Curtea de Justiție a UE a decis că magistrații nu trebuie să primească bani în plus pentru munca suplimentară
PSNews.ro, 13 noiembrie 2025 15:20
Curtea de Justiție a UE a pronunțat o decizie în care spune că un judecător nu are dreptul la bani în plus pentru munca suplimentară. Decizia spulberă pretențiile șefei ICCJ în acest sens. Joi, 13 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat într-o chestiune aflată la ordinea zilei în dezbaterea referitoare la
Acum o oră
15:20
Scandal de corupție la vârful guvernului ucrainean: anchetă privind mite de milioane de dolari în sectorul energetic # PSNews.ro
Ucraina e zguduită de un scandal de corupție în care suspecții ar fi discutat despre mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice, chiar în timp ce bombele rusești care cădeau asupra lor i-au cufundat pe cetățeni în frig și întuneric, precizează Europa Liberă. Dar nu numai acuzațiile sunt explozive. Ci și numele apărute –
15:20
Curtea de Justiție a UE a decis că magistrații nu trebuie să primească bani în plus pentru munca suplimentară # PSNews.ro
Curtea de Justiție a UE a pronunțat o decizie în care spune că un judecător nu are dreptul la bani în plus pentru munca suplimentară. Decizia spulberă pretențiile șefei ICCJ în acest sens. Joi, 13 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat într-o chestiune aflată la ordinea zilei în dezbaterea referitoare la
15:20
VIDEO Daraban, CCIR, demască haosul din administraţie: Economia reală trage România în sus # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor", că mediul de afaceri a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an, cu o cifră de afaceri totală mai mare cu 37 de miliarde de euro față de 2023. În ciuda acestor rezultate, Daraban a criticat modul în
15:20
Gorghiu: Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor funcţionează # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiţiei, aminteşte că mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor, gestionat de Ministerul Justiţiei, funcţionează şi precizează că, în acest an, şase victime au beneficiat de 21 de vouchere, cu o valoare totală de 102.750 lei, informează Agerpres. "Victimele trebuie să ştie unde pot cere ajutor! Mecanismul
15:20
Nicușor Dan despre soarta activelor Lukoil din România: ”Nu suntem obligați să să ne grăbim!” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că intenția României este ca rafinăria Petrotel Lukoil să fie cumpărată de cineva, și că există și varianta ca ea să fie preluată de stat, pe o perioadă limitată. În ciuda faptului că pe 21 noiembrie intră în vigoare sancțiunile americane asupra Lukoil, care pot bloca activitatea din România, Nicușor
15:20
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul ‘Constantin Tănase’ # PSNews.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Reprezentanţii UCMR au transmis joi un mesaj la moartea lui Horia Moculescu, "unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi
15:20
STUDIU Trei din cinci seniori din orașele României se simt singuri. Izolarea afectează sute de mii de vârstnici # PSNews.ro
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România. Studiul, desfășurat în august 2025 pe un eșantion reprezentativ de persoane, peste 65 de ani, din
15:20
Sindicaliştii din Parlament lansează un mesaj dur despre măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Sindicatele care îi reprezintă pe salariaţii din Parlament reclamă că aplicarea măsurilor fiscal-bugetare care îi vizează nu are efectul scontat, susţinând că reducerea cheltuielilor ar fi trebuit să se facă "de sus în jos, acolo unde risipa şi ineficienţa chiar contează". Sindicaliştii susţin că reducerile de personal şi de salarii au un "efect insignifiant pentru
15:20
Fostul consilier politic Andrei Caramitru a comentat în spațiul public ultimele sondaje referitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei, subliniind că rezultatele reale ar arăta o situație mult mai slabă pentru candidatul USR, Cătălin Drulă, decât sugerează cifrele prezentate în media. Cătălin Drulă, lovit dur înainte de alegeri Potrivit lui Andrei Caramitru, datele pe care le-au
Acum 2 ore
14:20
Licitațiile pentru proiectarea, echiparea, construirea și punerea în funcțiune a două centrale pe gaze naturale, cu o putere totală de 1.325 MW, care vor înlocui grupuri pe lignit ale Complexului Energetic Oltenia (CEO), au fost din nou amânate, potrivit Profit.ro. Este vorba despre centrala de 475 MW de la Turceni, dezvoltată de joint-venture-ul CEO–Tinmar Energy,
14:20
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza meteo pe săptămâna viitoare # PSNews.ro
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius. Urmează apoi o vreme schimbătoare, săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute și ploi. Va ninge însă doar în zonele înalte de la munte. „În aceste zile, în partea de sud-est a continentului, inclusiv
14:20
R. Moldova face un pas decisiv în consolidarea rezilienței sale informaționale. În cadrul conferinței „Cartografierea factorilor și stimulentelor FIMI legate de alegeri în Republica Moldova", Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a prezentat un plan detaliat pentru crearea unei arhitecturi naționale proactive de securitate informațională, prima de acest gen în
14:20
VIDEO Premierul R. Moldova, la București: Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi construim punți # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova şi vor menţine un dialog extrem de dinamic între ministri, pentru a continua şi a aprofund proiectele comune. "Îmi face o
14:20
Emil Boc: Verificările DNA la primăria Cluj-Napoca nu au legătură cu proiectul metroului # PSNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului. „E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun şi nu este nimic legat de metrou
14:20
Președintele Nicușor Dan l-a numit în funcția de consilier onorific pe Vlad Voiculescu, liderul USR București. Vlad Voiculescu este în prezent europarlamentar și a fost ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu și Dacian Cioloș. În dosarul achiziției de vaccinuri, Vlad Voiculescu este pus sub urmărire penală de DNA, pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de
14:20
DOCUMENT România – pe ultimul loc în Uniunea Europeană la principalii indicatori-cheie privind educația în 2024 # PSNews.ro
România nu reușește nicio îmbunătățire față de anul anterior, cu excepția unor variații foarte mici, la niciunul dintre indicatorii-cheie luați în calcul de Comisia Europeană pentru a evalua rezultatele educației, arată cel mai nou raport anual european pe această temă, Monitorul Educației și Formării 2025. România își păstrează locul codaș la nivel european, cu rezultate care,
14:20
VIDEO Provocările cu care se confruntă antreprenorii români atunci când încearcă să concureze pe piața globală # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a vorbit, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, despre principalele provocări cu care se confruntă antreprenorii români atunci când încearcă să concureze pe piața globală. Potrivit acestuia, una dintre cele mai mari probleme rămâne accesul la finanțare, dar și lipsa unei culturi a asociativității între
14:20
Obiectul misterios, despre care unii se tem că ar fi o navă spațială extraterestră, a transmis primele semnale radio # PSNews.ro
Primul semnal radio a fost recepționat de la misteriosul „OZN" care se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Astronomii au detectat unde radio provenind de la „anomalia interstelară" cunoscută sub numele de 3I/ATLAS, în momentul în care aceasta a trecut de jumătatea călătoriei sale fără întoarcere prin sistemul nostru solar, scrie Daily Star. Folosind radiotelescopul MeerKAT din Africa
Acum 4 ore
13:10
Nicuşor Dan l-a primit la Cotroceni pe premierul R. Moldova: Am încurajat noul Guvern să acţioneze responsabil, # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, joi, la Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în prima vizită externă a mandatului. "Am încurajat noul Guvern să acţioneze hotărât şi responsabil, având în centrul preocupărilor creşterea economică, bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova şi integrarea în Uniunea Europeană", a afirmat Nicuşor Dan. "L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni, în
13:10
VIDEO Daraban: Văd o relație strânsă între administrația publică locală și mediul de business, pe toate palierele # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor", că administrațiile locale, inclusiv cea a Capitalei, ar trebui să colaboreze mai strâns cu mediul de afaceri pentru a stimula dezvoltarea economică și pentru a păstra forța de muncă în țară. „Administrația publică ar trebui să fie foarte
13:10
Daniel David: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional. Reacția sindicatelor # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat într-un podcast publicat recent că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice". „Copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi
13:10
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o maşină de lux cumpărată de compania la care era asociat # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o maşină de lux, cumpărată de compania la care era asociat, astfel încât obligaţiile fiscale au fost ajustate corespunzător, a anunţat instituţia, printr-un comunicat. „Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a efectuat verificări privind tratamentul fiscal pe care o societate
13:10
Presa internațională a abordat în analize ample decizia de miercuri a Bancii Naționale a României de a menține dobânda-cheie la 6,5%. Este a zecea ședință consecutivă în care banca centrală păstrează cel mai ridicat cost oficial al împrumutului din Uniunea Europeană, alături de Ungaria. Decizia este comentată de Bloomberg care o pune pe seama unui an marcat
13:10
Aproape 200 de cazuri de depistare a unor drone deasupra unor baze militare din Regatul Unit # PSNews.ro
Circa 200 de cazuri de reperări de drone deasupra unor baze militare din Regatul Unit s-au înregistrat de la începutul acestui an, potrivit cifrelor oficiale, situaţie ce alimentează îngrijorările legate de astfel de incursiuni pentru securitatea ţării, a relatat miercuri dpa. Mai exact drone neidentificate au fost reperate de 187 de ori în perimetrul unor
13:10
Intervenție a pompierilor în București după avarierea unei conducte de gaz. 20 de locatari, evacuați # PSNews.ro
Echipaje de pompieri intervin, joi, pe strada Complexului din Bucureşti, unde o ţeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări. Douăzeci de persoane, locatarii unei scări de bloc din apropiere, au fost evacuate. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, se intervine cu 2 autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD
13:10
La aproape un an după alegerile prezidențiale anulate de Curtea Constituțională, Toni Greblă rămâne convins că totul s-a desfășurat perfect. „Îmi mențin declarația", spune fostul președinte al AEP, chiar dacă imaginea sa publică e marcată de controverse. Toni Greblă, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), rămâne o figură controversată în contextul procesului electoral recent
12:10
Elon Musk o critică pe Ursula von der Leyen după lansarea „Scutului european pentru democrație” # PSNews.ro
Miliardarul Elon Musk a lansat, miercuri, o serie de critici la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce aceasta a prezentat „Scutul european pentru democrație", o strategie menită să contracareze interferențele străine online, inclusiv cele în alegeri. Anunțul privind noua strategie a fost făcut de von der Leyen și pe rețelele sociale.
12:10
ANALIZĂ Noua Strategie de Apărare: corupția ca risc de securitate între eficiență și control civil # PSNews.ro
Președintele României a lansat ieri, 12 noiembrie 2025, noua Strategie de Apărare a Țării 2025–2030, documentul-cadru care definește principalele direcții de securitate ale statului român. Strategia urmează traseul legal: consultare publică, analiză în CSAT, avizare și vot în Parlament.Pentru prima dată, corupția este menționată explicit ca
12:10
VIDEO Marea îngrijorare a investitorilor străini în legătură cu România. Dezvăluiri din culisele discuțiilor # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat în emisiunea „Puterea Știrilor” că principala temere a investitorilor străini care privesc spre România este lipsa de predictibilitate fiscală. Marea îngrijorare a investitorilor străini în legătură cu România „Fiscalitatea. Fiscalitatea, bineînțeles.” — acesta este răspunsul ferm al lui Mihai Daraban când vine vorba […] Articolul VIDEO Marea îngrijorare a investitorilor străini în legătură cu România. Dezvăluiri din culisele discuțiilor apare prima dată în PS News.
12:10
Ionuț Moșteanu: Noua Strategie Națională de Apărare este centrată pe cetățean și pe modernizarea statului # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român, conform News. Potrivit oficialului, România „are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează, care ştim că se bazează pe date”. „Administraţia trebuie să ţină pasul […] Articolul Ionuț Moșteanu: Noua Strategie Națională de Apărare este centrată pe cetățean și pe modernizarea statului apare prima dată în PS News.
12:10
Italia va introduce taxe pentru coletele mici din afara Uniunii Europene, în special din China # PSNews.ro
Guvernul italian pregătește taxe pentru coletele poştale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China, ca parte a unui plan de protejare a industriei modei de importurile ieftine, potrivit Adevărul. „Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârşitul acestui an”, a anunţat ministrul Industriei, Adolfo Urso, precizând că taxa va […] Articolul Italia va introduce taxe pentru coletele mici din afara Uniunii Europene, în special din China apare prima dată în PS News.
12:10
Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: se retrage şi acuză deturnarea alegerilor # PSNews.ro
Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: se retrage şi acuză deturnarea alegerilor. Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că nu-şi mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti. El afirmă că atât legislaţia, cât şi „năravurile” care guvernează alegerile locale […] Articolul Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: se retrage şi acuză deturnarea alegerilor apare prima dată în PS News.
12:10
Sorin Grindeanu: Relaţia cu premierul Ilie Bolojan este una de lucru, dar poate fi îmbunătăţită # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, este una „de lucru”, subliniind că amândoi pot să contribuie la îmbunătăţirea ei, întrucât „nu e o treabă în care cineva să fie înger şi celălalt demon”. Grindeanu a adăugat că nu are discuţii cu Bolojan despre anumite reacţii vehemente […] Articolul Sorin Grindeanu: Relaţia cu premierul Ilie Bolojan este una de lucru, dar poate fi îmbunătăţită apare prima dată în PS News.
12:10
Președintele Nicușor Dan îl va rechema în țară pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. De asemenea, potrivit surselor, Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe, este luat în calcul pentru postul de ambasador la Londra. Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, laudă decizia președintelui Nicușor Dan privind rechemarea […] Articolul Președintele Nicușor Dan îl va rechema pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:00
ANALIZĂ Nicușor Dan, pe urmele lui Băsescu: va fi Drulă noul Videanu la Primăria București? # PSNews.ro
Nicușor Dan copiază strategiile lui Traian Băsescu și se implică în alegerile parțiale pentru Primăria București, participând la evenimentele electorale ale lui Cătălin Drulă (USR). Alegerile parțiale din 2025 seamănă tot mai mult cu cele din 2005, când Băsescu a transferat voturile către Adriean Videanu. Nicușor Dan, președinte jucător Nicușor Dan se inspiră tot mai […] Articolul ANALIZĂ Nicușor Dan, pe urmele lui Băsescu: va fi Drulă noul Videanu la Primăria București? apare prima dată în PS News.
11:00
Dosar de Candidat: Ana Ciceală – vocea civică a transparenței totale în cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Ana Ciceală, fostă consilieră generală a Capitalei, intră în cursa pentru Primăria București cu un mesaj care reia ADN-ul vechii mișcări civice: administrația trebuie să dea socoteală. Reprezentanta Partidului SENS, sprijinită de URS.PDF, mizează pe profilul de „vigilență civică” și pe promisiunea unei primării transparente, fără compromisuri de partid. Cuprins Cine este Ana Ciceală și […] Articolul Dosar de Candidat: Ana Ciceală – vocea civică a transparenței totale în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
11:00
Ciucu a ajuns la Biroul Electoral Municipal pentru depunerea candidaturii. A venit însoțit de Bolojan # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei își depune astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal. Ciprian Ciucu a ajuns la Biroul Electoral Municipal însoțit de premierul Ilie Bolojan. „Experiența pe care am acumulat-o ca primar al Sectorului 6 îmi oferă un avantaj. Bucureștiul este un oraș […] Articolul Ciucu a ajuns la Biroul Electoral Municipal pentru depunerea candidaturii. A venit însoțit de Bolojan apare prima dată în PS News.
11:00
Vârsta medie în agricultura europeană – 57 de ani: UE vrea să dubleze numărul tinerilor fermieri până în 2040 # PSNews.ro
În Uniunea Europeană (UE), doar 12% dintre fermieri au sub 40 de ani. Vârsta medie este de 57 de ani, iar îmbătrânirea agriculturilor reprezintă un risc pentru securitatea alimentară, a avertizat Comisia Europeană. La 21 octombrie, aceasta a prezentat o strategie de sprijinire a procesului de „reînnoire generațională” în agricultură, potrivit Euronews. Provocarea este uriașă, […] Articolul Vârsta medie în agricultura europeană – 57 de ani: UE vrea să dubleze numărul tinerilor fermieri până în 2040 apare prima dată în PS News.
11:00
SONDAJ 70% dintre românii din mediul rural ar vota cu AUR și PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, AUR și PSD conduc în clasamentul intenției de vot pentru parlamentare, formațiunea condusă de George Simion fiind pe primul loc cu 30% în urban și 49% în rural, […] Articolul SONDAJ 70% dintre românii din mediul rural ar vota cu AUR și PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri apare prima dată în PS News.
11:00
Nicușor Dan: Vor fi discutate condițiile de pensionare pentru alte categorii cu pensii de serviciu # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că vor avea loc discuții privind condițiile de pensionare și pentru alte categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, conform Profit. Acesta a precizat că există un acord politic potrivit căruia persoanele care pot ieși la pensie conform legii, dar aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condițiile […] Articolul Nicușor Dan: Vor fi discutate condițiile de pensionare pentru alte categorii cu pensii de serviciu apare prima dată în PS News.
11:00
Dominic Fritz anunţă că a trecut de interviul pentru obţinerea cetăţeniei române: România, gata, sunt unul de-ai tăi! # PSNews.ro
Primarul municipiului Timişoara şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române. Urmează depunerea jurământului. ”România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum […] Articolul Dominic Fritz anunţă că a trecut de interviul pentru obţinerea cetăţeniei române: România, gata, sunt unul de-ai tăi! apare prima dată în PS News.
10:00
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a lansat miercuri Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă digitală obligatorie la nivelul Executivului, menită să sporească etica și integritatea în administrație. Decizia survine în contextul unor informații publice privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos și subliniază necesitatea unei transparențe sporite. Platforma, dezvoltată de Serviciul de […] Articolul Guvernul României a lansat RUTI, platforma care înregistrează interacțiunile oficiale apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:50
Guvernul Belgiei a început să trimită prin poștă 149.000 de scrisori tuturor tinerilor de 17 ani din țară, pentru a-i informa despre posibilitatea de a efectua, în 2026, un serviciu militar voluntar de un an, remunerat cu 2.000 de euro net pe lună. Planul guvernamental, prezentat în februarie, vine ca răspuns la „necesitatea de personal […] Articolul Belgia recrutează: Tinerii de 17 ani, serviciu militar voluntar plătit cu 2.000 €/lună apare prima dată în PS News.
08:50
Băluță, despre construirea unui spital nou în București: Trebuie să ne ocupăm de cele 19 pe care le avem # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei a vorbit, la Antena 3 CNN, despre planurile sale în privința sectorului medical și despre posibilitatea ca Bucureștiul să aibă un nou spital, similar celor din alte mari capitale europene. „Întâi trebuie să ne ocupăm de infrastructură, după aceea de dotare și abia după de remunerația […] Articolul Băluță, despre construirea unui spital nou în București: Trebuie să ne ocupăm de cele 19 pe care le avem apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
PE SCURT: Comisia Europeană lansează o strategie pentru atragerea tinerilor în agricultură, vizând dublarea numărului de fermieri sub 40 de ani până în 2040. Belgia invită tinerii de 17 ani să se înscrie la un serviciu militar voluntar, măsură contestată de organizațiile de tineret. În Germania, tribunalul din München decide că ChatGPT a încălcat drepturile […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 noiembrie apare prima dată în PS News.
21:00
CNA: Includerea educației media în noua Strategie Națională de Apărare, o decizie corectă și necesară # PSNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și-a exprimat aprecierea, miercuri, față de decizia Administrației Prezidențiale de a include în noua Strategie Națională de Apărare a Țării, în mod substanțial, educația media, gândirea critică și combaterea dezinformării, ca elemente structurale ale rezilienței naționale, potrivit Agerpres. ”Este o decizie corectă și necesară, în deplin acord cu solicitarea transmisă recent de […] Articolul CNA: Includerea educației media în noua Strategie Națională de Apărare, o decizie corectă și necesară apare prima dată în PS News.
21:00
Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni – surse # PSNews.ro
Nu s-a luat nicio decizie pe reforma pensiilor magistraților, după 3 ore de discuții la Cotroceni, confirmă surse politice pentru Gândul. Discuțiile ar fi fost tensionate, de o parte fiind premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu, și de cealaltă magistrații prezenți la discuție. Justiția a venit cu pretenția de a primi 65% din salariu […] Articolul Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.
21:00
VIDEO Mihai Daraban: România are cea mai puternică relație economică cu Arabia Saudită, dintre toate statele arabe # PSNews.ro
România are cea mai solidă relație de afaceri cu Arabia Saudită dintre toate țările arabe, a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”. Declarația vine în contextul organizării, la începutul acestei săptămâni, a Forumului de Afaceri România–Arabia Saudită, găzduit de CCIR. Schimburi comerciale de peste […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: România are cea mai puternică relație economică cu Arabia Saudită, dintre toate statele arabe apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO Daraban, CCIR: Cu echipa Trump trebuie să trimiți oameni de business, nu politicieni de laborator # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că România ar trebui să abordeze mai pragmatic relația cu Statele Unite. Întrebat dacă mediul de afaceri resimte o răcire în relația dintre România și Statele Unite, Mihai Daraban a afirmat că, dincolo de percepțiile publice și de […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: Cu echipa Trump trebuie să trimiți oameni de business, nu politicieni de laborator apare prima dată în PS News.
20:00
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei. La 27 octombrie 2025, Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Moldova până la 31 octombrie 2026. Țările […] Articolul Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei apare prima dată în PS News.
