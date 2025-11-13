Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa fostului primar al Capitalei: ”Am așteptat 2 ani să semneze Nicușor Dan un PUZ. Am pierdut banii”

15:10

Este important să faci ceea ce simți! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 14 noiembrie 2025. Berbec Decide-te astăzi. Cu cât te frămânți mai mult cu privire la ce drum să urmezi, cu atât este mai probabil să pierzi barca cu totul. Ai toate datele de care ai nevoie, așa că nu […]