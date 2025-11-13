Dragoş Pîslaru, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: CSM va putea alege să tergiverseze / Nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă / Fără această reformă, nu bifăm jalonul din PNRR / Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat

15:30

Cele cinci ONG-uri care vor organiza, vineri, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) un protest faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia din funcţie, acuzând-o pe Savonea că a luat ”decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt” şi a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând ”blocarea vocilor independente”. Organizatorii protestului critică şi ”acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un ”cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, ”în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”.