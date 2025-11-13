2026, o nouă închidere a guvernului american?

14:00

Românii cu locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă jumătate de an pentru montarea repartitoarelor de căldură. Până atunci, 31 decembrie este data limită până când trebuie montate aceste dispozitive. Procesul merge însă greu, în ciuda faptului că persoanele cu venituri mici primesc și bani de la stat […] The post Jumătate dintre apartamentele din București nu au încă repartitoare. Cât costă, de fapt, încălzirea în blocurile care le au montate pe calorifere first appeared on Ziarul National.