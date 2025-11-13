Germania reduce ajutoarele sociale pentru ucraineni. Peste 80.000 de refugiați sunt afectați
Gândul, 13 noiembrie 2025 18:40
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild. Guvernul german a convenit că ucrainenii care sosesc în țară după 1 aprilie 2025 nu vor mai primi alocația Bürgergeld […]
Acum 5 minute
19:00
O fundaţie a decis, în premieră în România, să le acorde două zile libere angajaților aflați în doliu după pierderea câinelui, recunoscând rolul esențial al animalelor de companie în viața de familie. Fundația Adăpostul Speranța a decis să le acorde angajaților săi două zile libere pentru doliu în cazul nefericit în care le moare câinele. Măsura, unică până […]
19:00
Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult # Gândul
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință RCA pentru următoarele șase luni. Scumpirile nu sunt de ignorat, mai ales pentru șoferii din București. Tarifele vor putea fi majorate, în medie, cu peste 5,4%, potrivit ASF, în următoarele 6 luni. Asta înseamnă că pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de […]
Acum 30 minute
18:40
18:40
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa fostului primar al Capitalei: ”Am așteptat 2 ani să semneze Nicușor Dan un PUZ. Am pierdut banii” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu a comentat pe tema blocajelor din administrația publică locală, care din păcate au un impact nefast asupra calității vieții bucureștenilor. Candidatul la alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei a menționat inclusiv un proiect eșuat din vina fostului primar general al […]
Acum o oră
18:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
18:30
Românii își pot planifica de pe acum prima minivacanță din 2026, cu ajutorul calendarului sărbătorilor legale. Primele două zile ale anului – 1 și 2 ianuarie, care vor pica joi și vineri, oferă ocazia ideală de odihnă și relaxare. Cu joi şi vineri libere (1–2 ianuarie) şi weekendul imediat următor (3–4 ianuarie), angajații pot beneficia […]
18:10
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild. Decizia a fost luată de ministrul de interne Alexander Dobrindt și ministrul muncii și afacerilor sociale, Bärbel Bas. Guvernul german a […]
Acum 2 ore
18:00
Circuitul dronelor Shahed – Două firme ucrainene ajutau Iranul să producă drone care sunt folosite de Rusia împotriva Ucrainei # Gândul
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva unei rețele de companii care furniza componente pentru producătorul iranian de drone și rachete HESA – o structură aflată în subordinea Ministerului Apărării de la Teheran. Pe lista celor vizați au intrat și două firme ucrainene – Imperativ Ukraina și Ekovera, arată Business Insider. Potrivit Washingtonului, aceste companii […]
18:00
Ce au în componență, de fapt, crenvurștii de porc din supermarket. Conțin o „bombă chimică” pentru sănătate # Gândul
Potrivit unui studiu realizat de Infocons, unii crenvurști de porc din supermarketuri pot fi adevărate bombe pentru sănătate. Specialiștii ne sfătuiesc să citim atent etichetele înainte de a îi pune în coșul nostru de cumpărături. Studiul realizat de Infocons scoate la iveală date îngrijorătoare. Unele produse pot să conțină până la 7 aditivi alimentari și […]
17:50
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți # Gândul
Antikithera, o mică insulă uitată în Marea Egee, caută să își repopuleze comunitatea. Cu doar 24 de locuitori permanenți și peisaje sălbatice, autoritățile oferă stimulente financiare pentru familiile tinere care aleg să se mute aici și să contribuie la viața insulei. Antikithera este una dintre cele mai puțin populate insule ale Greciei, cu dealuri abrupte, […]
17:50
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției # Gândul
Întâlnirea de ieri de la Cotroceni dintre președinte, liderii partidelor și magistrați s-a dovedit a fi o pierdere de timp. 3 ore de discuții pe reforma pensiilor magistraților, fără vreun consens. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iese și confirmă: „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat […]
17:30
Cercetătorii au descoperit că alcoolul nu doar ne afectează ficatul, ci pornește în organism un proces care produce fructoză și ne împinge spre dependență. Blocarea unei singure enzime a oprit complet acest mecanism la șoareci, deschizând drumul unor noi terapii împotriva alcoolismului, scrie publicația Medonet, parte a grupului Ringier. Oamenii de știință de la University […]
17:30
Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Cât plătesc la un credit pentru locuință # Gândul
Românii au devenit dependenți de împrumuturile bancare. Pentru multe persoane, achiziția unei locuințe este tot mai dificilă. Astfel, tot mai mulți se îndreaptă către creditele imobiliare. Cât plătesc la un credit pentru locuință. Piața imobiliară din România continuă să țină prețurile ridicate la locuințe, indiferent dacă vorbim despre case, apartamente sau garsoniere. Majoritatea românilor nu […]
17:20
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul # Gândul
Un tânăr de 20 de ani a împins un livrator, a dat să-l lovească și a încercat să-i fure scuterul pe strada Sfânta Vineri, nr. 4, din Sectorul 3, București. Livratorul, un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, mergea pe stradă, joi, pentru a face o livrare când a fost oprit de tânăr. Agresorul […]
17:10
Editorial POLITICO: Cea mai dură iarnă de la începutul războiului. Trei provocări critice pentru Ucraina # Gândul
Această iarnă se anunță a fi cea mai periculoasă de la începutul războiului din Ucraina, cel puțin de la primele luni ale invaziei, acum aproape patru ani, când coloanele blindate rusești se apropiau de Kiev, arată publicația Politico într-un editorial semnat de Jamie Dettmer. Cea mai mare întrebare din această iarnă este dacă Ucraina poate […]
17:10
MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate? # Gândul
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat aprecierea față de implicarea României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în cadrul vizite oficiale la București, de joi, 13 noiembrie. Oficialul american, însoțit de generalul Christopher Donahue și oficialul Michael Dickerson au purtat discuții cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, […]
17:10
Ciprian Ciucu îl ironizează pe Drulă: ”Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe liberalul Ciprian Ciucu, candidat la funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din 7 decembrie. Primarul sectorului 6 a răspuns unor întrebări incomode, de exemplu dacă are nevoie de susținerea la limita legii a unui lider politic marcant, […]
17:10
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului # Gândul
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu în Italia, în casa tatălui lor din Napoli, până când procedurile pentru extrădarea în România vor fi finalizate. Curtea de Apel din Napoli a confirmat că frații Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando au fost arestați la domiciliu, la locuința tatălui Mocanu […]
17:10
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a denunțat-o la Parchetul General pe Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Ilie Bolojan. Potrivit documentului intrat în posesia Gândul și publicat în exclusivitate, Oana Gheorghiu este acuzată oficial de Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – de săvârşirea infracţiunii de incitare la violență, ură sau discriminare în […]
Acum 4 ore
16:50
Postul Crăciunul este unul dintre cele mai importante posturi din an, un timp de răgaz și curățare sufletească, dar și de disciplină alimentară. Mulți români respectă tradiția, iar principala provocare rămâne în a găsi mâncăruri gustoase, hrănitoare și accesibile, care să țină cont de regulile postului. Din fericire, bucătăria românească vine cu o varietate de […]
16:40
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani # Gândul
Șerban Iftime, numit chiar astăzi consilier de stat pentru Politici Economice și Sociale, are un trecut vast cu președintele țării, Nicușor Dan. Din cercetările Gândul reiese că Iftime, prin intermediul companiei pe care o conduce, Elasco Electronic, a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan […]
16:40
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre cei doi elefanți din imagine! # Gândul
Aceste puzzle-uri nu sunt doar divertisment, ci și o modalitate excelentă de a-ți ascuți concentrarea și de a-ți antrena rapid creierul. Crezi că ochii tăi sunt pregătiți pentru provocare? Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu un elefant care bea apă. La început, pot părea identice, dar nu te lăsa păcălit. Există 3 diferențe […]
16:40
Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale # Gândul
Reprezentanți guvernamentali la cel mai înalt nivel, lideri și experți din energie au evidențiat principalele direcții pentru viitorul energetic al României, în cadrul Conferinței Europa Connect – Energy Now: investiții masive, reforme legislative și o colaborare mai strânsă între stat și mediul privat. Deși potențialul este recunoscut, participanții au subliniat că infrastructura este încă deficitară […]
16:30
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici # Gândul
Horoscopul runelor pentru perioada 10-16 noiembrie 2025 a sosit. Mihai Voropchievici a făcut etalarea runelor și vine cu previziuni complete și în detaliu pentru fiecare zodie. Runele aduc vești amestecate, zodiile sunt majoritar puse la treabă să rezolve pe final de an ce au tot amânat de atâta vreme. Am putea spune că săptămâna 10-16 […]
16:30
România a obținut aprobarea Planului de Redresare și Reziliență la ECOFIN. Mai primim 11 milioane de euro până la finalul lui 2026 # Gândul
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanțelor. „Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic […]
16:30
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Liberalul care s-a înscris în cursa electorală care îl va desemna pe viitorul edil al Capitalei a vorbit despre proiectul său de durată pentru București, în care vede ”proiectul vieții […]
16:20
Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis joi într-un comunicat că afirmațiile viceprimarului USR din Timișoara, Ruben Lațcău, la adresa magistraților, depășesc limitele libertății de exprimare afectează independența judecătorilor. Reacția vine după ce edilul a declarat despre judecătoarele din România, într-un clip pe YouTube, că sunt ușor șantajabile de interlopi. CSM a luat act de declarațiile […]
16:20
Gândul.ro vă propune un banc, personajul principal fiind, ca de fiecare dată, celebrul Bulă. – Alo, Patriarhia? – Da! Fiule, ia spune! – Sunt Bulă și am o întrebare. Aveți idee?! La un Mercedes S Class, din ce cauză tremură cutia la relanti? – Din ce an este mașina? – 2019. – Sunați la biserica […]
16:10
Hitler avea o tulburare sexuală genetică, dezvăluie o analiză a ADN-ului său. Ce au descoperit specialiștii # Gândul
Potențialul testelor generice din ziua de astăzi nu încetează să ne uimească. Așa se face că, după 80 de ani de la moartea lui Adolf Hitler, cercetătorii au reușit ceva extraordinar – să secvențieze AND-ul acestuia. În mai 1945, soldații Aliați au căutat prin bunkerul lui Adolf Hitler și, cu o fascinație sumbră, unul dintre […]
16:10
Imagini incredibile. Cum arată avioanele Blue Air care urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante # Gândul
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air au fost vândute cu peste 120.000 de euro. Avioanele, fără motor de tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 și Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu pest 45.000 de euro, bucata și urmează să fie transformate în hoteluri și restaurante. Avioanele […]
16:00
Dosarul fostului lider social-democrat, Liviu Dragnea, care a mers în vizită la preşedintele SUA, Donald Trump, în perioada primului mandat al acestuia din urmă a primit clasare pe 10 septembrie. DNA a transmis că „fapta nu există.” Potrivit celor de la G4Media, Dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat de DNA pe 10 septembrie […]
15:50
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro # Gândul
Care este orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. Aici, o garsonieră costă numai 3.400 euro, mai exact, 17 324 lei, potrivit unui anunț de pe storia.ro. Într-un anunț postat pe storia.ro, o garsonieră în acest oraș din România se vinde la un preț foarte mic. Este vorba despre orașul Hunedoara. […]
15:50
Motivul pentru care în unele magazine din România se găsesc tot mai puține OUĂ. Care sunt explicațiile fermierilor # Gândul
Rafturile cu ouă devin din ce în ce mai goale în mai multe magazine din România. Fermierii preferă să exporte produsele, pentru că primesc bani mai mulți. Deja, 40% din producția internă ajunge în țări precum Germania sau Franța, care au fost afectate mult de gripa aviară, ba chiar și în Statele Unite. În ultimele […]
15:50
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN, pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Parchetul European # Gândul
Un om de afaceri, fost cadru militar în Ministerul Apărării Naționale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar instrumentat de Parchetul European. Acesta este acuzat că a pretins suma de 180.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție favorabilă în dosarul în care […]
15:40
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” # Gândul
Liderul social-democraţilor s-a întâlnit joi cu premierul Republicii Moldova, la Bucureşti, la Parlament Grindeanu, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, i-a transmis lui Alexandru Munteanu că România susţine accelerarea aderării moldovenilor la UE. După întrevederea pe care a avut-o cu oficialul moldovean, Sorin Grindeanu i-a transmis că România susţine integrarea accelerată în UE a […]
15:30
O fetiţă de 11 ani, adoptată, a ajuns de urgență la Spitalul Județean din Baia Mare cu malnutriţie SEVERĂ # Gândul
O fetiţă în vârstă de 11 ani a fost internată recent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare în stare de malnutriţie severă şi cu stare febrilă și urmează să fie plasată în grija unui asistent maternal, a anunţat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş. Potrivit autorităţilor județene, copila rămâne internată […]
15:30
Solidaritatea în fața Rusiei este pusă la încercare: Norvegia nu își pune Fondul Suveran la bătaie pentru a garanta folosirea fondurilor rusești înghețate ca ajutor pentru Ucraina. Anunțul fostului șef NATO Jens Stoltenberg # Gândul
Norvegia a făcut anunțul oficial. Aceasta nu va oferi o garanție de 160 de miliarde de dolari din fondul său suveran pentru fondurile rusești înghețate. Norvegia ar putea să sprijine planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru Ucraina, însă a anunțat că nu va folosi fondul său suveran de investiții ca singură garanție […]
15:20
Caz șocant în Baia Mare. O fetiţă de 11 ani, adoptată, a fost internată de urgență în spital cu malnutriţie SEVERĂ # Gândul
O fetiţă în vârstă de 11 ani a fost internată recent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare în stare de malnutriţie severă şi cu stare febrilă și urmează să fie plasată în grija unui asistent maternal, a anunţat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş. Potrivit autorităţilor județene, copila rămâne internată […]
15:20
Momentul în care Rusia este atacată de „Flamingo”, prima rachetă de croazieră produsă de Ucraina # Gândul
În noaptea de 13 noiembrie, armele ucrainene au lovit o serie de obiective importante din Rusia și de pe teritoriile ocupate. Pentru atac au fost folosite rachete „Flamingo” și drone „Bars” și „Iarost”, transmite Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe teritoriul ocupat al […]
15:10
Este important să faci ceea ce simți! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 14 noiembrie 2025. Berbec Decide-te astăzi. Cu cât te frămânți mai mult cu privire la ce drum să urmezi, cu atât este mai probabil să pierzi barca cu totul. Ai toate datele de care ai nevoie, așa că nu […]
Acum 6 ore
15:00
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport! # Gândul
Campion al României în 2023, Grameni vrea să se bucure și la finalul acestui sezon în tricoul alb-vișiniu. Aflam de la mijlocașul de 23 de ani ultimele detalii din Giulești și cum pregătesc rapidiștii ultimele meciuri din 2025, din liga 1 și Cupa României. Așteptam întrebările voastre pentru Dina Grameni și vrem să aflam ce […]
14:50
Legendarul diamant „Florentinul” a fost găsit în Canada după un secol de mister. Bijuteria era ascunsă într-un seif bancar # Gândul
Diamantul „Florentinul”, una dintre cele mai misterioase pietre ale Europei, dispărut de peste 100 de ani, a fost descoperit într-un seif bancar din Quebec, Canada. Bijuteria galben-deschis de 137 de carate, care a aparținut famililor Medici și Habsburg, era considerată pierdută după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în 1919. Potrivit dezvăluirilor, văduva ultimului împărat, Zita de Bourbon-Parma, […]
14:50
În sfârșit, planetele se aliniază pentru trei ZODII! Acești nativi vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile # Gândul
Astrologii vin cu vești bune și anunță alinierea rară a mai multor planete, care va aduce o energie unică, ce va influența profund viața tuturor zodiilor, dar trei dintre ele vor trăi miracolul pe care îl așteaptă de ani de zile. Acești nativi vor resimți cel mai intens această vibrație cosmică și vor trăi o […]
14:50
Flavia Groșan, medic devenit cunoscut în pandemie prin declarațiile ce au stârnit numeroase controverse, se află încă într-o stare de comă profundă, de gradul 4. În cursul acestei săptămâni, ea a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, dar schimbarea nu marchează o îmbunătățire reală a situației. Cu toate că […]
14:30
Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești # Gândul
Nouă fani norvegieni au venit în România pentru a urmări meciul dintre Rapid București și FC Argeș (2-0), dar mai ales ca să îl vadă la treabă pe compatriotul lor Tobias Christensen. Ulterior, au povestit și experiența pe care au trăit-o în Giulești. Astfel, suporterii nordici au călătorit mii de kilometri pentru a urmări chiar […]
14:30
În ciuda scandalului de corupție și deturnare de fonduri din Ucraina, Ursula von der Leyen a anunțat astăzi în Parlamentul European că va acorda Kievului o nouă tranșă de aproape 6 miliarde de euro. Von der Leyen a confirmat în discursul său angajamentul Europei de a acoperi nevoile financiare ale statului ucrainean pentru următorii doi […]
14:30
Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră” # Gândul
Nicuşor Dan semnalează prezenţa a peste 5.000 de militari români şi ai forţelor aliate NATO în baza militară de la Cincu, Făgăraş. Aceştia se antrenează în cadrul exercițiului militar „DACIAN FALL 25”. Exerciţiul-antrenament a avut loc în perioada 20 octombrie+13 noiembrie 2025 şi a antrenat peste 5.000 de militari români, belgieni, bulgari, francezi, italieni, luxemburghezi, […]
14:20
Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB # Gândul
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în primele nouă luni din 2025, cu arpoape 18 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 11,3% față de finalul anului trecut, în timp ce datoria externă pe termen […]
14:20
Postul Crăciunului începe din data de 15 noiembrie, pentru o perioadă de 40 de zile, până la Ajun. Este un timp de liniște și de rugăciune, când credincioșii caută purificarea sufletului și apropierea față de divinitate. Potrivit tradiției, trebuie evitate mâncărurile de origine animală, cum ar fi: carnea, brânza și ouăle, cu rare dezlegări la […]
14:10
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele” # Gândul
În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, politologul Dan Dungaciu a explicat un episod recent și controversat din Ucraina, implicând președintele Volodimir Zelenski și două instituții-cheie care luptă împotriva corupției. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a amintit cum cu câteva luni în urmă, Zelenski a încercat să preia controlul asupra acestor instituții […]
