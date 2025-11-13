CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj

Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 13:50

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
14:20
Campionatul European U21: care sunt cei mai populari jucători Newsweek.ro
EURO U21 2025 din Slovacia s-a încheiat cu o finală spectaculoasă între Anglia și Germania, decisă î...
Acum 15 minute
14:10
Scandalul prețului la carburanți. Ministrul Energiei: „Nu există condiții obiective pentru scumpiri” Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, afirmă că sancțiunile impuse companiei Lukoil nu justifică o crește...
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri. Vlad Va...
Acum 30 minute
14:00
Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu Newsweek.ro
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Cons...
Acum o oră
13:50
CE vrea un serviciu de informații european. Vor fi detașați ofițeri din serviciile naționale de spionaj Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să creeze un serviciu de informați...
13:40
Un incendiu a izbucnit la un hotel din Timişoara. Zece persoane, angajaţi, s-au autoevacuat Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la ultimul etaj al unui hotel din Timişoara, iar 10 persoane, angajaţi ...
Acum 2 ore
13:20
VIDEO Ploaie de foc într-un cartier din Rusia, după ce Ucraina a atacat orașul Orel cu rachetele Flamingo Newsweek.ro
Teroarea și frica lovește din plin Rusia lui Putin. Orașul rus Orel a fost vizat noaptea trecută de ...
13:10
Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanţat din fonduri europene Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va...
12:50
Australia: Femeie care se prezenta drept ghicitoare, arestată pentru o presupusă fraudă de 46.000.000$ Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 53 de ani care pretindea că este maestră feng shui şi ghicitoare a fost aresta...
12:50
Pericol de explozie în București de la o țeavă de gaze. 20 de oameni, evacuați de urgență. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Este alertă într-un cartier din București după ce o țeavă de gaze a fost fisurață în urma unor lucră...
12:40
Emil Boc, despre verificările DNA la Primăria Cluj-Napoca: Suntem victime colaterale Newsweek.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut...
12:30
Demnitar public, prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale din Gorj Newsweek.ro
Un demnitar public a fost prins de ANAF că utiliza în scop personal o mașină de lux a firmei sale di...
Acum 4 ore
12:10
VIDEO Ce spun bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (P) Newsweek.ro
Locuitorii Sectorului 6 își descriu cartierul bucureștean într-un mod simplu și direct: „s-a schimba...
12:00
Ucrainenii au inventat dronele printate 3D de 2.500$ care doboară sinucigașele Shahed de 20 de ori mai scumpe Newsweek.ro
O companie ucraineană a reușit să pună la punct STING, un interceptor eficient de drone Shahed. Îl p...
11:50
Candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Era cotat la 3% Newsweek.ro
Liviu Negoiță, candidatul PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, se retrage din cursa pentru Primăria Ca...
11:40
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Tradiții și superstiții din popor Newsweek.ro
Astăzi este Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Ce tradiții și superstiții are poporul român,...
11:30
Moise Guran, Andrei Caramitru și Toader Paleologu: „Drulă nu are șanse.” Ciucu văzut ca șansa dreptei Newsweek.ro
Ciprian Ciucu începe să se profileze ca principalul favorit din zona de dreapta în cursa pentru Capi...
11:10
Doliu în cinematografia din România. A murit actorul Mihai Dinvale Newsweek.ro
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate? Până când poți să ți le iei? Newsweek.ro
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București Newsweek.ro
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
10:50
METEO Alertă de ceață în 15 județe. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Voi face din București proiectul vieții mele&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Bucu...
10:40
Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute, confiscate de Poliția de Frontieră, la Giurgiu. Valorau 2.300.000 lei Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma unei acţiuni-fulger, dintr-un camion condus de un bulg...
Acum 6 ore
10:20
Escrocheria cu „fiul în primejdie” a revenit pe WhatsApp: „Salut, tată, mi-a căzut telefonul în apă!” Newsweek.ro
O escrocherie veche revine în forță și continuă să facă victime. Hackerii au spart conturi și acum t...
10:20
Explozie puternică la un bloc din orașul Balș, județul Olt. 3 răniți grav. 30 de persoane evacuate Newsweek.ro
E cod roșu de intervenție în orașul Balș din Județul Olt. O garsonieră dintr-un bloc de locuințe a e...
10:20
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10% Newsweek.ro
Ceea ce Newsweek a avertizat de mai multe ori este oficial. Pensionarii au pierdut 275 lei la pensie...
10:00
CTP despre candidații la Primăria Capitalei: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”. Băluță, „mai ca Grindeanu Newsweek.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV diferențele de stil dintre Ciprian ...
10:00
Veste proastă, pentru șoferi! Se scumpește asigurarea RCA! Cea mai ieftină poliță în București, 1.947 lei Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru asigurările...
10:00
Cum păcălim centrul foamei din creier? 10 sfaturi de la un doctor în nutriție. Ce e „Respirația 4711”? Newsweek.ro
Acea mică senzație de foame dintre mese se face adesea simțită și ne face să cădem pradă dulciurilor...
09:50
Trump pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA și reia ofensiva împotriva Obamacare: &#34;Un dezastru&#34; Newsweek.ro
După 43 de zile de blocaj bugetar, cel mai lung „shutdown” din istoria Statelor Unite, președintele ...
09:20
Tragedie în Peru. 37 de morți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă de 200 de metri Newsweek.ro
Un accident cumplit produs în sudul statului Peru a curmat viața a cel puțin 37 de persoane. Autobuz...
09:10
Rubio, avertisment pentru Rusia după incursiunile dronelor în România: „Avem un angajament ferm față de NATO” Newsweek.ro
Incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor NATO, inclusiv România, ampli...
09:00
Marco Rubio, despre dronele ruseşti deasupra României: „Nu ne plac, dar vom apăra fiecare partener NATO” Newsweek.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontier...
08:50
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia tinerii? Newsweek.ro
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia t...
08:40
Care sunt cele 3 companii din România, cele mai mari din Europa de Sud-Est. Au venituri de 16.000.000.000€ Newsweek.ro
În fruntea clasamentului SEE Top 100 din acest an se află compania românească OMV Petrom - cel mai m...
08:30
Decizie a Curții de Apel: elevul acuzat că a trimis amenințări teroriste poate merge la școală Newsweek.ro
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trim...
Acum 8 ore
08:20
Vești bune pentru românii din străinătate: apelurile acasă vor costa cât cele locale Newsweek.ro
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită...
08:10
Tinerii de 18 ani mai au o singură zi să prindă biletele gratuite prin Europa cu DiscoverEU Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adres...
08:00
Bulgaria depășește România şi Grecia și ocupă primul loc în Balcani la puterea de cumpărare Newsweek.ro
Bulgaria a depășit atât Grecia, cât și România în ceea ce privește puterea de cumpărare , impunându-...
07:50
Comisia Europeană pregăteşte cea mai amplă reformă bugetară-un plan de aproape 2.000 de miliarde de euro Newsweek.ro
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE ...
07:40
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină Newsweek.ro
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină. Arde...
07:40
VIDEO Detașamentul Eurofighter al Germaniei păzește România de incursiunile aeriene ale Rusiei Newsweek.ro
Germania a detașat cinci avioane Eurofighter Typhoon și 170 de militari la Baza Aeriană Mihail Kogăl...
07:30
Judecător CSM critică tăierea pensiilor speciale. A câștigat 84.000 lei/lună. Are 50 ani și se poate pensiona Newsweek.ro
Fostul șef al CSM, Daniel Grădinaru, este un critic al tăierii pensiilor speciale. El a câștigat 1.0...
07:20
VIDEO Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate. Proiecte realizate prin parteneriate Newsweek.ro
Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate
07:10
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi Newsweek.ro
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi....
Acum 12 ore
06:10
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii? Newsweek.ro
Pensionarii din Ungaria au primit vești excelente! Statul a decis să elimine vârsta la care se iese ...
Acum 24 ore
22:30
Daniel David: Profesorii sunt principala cauză a analfabetismului funcțional Newsweek.ro
Daniel David, ministrul Educaţiei, susţine că profesorii sunt principala cauză a analfabetismului fu...
21:50
Următoarea schimbare seismică în Informatică este la orizont şi e cuantică. Ce se va întâmpla curând? Newsweek.ro
Următoarea schimbare seismică aflată mai aproape de apariţie în Informatică este la orizont şi e una...
21:40
Cei 20 de militari din avionul C-130 al Turciei prăbușit erau tehnicieni de întreținere F-16 Newsweek.ro
Corpurile a 19 persoane au fost recuperate de la locul prăbușirii avionului militar C130 al Turciei,...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.