Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
Newsweek.ro, 13 noiembrie 2025 10:50
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilie...
• • •
Acum 10 minute
11:10
A murit actorul Mihai Dinvale. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Fa...
11:10
Mulți români ajung, an de an, să nu își ia toate zilele de concediu, fie că volumul de muncă este pr...
Acum 30 minute
11:00
Un rus, fondatorul Fintopio, răpit și ucis, alături de soție, în Dubai. Le-ar fi dat țeapă unor investitori # Newsweek.ro
Fondatorul platformei pentru tranzacții de criptomonede Fintopio, rusul Roman Novak, și soția sa au ...
10:50
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări nowcasting Cod galb...
Acum o oră
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Voi face din București proiectul vieții mele" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Bucu...
10:40
Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute, confiscate de Poliția de Frontieră, la Giurgiu. Valorau 2.300.000 lei # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma unei acţiuni-fulger, dintr-un camion condus de un bulg...
10:20
Escrocheria cu „fiul în primejdie” a revenit pe WhatsApp: „Salut, tată, mi-a căzut telefonul în apă!” # Newsweek.ro
O escrocherie veche revine în forță și continuă să facă victime. Hackerii au spart conturi și acum t...
10:20
Explozie puternică la un bloc din orașul Balș, județul Olt. 3 răniți grav. 30 de persoane evacuate # Newsweek.ro
E cod roșu de intervenție în orașul Balș din Județul Olt. O garsonieră dintr-un bloc de locuințe a e...
10:20
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10% # Newsweek.ro
Ceea ce Newsweek a avertizat de mai multe ori este oficial. Pensionarii au pierdut 275 lei la pensie...
Acum 2 ore
10:00
CTP despre candidații la Primăria Capitalei: „Ciucu transmite ideea de seriozitate”. Băluță, „mai ca Grindeanu # Newsweek.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV diferențele de stil dintre Ciprian ...
10:00
Veste proastă, pentru șoferi! Se scumpește asigurarea RCA! Cea mai ieftină poliță în București, 1.947 lei # Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință pentru asigurările...
10:00
Cum păcălim centrul foamei din creier? 10 sfaturi de la un doctor în nutriție. Ce e „Respirația 4711”? # Newsweek.ro
Acea mică senzație de foame dintre mese se face adesea simțită și ne face să cădem pradă dulciurilor...
09:50
Trump pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA și reia ofensiva împotriva Obamacare: "Un dezastru" # Newsweek.ro
După 43 de zile de blocaj bugetar, cel mai lung „shutdown” din istoria Statelor Unite, președintele ...
09:20
Tragedie în Peru. 37 de morți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă de 200 de metri # Newsweek.ro
Un accident cumplit produs în sudul statului Peru a curmat viața a cel puțin 37 de persoane. Autobuz...
Acum 4 ore
09:10
Rubio, avertisment pentru Rusia după incursiunile dronelor în România: „Avem un angajament ferm față de NATO” # Newsweek.ro
Incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor NATO, inclusiv România, ampli...
09:00
Marco Rubio, despre dronele ruseşti deasupra României: „Nu ne plac, dar vom apăra fiecare partener NATO” # Newsweek.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontier...
08:50
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia tinerii? # Newsweek.ro
Mai multe locuri pentru internship la firme private și instituții de stat. De ce vor mai beneficia t...
08:40
Care sunt cele 3 companii din România, cele mai mari din Europa de Sud-Est. Au venituri de 16.000.000.000€ # Newsweek.ro
În fruntea clasamentului SEE Top 100 din acest an se află compania românească OMV Petrom - cel mai m...
08:30
Decizie a Curții de Apel: elevul acuzat că a trimis amenințări teroriste poate merge la școală # Newsweek.ro
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trim...
08:20
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită...
08:10
Tinerii de 18 ani mai au o singură zi să prindă biletele gratuite prin Europa cu DiscoverEU # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adres...
08:00
Bulgaria depășește România şi Grecia și ocupă primul loc în Balcani la puterea de cumpărare # Newsweek.ro
Bulgaria a depășit atât Grecia, cât și România în ceea ce privește puterea de cumpărare , impunându-...
07:50
Comisia Europeană pregăteşte cea mai amplă reformă bugetară-un plan de aproape 2.000 de miliarde de euro # Newsweek.ro
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE ...
07:40
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină # Newsweek.ro
Amendă 70.000 lei dacă dai foc la frunze toamna. Cum să le folosești ca îngrășământ în grădină. Arde...
07:40
VIDEO Detașamentul Eurofighter al Germaniei păzește România de incursiunile aeriene ale Rusiei # Newsweek.ro
Germania a detașat cinci avioane Eurofighter Typhoon și 170 de militari la Baza Aeriană Mihail Kogăl...
07:30
Judecător CSM critică tăierea pensiilor speciale. A câștigat 84.000 lei/lună. Are 50 ani și se poate pensiona # Newsweek.ro
Fostul șef al CSM, Daniel Grădinaru, este un critic al tăierii pensiilor speciale. El a câștigat 1.0...
07:20
VIDEO Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate. Proiecte realizate prin parteneriate # Newsweek.ro
Cum supraviețuiește cultura românească în vremuri de austeritate
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi # Newsweek.ro
Horoscop 14 noiembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Gemenilor. Săgetătorii sunt impulsivi....
06:10
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii? # Newsweek.ro
Pensionarii din Ungaria au primit vești excelente! Statul a decis să elimine vârsta la care se iese ...
Acum 12 ore
22:30
Daniel David, ministrul Educaţiei, susţine că profesorii sunt principala cauză a analfabetismului fu...
Acum 24 ore
21:50
Următoarea schimbare seismică în Informatică este la orizont şi e cuantică. Ce se va întâmpla curând? # Newsweek.ro
Următoarea schimbare seismică aflată mai aproape de apariţie în Informatică este la orizont şi e una...
21:40
Cei 20 de militari din avionul C-130 al Turciei prăbușit erau tehnicieni de întreținere F-16 # Newsweek.ro
Corpurile a 19 persoane au fost recuperate de la locul prăbușirii avionului militar C130 al Turciei,...
21:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, a respins legislaţia de preluare a rafinăriei Lukoil # Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un fost ofiţer de aviaţie care e putinist înrăit, a respins leg...
20:50
Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare din cercul puterii ruse. Încă odată a lipsit la ceva important # Newsweek.ro
Ministrul de Externe Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare, din cercul puterii din Rusia. Î...
20:50
Un avion nuclear al SUA B-52H, misiune în Baltica, la câteva zeci de km de orașul lui Putin, St.Petersburg # Newsweek.ro
Un Boeing B-52H Stratofortress (număr de înregistrare 61-0036, indicativ PIOUS 97) al USAF a efectua...
20:20
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. "Eu cred că e cel mai bun răspuns!" # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. "Eu cred că e cel mai bun răspuns!"
20:10
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde Est - Vest # Newsweek.ro
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde existente...
20:00
Cum îți poți face acasă detergent pentru spălat vase? Ai nevoie de doar 5 ingrediente. E ieftin # Newsweek.ro
Chiar dacă preferați mărcile comerciale, este util să știți cum să preparați un detergent pentru maș...
19:50
O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut prea mult speranța de viață # Newsweek.ro
Decizie incredibilă: O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut p...
19:40
Motivul pentru care găinile depun mai puține ouă toamna. Cum să le faci să producă mai multe # Newsweek.ro
Odată cu scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor, găinile încep să depună tot mai puține ouă. T...
19:20
Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea soarta pensiilor speciale? # Newsweek.ro
Preşedintele Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea oare acestea soa...
19:20
Avioane de luptă ale Franței și Belgiei au străbătut România spre Marea Neagră. Au realimentat in Ungaria # Newsweek.ro
La 12 noimebrie, o formațiune mixtă de avioane de luptă belgiene și franceze a efectuat o operațiune...
18:40
De ce se dau copacii cu var în luna noiembrie. Se aplică de la sol până pe vârful crengilor # Newsweek.ro
De ce se dau cu var copacii în luna noiembrie. În luna noiembrie, odată cu venirea frigului, mulți g...
18:40
Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian...
18:10
70% din obuzele trase de Rusia în Ucraina vin din Coreea de Nord. Ce primește Phenianul pentru 6.500.000 obuze # Newsweek.ro
Noi descoperiri ale agențiilor de informații ucrainene indică faptul că până la 70% din muniția util...
17:50
Încarci mașina electrică acasă și dai drumul la cuptor și mașina de spălat în același timp? Plătești „amendă” # Newsweek.ro
Toată lumea vorbește despre electrificare, dar rețelele electrice nu țin. În Suedia, de exemplu, con...
17:50
Bulgaria solicită Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile împotriva Lukoil pentru a proteja rafinăria # Newsweek.ro
Bulgaria cere Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil. Mi...
17:40
Kelemen Hunor: Reducere de 10% a salariilor și posturilor în administrația publică, începând cu 2026 # Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală ...
17:30
Magistrații ar vrea o pensie specială medie cu 9.000 lei mai mare decât ceea ce oferă guvernul SURSE # Newsweek.ro
Sunt negocieri la Cotroceni. Potrivit unor surse, în acest moment CSM și guvernul nu au ajuns la un ...
