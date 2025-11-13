Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia
Adevarul.ro, 13 noiembrie 2025 18:45
Un conflict diplomatic între Moscova și presa italiană a izbucnit după ce cotidianul „Corriere della Sera” a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe.
Guvernul reorganizează Garda Forestieră: mai mulți angajați în teren și posturi suplimentare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Gărzii Forestiere, măsură prin care se desființează posturile neocupate și se majorează numărul angajaților din teren.
Tânăr arestat după ce a agresat un livrator căruia a încercat să-i fure scuterul, pe o stradă în București # Adevarul.ro
Un cetățean străin în vârstă de 33 de ani, care livrează mâncare în București, a fost îmbrâncit pe stradă de un tânăr care a încercat să fugă cu scuterul lui. Incidentul s-a petrecut joi, 13 noiembrie.
Daniel Băluță: „În Capitală se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că Bucureştiul trebuie să devină motorul partidului şi un exemplu de guvernare eficientă, „cu cap, cu inimă şi cu rezultate”.
Vlad Voiculescu, după numirea sa drept consilier onorific al președintelui: „Nicușor Dan are în față o misiune aproape imposibilă” # Adevarul.ro
Europarlamentarul USR și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat joi, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.
CSM, după întâlnirea de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților: Discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții” # Adevarul.ro
După discuțiile de miercuri, 12 noiembrie, de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților, CSM a precizat că „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”.
Premieră la Spitalul „Bagdasar-Arseni”. Medicii au îndepărtat o tumoră cerebrală cu pacientul treaz: „Am putut să vorbesc în timpul operației” # Adevarul.ro
O echipă de medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București a realizat, în premieră pentru unitatea medicală, o intervenție neurochirurgicală complexă de ablație a unei tumori cerebrale, cu pacientul treaz pe masa de operație.
Un elicopter „a căzut din cer” în Marea Britanie. Pilotul a scăpat nevătămat după o aterizare forțată # Adevarul.ro
Serviciile de urgență au intervenit rapid după ce un elicopter a „căzut din cer” în timp ce survola orașul Bolton, în Marea Britanie.
Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii: legea a fost promulgată. Cât va costa asigurarea # Adevarul.ro
Legea are prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan joi, 13 noiembrie.
Peste 70% dintre angajații de la stat își doresc salarii mai mari, potrivit unui studiu # Adevarul.ro
Peste 70% dintre angajații din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul și complexitatea muncii depuse și spun că își doresc un salariu mai mare.
Polonia, sancționată la CEDO după ce o femeie a fost nevoită să meargă în străinătate pentru avort # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât joi că Polonia a încălcat dreptul unei femei la viață privată, după ce aceasta, neștiind dacă avortul mai era legal în țara ei, a fost nevoită să plece în străinătate pentru a întrerupe sarcina.
Scandal în Japonia: premierul Sanae Takaichi dorme doar două ore pe noapte și e acuzată că încurajează supramunca # Adevarul.ro
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a provocat controverse și chiar îngrijorări după ce a declarat, joi, că doarme doar două ore pe noapte. Afirmația ei a generat un val de critici și acuzații că promovează cultura supramuncii.
Ministrul Apărării, despre faza finală a exerciţiului DACIAN FALL 25: „Contribuţia Franţei a consolidat semnificativ postura aliată de apărare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL 25.
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli # Adevarul.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui său din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România.
Grindeanu promite sprijin total pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei: „Dorim să-i dăm toate pârghiile” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că PSD îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei.
Merz îi cere lui Zelenski să rezolve urgent corupția din Ucraina, pe fondul scandalului legat de șpăgi # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică de joi să rezolve problemele de corupție ale țării, în contextul scandalului uriaș al șpăgilor care zguduie Kievul.
Atac cibernetic în Danemarca: Hackeri proruşi vizează site-uri guvernamentale și o companie de apărare # Adevarul.ro
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a vizat joi mai multe site-uri guvernamentale din Danemarca.
Planul Național de Redresare și Reziliență revizuit, aprobat la Bruxelles. Nazare: „Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni” # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 13 noiembrie, că România a obţinut aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).
La 47 de ani, sârbul Dejan Stankovic a plecat din Rusia.
Surpriză la Adunarea Generală a LPF. Iorgulescu pierde pe modificarea statutului, dar câștigă eliminarea limitei de mandate.
Alertă de sezon: medicii avertizează că gripa e subestimată. Vaccinarea, încă recomandată # Adevarul.ro
Cazurile de gripă încă sunt sporadice la noi în țară, iar campania de vaccinare a demarat de mai bine de o lună. Cei mai conștiincioși, spun medicii de familie, sunt pacienții care an de an se vaccinează, chiar dacă acum trebuie să facă drumuri în plus.
Macron avertizează: „Războiul de mâine va începe în spațiu” . Franța acuză Rusia de spionaj orbital # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia desfășoară activități de spionaj în spațiu, transformând orbita Pământului într-un nou câmp de luptă.
ANAF anunță controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili din România. Cum se va face selecția # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va începe o amplă acţiune de verificare fiscală care va viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii de activitate economică.
CSM, reacție fermă după declarațiile viceprimarului Ruben Lațcău despre „judecătoare șantajate de loverboys”: „Acuzații grave și nefondate” # Adevarul.ro
CSM a condamnat public afirmațiile făcute de Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara.
Motivul pentru care dosarul „Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat. DNA spune că „fapta nu există” # Adevarul.ro
DNA a clasat pe 10 septembrie 2025 dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că fapta penală nu există.
Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără niciun acord.
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală # Adevarul.ro
O echipă internațională de geneticieni a reușit, pentru prima dată, să secvențieze ADN-ul lui Adolf Hitler dintr-o probă de sânge veche de 80 de ani.
Trei avioane dezmembrate din flota Blue Air vor fi transformate în hoteluri și restaurante: „Trezesc interesul multor investitori” # Adevarul.ro
Trei cadre de avion din flota Blue Air, aflată în faliment, au fost adjudecate cu peste 140.000 de euro și vor fi transformate în hoteluri și restaurante.
Șase angajați ai unei primării din Italia sunt anchetați pentru că furau bijuterii din morgă # Adevarul.ro
Angajații preluau cadavrele și furau orice obiect de valoare înainte de înmormântare.
Bucureștiul prinde culoare! Primele imagini cu muralul dedicat fotbaliștilor naționalei # Adevarul.ro
Naționala României prinde viață în Capitală. Muralul tricolorilor a fost finalizat chiar înainte de meciul cu Bosnia.
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul partidului la Primăria Generală, preia oficial şefia filialei PSD București, conduse de nouă ani de Gabriela Firea.
Prima plângere penală împotriva lui Cristian Andrei a fost depusă. Nouă femei l-au acuzat de abuz până acum # Adevarul.ro
Prima plângere oficială pe numele lui Cristian Andrei a fost depusă la poliție, iar autoritățile au luat deja legătura și cu alte posibile victime.
Ancheta privind anturajul președintelui Zelenski. Întâlnire între ofițeri ai FBI și anchetatorii anticorupție din Ucraina # Adevarul.ro
Detalii exclusive despre cazul „Midas” – investigația care zguduie cercul apropiat al președintelui ucrainean.
Bogată în resurse, dar lipsită de trupe, Europa are nevoie ca Ucraina să reziste în timp ce își reconstruiește capacitățile militare.
”Eroul de la Sevilla”, omagiat acasă: statuia lui Helmut Duckadam inaugurată în satul natal # Adevarul.ro
Monument pentru o legendă. Statuia lui Helmut Duckadam a fost dezvelită în comuna natală Semlac.
Cercetătorii avertizează că substanțele chimice folosite în curățătoriile profesionale pot tripla riscul de cancer și, în cele din urmă, de insuficiență hepatică.
Viorica Dăncilă, a doua vizită în China: s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing # Adevarul.ro
Viorica Dăncilă, a participat la un târg de inovație din Beijing, unde s-a pozat alături de roboți umanoizi.
Președintele Nicuşor Dan, la 10 ani de la atacurile teroriste din Paris: „Împreună rămânem uniţi în faţa urii” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, pe X, un mesaj la 10 ani de la atacurile teroriste din Paris, în care a subliniat nevoia unităţii în faţa atacurilor motivate de ură.
Aurora boreală, vizibilă și în România. Ce recomandă specialiștii pentru un spectacol de neuitat # Adevarul.ro
Aurora boreală a putut fi admirată, zilele trecute, în mai multe zone ale Europei, inclusiv în România. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat spectacolul de lumini cunoscut în întreaga lume.
O nouă apariție publică a lui Vladimir Putin a ridicat din nou întrebări despre starea sa de sănătate.
Aeroportul Băneasa, pe locul 3 în Europa pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian # Adevarul.ro
România a fost clasată, de către Airports Council International – Europe, în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creștere a traficului aerian în luna septembrie.
Cine este Adrian Țuțuianu, vehiculat de PSD pentru șefia AEP: unul dintre puținii lideri social-democrați care i s-au opus lui Liviu Dragnea # Adevarul.ro
Social-democrații discută posibilitatea ca Adrian Țuțuianu să preia șefia Autorității Electorale Permanente.
Nicolas Sarkozy va fi judecat în apel abia anul viitor în dosarul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene, în perioada 16 martie-3 iunie 2026, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din Paris, relatează AFP.
Decizie șoc: AS FC Buzău dispare din fotbal. Clubul a fost exclus din toate competițiile # Adevarul.ro
Cutremur în fotbalul românesc. FC Buzău a fost exclus din toate competițiile.
Ce scrie presa din Italia despre manelistul Dani Mocanu: Cântărețul căutat în toată Europa pentru tentativă de omor se distra pe Lacul Garda # Adevarul.ro
Dani Mocanu a schimbat două locații în Italia pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.
Scandal de corupție în Ucraina. Zelenski impune sancțiuni apropiaților acuzați de o fraudă de 100 milioane de dolari # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi, 13 noiembrie, un decret prin care impune sancțiuni împotriva apropiatului său Timur Mindici și a omului de afaceri Oleksandr Țukerman.
O fundaţie a decis, în premieră în România, să le acorde două zile libere angajaților aflați în doliu după pierderea câinelui, recunoscând rolul esențial al animalelor de companie în viața de familie.
Explozia din Balș. Una dintre victime a fost operată. Autoritățile au stabilit cauza exploziei urmate de incendiu # Adevarul.ro
Femeia care a suferit arsuri în explozia urmată de incendiu care s-a produs joi-dimineață într-un bloc de garsoniere din orașul Balș a fost evaluată medical la spitalul din Slatina și i s-au efectuat primele intervenții în sala de operație.
Lukoil cere Statelor Unite o prelungire a termenului pentru vânzarea activelor din străinătate, după impunerea sancțiunilor # Adevarul.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil a solicitat Departamentului Trezoreriei Statelor Unite o amânare a termenului-limită pentru finalizarea operațiunilor sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse de Washington, a relatat agenția Reuters, citând trei surse familiare cu situația.
Criză de ouă în unele supermarketuri din România. Ministrul Agriculturii a răbufnit: „Este posibil să existe practici comerciale neloiale” # Adevarul.ro
Criza de ouă se resimte în unele supermarketuri din România: rafturile sunt goale, din cauza exporturilor record și a producției mai reduse în sezonul rece. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține, însă, că „producem mult peste necesarul intern, gradul de autosuficiență este de 100%”.
