Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București

Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 10:50

Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:10
Doliu în cinematografia din România. A murit actorul Mihai Dinvale Newsweek.ro
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate? Până când poți să ți le iei? Newsweek.ro
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
Acum 30 minute
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București Newsweek.ro
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
10:50
METEO Alertă de ceață în 15 județe. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
Acum o oră
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Voi face din București proiectul vieții mele&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Bucu...
10:40
Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute, confiscate de Poliția de Frontieră, la Giurgiu. Valorau 2.300.000 lei Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma unei acţiuni-fulger, dintr-un camion condus de un bulg...
10:20
Escrocheria cu „fiul în primejdie” a revenit pe WhatsApp: „Salut, tată, mi-a căzut telefonul în apă!” Newsweek.ro
O escrocherie veche revine în forță și continuă să facă victime. Hackerii au spart conturi și acum t...
10:20
Explozie puternică la un bloc din orașul Balș, județul Olt. 3 răniți grav. 30 de persoane evacuate Newsweek.ro
E cod roșu de intervenție în orașul Balș din Județul Olt. O garsonieră dintr-un bloc de locuințe a e...
10:20
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10% Newsweek.ro
Ceea ce Newsweek a avertizat de mai multe ori este oficial. Pensionarii au pierdut 275 lei la pensie...
Acum 2 ore
10:00
CTP despre candidații la Primăria Capitalei: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”. Băluță, „mai ca Grindeanu Newsweek.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV diferențele de stil dintre Ciprian ...
10:00
Veste proastă, pentru șoferi! Se scumpește asigurarea RCA! Cea mai ieftină poliță în București, 1.947 lei Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru asigurările...
10:00
Cum păcălim centrul foamei din creier? 10 sfaturi de la un doctor în nutriție. Ce e „Respirația 4711”? Newsweek.ro
Acea mică senzație de foame dintre mese se face adesea simțită și ne face să cădem pradă dulciurilor...
09:50
Trump pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA și reia ofensiva împotriva Obamacare: &#34;Un dezastru&#34; Newsweek.ro
După 43 de zile de blocaj bugetar, cel mai lung „shutdown” din istoria Statelor Unite, președintele ...
09:20
Tragedie în Peru. 37 de morți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă de 200 de metri Newsweek.ro
Un accident cumplit produs în sudul statului Peru a curmat viața a cel puțin 37 de persoane. Autobuz...
Acum 4 ore
09:10
Rubio, avertisment pentru Rusia după incursiunile dronelor în România: „Avem un angajament ferm față de NATO” Newsweek.ro
Incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor NATO, inclusiv România, ampli...
09:00
Marco Rubio, despre dronele ruseşti deasupra României: „Nu ne plac, dar vom apăra fiecare partener NATO” Newsweek.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontier...
08:50
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia tinerii? Newsweek.ro
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia t...
08:40
Care sunt cele 3 companii din România, cele mai mari din Europa de Sud-Est. Au venituri de 16.000.000.000€ Newsweek.ro
În fruntea clasamentului SEE Top 100 din acest an se află compania românească OMV Petrom - cel mai m...
08:30
Decizie a Curții de Apel: elevul acuzat că a trimis amenințări teroriste poate merge la școală Newsweek.ro
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trim...
08:20
Vești bune pentru românii din străinătate: apelurile acasă vor costa cât cele locale Newsweek.ro
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită...
08:10
Tinerii de 18 ani mai au o singură zi să prindă biletele gratuite prin Europa cu DiscoverEU Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adres...
08:00
Bulgaria depășește România şi Grecia și ocupă primul loc în Balcani la puterea de cumpărare Newsweek.ro
Bulgaria a depășit atât Grecia, cât și România în ceea ce privește puterea de cumpărare , impunându-...
07:50
Comisia Europeană pregăteşte cea mai amplă reformă bugetară-un plan de aproape 2.000 de miliarde de euro Newsweek.ro
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE ...
07:40
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină Newsweek.ro
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină. Arde...
07:40
VIDEO Detașamentul Eurofighter al Germaniei păzește România de incursiunile aeriene ale Rusiei Newsweek.ro
Germania a detașat cinci avioane Eurofighter Typhoon și 170 de militari la Baza Aeriană Mihail Kogăl...
07:30
Judecător CSM critică tăierea pensiilor speciale. A câștigat 84.000 lei/lună. Are 50 ani și se poate pensiona Newsweek.ro
Fostul șef al CSM, Daniel Grădinaru, este un critic al tăierii pensiilor speciale. El a câștigat 1.0...
07:20
VIDEO Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate. Proiecte realizate prin parteneriate Newsweek.ro
Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi Newsweek.ro
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi....
06:10
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii? Newsweek.ro
Pensionarii din Ungaria au primit vești excelente! Statul a decis să elimine vârsta la care se iese ...
Acum 12 ore
22:30
Daniel David: Profesorii sunt principala cauză a analfabetismului funcțional Newsweek.ro
Daniel David, ministrul Educaţiei, susţine că profesorii sunt principala cauză a analfabetismului fu...
Acum 24 ore
21:50
Următoarea schimbare seismică în Informatică este la orizont şi e cuantică. Ce se va întâmpla curând? Newsweek.ro
Următoarea schimbare seismică aflată mai aproape de apariţie în Informatică este la orizont şi e una...
21:40
Cei 20 de militari din avionul C-130 al Turciei prăbușit erau tehnicieni de întreținere F-16 Newsweek.ro
Corpurile a 19 persoane au fost recuperate de la locul prăbușirii avionului militar C130 al Turciei,...
21:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, a respins legislaţia de preluare a rafinăriei Lukoil Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un fost ofiţer de aviaţie care e putinist înrăit, a respins leg...
20:50
Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare din cercul puterii ruse. Încă odată a lipsit la ceva important Newsweek.ro
Ministrul de Externe Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare, din cercul puterii din Rusia. Î...
20:50
Un avion nuclear al SUA B-52H, misiune în Baltica, la câteva zeci de km de orașul lui Putin, St.Petersburg Newsweek.ro
Un Boeing B-52H Stratofortress (număr de înregistrare 61-0036, indicativ PIOUS 97) al USAF a efectua...
20:20
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. &#34;Eu cred că e cel mai bun răspuns!&#34; Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. "Eu cred că e cel mai bun răspuns!"
20:10
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde Est - Vest Newsweek.ro
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde existente...
20:00
Cum îți poți face acasă detergent pentru spălat vase? Ai nevoie de doar 5 ingrediente. E ieftin Newsweek.ro
Chiar dacă preferați mărcile comerciale, este util să știți cum să preparați un detergent pentru maș...
19:50
O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut prea mult speranța de viață Newsweek.ro
Decizie incredibilă: O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut p...
19:40
Motivul pentru care găinile depun mai puține ouă toamna. Cum să le faci să producă mai multe Newsweek.ro
Odată cu scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor, găinile încep să depună tot mai puține ouă. T...
19:20
Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea soarta pensiilor speciale? Newsweek.ro
Preşedintele Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea oare acestea soa...
19:20
Avioane de luptă ale Franței și Belgiei au străbătut România spre Marea Neagră. Au realimentat in Ungaria Newsweek.ro
La 12 noimebrie, o formațiune mixtă de avioane de luptă belgiene și franceze a efectuat o operațiune...
18:40
De ce se dau copacii cu var în luna noiembrie. Se aplică de la sol până pe vârful crengilor Newsweek.ro
De ce se dau cu var copacii în luna noiembrie. În luna noiembrie, odată cu venirea frigului, mulți g...
18:40
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” Newsweek.ro
Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian...
18:10
70% din obuzele trase de Rusia în Ucraina vin din Coreea de Nord. Ce primește Phenianul pentru 6.500.000 obuze Newsweek.ro
Noi descoperiri ale agențiilor de informații ucrainene indică faptul că până la 70% din muniția util...
17:50
Încarci mașina electrică acasă și dai drumul la cuptor și mașina de spălat în același timp? Plătești „amendă” Newsweek.ro
Toată lumea vorbește despre electrificare, dar rețelele electrice nu țin. În Suedia, de exemplu, con...
17:50
Bulgaria solicită Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile împotriva Lukoil pentru a proteja rafinăria Newsweek.ro
Bulgaria cere Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil. Mi...
17:40
Kelemen Hunor: Reducere de 10% a salariilor și posturilor în administrația publică, începând cu 2026 Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală ...
17:30
Magistrații ar vrea o pensie specială medie cu 9.000 lei mai mare decât ceea ce oferă guvernul SURSE Newsweek.ro
Sunt negocieri la Cotroceni. Potrivit unor surse, în acest moment CSM și guvernul nu au ajuns la un ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.