorul de instalații industriale AAGES raportează pentru primele 9 luni o scădere cu 42,80% a cifrei de afaceri nete, la 22,50 milioane lei, de la 39,33 milioane lei, în perioada similară a anului trecut.
14:30
Comisia Europeană amână și ignoră cerințele Parlamentului European și ale fermierilor privind viitorul agriculturii europene # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români (CFRo) se opune propunerii actuale a Comisiei Europene privind fondul unic NRPP (National and Regional Partnership Plans) și solicită modificări fundamentale ale acesteia pentru a proteja viitorul agriculturii românești și europene.
14:30
Peste 500 de mari companii vor fi controlate de inspectori ANAF din țară, din cauza deficitului de personal de la DGAMC. Surse Profit.ro: Companiile prezentau riscul prescrierii unor sume importante # Profit.ro
14:20
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată astăzi în faliment, au fost vândute la licitație.
14:20
Liderii care dau sens guvernanței în Romania– Envisia Future of Boards Awards 2025. O galǎ despre viziune, responsabilitate și impactul deciziilor care contează # Profit.ro
Într-o seară care a adus împreună lideri, board members și arhitecți ai guvernanței responsabile, Gala Future of Boards 2025, organizată de Envisia – Boards of Elite, a onorat performanța, viziunea și curajul celor care transformă guvernanța într-o forță reală de progres. Fiecare premiu a spus o poveste despre încredere, discernământ și despre oamenii care privesc dincolo de rezultate — spre sens.
14:10
Mircea Moga, CEO Mega Image: „Poziția de leader în retail te provoacă să aduci valoare comunității și ceva bun pentru noi toți” # Profit.ro
Mega Image își consolidează poziția în topul retailului modern prin inovație, investiții în experiența de cumpărături și programe dedicate producătorilor locali. Într-un interviu pentru Profit.ro, Mircea Moga, CEO Mega Image, explică direcțiile strategice care diferențiază compania într-o piață competitivă.
14:10
Noapte albă pe Autostrada Bucureștiului. "Am montat grinzile ca într-un vals Eugen Doga." VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul Retter a montat grinzile la pasajul peste DN1A, parte a lotului 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0.
14:00
Risc de blocaj - ″Regenerabilii″ cer amânarea cu până la 3 ani a noului sistem de alocare prin licitații a capacităților de racordare la rețele a unităților de producție și stocare de energie # Profit.ro
Organizațiile profesionale ale producătorilor de energie regenerabilă din România cer Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să amâne cu până la 3 ani implementarea noului sistem de alocare prin licitații a capacităților de racordare la rețele a unităților de producție și stocare de electricitate de peste 5 MW, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.
14:00
Asociația Business Service Leaders (ABSL) organizează astăzi cea de-a 13-a ediție a Conferinței Anuale, un eveniment care reunește peste 500 de lideri din industria serviciilor pentru afaceri.
14:00
Burger King continuă extinderea pe piața din România și deschide primul restaurant din Piatra Neamț # Profit.ro
Burger King își continuă planul de extindere în România și anunță deschiderea primului restaurant din Piatra Neamț.
14:00
Numărul românilor care vor să plece la muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii ani, 2025 marcând, până la acest moment, cel mai scăzut nivel al intervalului 2021 – 2025 în ceea ce privește interesul față de job-urile din afara țării.
13:50
Începând de astăzi, aplicația Uber este disponibilă în Slatina.
Acum 6 ore
13:30
Cumpărătorii hispanici din SUA se tem să mai iasă pe stradă și recurg tot mai mult la comerțul online # Profit.ro
O parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite evită cumpărăturile tradiționale în magazine fizice, preferând achizițiile online, pe fondul temerilor provocate de raidurile anti-imigrație lansate de administrația președintelui Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe interviuri cu comercianți, lideri comunitari și analiști.
13:30
Echipaje de pompieri intervin pe strada Complexului din București, unde o țeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări.
13:20
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
13:20
Un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unui hotel din Timișoara.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0839 lei, de la 5,0846 lei, înregistrat miercuri.
13:10
HILS Development extinde proiectul HILS Titanium: patru noi blocuri și oferte exclusive pentru cumpărătorii din Faza a II-a # Profit.ro
HILS Development anunță lansarea Fazei a II-a a proiectului HILS Titanium, amplasat în zona Theodor Pallady.
12:40
Suntem victime colaterale, spune Emil Boc despre verificările DNA la Primăria Cluj-Napoca # Profit.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituției pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.
12:30
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a redeschis magazinul din Sun Plaza.
12:30
Genesis College, una dintre puținele școli din România care pregătește elevii pentru meseriile viitorului # Profit.ro
Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, în care firma de investiții Mozaik Investments a achiziționat, vara aceasta, o participație majoritară, se numără printre puținele școli din România care le oferă elevilor o pregătire completă pentru viitoarea piață a muncii, prin implementarea integrală a programului International Baccalaureate® (IB) Continuum – de la grădiniță până la liceu.
12:30
Parlamentul francez suspendă controversata reformă a pensiilor propuse de Emmanuel Macron în 2023 # Profit.ro
Adunarea Națională a Franței a votat suspendarea până după alegerile prezidențiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaților, relatează POLITICO.
12:10
Cehii care au intrat vara trecută în acționariatul Transilvania Broker lansează ofertă publică de preluare la un preț apropiat celui din piață # Profit.ro
În condițiile în care au depășit pragul unei dețineri de 33% din titlurile Transilvania Broker de Asigurare, cehii de la Partners Financial Services demarează ofertă pentru restul de titluri.
11:50
Grupul hotelier internațional Accor va organiza duminică, 16 noiembrie, la București, în cadrul Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, Career Day, un eveniment interactiv dedicat celor care își doresc o carieră în industria ospitalității.
11:40
Pasaj rutier suprateran pe centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren # Profit.ro
Contractul pentru proiectarea și execuția unui pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren a fost semnat la sediul Consiliului Județean Bihor
Acum 8 ore
11:30
ULTIMA ORĂ Rușii de la Lukoil, cu rafinărie, benzinării și zăcământ de gaze în România, le-au cerut americanilor amânarea sancțiunilor # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil a solicitat Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor dictate de autoritățile americane împotriva sa, care este 21 noiembrie, dată de la care vor fi interzise orice fel de tranzacții cu conglomeratul rus.
11:30
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, a anunțat că a fost admis la proba de interviu pentru obținerea cetățeniei române. Urmează depunerea jurământului.
11:20
Magazinul de echipamente foto-video F64 estimează o cifră de afaceri în creștere de până în 10% în acest an # Profit.ro
F64, unul dintre principalii jucători de pe piața de echipamente foto-video din România, estimează o cifră de afaceri în creștere de până în 10% în acest an, de la 163 milioane lei anul trecut, spune Marian Alecsiu, cofondator și CEO F64 Studio.
11:20
Efectul interdicțiilor ucrainene: volumul de motorină descărcat de Oil Terminal s-a redus la jumătate # Profit.ro
Importurile maritime de motorină efectuate prin Oil Terminal din portul Constanța au scăzut cu 50% în luna octombrie față de septembrie și au ajuns la 190 de mii de tone, ca urmare a interdicției impuse importurilor de diesel din Constanța introdusă de Ucraina la 1 octombrie.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
