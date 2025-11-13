Chirurgia modernă în cancerul de rect: precizie ridicată și eficiență dovedită

07:10

Situație stranie într-o școală din Timișoara. De câteva zile, un miros înțepător și neidentificat se simte pe holuri și în clase. Specialiștii au făcut măsurători, dar nu au identificat nimic toxic. Totuși, mirosul persistă și nimeni nu știe ce poate fi. Pentru că au fost și copii cărora li s-a făcut rău la ore, părinții lor au decis să îi țină acasă până ce situația va fi lămurită. Reprezentanții IȘJ Timiș anunță că urmează să fie verificate și imaginile de pe camerele de supraveghere din școală.