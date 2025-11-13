Simonis (PSD) îi dă indicații lui Fritz după ce acesta a obținut cetățenia română: ”De acum înainte trebuie ca dânsul să demonstreze dacă este un român bun”

22:30

Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu întrebări din partea miniștrilor de Externe din G7 cu privire la legalitatea atacurilor americane din Caraibe asupra ambarcațiunilor pe care le suspectează că transportă droguri. Miniștrii de Externe din G7 s-au reunit în Regiunea Niagara, sub președinția Canadei, pentru a discuta despre Ucraina, un plan de […]