Gorghiu: Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor funcţionează

21:00

Nu s-a luat nicio decizie pe reforma pensiilor magistraților, după 3 ore de discuții la Cotroceni, confirmă surse politice pentru Gândul. Discuțiile ar fi fost tensionate, de o parte fiind premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu, și de cealaltă magistrații prezenți la discuție. Justiția a venit cu pretenția de a primi 65% din salariu […] Articolul Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.