Momente de coșmar: Tânără din Capitală, răpită de fostul iubit. Fata a reușit să ceară ajutor, în Predeal
National.ro, 13 noiembrie 2025 16:50
O tânără în vârstă de 18 ani din București a trecut prin momente de coșmar, după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi încercat să o ducă, cu forța, cu mașina în județul Mureș. Într-o benzinărie din Predeal, fata a reușit să ceară ajutor. Le-a spus angajaților din stația de carburant că este
Cupa Mondială 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic, se anunță cel mai profitabil turneu din istorie, iar FIFA nu ratează nicio oportunitate de a-și rotunji veniturile. Forul mondial a anunțat prețurile pentru permisele de parcare de lângă stadioane, iar sumele i-au șocat pe suporteri. Potrivit New York Times, la o semifinală sau la partida
Motto: „E rușinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul"-Sfântul Vasile cel Mare Materialul de astăzi este despre achizițiile militare, un subiect care revine în prim-plan tocmai pentru că mecanismul european SAFE (Security Action for Europe) se află în prezent pe agenda guvernului român. Într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă să redefinească prioritățile de
Strângerea de mână între deputatul de centru-dreapta Jorgen Warborn și deputatul de centru-stânga Rene Repasi, la ieșirea din hemiciclul Parlamentului European miercuri după-amiază, a bătut un cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen, notează Politico. Odată cu strângerea de mână, negociatorii Partidului Popular European și ai Grupului Socialiștilor și Democraților au întrerupt discuțiile privind
Uneori, pacea nu înseamnă eliberarea oamenilor, ci mai degrabă impunerea unui nou tip de control asupra unor societăți care deja suferă. SUA propun trimiterea unei forțe internaționale de "stabilizare" în Fâșia Gaza. Sună frumos când se vorbește despre reconstrucție și siguranța civililor, dar dacă aprofundezi puțin, vezi jocul viclean al puterii și dorința de a
Noile modalități de a strânge și cheltui capitalul seduc șefii ambițioși și impulsionează piețele. Directorii executivi americani adoptă strategii riscante. Toate implică realizări uimitoare de inginerie financiară și oferă indicii cu privire la natura prăbușirii care va urma. Acțiuni Big Tech Când piețele cresc, crește și toleranța față de riscuri. Silicon Valley testează limitele, ecosistemul
Optimismul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) s-a stins de tot. În raportul Perspective energetice mondiale 2025, agenția recunoaște faptul că multe state și-au schimbat politicile, punând în prim plan securitatea energetică, în detrimentul Green Deal, rămas înțepenit doar la Comisia Europeană. În fapt, întregul sector energetic se confruntă cu mari incertitudini, noile frământări globale conducând
1. AEP nu îi înapoiază lui Nicușor Dan aproape un milion de euro, bani folosiți în campania prezidențială, pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Pe Nicușor Dan îl prefer oricând unui Călin Georgescu sau unui Dragnea. Pentru că Nicușor Dan a avut o vocație. Că și-a batjocorit-o, asta e treaba lui. Georgescu și
Nicușor Dan a semnat numirea! Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, devine consilier onorific la Cotroceni # National.ro
Președintele Nicușor Dan își completează echipa de la Cotroceni cu noi consilieri. În acest sens, a semnat joi, 13 noiembrie, cinci decrete de numire. Pe listă se regăsește și numele fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, care ar urma să devină consilier onorific pentru „reziliență, inovație și solidaritate europeană". Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi,
Un mare actor a părăsit scena vieții, la vârsta de 74 de ani. Actorul Mihai Dinvale s-a stins din viață – au anunţat joi reprezentanții Teatrului Mic, instituție al cărei director a fost, în urmă cu mai mulți ani, apreciatul artist. „Cu infinită tristețe ne despărțim de marele actor și fost director al Teatrului Mic,
VIDEO. Dominic Fritz anunță că a trecut de interviul pentru obținerea cetățeniei române. Ce urmează # National.ro
Primarul municipiului Timişoara şi totodată preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat joi dimineață, 13 noiembrie, că a trecut de proba interviului pentru obţinerea cetăţeniei române. Urmează depunerea jurământului. „România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Trei persoane duse la spital, zeci de oameni evacuați – VIDEO # National.ro
Salvatorii din județul Olt s-au mobilizat de urgență și au intervenit, joi, 13 noiembrie, la un bloc din orașul Balș, după ce au fost alertați că s-a produs o explozie. Deflagrația a fost urmată de un incendiu. Din datele făcute publice de autorități, trei persoane au fost transportate la spital, alte trei fiind evaluate medical
Bilanț cutremurător al unui accident în care a fost implicat un autobuz cu zeci de oameni la bord. Tragedia s-a produs în Peru și s-a soldat cu numeroase victime. Cel puțin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea muntoasă Arequipa din sudul
Finala Asia Express din 12 noiembrie 2025 ar fi trebuit să fie „regina sezonului". În realitate, a fost o combinație între haos controlat, probe desprinse parcă dintr-un escape room și alergături fără direcție prin Seul. Dar, culmea, din toată nebunia asta, doi oameni au reușit să iasă campioni: Dan Alexa și Gabi Tamaș. Duelul final
VIDEO. Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istoria SUA # National.ro
Președintele Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj al guvernului din istoria SUA. Astfel că, după 43 de zile, așa-numitul „shutdown" ia sfârșit. Președintele american Donald Trump a promulgat miercuri legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziția democrată
Accident în județul Constanța: Cinci oameni răniți, după ce un microbuz s-a răsturnat -FOTO # National.ro
Un accident rutier în care a fost implicat, joi dimineață, 13 noiembrie, un microbuz cu pasageri a pus în alertă salvatorii constănțeni, care au intervenit la fața locului cu mai multe ambulanțe. Conform primelor informații, un microbuz în care se aflau 9 persoane s-a răsturnat, joi dimineaţă, în afara părţii carosabile, între localitățile Pietreni şi
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Filozofiile tale despre dragoste nu numai că te vor elibera să iubești în propriile condiții, ci te vor ajuta și să manifesti viitorul care te-ar putea face fericit. TAUR Mentalitatea voastră puternică duce adesea la propriul punct de vedere, dar
Tăriceanu cere explicații pentru costurile uriașe ale spitalului construit Oana Gheorghiu, prin Dăruiește Viață # National.ro
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier și fondatoare a ONG-ului „Dăruiește Viață", că spitalul construit de organizația sa ar fi costat nejustificat de mult comparativ cu un proiect similar din mediul privat. El afirmă că investiția ar fi ajuns la aproximativ 100 de milioane de euro, în timp ce un
RĂZBOI TOTAL pe pensii: Guvernul și Justiția, la cuțite. Medierea lui Nicușor Dan, fără succes # National.ro
Reforma pensiilor magistraților rămâne subiectul cel mai tensionat din coaliția de guvernare. După mai bine de trei ore de discuții la Palatul Cotroceni, întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu și reprezentanții sistemului judiciar s-a încheiat fără o decizie clară. Potrivit surselor politice, negocierile au fost dure, iar șeful Guvernului s-a menținut pe poziții,
UE se străduiește să-și refacă temele privind aprovizionarea cu microcipuri, după ce a fost nevoită să recunoască că nu a redus dependența de SUA și China. Comisia Europeană a anunțat că va accelera revizuirea planificată a eforturilor în domeniul producției de cipuri, o nouă propunere fiind așteptată până în primul trimestru al anului 2026, notează
Suntem în plină campanie electorală pentru alegerea noului Primar General al Capitalei, așa încât suntem asasinați efectiv de către fiecare candidat al Monstruoasei Coaliții aflate la guvernare, cu povești demne de Sherezada, Ion Creangă, Carlo Lorenzini – Collordo ("tatăl"lui Pinochio) și Isaac Asimov la un loc! În mod evident, această campanie va fi prima campanie
Conducerea General Motors le-a comunicat furnizorilor că ar trebui să găsească alternative la China pentru materiile prime și piesele de schimb, cu scopul de a-și muta în cele din urmă lanțurile de aprovizionare în afara țării. GM a stabilit 2027 termen limită pentru ca unii furnizori să-și dizolve legăturile cu China, potrivit surselor Reuters. Tarifele
România este prinsă, din nou, între rachetele Moscovei și „strategiile" ONG-iștilor care conduc Bucureștii. În timp ce FSB vorbește despre un complot ucraineano-britanic ce ar fi putut aprinde Al Treilea Război Mondial chiar la Constanța, Guvernul Bolojan glumește pe seama subiectului, ca și cum ar fi un „meme" de pe Facebook. În loc de diplomație,
Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna octombrie 2025, față de aceeași lună a anului trecut, energia electrică s-a scumpit cu peste 72%, fapt care a avut efect în lanț, ridicând inflația la 9,8%. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că România a ajuns să aibă a 21-a cea mai scumpă energie din întreaga
Amenințați de Rusia și presați de Donald Trump, liderii europeni s-au angajat să-și unească forțele și să reducă dependența de Statele Unite în materie de securitate. Dar nu se văd rezultatele. Planul în valoare de 100 de miliarde de euro pentru un avion de vânătoare european care ar putea oferi o alternativă la modelul american
Universitatea Craiova are un nou antrenor. Portughezul Filipe Coelho (45 de ani) a fost prezentat oficial miercuri, după plecarea lui Mirel Rădoi, care și-a dat demisia în urma eșecului cu UTA (1-2). Mihai Rotaru a ales un tehnician cu experiență …ca antrenor secund. Coelho a fost ani la rând „secundul" lui Paulo Bento la naționalele
Panică uriașă pentru Raheem Sterling! Internaționalul englez de 30 de ani a fost atacat sâmbăta trecută în locuința sa, în timp ce se afla acasă cu partenera sa, Paige Milian, și cei doi copii, Thiago și Thai Cruz. Hoții, convinși că fotbalistul este pe „Stamford Bridge" la meciul Chelsea – Wolverhampton, au pătruns în
Economia Germaniei este blocată în al patrulea an de stagnare. Producția industrială se situează la nivelul din 2005, chiar și după o revenire parțială în septembrie. La șase luni de la preluarea funcției de către cancelarul conservator Friedrich Merz, „criza din sectorul ingineriei germane se accentuează”, a declarat Dirk Pfitzer, partener la Porsche Consulting, pentru […] The post Cea mai mare economie a Europei, blocată în stagnare first appeared on Ziarul National.
Marea țeapă la RCA. COTAR acuză: mașinile, reparate cu piese aftermarket și din dezmembrări # National.ro
Încheierea de convenții cu asigurătorii, la prețurile impuse de aceștia, a determinat service-urile să folosească mai mult piese aftermarket și din dezmembrări pentru a se încadra în costurile cerute de firmele de asigurări, ne spune conducerea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Din afacerea aceasta toată lumea iese în profit, mai puțin clienții. […] The post Marea țeapă la RCA. COTAR acuză: mașinile, reparate cu piese aftermarket și din dezmembrări first appeared on Ziarul National.
Luni, cel puțin opt persoane au murit într-o explozie a unei mașini capcană în apropierea Fortului Roșu din New Delhi. Marți, 12 oameni au fost uciși de un atentat sinucigaș cu bombă în Islamabad. Aceste explozii succesive în capitalele Indiei și Pakistanului au crescut tensiunile între cei doi rivali înarmați nuclear. Pakistanul a acuzat deja […] The post Două puteri nucleare se apropie de un război în toată regula first appeared on Ziarul National.
Pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri la Spitalul din Târnăveni. Angajații au demisionat în bloc # National.ro
Scene de coșmar într-un spital de psihiatrie din Târnăveni: pacienți legați, saltele murdare, decese, chiar și sinucideri. Toate aceste orori fost descoperite în urma unei vizite neanunțate efectuate de organizația „Pledoarie pentru Demnitate”. Condiții inimaginabile la Spitalul Municipal Târnăveni La un post privat de televiziune au apărut imagini cu pacienții din cadrul secţiilor de psihiatrie […] The post Pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri la Spitalul din Târnăveni. Angajații au demisionat în bloc first appeared on Ziarul National.
Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o „peșteră a hoților”. Captura valorează 70.000 de euro # National.ro
Un român stabilit în Italia și-a transformat pivnița casei într-o adevărată peșteră a hoților. Acesta ascundea în subsolul casei toate bunurile pe care le fura. Nu mai puțin de 23 de biciclete și materiale de construcții de bună calitate au descoperit polițiștii italieni în pivnița conaționalului. Valoarea totală a „capturii” este de aproximativ 70.000 de […] The post Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o „peșteră a hoților”. Captura valorează 70.000 de euro first appeared on Ziarul National.
Atât susținătorii, cât și criticii lui Donald Trump sunt de acord că primul an al celui de-al doilea mandat al său a fost unul extrem de perturbator. Trump se îndreaptă și mai mult spre unilateralism, ceea ce era de așteptat, având în vedere că a preluat funcția fără multe dintre constrângerile geopolitice cu care se […] The post Anul în care Trump a trăit periculos first appeared on Ziarul National.
Cartel Alfa: interdicția de a cumula pensia cu salariul va închide industria de apărare și companiile CFR # National.ro
Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa, avertizează că intenția Guvernului Bolojan de a interzice generalizat cumulul pensiei cu salariul în sectorul public va provoca un adevărat dezastru. Cele mai afectate vor fi companiile din industria de apărare, unde marea majoritate a angajaților sunt și pensionari, o astfel de măsură conducând la închiderea întregului sector. La fel […] The post Cartel Alfa: interdicția de a cumula pensia cu salariul va închide industria de apărare și companiile CFR first appeared on Ziarul National.
Hibrid este noțiunea care bântuie știrile anului. Hibridul este un amestec de două elemente, specii, culturi, produs de regulă prin manipulare umană. Zice AI care știe tot. Așa ajungem să conectăm două elemente cheie ale gramaticii moderne: hibridul și manipularea. Și ușor- ușor ajungem la democrația hibridă. Obținută prin manipularea umană a informațiilor din spațiul […] The post Valori, justiție și democrație hibride first appeared on Ziarul National.
O tânără de 19 ani a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată pas cu pas, prin telefon, de o asistentă ISU Prahova # National.ro
O tânără de 19 ani era să-și găsească sfârșitul în timp ce dădea naștere unui copil. Proaspăta mamă a născut acasă, fără ajutor specializat. Din fericire, vecina care a ajutat-o să nască a alertat autoritățile, iar tânăra mamă și bebelușul ei au putut fi salvați la timp. Naștere contracronometru în Prahova „A fost o adevărată […] The post O tânără de 19 ani a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată pas cu pas, prin telefon, de o asistentă ISU Prahova first appeared on Ziarul National.
Numele fostului președinte Klaus Iohannis revine în atenția opiniei publice, dar nu oricum, ci legat de un aspect ce ține de averea sa. ANAF ar urma să facă, în curând, un pas decisiv cu privire la recuperarea sumei considerabile pe care o datorează fostul șef al statului din chiriile încasate pentru imobilul din Sibiu pierdut […] The post ANAF ar urma să ceară sechestru pe casa în care stau soții Iohannis, la Sibiu (surse) first appeared on Ziarul National.
România are mii de ctitori. Ingineri și arhitecți. Dar ei nu își pun căști de șantier ca să pozeze # National.ro
1. Nu știu cum arată Savonea. Dar cred că face lucruri bune dacă o înjură drulele astea. 2. E și un avantaj că magistrații se pensionează la vârsta a doua. Doamna Kovesi are 53 de ani. Mai așteptăm mult? Parcă ieri avea și Băsescu 53. În 2004. Când a ieșit președinte. Ce tânăr […] The post România are mii de ctitori. Ingineri și arhitecți. Dar ei nu își pun căști de șantier ca să pozeze first appeared on Ziarul National.
Fraudă masivă la firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de milioane de lei # National.ro
Noi percheziții la societăți comerciale din domeniul ride-sharing. Polițiști ai Serviciului de Investigarea a Criminalității Economice Ilfov au făcut 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița și Brașov, la societăți comerciale din domeniul ride-sharing și la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, două persoane ar fi înregistrat, timp de […] The post Fraudă masivă la firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de milioane de lei first appeared on Ziarul National.
Fraudă masivă la firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de lei # National.ro
Noi percheziții la societăți comerciale din domeniul ride-sharing. Polițiști ai Serviciului de Investigarea a Criminalității Economice Ilfov au făcut 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița și Brașov, la societăți comerciale din domeniul ride-sharing și la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, două persoane ar fi înregistrat, timp de […] The post Fraudă masivă la firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de lei first appeared on Ziarul National.
Vești bune pentru angajați. Valoarea maximă a tichetelor de masă va crește din noiembrie # National.ro
O lege adoptată de Parlament prevede valoarea nominală maximă pentru tichetul de masă. Aceasta nu poate depăși 45 de lei. Camera Deputaților a aprobat marți, 12 noiembrie, un proiect de lege care stabilește o nouă valoare maximă pentru tichetele de masă, ridicând plafonul de la 40 la 45 de lei. Inițiativa legislativă, deja aprobată și […] The post Vești bune pentru angajați. Valoarea maximă a tichetelor de masă va crește din noiembrie first appeared on Ziarul National.
Lăsata secului pentru Postul Crăciunului 2025. Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox # National.ro
Lăsata secului pentru Postul Crăciunului 2025 are loc în seara de 13 noiembrie. În mod normal, data la care se lasă sec este 14 noiembrie, cu o zi înainte de începerea postului, care durează 40 de zile, până în Ajunul Crăciunului, însă atunci când această zi pică miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o […] The post Lăsata secului pentru Postul Crăciunului 2025. Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și servicii. Nicușor Dan, declarații de ultimă oră: „Există acord politic” # National.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut referire, miercuri, 12 noiembrie, într-o conferință de presă susținută la Cotroceni, la un subiect de interes pentru mulți angajați din Ministerul de Interne (MAI) și nu numai. Șeful statului a vorbit despre ce ar urma să se întâmple cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii, în contextul discuțiilor despre pensiile […] The post VIDEO. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și servicii. Nicușor Dan, declarații de ultimă oră: „Există acord politic” first appeared on Ziarul National.
Jumătate dintre apartamentele din București nu au încă repartitoare. Cât costă, de fapt, încălzirea în blocurile care le au montate pe calorifere # National.ro
Românii cu locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă jumătate de an pentru montarea repartitoarelor de căldură. Până atunci, 31 decembrie este data limită până când trebuie montate aceste dispozitive. Procesul merge însă greu, în ciuda faptului că persoanele cu venituri mici primesc și bani de la stat […] The post Jumătate dintre apartamentele din București nu au încă repartitoare. Cât costă, de fapt, încălzirea în blocurile care le au montate pe calorifere first appeared on Ziarul National.
Legea Nordis, adoptată în Parlament, cu uninamitate de voturi! Noi obligații pentru dezvoltatori # National.ro
Legea „Nordis” a fost adoptată miercuri, 12 noiembrie, de Parlament, prin votul final și unanim al deputaților, la peste un an de la inițiere. Legea a fost votată de toți cei 301 deputați prezenți la ședință. Proiectul schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Ce prevede legea Deputații au stabilit limitele […] The post Legea Nordis, adoptată în Parlament, cu uninamitate de voturi! Noi obligații pentru dezvoltatori first appeared on Ziarul National.
O anchetă jurnalistică scoate la iveală mecanismele care au construit o veritablă carcatiță în Justiție, cu scopul de a soluționa favorabil interesele CITR. În România, justiția funcționează după cum dictează o firmă de insolvență, Casa de Insolvență Transilvania (CITR), parte a Impetum Group, alături de Roca Investments și Roca X, dezvăluie o anchetă realizată de […] The post Dezvăluiri bombă! Caracatiță în justiție în jurul Impetum Group first appeared on Ziarul National.
Pădurea nu e doar frumusețe — e un „medicament” natural pentru creier. Expunerea la medii verzi (practicile cunoscute sub numele de shinrin-yoku sau „forest bathing”) reduce stresul, scade activitatea zonelor cerebrale implicate în frică și anxietate și poate modifica parametrii hormonali și imuni. O parte din efect se datorează inhalării compușilor emiși de copaci — […] The post De ce o oră în pădure face cât o zi de terapie: știința relaxării naturale first appeared on Ziarul National.
O veste tristă lovește miercuri, 12 noiembrie, lumea muzicală din România. S-a stins din viață cunoscutul compozitor Horia Moculescu. Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, potrivit tvrinfo.ro. Știre în curs de actualizare! The post A murit celebrul compozitor Horia Moculescu first appeared on Ziarul National.
