Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul

18:10

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat, joi, la Digi24, că liderii Coaliției vor discuta variantele pe care le au la dispoziție pentru ca magistrații să accepte procentul din ultimul salariu pe care aceștia să-l primească la pensie, având în vedere că ei au cerut la întâlnirea de miercuri aproape 98% din ultimul venit. Csoma susține că 70-75% ar fi soluția echitabilă. Totodată, reprezentantul Coaliției spune că rămâne varianta asumării răspunderii în Parlament pentru aceste modificări legislative. În ceea ce privește termenul de 28 noiembrie stabilit pentru jalonul respectiv din PNRR, deputatul UDMR susține că ar putea fi prelungit, în acord cu Comisia Europeană.