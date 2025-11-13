Dragoş Pîslaru, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: CSM va putea alege să tergiverseze / Nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă / Fără această reformă, nu bifăm jalonul din PNRR / Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Păslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce ”nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.
Daniel Băluţă: Primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti / Am votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela. Am acţionat exact aşa cum mi-a dictat conştiinţa # News.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat PSD la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, a declarat joi că primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti, el precizând că a votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela şi a acţionat exact aşa cum i-a dictat conştiinţa.
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri: Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu / Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că i-a prostit pe toţi Sorin Grindeanu. ”Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a mai spus Ciucu.
Daniel Băluţă: Am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie. Toate lucrurile astea nu fac politică. Bucureştenii ar trebui să se orienteze către un manager # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat joik, despre alegerile parţiale din Bucureşti, că este vorba probabil doar 1% de politică şi 99% este vorba despre rezultate, despre capacitatea pe care candidaţii o au de a livra lucrurile către comunitate, el arătând că am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie, iar toate lucrurile astea nu fac politică.
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, condusă de antrenorul român Cosmin Olăroiu, a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Irakului, în prima manşă a barajului asiatic pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.
Grupul Boeing, obligat să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei victime a accidentului unui avion 737 MAX în Etiopia din 2019 # News.ro
Un juriu federal din Chicago a decis ca Boeing să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei angajate ONU din domeniul mediului, Shikha Garg, care a murit în prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019, transmite Reuters.
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească după ridicarea controlului judiciar # News.ro
Fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare în Franţa pentru o serie de infracţiuni legate de criminalitatea organizată, a obţinut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în străinătate şi îl obligau să se prezinte periodic la comisariatul din Nisa, a aflat joi AFP de la o sursă judiciară.
Pictură murală dedicată echipei naţionale, pe un bloc din Bucureşti. “Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor” – VIDEO # News.ro
O pictură murală imensă pe un bloc din Bucureşti este dedicată echipei naţionale de fotbal, înfăţişându-i pe Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Nicolae Stanciu, a anunţat, joi, FRF.
Ciucu: Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii / Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, că se vorbeşte atât de mult de preşedintele Nicuşor Dan în această campanie de ”li s-a luat” şi a fost atât de prezent în campania aceasta, că nu se por face auziţi unii pe alţii, el arătând că vrea să fie ales pentru ceea ce este consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că îl recomandă cineva.
Ciprian Ciucu: Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu / Bolojan a refuzat, le-a zis: Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat şi le-a zis: ”Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde”.
Dragoş Pîslaru, după aprobarea PNRR revizuit: Este o primă etapă pe care, plastic, aş numi-o ”de stingere de incendii” / Din iunie până în noiembrie, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe PNRR # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi seară, că aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit reprezeintă încheierea etapei de ”stingere de incendii” cu care s-a confruntat Guvernul actual, care a avut de luat multe decizii importante şi de neevitat de la instalarea în funcţie. Ministrul a subliniat că, pe lângă renegocierea PNRR, Guvernul a lucrat şi la stabilirea unui cadrul legal predictibil, dar a fpcut şi plăţi. Din iunie până în noiembrie, afirmă ministrul, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială s-a prăbuşit pe scenă în câteva secunde - VIDEO # News.ro
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială, denumit „Aldol”, s-a prăbuşit pe scenă, devenind rapid subiectul batjocurii pe reţelele sociale, relatează Le Figaro.
Prahova: Zonă din municipiul Câmpina, supravegheată permanent de către pompieri, după ce de mai multe zile localnicii reclamă miros de gaz / În apropiere se află o sondă dezafectată de jumătate de secol # News.ro
Locuitorii de pe o stradă din municipiul Câmpina, al doilea mare oraş al judeţului Prahova, reclamă, de câteva zile, că în zonă de simte miros puternic de gaz. În apropierea străzii este amplasată o sondă veche de peste un secol şi care nu mai este funcţională de peste 50 de ani. Primăria oraşului anunţă, joi seară, că pompierii se află în zonă permanent şi fac măsurători periodice ale concentraţiilor de gaze.
Ciprian Ciucu, despre ruperea prieteniei cu Drulă: Se va vedea după campanie / Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat # News.ro
Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună.
Cseke Attila: Toate investiţiile finanţate din PNRR care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la 19 august vor fi finanţate de către Guvern în continuare / Este vorba de 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, joi, că toate investiţiile finanţate din PNRR, derulate de ministerul pe care îl conduce, care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la data de 19 august 2025, vor fi finanţate în continuare de Guvern. El a precizat că în această situaţie se află 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA.
Dragoş Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro / Conţine 62 de ţinte şi jaloane, exclusiv în componenta de grant # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că România pregăteşte în această perioadă Cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din PNRR. El a explicat că aceasta conţine 62 de ţinte şi jaloane, care sunt exclusiv în componenta de grant.
Zi specială în Coreea de Sud, unde 500.000 de tineri au susţinut examenul crucial de admitere la facultate. Probele au durat nouă ore. Toate zborurile au fost suspendate jumătate de oră pentru a nu perturba proba de engleză # News.ro
Peste jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susţinut joi importantul examen de admitere la universitate, în timp ce poliţia a fost mobilizată pentru a se asigura că aceştia ajung la timp în sălile de examen, iar toate zborurile au fost suspendate timp de o jumătate de oră pentru ca zgomotul să nu perturbe proba la engleză, relatează Reuters.
Guvern: Şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate # News.ro
Guvern a aprobat, joi, o hotărâre susţinută de miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, care prevede că şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate. Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş).
Cântăreaţa Adele va debuta în cinema în următorul film al fostului creator de modă Tom Ford, intitulat „Cry to Heaven”.
ATP – Turneul Campionilor: Alex De Minaur l-a învins pe Fritz şi aşteaptă meciul Alcaraz – Musetti / Spaniolul este în semifinale # News.ro
Tenismanul australian Alex De Minaur l-a învins joi pe americanul Taylor Fritz, în cadrul Turneului Campionilor, şi păstrează şanse de calificare în semifinale.
Vlad Voiculescu, după ce a fost numit consilier onorific al preşedintelui: Privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic / Voi contribui la proiecte care fac societatea noastră mai rezilientă, mai inovativă # News.ro
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că priveşte acest rol ca o responsabilitate reală şi nu doar ca un gest simbolic, precizând că va contribui la proiecte care fac societatea mai rezilientă. În paralel anunţă că ăşi va continua activitatea în Parlamentul European.
CSM, prima reacţie oficială după întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan: Discuţiile nu au condus la o soluţie agreată de toţi participanţii / Nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, că nu s-a ajuns la un consens în urma întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, în ciuda faptului că au manifestat ”deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate, astfel încât să fie identificate soluţiile optime care să asigure o abordare echilibrată”. În plus, CSM susţine că nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul.
Trei avioane care aparţineau companiei Blue Air au fost vândute pe o platformă de licitaţii cu peste 140.000 euro, în total. Avioanele urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante # News.ro
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost vândute cu peste 140.000 euro, în total, şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante, anunţă azitis.com, platformă de licitaţii pentru active în distress.
Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD. De aceea, PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate # News.ro
Noul lider al organizaţiei PSD Bucureşti, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că în capitală se dă tonul şi de aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD, iar de aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate. El a mai spus că filiala PSD Bucureşti trebuie să fie laboratorul de politici publice, urbane al partidului.
Bucureşti: Tânăr reţinut după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator străin/ El a fost oprit şi imobilizat de poliţişti rutieri şi de trecători # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator, cetăţean străin. El a fost oprit de poliţişti rutieri şi de trecători, fiind imobilizat întrucât avea un comportament agresiv.
Scandal între ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi cotidianul italian Corriere della Sera, care a refuzat să publice un interviu „plin de propagandă” cu el # News.ro
Un scandal a izbucnit, joi, între Ministerul rus de Externe şi cotidianul italian „Corriere della Sera”, după ce ministerul a declarat agenţiei ruse de stat TASS că ziarul i-a luat un interviu şefului diplomaţiei de la Moscova, Serghei Lavrov, dar apoi a refuzat să-l publice integral, „fără cenzură” şi „tăieturi”. Conducerea „Corriere” a răspuns la acuzaţie precizând că solicitarea unui interviu realizat direct, ca o discuţie, a fost refuzată, aşa încât a trimis întrebările în avans, iar Ministerul rus de Externe a răspuns cu „un text lung, plin de acuzaţii şi propagandă”.
Antrenorul italian Roberto Mancini a fost numit, joi, la conducerea tehnică a echipei Al-Sadd, din Qatar, a anunţat clubul arab pe pagina oficială.
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli # News.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.
Mai mult de 50 de organizaţii şi specialişti cer clasarea în regim de urgenţă ca Monumente Istorice a patru obiective de patrimoniu din Băile Govora - FOTO # News.ro
Mai mult de 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu cultural, dezvoltare urbană, urbanism şi conservarea naturii cer, printr-un apel public, protejarea patrimoniului cultural din Băile Govora şi declanşarea de îndată a procedurii de clasare în regim de urgenţă pentru Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ştefănescu şi o casă tradiţională de pe strada Tudor Vladimirescu.
Ministrul Apărării, în faza finală a exerciţiului „DACIAN FALL 25”: Doresc să subliniez în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare - FOTO # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în contextul desfăşurării fazei finale a exerciţiului „DACIAN FALL 25”, a afirmat că doreşte să sublinieze „în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare”. ”La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în România – un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. (...) Acest lucru demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”, a mai spus Moşteanu.
Sindicatul din Romsilva afirmă că CES a returnat către Ministerul Mediului proiectul privind reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat neconformităţi # News.ro
Sindicatul Silva, care reprezintă angajaţi din Regia Pădurilor Romsilva, anunţă că, joi, Consiliul Economic şi Social (CES) a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern care vizează reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat mereguli în redactarea acestuia. Anterior, sindicatul solicitase CES să facă acest lucru, considerând că Ministerul încalcă legislaţia silvică, promovând proiectul în forma sa actuală.
Sorin Grindeanu: Fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizaţia PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă / Gabriela Firea s-a comportat ca un om de echipă, un om loial care a trecut întotdeauna peste orgolii # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la conferinţa organizaţiei PSD Bucureşti, că prin transferul politic făcut la nivelul conducerii organizaţiei doresc să dea un semnal clar că organizaţia PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă. El a mai afirmat, despre fostul preşedinte al filialei, Gabriela Firea s-a comportat ca un om de echipă, un om loial care a trecut întotdeauna peste orgolii şi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid.
Fotbal: Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale # News.ro
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a decis joi suspendări de diferite durate pentru 102 jucători din primele două eşaloane, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancţionaţi numărându-se şi Eren Elmali şi Metehan Baltaci, de la Galatasaray.
Stilul de viaţă al şefei Guvernului japonez Sanae Takaichi provoacă scandal. ”Dorm aproape două ore pe noapte”, ”am impresia că îmi dăunează pielii”, declară ea în Parlament şi este acuzată de încurajarea supramuncii # News.ro
Şefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie joi că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici şi de acuzaţii de faptul că încurajează supramunca într-o ţară în care echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de îngrijorare, relatează AFP.
Producătorii de energie din surse regenerabile avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea noii metodologii de racordare la reţea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat # News.ro
Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), reprezentând membri cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat, a noii metodologii de racordare la reţea.
CSM anunţă că sesizează CNA şi CNCD după ce viceprimarul Timişoarei a afirmat că există judecătoare şantajate de interlopi. Magistraţii consideră că afirmaţiile politicianului subminează încrederea în Justiţie # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că sesizează Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declaraţiile viceprimarului municipiului Timişoara, Ruben Laţcău, care a afirmat public că ”se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”, şi că există judecătoare care sunt şantajate de interlopi. CSM este de părere că afirmaţiile lui Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare, afectează independenţa judecătorilor şi subminează încrederea publicului în Justiţie.
Primele imagini cu Meryl Streep şi Anne Hathaway în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, lansate - VIDEO # News.ro
20th Century Studios a dezvăluit primul trailer al continuării filmului cult „The Devil Wears Prada 2/ Diavolul se îmbracă de la Prada”, care va fi lansat în mai 2026.
România obţine la Bruxelles aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit / Ministerul Finanţelor: Un pas decisiv pentru accelerarea investiţiilor şi reformelor # News.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), unde România este reprezentată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic şi instituţional cu Comisia Europeană”, afirmă Nazare.
Aripile armate ale mişcărilor islamiste Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, şi Jijadului Islamic, Brigăzile Al-Quds, anunţă joi că urmează să predea joi, la ora 18.00 GMT (20.00, ora României), rămăşiţele unui ostatic, în cardul acordului în baza căruia a intrat în vigoare un armistiţiu, la 10 octombrie, în Războiul din Fâşia Gaza, la presiunile Statelor Unite, relatează AFP.
Grupul Banca Transilvania achiziţionează BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA. ASF a aprobat tranzacţia # News.ro
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale.
Monitorul Social: Abandonul şcolar rămâne o problemă majoră în România. Cele mai afectate sunt regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru. În judeţele din sud-est, rata de abandon este de aproape trei ori mai mare decât media UE # News.ro
Rata abandonului şcolar din România a fost şi rămâne una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, la fel ca şi rata de sărăcie în ocupare, arată datele Eurostat, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Potrivit sursei citate, cele mai afectate sunt regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru. În judeţele care formează Regiunea su-Est, rata de părăsire timpurie a educaţiei este de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.
Operaţie pe creier cu pacientul treaz, realizată pentru prima dată la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”/ Pacientul de 20 de ani, cu o tumoră cerebrală de dimensiuni mari, a fost supus unor teste de limbaj în timpul operaţiei: Am fost curios cum o să fiu treaz # News.ro
O echipă medicală de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unitatea sanitară o intervenţie neurochirurgicală de ablaţie a unei tumori cerebrale, cu pacientul treaz. Pacientul, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră infiltrativă de dimensiuni mari, localizată la nivelul lobului temporal stâng, în aria cerebrală responsabilă de limbaj. Medicii au realizat intevenţia în câţiva paşi. Unul dintre ei a fost trezirea pacientului pe masa de operaţie, pentru a putea conserva zonele responsabile de limbaj. Pacientul a putut comunica cu echipa din care a făcut parte inclusiv un psiholog care i-a arătat anumite imagini şi i-a pus anumite întrebări. Pacientul este acum în stare foarte bună, poate vorbi şi se poate reintegra în societate.
ANAF anunţă că începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică # News.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.
România a fost clasată în topul statelor europene cu cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie, potrivit Airports Council International - Europe. Aeroportul Băneasa - locul 3 în Europa # News.ro
Aeroporturile din România intră în topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian. România a fost clasată, de către Airports Council International - Europe, în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie. În topul ACI-Europe, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ocupă al treilea loc european, la categoria sub 1 milion de pasageri pe an, unde clasamentul este: Anvers (Belgia), Hatay (Turcia) şi Bucureşti Băneasa, care a avut o creştere-record de 136,7% a traficului aerian.
Candidatul AUR şi-a depus dosarul de candidatură pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău/ Ştefăniţă Avrămescu intră în cursă susţinut de George Simion şi de liderii centrali ai partidului - FOTO # News.ro
Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Ştefăniţă Avrămescu, şi-a depus oficial, joi, candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, într-un eveniment la care au participat liderii centrali ai partidului, în frunte cu George Simion, Petrişor Peiu şi Mugur Mihăescu.
Tenis: Cel mai bine clasat indian nu a primit viza pentru China înaintea unui turneu de calificare pentru Australian Open # News.ro
Cu câteva zile înaintea unui turneu care contează pentru calificările la Australian Open, cel mai bine clasat tenismen indian, Sumit Nagal, a declarat că statul chinez a refuzat să îi acorde viza fără nicio explicaţie, relatează AFP.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Polonia cu privire la restricţionarea dreptului la avort # News.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia cu privire la încălcarea ”dreptului a viaţă privată”, după ce o femeie a avortat în străinătate, în 2020, din cauza ”incertitudinii” care domnea la acea vreme în legislaţie, reclamanta, născută în 1981, fiind însărcinată cu un făt cu trisomie, relatează AFP.
Cele două aeroporturi ale Capitalei au fost tranzitate de 13,28 milioane de pasageri în primele nouă luni, în creştere cu 9,23% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi se estimează un număr de 17 milioane de pasageri pentru întregul anul 2025 # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă că a înregistrat un trafic aerian de 13,28 milioane de pasageri, în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 9,23% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania estimează că va atinge pragul de 17 milioane de pasageri în întreg anul 2025, pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi Aeroportul Băneasa.
Organizatorii protestului împotriva preşedintelui ICCJ, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia şi ”o resetare morală” a instituţiei, transmiţând că ”Justiţia nu este un club închis, iar independenţa nu e un paravan pentru abuz” # News.ro
Cele cinci ONG-uri care vor organiza, vineri, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) un protest faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia din funcţie, acuzând-o pe Savonea că a luat ”decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt” şi a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând ”blocarea vocilor independente”. Organizatorii protestului critică şi ”acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un ”cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, ”în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”.
