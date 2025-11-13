Mutare surpriză pe piața bancară românească

15:00

Dacă întâmpini dificultăți în plata ratelor, ia legătura cu banca sau IFN-ul cât mai curând pentru a negocia o soluție amiabilă. Poți solicita o amânare a plății sau o ajustare a ratei lunare. În cazul în care nu primești un răspuns favorabil, ai la îndemână o alternativă eficientă - negocierea prin intermediul CSALB. Cum să negociezi o rată mai mică cu banca sau IFN-ul și ce soluții alternative poți accesa prin CSALB pentru a-ți gestiona datoriile The post Nu aștepta să fii executat silit de bancă! Cum poți plăti rate mai mici la bănci și IFN-uri appeared first on Cotidianul RO.