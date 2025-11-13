CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj
Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 13:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
14:20
EURO U21 2025 din Slovacia s-a încheiat cu o finală spectaculoasă între Anglia și Germania, decisă î...
Acum 15 minute
14:10
Scandalul prețului la carburanți. Ministrul Energiei: „Nu există condiții obiective pentru scumpiri” # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, afirmă că sancțiunile impuse companiei Lukoil nu justifică o crește...
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri. Vlad Va...
Acum 30 minute
14:00
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Cons...
Acum o oră
13:50
CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
13:40
Un incendiu a izbucnit la un hotel din Timişoara. Zece persoane, angajaţi, s-au autoevacuat # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la ultimul etaj al unui hotel din Timişoara, iar 10 persoane, angajaţi ...
Acum 2 ore
13:20
VIDEO Ploaie de foc într-un cartier din Rusia, după ce Ucraina a atacat orașul Orel cu rachetele Flamingo # Newsweek.ro
Teroarea și frica lovește din plin Rusia lui Putin. Orașul rus Orel a fost vizat noaptea trecută de ...
13:10
Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va...
12:50
Australia: Femeie care se prezenta drept ghicitoare, arestată pentru o presupusă fraudă de 46.000.000$ # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost aresta...
12:50
Pericol de explozie în București de la o țeavă de gaze. 20 de oameni, evacuați de urgență. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Este alertă într-un cartier din București după ce o țeavă de gaze a fost fisurață în urma unor lucră...
12:40
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut...
12:30
Demnitar public, prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale din Gorj # Newsweek.ro
Un demnitar public a fost prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale di...
Acum 4 ore
12:10
VIDEO Ce spun bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (P) # Newsweek.ro
Locuitorii Sectorului 6 își descriu cartierul bucureștean într-un mod simplu și direct: „s-a schimba...
12:00
Ucrainenii au inventat dronele printate 3D de 2.500$ care doboară sinucigașele Shahed de 20 de ori mai scumpe # Newsweek.ro
O companie ucraineană a reușit să pună la punct STING, un interceptor eficient de drone Shahed. Îl p...
11:50
Candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Era cotat la 3% # Newsweek.ro
Liviu Negoiță, candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Ca...
11:40
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Tradiții și superstiții din popor # Newsweek.ro
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Ce tradiții și superstiții are poporul român,...
11:30
Moise Guran, Andrei Caramitru și Toader Paleologu: „Drulă nu are șanse.” Ciucu văzut ca șansa dreptei # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu începe să se profileze ca principalul favorit din zona de dreapta în cursa pentru Capi...
11:10
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori # Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # Newsweek.ro
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Voi face din București proiectul vieții mele" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Bucu...
10:40
Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute, confiscate de Poliția de Frontieră, la Giurgiu. Valorau 2.300.000 lei # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma unei acţiuni-fulger, dintr-un camion condus de un bulg...
Acum 6 ore
10:20
Escrocheria cu „fiul în primejdie” a revenit pe WhatsApp: „Salut, tată, mi-a căzut telefonul în apă!” # Newsweek.ro
O escrocherie veche revine în forță și continuă să facă victime. Hackerii au spart conturi și acum t...
10:20
Explozie puternică la un bloc din orașul Balș, județul Olt. 3 răniți grav. 30 de persoane evacuate # Newsweek.ro
E cod roșu de intervenție în orașul Balș din Județul Olt. O garsonieră dintr-un bloc de locuințe a e...
10:20
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10% # Newsweek.ro
Ceea ce Newsweek a avertizat de mai multe ori este oficial. Pensionarii au pierdut 275 lei la pensie...
10:00
CTP despre candidații la Primăria Capitalei: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”. Băluță, „mai ca Grindeanu # Newsweek.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV diferențele de stil dintre Ciprian ...
10:00
Veste proastă, pentru șoferi! Se scumpește asigurarea RCA! Cea mai ieftină poliță în București, 1.947 lei # Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru asigurările...
10:00
Cum păcălim centrul foamei din creier? 10 sfaturi de la un doctor în nutriție. Ce e „Respirația 4711”? # Newsweek.ro
Acea mică senzație de foame dintre mese se face adesea simțită și ne face să cădem pradă dulciurilor...
09:50
Trump pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA și reia ofensiva împotriva Obamacare: "Un dezastru" # Newsweek.ro
După 43 de zile de blocaj bugetar, cel mai lung „shutdown” din istoria Statelor Unite, președintele ...
09:20
Tragedie în Peru. 37 de morți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă de 200 de metri # Newsweek.ro
Un accident cumplit produs în sudul statului Peru a curmat viața a cel puțin 37 de persoane. Autobuz...
09:10
Rubio, avertisment pentru Rusia după incursiunile dronelor în România: „Avem un angajament ferm față de NATO” # Newsweek.ro
Incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor NATO, inclusiv România, ampli...
09:00
Marco Rubio, despre dronele ruseşti deasupra României: „Nu ne plac, dar vom apăra fiecare partener NATO” # Newsweek.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontier...
08:50
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia tinerii? # Newsweek.ro
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia t...
08:40
Care sunt cele 3 companii din România, cele mai mari din Europa de Sud-Est. Au venituri de 16.000.000.000€ # Newsweek.ro
În fruntea clasamentului SEE Top 100 din acest an se află compania românească OMV Petrom - cel mai m...
08:30
Decizie a Curții de Apel: elevul acuzat că a trimis amenințări teroriste poate merge la școală # Newsweek.ro
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trim...
Acum 8 ore
08:20
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită...
08:10
Tinerii de 18 ani mai au o singură zi să prindă biletele gratuite prin Europa cu DiscoverEU # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adres...
08:00
Bulgaria depășește România şi Grecia și ocupă primul loc în Balcani la puterea de cumpărare # Newsweek.ro
Bulgaria a depășit atât Grecia, cât și România în ceea ce privește puterea de cumpărare , impunându-...
07:50
Comisia Europeană pregăteşte cea mai amplă reformă bugetară-un plan de aproape 2.000 de miliarde de euro # Newsweek.ro
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE ...
07:40
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină # Newsweek.ro
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină. Arde...
07:40
VIDEO Detașamentul Eurofighter al Germaniei păzește România de incursiunile aeriene ale Rusiei # Newsweek.ro
Germania a detașat cinci avioane Eurofighter Typhoon și 170 de militari la Baza Aeriană Mihail Kogăl...
07:30
Judecător CSM critică tăierea pensiilor speciale. A câștigat 84.000 lei/lună. Are 50 ani și se poate pensiona # Newsweek.ro
Fostul șef al CSM, Daniel Grădinaru, este un critic al tăierii pensiilor speciale. El a câștigat 1.0...
07:20
VIDEO Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate. Proiecte realizate prin parteneriate # Newsweek.ro
Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate
07:10
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi # Newsweek.ro
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi....
Acum 12 ore
06:10
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii? # Newsweek.ro
Pensionarii din Ungaria au primit vești excelente! Statul a decis să elimine vârsta la care se iese ...
Acum 24 ore
22:30
Daniel David, ministrul Educaţiei, susţine că profesorii sunt principala cauză a analfabetismului fu...
21:50
Următoarea schimbare seismică în Informatică este la orizont şi e cuantică. Ce se va întâmpla curând? # Newsweek.ro
Următoarea schimbare seismică aflată mai aproape de apariţie în Informatică este la orizont şi e una...
21:40
Cei 20 de militari din avionul C-130 al Turciei prăbușit erau tehnicieni de întreținere F-16 # Newsweek.ro
Corpurile a 19 persoane au fost recuperate de la locul prăbușirii avionului militar C130 al Turciei,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.