Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul

Digi24.ro, 13 noiembrie 2025 18:40
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un personaj AI pe care l-a creat cu ajutorul ChatGPT. Femeia de 32 de ani și Klaus, un personaj AI, și-au rostit jurămintele în această vară, în cadrul unei ceremonii organizate de o companie din orașul Okayama specializată în „nunți cu personaje 2D” cu figuri virtuale sau fictive, relatează Independent.
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul consideră că Rusia se pregătește pentru un „război mare” în Europa, care ar putea începe încă din 2029.
Trei avioane Blue Air au fost vândute și vor funcționa ca hoteluri şi restaurante: „Vom mai vedea aeronave pe şoselele României” # Digi24.ro
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost vândute cu peste 140.000 euro, în total, şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante.
Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2 # Digi24.ro
Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.
Împreună fără ură. Diana Gavrilă, custode al Muzeului Chihlimbarului: "Ura aparține celor care nu știu să se pună în valoare" # Digi24.ro
Într-un prezent dominat de vrajbă și intoleranță, există oameni care aduc echilibru în comunitățile lor. O cunoaștem pe Diana Gavrilă, singura călăuză montană licențiată în istorie din munții Buzăului, geoparc UNESCO, și custode al Muzeului Chihlimbarului. Un model de toleranță atât pentru localnici cât și pentru turiștii pe care-i îndrumă zilnic.
Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren # Digi24.ro
Guvernul discută în ședința de joi reorganizarea Gărzii Forestiere, care promite să reducă posturile din subordine. În realitate, numărul angajaților crește cu 197, ajungând de la 563 de posturi ocupate la 760.
Coaliția ar putea cere Comisiei Europene prelungirea termenului pentru reforma pensiilor magistraților. Csoma Botond: Depinde și de CSM # Digi24.ro
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat, joi, la Digi24, că liderii Coaliției vor discuta variantele pe care le au la dispoziție pentru ca magistrații să accepte procentul din ultimul salariu pe care aceștia să-l primească la pensie, având în vedere că ei au cerut la întâlnirea de miercuri aproape 98% din ultimul venit. Csoma susține că 70-75% ar fi soluția echitabilă. Totodată, reprezentantul Coaliției spune că rămâne varianta asumării răspunderii în Parlament pentru aceste modificări legislative. În ceea ce privește termenul de 28 noiembrie stabilit pentru jalonul respectiv din PNRR, deputatul UDMR susține că ar putea fi prelungit, în acord cu Comisia Europeană.
Recep Tayyip Erdogan: Soluţia cu două state este cea mai realistă pentru problema cipriotă # Digi24.ro
Turcia consideră că soluţia cea mai realistă la problema cipriotă este de a avea pe insulă două state divizate etnic, a declarat joi preşedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, scrie Agerpres.
România a obținut aprobarea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Țara noastră a fost reprezentată la eveniment de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Nicușor Dan a promulgat legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Care sunt limitele de despăgubire # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice. Sunt aduse modificări la limitele minime de despăgubire în caz de accident și este introdusă obligația de asigurare pentru noi categorii de vehicule, pentru a alinia legislația națională la cerințele Uniunii Europene.
Încă un livrator străin a fost agresat în București. Un tânăr a încercat să-i fure scuterul, dar a fost imobilizat # Digi24.ro
Nou caz de agresiune asupra unui livrator străin. Un tânăr a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez în timp ce acesta livra mâncare. Martorii au intervenit, iar agresorul a fost imoblizat.
Merz nu mai vrea tineri ucraineni care fug de recrutarea militară în Germania. Cererea pe care a făcut-o către Zelenski # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a tinerilor cu vârste între 18 şi 22 de ani a avut ca efect sosirea unui val de refugiaţi ucraineni în Germania.
Nicușor Dan a promulgat legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Ce sancțiuni sunt prevăzute # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice. Sunt aduse modificări la limitele minime de despăgubire în caz de accident și este introdusă obligația de asigurare pentru noi categorii de vehicule, pentru a alinia legislația națională la cerințele Uniunii Europene.
Daniel Băluță a fost ales șeful PSD București. Primarul Sectorului 4 a fost singurul candidat la această funcție # Digi24.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost ales, joi, noul șef al organizației social-democraților din Bucureşti, joi, în conferinţă extraordinară. El a fost singurul candidat la această funcţie.
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii Coaliției pe tema pensiilor speciale. Precizări legate de PNRR # Digi24.ro
Consiliul Suprem al Magistraturii a avut o primă reacție, după discuțiile care au avut loc ieri la Palatul Controceni, pe tema pensiilor magistraților.
Autoritățile franceze au deschis o anchetă după ce o dronă a survolat sediul poliției și o gară feroviară din apropiere, în Mulhouse, estul Franței, unde era staționat un tren care transporta tancuri Leclerc.
Românii au printre cele mai mici venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg # Digi24.ro
Românii înregistrează printre cele mai mici venituri din Europa, deși prețurile sunt ca în Occident. Datele Eurostat, care analizează salariile angajaților cu normă întreagă, indică un venit mediu de aproximativ 1800 de euro pe lună, de patru ori mai mic decât cel din Luxemburg.
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta # Digi24.ro
Cu Rusia pe punctul de a cuceri Pokrovsk, un oraș strategic din estul Ucrainei, Kievul se confruntă cu o alegere dureros de familiară. Ar putea să se retragă, să accepte înfrângerea și să salveze vieți. Sau ar putea să lupte în continuare, amânând o victorie simbolică și tactică pentru Moscova, dar riscând pierderi și mai mari, relatează The New York Times.
Forțele de apărare ucrainene au folosit arme dezvoltate la nivel național – Flamingo, Bars și Liutii – pentru a lovi o serie de ținte rusești importante în primele ore ale zilei de 13 noiembrie.
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de poliția italiană. Manelistul va sta în arest la domiciliu alături de fratele său (surse) # Digi24.ro
Celebrul manelist Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu. Conform surselor Digi24, tatăl manelistului ar deține o casă în Italia.
„Dorm aproximativ două ore”. Stilul de viață al noului premier din Japonia provoacă scandal în Țara Soarelui Răsare # Digi24.ro
Şefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie joi că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici şi de acuzaţii de faptul că încurajează supramunca într-o ţară în care echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de îngrijorare.
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de meteorologi pentru săptămâna viitoare # Digi24.ro
Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius. Urmează apoi o vreme schimbătoare, săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute și ploi. Va ninge însă doar în zonele înalte de la munte.
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului Timișoarei despre „judecătoare șantajate de interlopi” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că sesizează Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declaraţiile viceprimarului municipiului Timişoara, Ruben Laţcău, care a afirmat public că „se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”, şi că există judecătoare care sunt şantajate de interlopi. CSM este de părere că afirmaţiile lui Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare, afectează independenţa judecătorilor şi subminează încrederea publicului în Justiţie.
Ministrul Educației critică dur dascălii. Daniel David: Profesorii slabi, vinovați pentru analfabetism funcțional în rândul elevilor # Digi24.ro
O declarație a ministrului Educației, Daniel David stârnește dezbateri aprinse în spațiul public, anunță Digi24. Ministrul dă vina pe profesori pentru că elevii ies din școală analfabeți funcțional. ,,N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta este valabil și în preuniversitar, fără a-i scuti și pe cei din învățământul superior”, a spus demnitarul.
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles # Digi24.ro
România a obținut aprobarea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Țara noastră a fost reprezentată la eveniment de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Cele mai importane evenimente petrecute pe 13 noiembrie
ANAF anunţă țintele următoarelor controale: „Selecţia are la bază analize de risc fiscal detaliate” # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.
România a obținut joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Aprobarea vine după mai bine de un an de negocieri și dialog tehnic cu Comisia Europeană, purtate de trei guverne succesive.
Atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi în Danemarca. Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate # Digi24.ro
Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă.
Președintele Karol Nawrocki a depus o moțiune la Tribunalul Constituțional al Poloniei pentru interzicerea Partidului Comunist Polonez (KPP). Moțiunea susține că KPP, care a fost înregistrat oficial ca partid politic în 2002, încalcă Constituția Poloniei prin promovarea elementelor sistemului comunist care a condus țara între 1945 și 1989, relatează TVPWorld.
Schimbare istorică la Bruxelles: Parlamentul European recunoaște dreptul eurodeputatelor de a vota și în concediul de maternitate # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat joi o măsură considerată istorică, care ar putea permite eurodeputatelor să voteze prin procură în timpul concediului de maternitate. Decizia vine după ani de presiuni și după numeroase situații în care reprezentantele alese au fost nevoite să aleagă între rolul de mamă și mandatul politic, într-un legislativ unde multe voturi se decid la limită.
Kievul confirmă că a folosit racheta de producție internă Flamingo în atacurile din Crimeea, Zaporoje și sudul Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, regiunea Zaporoje și pe teritoriul rus în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, folosind mai multe tipuri de arme cu rază lungă de acțiune produse intern, inclusiv rachete Flamingo și Bars, a raportat Statul Major al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a vizitat militarii care luptă în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe care armata rusă a revendicat recent cuceriri. Vizita vine la câteva zile după deplasarea într-un alt sector periculos al frontului, Pokrovsk.
Guvernul vrea să prelungească sprijinul pentru firmele afectate de crizele din ultimii ani # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a publicat în procedură de transparenţă un proiect de hotărâre care modifică HG 807/2014, actul normativ ce reglementează una dintre cele mai importante scheme de ajutor de stat dedicate investițiilor cu impact major în economie.
Ţările nordice şi baltice anunță că vor cumpăra arme de 500 de milioane de dolari de la SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Ţările nordice şi cele baltice au anunţat joi că vor finanţa achiziţionarea unui pachet de armament american în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina printr-un nou program NATO, informează EFE.
Cancelarul german îl îndeamnă pe Zelenski să lupte „cu energie” contra corupției, după scandalul care zguduie Ucraina # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz, a cărui ţară este principalul finanţator european al Kievului, l-a îndemnat joi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să lupte „cu energie” împotriva corupţiei în Ucraina, zdruncinată în aceste zile de un scandal răsunător de corupţie, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Ucraina este extrem de dependentă de ajutorul occidental pentru a rezista în faţa agresiunii ruse, iar lupta împotriva corupţiei a fost o cerere a europenilor şi SUA încă înainte de începerea războiului.
(P) Banca Transilvania si Mastercard investesc 1,5 milioane de euro într-un proiect al Organizației ”Salvați Copiii” # Digi24.ro
România continuă să ocupe primul loc în topul UE în ceea ce privește rata mortalității infantile, înregistrând în anul 2023 o rată de 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, media UE fiind de 3,3 decese la 1.000 de nou-născuți vii. Rata mortalității infantile din România este chiar mai mare decât media Uniunii Europene de acum 20 de ani, lucru care evidențiază problemele persistente din sistemul de sănătate din România.
La zece ani de la atentatele teroriste care au zguduit Parisul, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X, subliniind importanța unității și a cooperării în fața violenței motivate de ură. Șeful statului a omagiat victimele și familiile acestora, în timp ce Franța marchează momentul prin iluminarea simbolică a celor mai importante monumente.
Premierii României și Republicii Moldova, mesaj comun la București: parteneriat strategic și proiecte noi peste Prut # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi în conferința comună cu omologul moldovean Alexandru Munteanu, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova. La rândul său, șeful Guvernului de la Chișinău a precizat că Republica Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc.
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, posibil sub 25%. „Vântul rece bate tot mai tare” # Digi24.ro
Sociologul Remus Ștefureac spune că alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, poate chiar sub 25%, dacă rămân în cursă toți cei care și-au anunțat intenția de a candida. El face un calcul al șanselor candidaților suveraniști, analizând rezultatele obținute de Călin Georgescu și George Simion la alegerile prezidențiale.
Nicolas Sarkozy va ajunge iar în fața instanței după ce a ieșit din închisoare în care a stat 20 de zile în spatele gratiilor # Digi24.ro
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene - în perioada 16 martie-3 iunie 2026 -, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din paris
Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la un târg la Beijing. Fosta prim-ministră, a doua vizită în China în ultimele luni # Digi24.ro
Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră a României, a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi expuși. Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă merge în China, după vizita de la începutul lunii septembrie, când a participat, alături de Adrian Năstase, la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.
Blocaj în Bulgaria pe tema Lukoil. Parlamentul a respins obiecțiile președintelui privind preluarea rafinăriei # Digi24.ro
Parlamentul bulgar a respins joi un veto prezidenţial asupra legislaţiei care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil şi să o vândă pentru a proteja activele de sancţiunile americane iminente.
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale” # Digi24.ro
Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără acord. Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției și judecător CCR, a declarat joi la Digi24 că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a Curții Constituționale, în condițiile în care avizul CSM este obligatoriu, chiar dacă este doar consultativ.
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri” # Digi24.ro
„Rapoartele secrete” primite de președintele SUA, Donald Trump, au fost motivul anulării întâlnirii sale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pentru ziarul italian Corriere della Sera. Publicația a refuzat să publice acest interviu.
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul „Tănase”. Când va avea loc înmormântarea # Digi24.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
România își explică deficitul la Bruxelles. Ce înseamnă reuniunea ECOFIN pentru PNRR și banii europeni # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă la Bruxelles, în cadrul reuniunii ECOFIN, situația deficitului bugetar al României, după adoptarea celor două pachete de măsuri fiscale. Țara noastră trebuie să demonstreze că poate respecta noua țintă de deficit, de 8,4% din PIB, iar autoritățile sunt obligate să explice dacă măsurile luate până acum sunt suficiente pentru a convinge Comisia Europeană că România își corectează traiectoria fiscală.
Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, fapt ce a reaprins speculațiile despre starea sa de sănătate, scrie La Libre Belgique.
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, mai multe decrete și l-a numit pe Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe educație, iar pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu (USR) în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, informează Administrația Prezidențială. Sorin Costreie a fost consilier al premierilor liberali din perioada 2020-2023, în mandatul cărora au fost elaborate legile educației Iohannis-Deca.
Țeavă de gaz avariată în timpul unor lucrări, în București. 20 de persoane au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă # Digi24.ro
Echipaje de pompieri intervin, joi, pe strada Complexului din Bucureşti, unde o ţeavă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări. Douăzeci de persoane, locatarii unei scări de bloc din apropiere, au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă.
