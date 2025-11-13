Fără ”greble” la AEP. Mai multe organizații cer Parlamentului alegerea „responsabilă” a viitorul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente
Aktual24, 13 noiembrie 2025 13:50
Mai multe organizaţii şi reprezentanţi ai societăţii civile au lansat un apel, joi, Parlamentului pentru alegerea „responsabilă” a viitorul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, a anunţat Expert Forum. Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, ActiveWatch, Centrul pentru Studiul Democraţiei, CeRe (Centrul de Resurse pentru participare publică), Centrul FILIA, sociologul Mircea Kivu, Centrul pentru Jurnalism Independent […]
Președintele francez Emmanuel Macron ia în considerare invitarea liderului chinez Xi Jinping la summitul G7 din 2026, o mișcare care ar putea fi un pas diplomatic îndrăzneț. Ideea a fost discutată cu unii aliați, iar Macron ar putea vizita China în decembrie. Acest lucru vine în contextul în care liderul francez ia în considerare o […]
G7 ia în considerare măsuri împotriva țărilor care ajută la finanțarea eforturilor militare ale Rusiei # Aktual24
Miniștrii de externe ai țărilor din Grupul celor Șapte susțin necesitatea creșterii costurilor economice ale Rusiei pentru a o aduce în situația de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei și au declarat că studiază noi măsuri pentru a pune presiune asupra țărilor care ajută agresorul. În timpul întâlnirii, miniștrii și-au reafirmat sprijinul neclintit pentru Ucraina […]
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi o serie de decrete privind completarea echipei de la Palatul Cotroceni, printre numirile anunțate figurând și cea a fostului ministru al Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu, care devine consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, începând cu 17 noiembrie 2025. Tot astăzi, șeful statului a făcut următoarele numiri: […]
Procurorii francezi au lansat o anchetă după ce o dronă a survolat o secție de poliție din orașul Mulhouse, departamentul Haut-Rhin, și o gară unde se afla un tren greu care transporta tancuri Leclerc. Miercuri, 12 noiembrie, parchetul a anunțat începerea unei anchete după ce o dronă a survolat o secție de poliție din acest […]
Veste care contrazice propaganda AUR-Georgescu. România înregistrează creșteri ale producţiei industriale – date oficiale Eurostat # Aktual24
Producţia industrială a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,8% în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 1,1% în zona euro şi de 0,9% în UE, iar România se află printre ţările cu un avans redus al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul […]
Un proces amplu de fraudă, ce îl implică pe fostul premier Joseph Muscat, dezvăluie costurile a 12 ani de creștere economică accelerată. Dacă vrei un exemplu reprezentativ al urâțeniei profunde și al decăderii morale produse în această mică națiune insulară după un deceniu de guvernare coruptă, o vizită în cartierul de petreceri Paceville este suficientă, […]
Lavrov are din ce în ce mai multe zile proaste. Ministerul rus de Externe reclamă că ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu Lavrov # Aktual24
Ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, anunță surse diplomatice. Ministerul rus de Externe susține că a oferit ziarului un interviu exclusiv cu ministrul pentru a „opri cumva fluxul de minciuni” din presa italiană. Redacția, potrivit ministerului, „a fost de acord cu entuziasm” și […]
Germania introduce un stagiu militar hibrid, pe bază de voluntariat pentru tinerii peste 18 ani: dacă nu vor fi suficienți voluntari se va trage la sorți # Aktual24
Coaliția guvernamentală la putere în Germania a convenit asupra unui model hibrid de serviciu militar, marcând sfârșitul erei armatei exclusiv voluntare din această țară, suspendată în 2011. Conform proiectului de lege elaborat de ministrul apărării Boris Pistorius (SPD) și citat de Politico, toți tinerii de 18 ani vor fi supuși unui examen medical obligatoriu, iar […]
Tupeu în robă: Magistrații solicită ca pensia lor să reprezinte 65% din venitul brut, adică 98% din cel net, în timp ce pensia românilor de rând este doar 59% din venitul net # Aktual24
Discuțiile pe tema legii pensiilor speciale pentru magistrați continuă fără a se ajunge la un acord între reprezentanții acestora și coaliția de guvernare. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat la RFI că propunerile magistraților sunt exagerate și inechitabile. Deși liderii coaliției ar fi dispuși să accepte o perioadă de tranziție până la vârsta de […]
Surse: Negocieri tensionate la Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, blocaj la formula de calcul # Aktual24
Negocierile de la Cotroceni privind reforma pensiilor magistraților s-au împotmolit încă de la prima rundă, care a fost descrisă de participanți drept o simplă „tatonare”, nu o discuție decisivă. Blocajul principal îl reprezintă formula de calcul a pensiilor speciale. Potrivit informațiilor obținute pe surse, coaliția de guvernare a propus un cuantum de 70% din pensia […]
Faimosul influencer de extrema dreaptă Nick Fuentes a dat verdictul, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein: „Mișcarea MAGA a murit” # Aktual24
În mijlocul celui mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, declanșat de dispute bugetare și încheiat abia pe 12 noiembrie, o furtună perfectă a lovit mișcarea MAGA. Miercuri, democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat emailuri explozive din dosarul Jeffrey Epstein, sugerând că Trump știa mai mult despre abuzurile traficantului sexual decât […]
Ministrul Educației, Daniel David, pune degetul pe rană: „Lipsa de pregătire a profesorilor este principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor” # Aktual24
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat recent că principala responsabilitate pentru analfabetismul funcțional în rândul elevilor români revine cadrelor didactice. În cadrul unui podcast organizat de Salvați Copiii România, oficialul a subliniat că, deși există și alți factori care contribuie la eșecul școlar, precum lipsa de sprijin economic sau implicarea limitată a familiei, […]
Sondaj INSCOP: Dacă duminică ar avea loc alegeri, aproape jumătate din alegătorii din mediul rural ar vota AUR # Aktual24
Conform celei de-a cincea ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, publicată în noiembrie 2025, românii din mediul rural ar vota masiv cu AUR și PSD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sondajul, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025, arată că 49% dintre locuitorii rurali ar opta pentru AUR, iar 21% […]
Un primar PSD din Neamț, aflat la al patrulea mandat, a fost arestat după ce a cerut jumătate din profitul lucrărilor de reparare a trotuarelor din comună # Aktual24
Primarul comunei nemțene Zăneşti, Ioan Filip, membru PSD, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cadrul unui dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu, informează Agerpres. Potrivit anchetatorilor, „în perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în ‘Reparaţii […]
Noi e-mailuri publicate în SUA relevă că Jeffrey Epstein le-a dezvăluit rușilor cum îl pot șantaja pe Trump: „Putin ar putea obține o perspectivă despre Trump discutând cu mine” # Aktual24
Noi emailuri publicate de Congresul SUA arată că Jeffrey Epstein, miliardarul condamnat pentru infracțiuni sexuale și „sinucis” în condiții suspecte în închisoare, a încercat să folosească rețeaua sa internațională extinsă pentru a-i oferi Rusiei informații despre președintele Donald Trump. Potrivit mesajelor, cu aproape o lună înainte de întâlnirea lui Trump cu Vladimir Putin la Helsinki, […]
„Ucraina este pregătită să lupte încă trei ani, dar Putin nu va rezista atât de mult”, afirma ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski # Aktual24
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că Europa trebuie să fie pregătită să sprijine Ucraina cel puțin încă trei ani, în contextul războiului de agresiune purtat de Rusia. Oficialul a subliniat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin nu va putea susține un conflict de o asemenea durată. „Ucraina este pregătită pentru […]
Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un proiect de lege privind finanțarea guvernului federal, marcând oficial sfârșitul celui mai lung blocaj guvernamental (shutdown) din istoria țării. Documentul a ajuns pe biroul președintelui după ce a fost aprobat de Camera Reprezentanților, în urma unui vot bipartizan. Potrivit CNN, aproape toți republicanii din Cameră, dar și […]
Dezvăluiri șocante: tatăl bărbatului din Teleorman care și-a ucis soția sub ochii copilului lor de 2 ani a știut de planul fiului său: „Nu-mi pare rău!” # Aktual24
După crima care a şocat toată țara – un bărbat şi-a ucis soţia în faţa copilului lor în vârstă de 2 ani, părinţii autorului au oferit un interviu plin de afirmaţii halucinante. În cadrul emisiunii Acces direct, difuzată de Antena Stars, tatăl spune că a știut de planul fiului său de a comite crima și […]
Fondatorul Pink Floyd, Roger Waters, un rusofil declarat, o acuză pe Angelina Jolie de ignoranță din cauza vizitei sale în Ucraina # Aktual24
Fondatorul legendarei trupe Pink Floyd, Roger Waters, a lansat un nou val de critici la adresa vedetelor de la Hollywood care și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina, vizând-o în mod direct pe Angelina Jolie. Într-un interviu acordat agenției ruse RIA Novosti, Waters a afirmat că actrița „nu știe nimic despre istoria și esența conflictului” și că […]
Ce sărbătorim pe 13 noiembrie: Ziua Internațională a Nevăzătorilor și Ziua Mondială a Bunătății # Aktual24
Data de 13 noiembrie reunește o serie de evenimente internaționale importante, care pun accent pe empatie, incluziune și dezvoltare. În această zi sunt marcate Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Ziua Mondială a Bunătății și Ziua Internațională a Utilizabilității (World Usability Day). Fiecare dintre aceste sărbători are o semnificație aparte, însă toate transmit același mesaj – respect, […]
Justiția lui Savonea este milostivă nu doar cu corupții, ci și cu teroriștii: Liceanul acuzat că a trimis zeci de e-mailuri cu amenințări teroriste, lăsat să-și continue studiile # Aktual24
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul acuzat că a trimis mai multe emailuri cu amenințări teroriste către școli din Capitală, să părăsească domiciliul pentru a participa la cursuri. Potrivit deciziei pronunțate de Secția I penală a Curții de Apel București la data de 30 octombrie 2025, tânărul are voie să […]
Astatinul, cel mai rar element chimic de pe Pământ, ar putea revoluționa tratamentul împotriva cancerului # Aktual24
Un element chimic aproape imposibil de găsit în natură ar putea deveni, paradoxal, una dintre cele mai promițătoare arme ale medicinei moderne împotriva cancerului. O echipă de cercetători de la Texas A&M University Cyclotron Institute a reușit să producă și să stabilizeze pentru scurt timp astatinul-211 (At-211) – un izotop radioactiv rar, capabil să distrugă […]
Tragedie în Peru: cel puțin 37 de morți după prăbușirea unui autobuz într-o râpă în regiunea Arequipa # Aktual24
Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața și zeci au fost rănite miercuri, după ce un autobuz de pasageri s-a prăbușit într-o râpă adâncă din regiunea montană Arequipa, în sudul Peru. Potrivit autorităților locale citate de The Washington Post, vehiculul, care transporta pasageri între orașele Cusco și Arequipa, a părăsit șoseaua în primele ore […]
Ministrul finlandez al apărării acuză China că alimentează „masiv” efortul de război rus: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă singură un război mult timp” # Aktual24
China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO. Potrivit ministrului finlandez, citat de Strait Times, cooperarea Chinei „a mers atât de departe”, încât această țară „finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei” în Ucraina. „Rusia nu ar […]
Soluția pentru descifrarea textului de pe sculptura Kryptos din fața sediului CIA din Langley, scoasă la licitație # Aktual24
Când Jim Sanborn a fost însărcinat să creeze o sculptură pentru sediul CIA, a vrut să facă ceva care să reprezinte lumea spionilor și a codurilor secrete. Rezultatul a fost un ecran de cupru în formă de S, înalt de 3 metri, numit Kryptos, care seamănă cu o bucată de hârtie care iese dintr-un fax. […]
O broșă cu diamant pierdută de Napoleon la Waterloo s-a vândut la licitație cu 3,8 milioane de euro # Aktual24
O broșă cu diamant pe care împăratul francez Napoleon a pierdut-o în timp ce fugea de la Waterloo la începutul secolului al XIX-lea s-a vândut, miercuri, la o licitație în Geneva, cu aproape 3,8 milioane de euro, a anunțat Sotheby’s. Broșa, care poate fi purtată și ca pandantiv, are un diamant oval de peste 13 […]
Lovitură dată administrației Trump: Un judecător a dispus eliberarea a sute de persoane arestate în statul Illinois în cadrul operațiunii împotriva imigrației # Aktual24
Un judecător federal american a dispus eliberarea a peste 600 de persoane arestate în cadrul represiunii administrației Trump împotriva imigrației în Illinois, potrivit WLS, afiliată CNN, dând o lovitură eforturilor federale de a reține și deporta cât mai multe persoane fără acte posibil. Judecătorul districtual american Jeffrey Cummings a dat miercuri dimineață dreptate avocaților de […]
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a primit o scrisoare de la președintele american Donald Trump, prin care acesta îl îndeamnă oficial să îl „grațieze complet” pe premierul Benjamin Netanyahu. Netanyahu este judecat de cinci ani pentru acuzațiile de luare de mită, fraudă și abuz de încredere în legătură cu trei cazuri separate. El a respins acuzațiile, […]
Parlamentul pakistanez a adoptat un amendament la constituție care îi acordă șefului armatei, feldmaresalul Asim Munir, puteri extinse și imunitate. Trump s-a referit la el drept „mareșalul meu preferat” # Aktual24
Parlamentul pakistanez a adoptat un amendament controversat la constituție, care va extinde puterile șefului armatei și îi va acorda imunitate pe viață, limitând în același timp independența Curții Supreme, într-o mișcare descrisă de critici drept o „înmormântare a democrației”. Feldmareșalul Asim Munir, puternicul șef al armatei pakistaneze, considerat pe scară largă un conducător de facto […]
Atacurile americane împotriva ambarcațiunilor din Caraibe, războiul din Ucraina, un plan de pace pentru Gaza și conflictul din Sudan pe agenda reuniunii miniștrilor de Externe ai G7 # Aktual24
Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu întrebări din partea miniștrilor de Externe din G7 cu privire la legalitatea atacurilor americane din Caraibe asupra ambarcațiunilor pe care le suspectează că transportă droguri. Miniștrii de Externe din G7 s-au reunit în Regiunea Niagara, sub președinția Canadei, pentru a discuta despre Ucraina, un plan de […]
Democrații americani din Camera Reprezentanților publică documentele lui Epstein care susțin că Trump „știa despre fete” # Aktual24
Democrații din Cameră au publicat miercuri e-mailuri care, spun ei, ridică noi întrebări despre relația președintelui Donald Trump cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și cât de mult știa acesta despre abuzul său asupra minorelor – o afirmație pe care Casa Albă a criticat-o drept o „narațiune falsă”. Democrații citează schimburile de replici dintre Epstein, […]
Elev de la o școală cu cerințe educaționale speciale din Gura Humorului, bătut de doi colegi pentru like-uri pe rețelele sociale # Aktual24
Un adolescent din Gura Humorului a ajuns la spital după ce a fost bătut de doi colegi de școală. Agresorul principal și victima sa învață la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Andrei”. Un alt adolescent a filmat bătaia, pentru ca agresorul să se laude pe pagina sa de socializare. Băiatul bătut are 17 ani […]
Este mijlocul lunii noiembrie și malul Mării Negre este plină de meduze, așa cum se întâmplă în august și septembrie. „Marea a fost mai caldă decât de obicei, multă căldură s-a acumulat pe timpul verii și o distanță foarte mare în larg a avut o temperatură ridicată, ceea ce a făcut ca meduzele de apă […]
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au ajuns la Palatul Culturii din Iași. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu unuia dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea # Aktual24
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica a fost depus, miercuri, în incinta Palatului Culturii cu onoruri militare, unde va rămâne timp de 30 de zile, perioadă în care publicul interesat poate să-l omagieze pe ultimul domn al Moldovei. După această perioadă, osemintele vor fi transportate la Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași, lăcaș în […]
Franța suspendă creșterea vârstei de pensie la 64, un compromis pentru a nu cădea iar guvernul # Aktual24
Adunarea Națională a Franței a votat miercuri suspendarea controversatei legi din 2023 care ridica vârsta de pensionare pentru majoritatea angajaților de la 62 la 64 de ani, până după alegerile prezidențiale din 2027. Votul a trecut cu 255 la 146. Între susținători s-au numărat parlamentari de stânga din Partidul Socialist și Verzi, precum și extrema […]
Obiect rar întâlnit în lumea dacică, descoperit la situl arheologic Covasna – Cetatea Zânelor # Aktual24
Un obiect rar întâlnit în lumea dacică, respectiv un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, a fost descoperit la Situl arheologic Covasna – Cetatea Zânelor, situat la periferia orașului Covasna, pe Dealul Cetăţii. O cetate fortificată cu ziduri din piatră, lut și lemn, organizată pe cel puțin […]
Elon Musk a dezvăluit planuri ambițioase pentru Starlink: transformarea rețelei de sateliți în centre de date orbitale și utilizarea inteligenței artificiale pentru răcirea Pământului, stârnind dezbateri despre riscuri, sustenabilitate și reglementarea spațiului. Propunerile abordează crize reale, cum ar fi cererea nesustenabilă de energie și încălzirea globală, dar ridică și întrebări tehnice, de mediu și etice […]
Spitalul Județean de Urgență din Sibiu are robot pentru prepararea soluțiilor citostatice. Va fi pus în funcțiune „în viitorul apropiat” # Aktual24
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a făcut recepția unui robot de ultimă generație pentru prepararea soluțiilor citostatice, esențial în tratamentul cancerului, unul dintre cele mai performante din țară, se arată pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Sibiu. Achiziția, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, a fost realizată din fonduri nerambursabile obținute […]
Producția globală de vin este proiectată să fie scăzută în 2025, potrivit Organizației Mondiale a Viei și Vinului. În Franța, se așteaptă să fie la un nivel minim istoric, un record din 1957. Perturbată de schimbările climatice, producția globală de vin în 2025 este așteptată să fie „mult sub mediile recente”, chiar dacă își va […]
Președintele american Donald Trump este în acest moment la apogeul puterii sale. Abia ales pentru al doilea mandat, cu ambele camere ale Congresului dominate de aliații săi republicani, cu o Curte Supremă dominată de judecători numiți de el, liderul de la Washington are puține bariere. Inclusiv pe plan internațional lucrurile merg bine pentru el. După […]
Presshub: O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara ofensează cetățenii pe Facebook dar se dă victimă # Aktual24
Încleștarea pe viață și pe moarte dintre magistrați, cu autorități ale statului precum și cu societatea civilă pentru prezervarea pensiilor speciale, a ajuns într-o faza absurdă: CSM o trimite pe Oana Gheorghiu, vicepremier, în cercetare penală la Parchet, pentru o afirmație complet acoperită de realitate, că pensiile exagerate ale magistraților consumă bugetul în criză al […]
ANALIZĂ Cu rafinăriile decimate de dronele ucrainene, Putin i-ar putea cere lui Trump un armistițiu pe acest sector # Aktual24
Nu mai este un secret că dronele ucrainene fac ravagii în sectorul energetic al Rusiei. Loviturile la distanță pe teritoriul rus asupra unor obiective energetice, în special rafinării, au creat mari probleme Kremlinului. Am văzut deja penurii de combustibil în unele zone ale Rusiei, creșteri de prețuri pentru populație, iar în unele zone oprirea totală […]
Alexandrescu are șanse să câștige? Mesaj criptic al șefului INSCOP: ”La București a început să bată un vânt rece. Și deja bate cam tare” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă într-o postare că partidele pro-europene se iluzionează cu ”cifre cosmetizate” în legătură cu alegerile din București și realitatea ar fi cu totul alta. ”Eu doar zic, dar la București a început să bată un vânt rece. Și deja bate cam tare. Cocktailuri hipnotice din cifre cosmetizate nu țin de cald […]
Ana Birchall: ”Lia Savonea trebuie revocată de urgență, știu cât e de toxică”. Birchall va merge la protest în fața CSM # Aktual24
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, anunță că va participa vineri la un protest în fața CSM prin care se solicită debarcarea Liei Savonea, ”apărătoare corupților”, din fruntea ICCJ. ”Eu vineri voi merge la protest: d-na Lia Savonea trebuie revocată de urgență și este mai mult decât regretabil că factori decizionali importanți din statul român, […]
”Makaveli” și-a depus candidatura pentru Primăria București: ”Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături” # Aktual24
Alexandru Zidaru, cunoscut ca ”Makaveli”, și-a depus candidatura pentru Primăria București, miercuri, la Biroul Electoral pentru Capitală. ”Mi-am depus candidatura, așa cum am anunțat încă din luna mai. Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături. Am stat vreo 10 zile împreună cu voluntarii, de dimineața până seara, a fost o muncă asiduă, dar am […]
Cum explică Sorin Grindeanu explică pierderea electoratului PSD: „Noi lipsim din social media, nu e vorba de corupție” # Aktual24
Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu televizat că partidul a pierdut o parte din electorat nu din cauza nemulțumirilor legate de corupție sau de ineficiența administrației, ci pentru că nu a știut să comunice eficient cu generațiile tinere, mai active pe rețelele sociale. „Asta e o chestiune care, în acest moment, cred că […]
Băluță a furat discursul lui Nicușor Dan: ”Avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă” # Aktual24
O nouă mostră de discurs halucinant al candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Acesta a început și el să acuze ”rechinii imobiliari”, la fel cum făcea Nicușor Dan la alegerile locale/ Însă atunci, Dan era batjocorit de liderii PSD, care susțineau că nu există ”rechini imobiliari”. ”Avem procese de zeci de milioane de euro […]
Realitatea Plus, amenzi grele de la CNA pentru promovarea isterică a Ancăi Alexandrescu și falsificarea unui discurs al ministrului Apărării. Reprezentanții PSD au votat împotrivă # Aktual24
CNA a amendat miercuri Realitatea Plus cu 100.000 de lei pentru promovarea Ancăi Alexandrescu, fiind prima sancțiune din perioada de precampanie electorală. Realitatea Plus a fost amendat cu 100.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro) pentru difuzarea, timp de două zile, a unor emisiuni care au promovat-o isteric pe Anca Alexandrescu. Monitorizările CNA au arătat […]
Bolojan, la întâlnirea cu ambasadorii statelor UE: ”Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului, miercuri, la reuniunea cu şefii de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, organizată în contextul exercitării de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE (semestrul II 2025). Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a adresat felicitări Preşedinţiei daneze a […]
