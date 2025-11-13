Fără ”greble” la AEP. Mai multe organizații cer Parlamentului alegerea „responsabilă” a viitorul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

19:20

Alexandru Zidaru, cunoscut ca ”Makaveli”, și-a depus candidatura pentru Primăria București, miercuri, la Biroul Electoral pentru Capitală. ”Mi-am depus candidatura, așa cum am anunțat încă din luna mai. Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături. Am stat vreo 10 zile împreună cu voluntarii, de dimineața până seara, a fost o muncă asiduă, dar am […]