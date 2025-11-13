VIDEO | Cehia - San Marino 1-0. Pentru învinşi urmează meciul cu România
Primasport.ro, 13 noiembrie 2025 21:50
VIDEO | Cehia - San Marino 1-0. Pentru învinşi urmează meciul cu România
• • •
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei dueluri tari se joacă ACUM! Programul complet
David Miculescu sau Alex Dobre? Verdict la unison oferit în direct la TV: „Vă garantez asta” | EXCLUSIV # Primasport.ro
David Miculescu sau Alex Dobre? Verdict la unison oferit în direct la TV: „Vă garantez asta” | EXCLUSIV
Răsturnare de situaţie! Tony Da Silva nu vrea să plece oricum. Cere pentru reziliere o sumă pe care clubul nu o are # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Tony Da Silva nu vrea să plece oricum. Cere pentru reziliere o sumă pe care clubul nu o are
VIDEO | Norvegia - Estonia 4-1. Nordicii sunt într-o proporţie covârşitoare calificaţi la Campionatul Mondial # Primasport.ro
VIDEO | Norvegia - Estonia 4-1. Nordicii sunt într-o proporţie covârşitoare calificaţi la Campionatul Mondial
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia, dezlănţuită total în faţa Estoniei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Norvegia, dezlănţuită total în faţa Estoniei! Programul complet
Remiză dramatică pentru Cosmin Olăroiu în turul barajului pentru play-off-ul CM
Una din favoritele la promovarea în Superliga şi-a demis antrenorul! ”Vom rezilia contractul pe cale amiabilă” # Primasport.ro
Una din favoritele la promovarea în Superliga şi-a demis antrenorul! ”Vom rezilia contractul pe cale amiabilă”
Pictură murală dedicată echipei naţionale pe un bloc din Bucureşti
"Cu siguranţă o să fie un meci interesant”. Bosniacul Elvir Koljic a prefaţat meciul cu România # Primasport.ro
"Cu siguranţă o să fie un meci interesant”. Bosniacul Elvir Koljic a prefaţat meciul cu România
Incendiu la vestiarele unui stadion din România. Pagubele sunt însemnate
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei meciuri se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Trei meciuri se joacă ACUM! Programul complet
Edi Iordănescu şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de Legia Varşovia. În următoarea perioadă e aşteptat să semneze # Primasport.ro
Edi Iordănescu şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de Legia Varşovia. În următoarea perioadă e aşteptat să semneze
Ruptură între Rădoi şi Rotaru?! Motivul pentru care fostul selecţioner a plecat de la Craiova: „A ieşit şi a spus de la bun început ce e în neregulă, a durut foarte mult” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Ruptură între Rădoi şi Rotaru?! Motivul pentru care fostul selecţioner a plecat de la Craiova: „A ieşit şi a spus de la bun început ce e în neregulă, a durut foarte mult” | VIDEO EXCLUSIV
Roberto Mancini este noul antrenor al echipei qatareze Al-Sadd
VIDEO | Alex De Minaur l-a învins pe Taylor Fritz şi speră să prindă un loc în semifinalele Turneului Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Alex De Minaur l-a învins pe Taylor Fritz şi speră să prindă un loc în semifinalele Turneului Campionilor
Legenda din Bănie, ipoteză şoc în direct, după ce Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: „S-au întâmplat mai multe lucruri decât ştim noi” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Legenda din Bănie, ipoteză şoc în direct, după ce Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: „S-au întâmplat mai multe lucruri decât ştim noi” | VIDEO EXCLUSIV
Gino Iorgulescu, reacţie după ce are cale liberă către un nou mandat la şefia LPF. ”A fost o adunare cu câteva probleme” # Primasport.ro
Gino Iorgulescu, reacţie după ce are cale liberă către un nou mandat la şefia LPF. ”A fost o adunare cu câteva probleme”
Un fost antrenor de la FCSB va fi secundul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova # Primasport.ro
Un fost antrenor de la FCSB va fi secundul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova
Ederson spune că a fost nefericit la Manchester City. ”Nu are rost să fii la un club uriaş şi de succes” # Primasport.ro
Ederson spune că a fost nefericit la Manchester City. ”Nu are rost să fii la un club uriaş şi de succes”
Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale # Primasport.ro
Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale
Delegare de marcă la Bosnia – România
Lovitură de teatru la Inter! Italienii au făcut marele anunţ: „Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie" # Primasport.ro
Lovitură de teatru la Inter! Italienii au făcut marele anunţ: „Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Oficialul din Bănie a rămas perplex când a văzut ce antrenor a adus Rotaru la Craiova: „Nu mă aşteptam. Mă aşteptam la un antrenor cu CV ceva mai bogat” # Primasport.ro
Oficialul din Bănie a rămas perplex când a văzut ce antrenor a adus Rotaru la Craiova: „Nu mă aşteptam. Mă aşteptam la un antrenor cu CV ceva mai bogat”
Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la „U” Cluj: „Mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar aşa” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la „U” Cluj: „Mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar aşa”
David Irimia, accidentat, a părăsit lotul echipei naţionale U20
Antonio Brown, eliberat pe cauţiune în aşteptarea procesului pentru tentativă de omor # Primasport.ro
Antonio Brown, eliberat pe cauţiune în aşteptarea procesului pentru tentativă de omor
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Anglia - Serbia, capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Anglia - Serbia, capul de afiş al zilei! Programul complet
Posibil meci de gală în decembrie între Jake Paul şi Anthony Joshua
Fost jucător al Borussiei Dortmund, Lukasz Piszczek a devenit antrenorul unei echipe din a doua ligă poloneză # Primasport.ro
Fost jucător al Borussiei Dortmund, Lukasz Piszczek a devenit antrenorul unei echipe din a doua ligă poloneză
Interdicţii pe trei ani pentru suporteri ai echipei Portsmouth care s-au dat drept stewarzi pentru a intra pe stadion # Primasport.ro
Interdicţii pe trei ani pentru suporteri ai echipei Portsmouth care s-au dat drept stewarzi pentru a intra pe stadion
Cale liberă către FCSB! Jucătorul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali a devenit liber de contract # Primasport.ro
Cale liberă către FCSB! Jucătorul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali a devenit liber de contract
Cel mai bine clasat indian nu a primit viza pentru China înaintea unui turneu de calificare pentru Australian Open # Primasport.ro
Cel mai bine clasat indian nu a primit viza pentru China înaintea unui turneu de calificare pentru Australian Open
Greenyard Maaseik – SCM Craiova 3-1, în primul meci din preliminariile CEV Cup la volei # Primasport.ro
Greenyard Maaseik – SCM Craiova 3-1, în primul meci din preliminariile CEV Cup la volei
E gata! Rapid vrea să renunţe la un jucător şi îi caută echipă încă din această iarnă # Primasport.ro
E gata! Rapid vrea să renunţe la un jucător şi îi caută echipă încă din această iarnă
Scandalul pariurilor din Superligă ia amploare: "Mai sunt echipe, nu doar la Metaloglobus!" # Primasport.ro
Scandalul pariurilor din Superligă ia amploare: "Mai sunt echipe, nu doar la Metaloglobus!"
Gigi Becali anunţă plecarea unui jucător de la FCSB: "Iarăşi nu face nimic! Nu ştiu dacă mai contăm pe el" # Primasport.ro
Gigi Becali anunţă plecarea unui jucător de la FCSB: "Iarăşi nu face nimic! Nu ştiu dacă mai contăm pe el"
Mutu a propus înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Are cheia! El e urmaşul natural"
Situaţie critică la CFR! Jucătorii sunt la capătul răbdării, conducerea are timp limită ca să evite depunctarea # Primasport.ro
Situaţie critică la CFR! Jucătorii sunt la capătul răbdării, conducerea are timp limită ca să evite depunctarea
Jucătorul naţionalei a dezvăluit care va fi cel mai mare imediment la meciul cu Bosnia! # Primasport.ro
Jucătorul naţionalei a dezvăluit care va fi cel mai mare imediment la meciul cu Bosnia!
Meciul unei naţiuni. Bosnia&Herţegovina - România, în exclusivitate la Prima TV
3 echipe care au confirmat în acest sezon de Champions League şi 3 care şi-au dezamăgit fanii # Primasport.ro
3 echipe care au confirmat în acest sezon de Champions League şi 3 care şi-au dezamăgit fanii
Bombă la Real Madrid! Una dintre vedetele echipei a ajuns la un acord şi pleacă din Spania # Primasport.ro
Bombă la Real Madrid! Una dintre vedetele echipei a ajuns la un acord şi pleacă din Spania
Mutu visează să revină în Serie A: "Normal că aş vrea să antrenez acolo!"
S-a rupt vestiarul la Real Madrid! Pe lângă Vinicius, alţi patru fotbalişti îl vor plecat pe Xabi Alonso # Primasport.ro
S-a rupt vestiarul la Real Madrid! Pe lângă Vinicius, alţi patru fotbalişti îl vor plecat pe Xabi Alonso
FRF plănuieşte să o depuncteze pe CFR! Neluţu Varga, resemnat: "Trecem printr-un moment greu" # Primasport.ro
FRF plănuieşte să o depuncteze pe CFR! Neluţu Varga, resemnat: "Trecem printr-un moment greu"
Primul jucător care o părăseşte pe Dinamo: "Cred că va fi printre primii care pleacă!" # Primasport.ro
Primul jucător care o părăseşte pe Dinamo: "Cred că va fi printre primii care pleacă!"
Luca Zidane, accidentat, ratează următoarele meciuri ale naţionalei Algeriei
VIDEO | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir. “Respect şi admiraţie fără margini!” # Primasport.ro
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir. “Respect şi admiraţie fără margini!”
