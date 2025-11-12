Obiect rar întâlnit în lumea dacică, descoperit la situl arheologic Covasna – Cetatea Zânelor

20:10

Președintele american Donald Trump este în acest moment la apogeul puterii sale. Abia ales pentru al doilea mandat, cu ambele camere ale Congresului dominate de aliații săi republicani, cu o Curte Supremă dominată de judecători numiți de el, liderul de la Washington are puține bariere. Inclusiv pe plan internațional lucrurile merg bine pentru el. După […]